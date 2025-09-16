El campeón que nunca se rindió: la vida de Terence Crawford bajo el plan de Dios

Ciudad de México.— Terence Crawford conoce el dolor desde niño. Nació en Nebraska, Estados Unidos, en un hogar donde el alcohol y la violencia eran parte de cada día, y aprendió a resistir los golpes antes de subir a un ring. A los 20 años una bala estuvo a punto de arrebatarle la vida, pero sobrevivió convencido de que Dios lo protegía. Hoy, con 37 años, el nuevo campeón indiscutido de peso supermediano atribuye cada paso de su camino al plan de Dios y se reconoce como un hombre bendecido que vive y pelea con gratitud.

Terence Crawford venció por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez y se quedó con los títulos mundiales de peso supermediano. La victoria lo coloca en la cima del boxeo, pero también muestra la fuerza de un hombre que agradece a Dios cada paso de su historia.

El triunfo como parte del plan de Dios

Con la experiencia de una vida marcada por pruebas, Crawford aseguró que la pelea tuvo un sentido especial. “Sabía que había ganado cuando sonó la última campana. Dios no comete errores. No es un error que esté aquí por una razón, es el plan de Dios, no el mío. No estoy aquí por coincidencia. Dios me bendijo e hizo que esta noche fuera solo para mí”, expresó.

El nuevo campeón se declaró convencido de que la oportunidad de llegar tan lejos no depende únicamente de su esfuerzo. “He estado diciéndolo todo ese tiempo, no es mi culpa, es Dios”, afirmó.

Infancia entre dolor y resistencia

La vida de Crawford no fue sencilla desde su origen en Nebraska. Creció en un hogar donde el alcohol atrapó a sus padres y el maltrato marcó su infancia. Relató que los golpes eran parte de su día a día.

“Me golpearon con un cinturón, un juguete, un palo, con lo que fuera. Al mismo tiempo, mi tolerancia al dolor aumentó. Llegó al punto de fortalecerme. Sí, dolió, pero no tenía miedo. Sabía lo que venía. No era nada para lo que no estuviera preparado”, contó a ESPN.

Esa realidad lo llevó a endurecer el carácter y a convertir el dolor en disciplina dentro del ring.

La noche en que la vida estuvo en riesgo

Cuando tenía 20 años, Crawford ya era boxeador profesional y su vida estuvo al borde de terminar. En una mañana recibió gas pimienta de un policía sin razón y, esa misma noche, una bala rozó su cabeza entre el cuello y la oreja mientras estaba en su auto. Fueron doce disparos los que recibió el vehículo.

Con sangre fría, manejó hasta el hospital más cercano para atenderse. A pesar de todo, no permitió que el miedo lo venciera. Aquella experiencia lo convenció de que su vida tenía un propósito mayor.

Un hombre bendecido

Hoy, Crawford se reconoce como uno de los boxeadores más sólidos de su generación. Con cada cinturón en sus manos, repite la convicción que lo guía: su vida está en manos de Dios y cada victoria forma parte de ese plan.

