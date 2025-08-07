Fray Tormenta, el sacerdote luchador que inspiró a jóvenes y al Papa Juan Pablo II

Ciudad de México.— No hay máscaras suficientes para ocultar una historia, tejida entre calles peligrosas, sotanas, sudor, sangre y una voluntad indomable que nunca ha cedido a la derrota. Si le preguntan qué elegiría hoy, si la Iglesia o la lucha libre, el padre Sergio Gutiérrez Benítez responde sin titubeos: “Fray Tormenta no hubiera existido sin ser sacerdote”.
De la oscuridad a la vocación: una confesión que cambió su destino
Sergio Gutiérrez Benítez nació en Hidalgo, dentro de una familia numerosa y pobre, su infancia quedó marcada por la violencia y la calle. Pronto cayó en las drogas, el alcohol y el crimen. Su madre vivía con el alma en vilo, temiendo cada día que no regresara. Pero algo dentro de él se rebeló. Un día cruzó las puertas de una iglesia buscando auxilio. El sacerdote lo echó. No era un centro de rehabilitación, le dijeron.
Lejos de rendirse, se inscribió en el seminario. Tuvo la oportunidad de viajar a España y Roma, estudió filosofía y teología, convencido de que su vida debía servir para redimir a quienes, como él, conocían el infierno desde dentro.
Comenzó a trabajar con drogadictos, prostitutas y criminales, aún sin ser sacerdote, con una pasión que crecía con cada historia de sufrimiento. Fue la muerte de uno de sus “cachorros”, un joven que le rogó una confesión en sus últimos suspiros, lo que finalmente lo llevó a recibir el orden sacerdotal.
Escolapio de corazón: enseñar y amar a los más pobres
Fray Tormenta es miembro de la Orden de los Escolapios, también conocida como Escuelas Pías, una congregación fundada en Roma por San José de Calasanz en 1597. Su misión es clara: brindar educación integral y gratuita a niños y jóvenes pobres. Formar personas en valores, inteligencia y fe.
Esta vocación educativa se refleja en cada paso que dio el padre Sergio, quien convirtió su Casa Hogar en una escuela de vida para menores marginados. La pedagogía escolapia no se limita al aula, se encarna en el amor concreto a los más débiles.
Lucha libre: el camino inesperado para mantener viva su misión
Con la Casa Hogar fundada, pero sin dinero para sostenerla, el padre Sergio encendió el televisor y vio la película El Señor Tormenta, en la que un sacerdote se vuelve luchador para ayudar a los pobres. Entendió de inmediato lo que debía hacer.
Así nació Fray Tormenta: “Fray” por su vocación, “Tormenta” por el personaje de la película. Entrenaba desde las cuatro de la mañana, luego atendía su parroquia. Era un camino dificil, pero necesario.
Diseñó su máscara con amarillo por la energía que requería su lucha y rojo por la sangre que estaría dispuesto a dar por sus hijos. Al principio, su doble vida era un secreto. Pero cuando Huracán Ramírez descubrió su identidad, todo cambió. El personaje ganó popularidad. El sacerdote enmascarado era ahora un símbolo internacional.
Más que un personaje, un testimonio vivo de amor por los niños
Fray Tormenta nunca fue un show. Fue una estrategia desesperada de un sacerdote real que quería alimentar y educar a niños sin futuro. Convirtió el ring en un altar alternativo. Su historia inspiró películas como Nacho Libre, que ayudó con recursos a renovar su Casa Hogar, videojuegos y hasta bendiciones papales. Cuando conoció al Papa Juan Pablo II le dijo “soy Fray Tormenta”, el pontífice respondió “el luchador”.
Lo suyo fue también resistencia ante la incomprensión. Un obispo le pidió que dejara la lucha libre. Le recordó que Jesús enseñó a poner la otra mejilla. Pero Fray Tormenta, fiel a su conciencia, respondió con su ejemplo. Su lucha era por vidas humanas concretas.
Entre Dios y los hombres: una vida entregada sin reservas
La vida de Fray Tormenta no es una anécdota pintoresca. Es un retrato humano de la entrega sin cálculo. Su figura desafía los moldes, porque no cabe en estereotipos. Su valor no radica en la fama sino en la coherencia de quien convirtió su historia en una respuesta concreta al sufrimiento de los niños.
En su propia voz, reconoce que si algo le debe, es a Dios que lo llamó y a la máscara que le permitió seguir fiel a ese llamado.
Katia Itzel García, entre amenazas y decisiones arbitrales
Violencia virtual contra la silbante
Ciudad de México. — La árbitra mexicana Katia Itzel García recibió amenazas e insultos en redes sociales tras dirigir el partido entre Rayados de Monterrey y Cincinnati, en la Leagues Cup 2025.
El encuentro se disputó el 31 de julio y finalizó con una derrota de Monterrey por 2-3. En las horas siguientes, la jueza compartió en su cuenta de Instagram múltiples mensajes con lenguaje violento y amenazas de muerte dirigidas contra ella y su familia.
Uno de los mensajes decía: “No hay fecha que no se cumpla ni palabra que no se haga”. Los mensajes provinieron de presuntos aficionados inconformes con el resultado.
Katia Itzel García es una de las árbitras mexicanas más destacadas a nivel internacional. Ha participado en competencias de la FIFA y la Concacaf y representa un referente en un espacio donde aún hay desigualdades.
FMF y FIFA condenaron los ataques contra la silbante mexicana
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) condenó las amenazas y expresó su solidaridad con Katia. Anunció que la asesorará en el proceso legal de denuncia.
“La FMF está en permanente comunicación con la Concacaf y el Comité Organizador de Leagues Cup con el único objetivo de garantizar la integridad de Katia”, indicó el organismo el 2 de agosto.
Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció con fuerza. “Sin árbitros no hay futbol. Debemos protegerlos y respetar su papel”, publicó el lunes en redes sociales.
Infantino también dijo que “en el futbol y en la sociedad no hay cabida para el abuso, la discriminación ni la violencia de ningún tipo”.
Dignidad, respeto y condiciones seguras para ejercer el arbitraje
El Club de Futbol Monterrey también publicó un mensaje de solidaridad. En él, rechazaron “las agresiones denunciadas por Katia Itzel García” y llamaron a no normalizar la violencia.
Los ataques contra la árbitra han reabierto el debate sobre las condiciones en que mujeres y hombres ejercen el arbitraje profesional en México.
Organismos internacionales como la FIFA han insistido en proteger la dignidad de quienes aplican el reglamento dentro del campo. La violencia digital, verbal o física vulnera sus derechos fundamentales.
Diversas voces del deporte han pedido endurecer sanciones contra quienes agreden árbitros. La protección debe garantizarse desde el primer nivel profesional hasta las categorías formativas.
La FMF continúa brindando acompañamiento a Katia García y colaborando con instancias legales y deportivas para investigar a los responsables de las amenazas.
Faitelson y Zamogilny reavivan el debate sobre el maltrato animal
El maltrato animal, a debate
Ciudad de México. — David Faitelson generó una nueva controversia tras un fuerte intercambio con su compañero de TUDN, Damián “El Ruso” Zamogilny sobre maltrato animal. El detonante fue un video donde un perro viaja dentro de un avión comercial, generando reacciones opuestas entre los comentaristas.
Zamogilny expresó su inconformidad por redes sociales: “Es un animal y por tal no debería estar viajando con seres humanos. Uno nunca puede predecir el comportamiento de un animal. Tampoco los deberían sacar a pasear a los centros comerciales y menos tenerlos en los restaurantes”.
La respuesta de Faitelson no tardó. Lo llamó “un simple exjugador de futbol (y de los más mediocres)” y calificó el comentario como “muy estúpido”, lo que desató una cadena de reacciones. La discusión escaló cuando Zamogilny acusó a Faitelson de intentar desestabilizar al Cruz Azul con información sin sustento sobre el director deportivo Iván Alonso.
Más allá del enfrentamiento, el caso reavivó un debate de fondo: la humanización de animales puede considerarse una forma de maltrato, según diversos especialistas.
Expertos advierten que humanizar a perros o gatos puede representar maltrato animal
Vestir a perros como humanos, llevarlos en carriolas o subirlos a vuelos largos puede generar altos niveles de estrés. Especialistas lo consideran una forma de maltrato.
La humanización de animales de compañía ha crecido en ciudades como Ciudad de México, Madrid y Nueva York. Sin embargo, etólogos y veterinarios advierten sobre sus riesgos.
La Fundación Affinity de España ha señalado que tratar a los animales como personas afecta negativamente su salud mental y su comportamiento natural. No es un acto inocente.
Colocar ropa, perfumes, gafas o pintauñas a perros puede generar ansiedad, alterar su temperatura corporal o afectar sus sentidos. Son acciones más estéticas que necesarias.
Viajar en avión: una experiencia traumática para muchos animales
Subir a un vuelo puede representar una experiencia muy estresante para los animales, sobre todo si deben viajar en bodega o durante varias horas.
La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) explicó que los perros expuestos a ruidos intensos y encierros prolongados pueden sufrir desorientación, vómito o episodios de pánico.
Varias aerolíneas, como Delta y Lufthansa, han actualizado sus normas por casos de descompensación en mascotas. Algunas incluso reportaron muertes por golpes de calor o hipoxia.
Un informe de The Humane Society alertó sobre los riesgos de volar con animales que no tienen certificación emocional o condiciones para estar en cabina.
Especialistas recomiendan evitar los vuelos salvo que se trate de traslados indispensables o emergencias. El bienestar debe anteponerse a la comodidad del dueño.
Plazas, cafés y restaurantes: entornos que pueden abrumar
Algunos tutores llevan a sus animales a restaurantes o centros comerciales, lo cual puede provocarles estrés por ruido, aglomeraciones y estímulos visuales o táctiles.
El Colegio de Médicos Veterinarios de la UNAM explicó que los perros necesitan descanso, rutinas previsibles y socialización controlada, no ambientes saturados de estímulos humanos.
Además, forzar a un animal a estar quieto en una silla, comer comida humana o posar para fotos contradice su naturaleza. A menudo sufren sin mostrarlo.
El respeto a su especie también es bienestar
La organización internacional World Animal Protection advirtió que el maltrato no siempre implica golpes o abandono. También incluye acciones que limitan el comportamiento animal natural.
Forzar a perros o gatos a adoptar hábitos humanos, como dormir en camas verticales, usar mochilas o asistir a eventos masivos, puede causar daños físicos o emocionales.
La mayoría de los animales domésticos se adaptan a la vida urbana, pero necesitan espacio, rutina, juego libre y límites claros para mantener su salud integral.
World Athletics protegerá categoría deportiva femenil
Se hará un mensaje de sexo biológico
Ciudad de México. — World Athletics anunció que, a partir del 1 de septiembre de 2025, las atletas que deseen competir en categoría femenil a nivel élite deberán presentar una prueba genética. La federación exigirá confirmar el sexo biológico mediante la detección del gen SRY (Sex-determining Region Y), responsable del desarrollo masculino en el embrión humano.
La prueba podrá realizarse con un frotis en la mejilla o con análisis de sangre. Este requisito aplicará en eventos de clasificación mundial, como los Campeonatos del Mundo de Atletismo, que se celebrarán del 13 al 21 de septiembre en Tokio. Las federaciones nacionales serán responsables de aplicar los controles.
Sebastian Coe, presidente de World Athletics, afirmó que esta política protege la integridad del deporte femenino. “Queremos que las mujeres ingresen al atletismo con la seguridad de que no existe un techo de cristal biológico”, señaló en un comunicado.
“Para competir en categoría femenil, hay que ser biológicamente mujer”
Trump impulsa ley federal para vetar a atletas trans en competencias femeninas
La política de World Athletics se alinea con medidas recientes en Estados Unidos. En junio de 2024, el expresidente Donald Trump presentó el proyecto de ley Save Women’s Sports Act, una iniciativa federal que busca impedir que personas transgénero compitan en categorías femeninas en escuelas, universidades y ligas financiadas con recursos públicos.
La propuesta define al sexo como una característica biológica determinada al nacer y prohíbe que instituciones educativas reciban fondos federales si permiten la participación de atletas trans en competencias femeninas. “Estamos defendiendo el derecho de las mujeres a competir en condiciones justas”, afirmó Trump durante un mitin en Carolina del Norte.
Actualmente, al menos 24 estados en EE.UU. han aprobado leyes similares a nivel local. El tema forma parte del debate presidencial de cara a 2026, con fuerte apoyo de sectores conservadores y organizaciones como Alliance Defending Freedom.
“Los hombres no tienen cabida en el deporte femenino”: Gaines a Simone Biles
La exnadadora Riley Gaines criticó a la campeona olímpica y mundial de gimnasia artística Simone Biles, al considerar que “no es trabajo de las mujeres hallar espacios en el deporte femenino para los hombres.
La polémica empezó cuando Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota publicó una foto del equipo de Champlin Park High School, que ganó el campeonato de softbol femenino.
La activista de la “falsa inclusión” hacia las deportistas trans, criticó que la cuenta en X desactivara los comentarios. “Es de esperarse cuando tu jugador estrella es un niño”.
“Decepcionante. No es mi trabajo ni el de ninguna mujer descubrir cómo incluir a los hombres en nuestros espacios. Puedes apoyar a los hombres que roban campeonatos en el deporte femenino con TU plataforma. Los hombres no tienen cabida en el deporte femenino y lo digo con toda mi alma”.
Tras el pasar de las horas, Biles se disculpó argumentando que personalizó la discusión y atacó personalmente a la exnadadora. Agregó que no tiene soluciones reales que respondan a la inclusión de personas trans en el deporte.
Finalmente, Gaines aceptó las disculpas de Biles: “Acepto las disculpas de Simone por los ataques personales, incluyendo aquellos en los que me avergonzó por mi físico. Sé que ella sabe lo que se siente. Sigue siendo la mejor gimnasta de todos los tiempos. Un par de cosas. Los deportes son inclusivos por naturaleza. Cualquiera puede y debe practicar”.
Diferencias biológicas entre hombres y mujeres en el deporte
Las diferencias biológicas influyen en el rendimiento deportivo. La testosterona es un factor clave que eleva fuerza y potencia en atletas varones, según explicó el American College of Sports Medicine (ACSM) en el año 2020.
Desde la pubertad, los hombres producen hasta 30 veces más testosterona que las mujeres, afirma el British Journal of Sports Medicine en un estudio realizado en 2019.
La hormona favorece mayor masa muscular, velocidad, densidad ósea y volumen, coinciden ambas fuentes científicas.
En ese sentido, la Declaración de consenso del Comité Olímpico Internacional (COI) del 2021 explica que los hombres rinden entre 10 % y 40 % más que las mujeres en pruebas físicas.
Sin embargo, las mujeres tienen otras habilidades y ventajas. Entre ellas están la mayor flexibilidad y diferente distribución de grasa corporal, de acuerdo con lo publicado por el el Human Kinetics en 2020.
Así mismo, tienen más resistencia en ligamentos, pero enfrentan mayor riesgo de lesiones en rodilla.
Según explican las fuentes deportivas y científicas, las diferencias hacen que tanto hombres como mujeres sean aptos para distintas competencias deportivas.
Inclusión no considera a mujeres
A decir de las atletas femeninas, las políticas que buscan incluir a personas trans en categorías de deportivas de mujeres no toman en cuenta estas diferencias biológicas que persisten tras la transición.
Así lo retomó The Newyorker en 2022 ante el caso de Lia Thomas, nadadora trans que compitió en eventos de NCAA.
Algunas temían perder becas, récords o espacios en competencias universitarias, según testimonios recabados por Fox News en 2024.
Preocupa también la convivencia en vestuarios o duchas, donde algunas mujeres no se sienten seguras.
Con fe, familia y trabajo: así superó Osmar Olvera a China desde el trampolín
Ciudad de México.- A los 21 años, Osmar Olvera no solo rompió la hegemonía china en el trampolín de tres metros; rompió también la barrera de lo imposible con trabajo, amor familiar y una fe inquebrantable en sus sueños.
En el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur 2025, el joven clavadista mexicano conquistó el oro con 529.55 puntos, convirtiéndose en el primer campeón mundial no chino en esta prueba desde 2005.
Pero detrás del salto perfecto y la ovación internacional, hay una historia de perseverancia, valores firmes y una familia que ha sido su ancla.
“Este triunfo no es solo mío, es de mis papás, de mis entrenadores, de México entero. Sin ellos, yo no habría llegado hasta aquí”, declaró Olvera en entrevista para Claro Sports.
El camino de un campeón: desde la Olimpiada Nacional al podio mundial
Nacido el 5 de junio de 2004 en la CDMX, Osmar comenzó a entrenar clavados a los 13 años y su primer gran logro llegó en 2019, cuando ganó seis medallas de oro en la Olimpiada Nacional.
Desde entonces, cada salto ha sido una declaración de principios: esfuerzo, respeto y disciplina.
En Tokio 2021, con apenas 17 años, fue el clavadista más joven de la delegación mexicana. En París 2024, sumó una plata y un bronce olímpico, consolidándose como uno de los atletas más prometedores del país.
“El oro que hoy celebro no se gana en una noche. Son años de sacrificios, de madrugar, de llorar, de no rendirse”, publicó Olvera en su cuenta de Instagram, tras haber conquistado la cima.
“Gracias a Dios por permitirme soñar en grande”, agregó.
Cuando el corazón salta más alto que los récords
La competencia en Singapur fue intensa. Olvera inició con un triple mortal y medio que lo puso en la cima junto al chino Zongyuan Wang y aunque en las siguientes rondas descendió al tercer puesto, no se quebró.
Un impecable cuádruple y medio le dio 102.60 puntos, la calificación más alta de toda la final. En el salto definitivo, selló la historia: 529.55 puntos, oro mundial, y la “muralla china” por fin derribada.
El chino Yuan Cao se quedó con la plata (522.70) y Wang con el bronce (515.55).
“¡México en lo más alto del mundo gracias a Osmar Olvera! Campeón mundial de trampolín 3m con 529.55 puntos”, así celebró la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade) el logro de Osmar Olvera.
Una figura que inspira más allá del deporte
Osmar no solo representa una hazaña deportiva; es un ejemplo de lo que México puede lograr cuando se cultivan el talento y los valores.
Su humildad, su compromiso con la excelencia y su visión de largo plazo lo colocan como un referente para la juventud mexicana.
“El deporte me enseñó a nunca rendirme y a confiar en Dios en todo momento”, afirmó el atleta en entrevista con El Universal, tras recibir su medalla.
Y es precisamente esa visión humana lo que lo hace verdaderamente grande: porque el oro brilla más cuando nace del alma.
Úteros artificiales: entre el reto científico y ético
