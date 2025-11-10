Isabela, la bebé mexicana que nació a las 27 semanas y un solo pulmón

Ciudad de México.— Isabela nació con 27 semanas de gestación y un solo pulmón. Su historia comenzó en un hospital de Arizona, donde los médicos informaron a su madre que no había nada más por hacer.
“Mi esposo fue deportado. Me quedé sola con mi niña en el hospital y decidí regresarnos a México. Es mi historia de que mi niña solo tiene un pulmón”, narró la madre de la pequeña.
Regreso a México y atención médica
La madre relató que permaneció en el hospital cuatro meses, mientras su hija estaba entubada. “El doctor ya no hizo nada para repararle esa hernia. Cuando mi esposo fue deportado, lo recibió la presidenta Claudia Sheinbaum, dándole de apoyo una tarjeta con dinero para él poder llegar a La Paz, Baja California Sur. Queríamos regresar aquí a México para que le hicieran lo que mi niña necesitaba”.
Isabela fue trasladada en ambulancia aérea al IMSS en Guadalajara, donde un equipo médico la recibió, la operó y le dio continuidad a su atención.
El consulado de Estados Unidos ayudó a regresar a la madre con su hija. A la semana en México a Isabella le reparan su hernia. A los 15 días le hicieron una traqueotomía y hasta hoy todo ha salido bien.
“Ha tenido lo que ha necesitado mi niña. me sentía sola, triste, por todo lo que ha pasado, pero gracias a Dios estoy aquí en un buen lugar y agradecida con los doctores”, indicó.
Intervención del IMSS Guadalajara
El doctor Rafael Berzunza Larios, jefe de la División de Cirugía del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), informó que Isabela “nació en Estados Unidos con antecedentes de prematurez. Nació a las 27 semanas de vida. Pese a que su mamá llevó control prenatal, no habían diagnosticado una hernia diafragmática y se dan cuenta que no existe pulmón. No hay pulmón prácticamente sin desarrollarse”.
LEE “Milagros de 600 gramos”: bebés sobreviven con apenas 26 semanas
Procedimiento y seguimiento
El doctor Carlos Moreno, director del Hospital de Pediatría del CMNO, explicó que al conocer la situación de la familia, al conocer que el papá está deportado y la mamá está confinada a una habitación de hospital “porque si sale también puede correr el mismo destino (la deportación), lo primero que dije es si tenemos la certeza de que tiene seguridad social, inmediatamente giré la instrucción de que se hicieran todos los trámites correspondientes”.
El camino que continúa, dijo el Dr. Moreno, para Isabella puede ser largo y sinuoso, pero de la mano de los médicos este camino cada día puede ser mejor para ella.
“El que en Estados Unidos no se le diera una oportunidad o no tuviera una mejora para su calidad de vida, no significa que nosotros, que nos caracterizamos en México por ser una raza fuerte, una raza de retos, podemos dejar atrás a nuestros hermanos que están en desgracia en otros países”, concluyó.
Historias que Conectan
Francisco volvió a levantar la vida: enfrenta craneotomía despierto
Ciudad de México.— Francisco Javier tiene 16 años y su vida cambió en un quirófano de Mérida, Yucatán. Los monitores del hospital marcaban el ritmo de su corazón, mientras él, consciente, escuchaba las voces del equipo médico que lo operaba. En esas horas decisivas, su cerebro era intervenido y su voluntad, probada. Aferrado a la esperanza de volver a levantar pesas, pensó en los entrenamientos, en sus padres, y en el eco de los latidos que le recordaban que la vida seguía dentro de él.
El reto de operar con el paciente despierto
En la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS en Yucatán, un grupo de especialistas realizó por primera vez una craneotomía con un paciente consciente. Francisco, originario de Cancún, había llegado con crisis convulsivas, pérdida del habla y dificultad para moverse. Los estudios revelaron un cavernoma, una lesión vascular compleja ubicada en una zona del cerebro relacionada con el lenguaje y el movimiento.
El neurocirujano pediatra Gabriel Cachón Cámara encabezó la intervención junto con un equipo de anestesiólogos y neurofisiólogos. Utilizaron la técnica “despierto-dormido-despierto”, que permite mantener al paciente consciente durante etapas clave de la cirugía. Así, pudieron evaluar en tiempo real sus funciones del habla y sus movimientos mientras le extirpaban un tumor de cinco centímetros.
La tecnología de navegación cerebral, similar a un sistema GPS, guió cada milímetro de la operación. El objetivo era retirar la lesión y preservar las capacidades motoras y cognitivas del joven atleta.
LEE Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
Seis horas entre la ciencia y la vida
La cirugía duró seis horas. En ese tiempo, el equipo médico mantuvo la precisión y la calma que exige un procedimiento pionero. Al finalizar, el tumor había sido retirado por completo. Francisco fue trasladado a terapia intensiva, donde permaneció una semana bajo observación. La recuperación avanzó con éxito: la herida cicatrizó, no quedó lesión residual y su movilidad regresó.
El doctor Roberto Abraham Betancourt, director de la UMAE en Mérida, subrayó que esta cirugía representa un avance médico en la región y fortalece la atención de alta especialidad del IMSS.
Gratitud de una familia
Alejandra y Francisco, sus padres, reconocieron en los doctores la humanidad que sostiene la práctica médica.
Volver al deporte, volver a la vida
Hoy, Francisco retoma sus rutinas con cautela. Sueña con regresar a la halterofilia, el deporte que creía perdido.
Historias que Conectan
El renacer de Tavo Betancourt; Cuando el éxito te rompe y el arte te reconstruye
Hay personas que tienen la capacidad de conectar con los demás a través de algo tan simple y a la vez tan poderoso como la voz. No solo porque la utilicen en su trabajo, sino porque detrás de cada palabra transmiten disciplina, empatía y un profundo deseo de dejar huella. Ese es el caso de Octavio “Tavo” Betancourt Ruiz, actor de doblaje, creador de contenido y productor que ha hecho de su talento un puente para inspirar a miles de personas.
Su historia es un ejemplo de cómo la pasión, la constancia y la sensibilidad pueden transformar una carrera profesional en una plataforma para tocar vidas y recordar que siempre es posible reinventarse.
Los inicios de una voz
Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 18 de junio de 1995, Tavo Betancourt descubrió muy pronto el poder que tenía la voz como herramienta de comunicación. Lo que para muchos es un recurso cotidiano, para él se convirtió en una forma de expresión capaz de transmitir emociones, dar vida a personajes y, al mismo tiempo, dejar una marca en quienes lo escuchan.
El doblaje fue el camino que lo introdujo a un mundo fascinante: el de contar historias a través de otros. Desde los primeros personajes, Tavo entendió que no se trataba sólo de imitar o reproducir sonidos, sino de dar alma a voces que otros verían en pantalla. Esa mezcla de técnica y sensibilidad lo llevó a construir una carrera sólida y reconocida en el medio.
El salto a la pantalla y al corazón de las personas
Con el tiempo, su talento lo llevó a convertirse en la voz institucional de Badabun, un canal que marcó a una generación en YouTube. Desde ahí, su voz comenzó a ser familiar para millones de personas que quizá no conocían su rostro, pero lo reconocían al instante.
El reto de estar frente a un público tan diverso y masivo no fue sencillo. Sin embargo, Tavo no se conformó con ser “la voz detrás de…”. Al contrario, decidió explorar nuevas facetas, produciendo y participando en proyectos que mostraban no solo su talento, sino también sus valores. Fue en ese proceso cuando comenzó a revelar más de su lado humano, algo que lo distinguiría en un medio donde a menudo predomina la superficialidad.
Un corazón que late por los animales
Una de las facetas más entrañables de Tavo Betancourt fue su labor en Patitas al rescate, un proyecto enfocado en el rescate y rehabilitación de perros callejeros.
A través de este esfuerzo, no solo dio visibilidad a una problemática común en muchas ciudades, sino que también compartió mensajes de empatía, amor y responsabilidad social. Cada historia de un perro rescatado era una invitación a mirar más allá de lo inmediato y a comprender que el valor de la vida, sea humana o animal, merece ser defendido.
Este proyecto reveló una faceta de Tavo que trasciende su profesión: la de alguien que busca usar su plataforma para generar conciencia y tender puentes de compasión. Para muchos de sus seguidores, esa sensibilidad fue lo que terminó de convertirlo en alguien digno de admirar, no solo por lo que hace, sino por lo que es.
Disciplina y transformación personal
Otro de los momentos que marcaron su vida pública fue su transformación física. En apenas cuatro meses, Tavo logró perder más de 30 kilos gracias a un estricto régimen de nutrición y ejercicio.
Más allá de la cifra, lo importante de esta etapa fue el mensaje que transmitió: la constancia y la disciplina pueden transformar la vida de cualquier persona. Tavo compartió con franqueza las dificultades del proceso, dejando claro que no fue sencillo, pero que el resultado fue mucho más que estético.
Esa decisión de reinventarse y apostar por una vida más saludable inspiró a miles que lo siguen, porque mostró que con voluntad y esfuerzo es posible superar límites que parecen imposibles. Su ejemplo dejó claro que cada paso en la vida es una oportunidad para redescubrirse y crecer.
Nuevos caminos en el cine y el doblaje
La pasión de Tavo por la voz lo llevó a participar en proyectos internacionales de gran impacto. Entre ellos destacan su interpretación de Hvitserk en la serie Vikings y su participación en producciones como The Flash y Twilight of the Gods. Cada papel fue un reto distinto, pero todos confirmaron su capacidad de dar vida a personajes complejos y memorables.
Al mismo tiempo, el cine abrió sus puertas. Participó en películas como Remnants (2022), A Bloody Christmas (2019) y en la producción mexicana Héroes (2023). Estos proyectos no solo lo consolidaron como actor, sino que también lo impulsaron a mirar hacia el futuro con mayor ambición.
Con esa visión, en 2024 cofundó la productora Kino Movies, un espacio dedicado a la creación de películas digitales que buscan contar historias frescas y con impacto. Una vez más, Tavo mostró que no basta con estar en escena: también quiere ser parte de quienes crean y producen contenido que marque diferencia.
La voz que conecta más allá de la pantalla
Al hablar de Tavo Betancourt, no basta con mencionar sus logros profesionales. Lo verdaderamente inspirador de su historia es la forma en la que ha decidido usar su voz. Una voz que, más allá de los micrófonos, se ha convertido en símbolo de resiliencia, disciplina y sensibilidad.
Su capacidad para reinventarse, para tender la mano a quienes más lo necesitan —incluidos los animales—, y para inspirar a través del ejemplo, lo convierten en alguien que trasciende el entretenimiento.
En tiempos en que las redes sociales pueden ser un espacio de apariencias, Tavo apuesta por la autenticidad. Con cada paso, demuestra que el verdadero éxito no está en la fama pasajera, sino en la huella que dejas en los demás.
La historia de Tavo Betancourt es la prueba de que el talento abre puertas, pero es la disciplina, la empatía y la voluntad de inspirar lo que realmente deja huella. Desde sus inicios en Guadalajara hasta sus proyectos más recientes en cine y doblaje, Tavo ha sabido mantenerse fiel a lo que lo distingue: una voz que no solo interpreta, sino que conecta.
Hoy, al mirar hacia atrás, su camino nos recuerda que nunca es tarde para reinventarse, que el cambio es posible y que incluso desde la voz más pequeña se puede transformar el mundo de quienes nos rodean.
Porque al final, lo que verdaderamente inspira no es lo que hacemos frente a una cámara o un micrófono, sino cómo decidimos vivir y qué elegimos transmitir con nuestra voz.
Dónde seguirlo y por qué hacerlo
Seguir a Tavo Betancourt es más que seguir a un actor o creador de contenido: es acompañar a alguien que usa su voz —literal y simbólicamente— para inspirar. En sus redes comparte mensajes de esfuerzo, transformación personal, empatía por los animales y reflexiones sinceras sobre la vida, siempre con un toque de humor y autenticidad.
Si te gustan las historias reales, los mensajes positivos y los proyectos que buscan dejar huella, sus espacios digitales son un recordatorio constante de que siempre se puede volver a empezar.
📱 Síguelo en sus redes oficiales:
- Instagram: @o_betancourt
- Facebook: TavoBetancourt18
- TikTok: @betancourttavo
- X (Twitter): @TavoB_Official
Deportes
“Creer en ti y tener fe en Dios te lleva a la victoria”: El Hijo del Santo
Ciudad de México.— Por más de cuatro décadas, el heredero del ‘Enmascarado de Plata’ entregó su cuerpo y su alma al cuadrilátero. A los 63 años, cierra el capítulo de su vida más intenso, agradecido con Dios, con su padre y con un público que lo convirtió en leyenda.
Herencia de un padre y un sueño cumplido
Cuando se puso por primera vez la máscara plateada en 1982, sabía que cargaba una historia que debía honrar con respeto. El Hijo del Santo heredó mucho más que un personaje: recibió una misión de vida. Durante 43 años, conquistó campeonatos en las divisiones ligera, welter y mediana, y acumuló más de cincuenta máscaras ganadas en México y el extranjero. Pero detrás de cada victoria, hubo noches de desvelo, sacrificio y una convicción que nunca lo abandonó: la fe en Dios.
En el podcast Luchando por tus sueños con Latin Lover, confesó con emoción que la lucha libre le dio todo. Le dio un padre ejemplar y la posibilidad de seguir su camino con orgullo. “Me dio un padre triunfador, un gran ídolo. Me dio la fortuna de realizarme como ser humano”.
Recordó que su carrera le permitió realizarse también como persona y cumplir un sueño de infancia.
Fe como base de su camino
Durante la conversación, el luchador subrayó su confianza en Dios. “Todo está en la mente. Si tienes disciplina, si eres perseverante y si crees en ti, logras lo que tú quieres. Y tener fe en Dios, porque eso sí, yo creo mucho en Dios y lo dejo en sus manos. Diosito es muy generoso”, dijo.
La fe aparece como parte del proceso que lo sostuvo dentro y fuera del cuadrilátero. La disciplina y la constancia, señaló, fueron las llaves que abrieron cada puerta de su carrera.
LEE “La victoria más grande es cumplir mi pacto con Dios”: Jorge ‘Travieso’ Arce
Lucha y sacrificio familiar
El Hijo del Santo reconoció que el deporte también tuvo un costo. “Gracias a Dios he sido muy afortunado. He tenido lesiones, pero sigo”, comentó al referirse al esfuerzo físico que implicó mantenerse activo por más de cuatro décadas.
Sin embargo, explicó que la lucha libre le quitó tiempo con su familia. Recordó el día en que nació su hija y no pudo acompañar a su esposa porque estaba programado para una función en Saltillo. “Agarré mi maleta, me despedí de mi esposa y ahí te voy a Saltillo. Cuando estaban haciendo la niña, yo estaba en un hotel llorando”, relató.
Esa experiencia la describió como una consecuencia del profesionalismo y del compromiso con su público.
Retiro con identidad intacta
Posteriormente, en conferencia de prensa, el Hijo del Santo anunció su gira de despedida, que incluye tres ciudades: Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México. El cierre será el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, su llamado “Cementerio de Máscaras”.
“Detrás de cada victoria hay caídas, cicatrices y noches de soledad; pero también el amor a un legado, a un público, a una máscara. He sangrado, he llorado y también he reído detrás de mi máscara. No me retiro porque haya perdido la pasión; me retiro porque quiero cerrar mi historia con dignidad, con el corazón en alto y con la máscara intacta”, dijo.
Nada pendiente
El luchador indicó que, después de su retiro, mantendrá su identidad oculta. “Todos mis sueños se fueron cumpliendo; luché en todas las empresas en México, empecé como un luchador libre, después llegué a los independientes, pisé la Arena México, he luchado en muchos lugares del mundo, he conquistado muchas máscaras y cabelleras. No hay nada pendiente”, expresó.
La presencia de Dios en su vida y en su carrera. La máscara permanece, el nombre también. Con ella cierra una etapa y confirma un legado que continuará en la memoria de la lucha libre mexicana.
Historias que Conectan
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
Una vida marcada por la verdad, el riesgo y la profunda humanidad detrás de las cámaras.
Entre el fuego y la calma
Hay quienes buscan la noticia, y hay quienes la viven. José Luis Arévalo Piña pertenece al segundo grupo.
Durante más de tres décadas ha estado donde otros prefieren no mirar: entre las ruinas, el polvo y el miedo de las guerras. Sin embargo, también ha sabido volver, ponerse frente a las cámaras y contarle al país lo que vio, con la serenidad de quien aprendió que la verdad y la empatía pueden coexistir.
Su historia es la de un periodista que ha caminado entre la trinchera de la Guerra y la sala de noticias; entre el ruido de las bombas y el silencio que queda después de transmitir.
Los comienzos de una vocación que lo encontró
Nacido el 9 de julio de 1968, José Luis Arévalo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental. En 1992 comenzó su carrera periodística en Televisa como camarógrafo y editor, sin imaginar que ese oficio detrás de la cámara sería solo el inicio de un largo recorrido frente a ella.
No buscó la fama ni el protagonismo. Buscaba aprender. Pero el periodismo, con su imán de historias y su fuerza impredecible, lo encontró a él. Con el tiempo, su curiosidad y compromiso lo llevaron a cubrir temas internacionales y a convertirse en corresponsal en Europa: Praga, La Haya, Bruselas. Desde ahí entendió que el periodismo no sólo consiste en observar, sino en atestiguar con responsabilidad.
El corresponsal que vivió la guerra desde el lente y desde el alma
Su carrera dio un giro cuando fue testigo en Irak, Siria, Kosovo, Afganistán, Líbano, Israel, Palestina y Libia. Lugares donde la vida y la muerte se rozan a cada instante.
En cada cobertura, José Luis se enfrentó al peligro físico, y al peso emocional de ver lo que otros sólo escuchan en titulares. Ha reconocido que “aprendió a convivir con la muerte”, una frase que encierra lo que significa ser corresponsal de guerra: seguir contando, incluso cuando el corazón se encoge.
Ahí, entre el caos, descubrió que su misión no era solo informar, sino también dignificar las historias de quienes sufren. Que detrás de cada cifra hay un rostro, una familia, un silencio que clama por ser escuchado.
Sus reportajes lo consolidaron como una de las voces más experimentadas en cobertura internacional. Su mirada no es la del héroe ni la del espectador distante, sino la de quien entiende que cada guerra deja heridas que también se llevan por dentro.
Del frente de batalla al noticiero: la voz que informa y consuela
Después de años recorriendo el mundo, José Luis Arévalo regresó a México para integrarse de lleno a la conducción de noticias. Actualmente es titular del espacio informativo con mayor rating, Hora 21 en N+ / Foro TV, donde cada noche lleva información precisa, pero también humanidad y equilibrio, a millones de hogares. También es conductor alterno del Noticiero En Punto del canal Las Estrellas.
Del casco antibalas al micrófono, su tránsito es más que simbólico: representa la madurez de un periodista que ha visto lo peor y, aun así, conserva la esperanza en lo mejor del ser humano.
Su experiencia en el terreno marcó su manera de comunicar. No dramatiza ni busca escándalos. Informa con la serenidad de quien ha estado ahí y sabe el valor de cada palabra. Por eso ha sido reconocido con ocho Premios Nacionales de Periodismo, distinciones que reflejan su profesionalismo y compromiso con la verdad.
El hombre detrás del periodista
Pero más allá de los reflectores, José Luis Arévalo también ha enfrentado sus propias batallas personales. En febrero de 2025, anunció al aire el fallecimiento de su padre, el reconocido músico Pepe Arévalo, “El León de la Salsa”. Lo hizo con la entereza que sólo da el amor y la gratitud.
Ese momento, profundamente humano, mostró al hombre que equilibra la razón y la emoción. El periodista que puede transmitir noticias difíciles con la voz firme, pero con los ojos de un hijo que ama y honra a su padre.
Fue un instante que conmovió al público y recordó algo esencial: detrás de cada noticia hay una vida, y detrás de cada periodista también.
Con los años, ha aprendido que el periodismo y la vida se parecen: ambos exigen valentía, empatía y la capacidad de mirar más allá de lo evidente.
El legado de un periodista que sigue buscando la verdad
José Luis Arévalo ha demostrado que la verdad no se encuentra solo en los grandes titulares, sino en la mirada sincera con la que se cuenta una historia. Entre trincheras y estudios, entre el dolor y la esperanza, ha tejido una trayectoria que inspira respeto.
Su legado no es solo periodístico, sino humano. Porque su voz, firme y serena, nos recuerda que el valor de informar está en no perder la sensibilidad, y que incluso en medio del caos hay espacio para la compasión.
“Entre trincheras y titulares, José Luis Arévalo ha aprendido que el periodismo no se trata de contar lo que pasa, sino de nunca dejar de sentirlo”.
Dónde seguirlo y por qué hacerlo
Seguir a José Luis Arévalo es asomarse a una ventana del mundo contada con sensibilidad y rigor. Su trabajo es testimonio de que el periodismo puede informar sin perder el alma.
Puedes verlo en Hora 21 por N+ / Foro TV, escucharlo en Radio Miled y seguir su trayectoria profesional en las plataformas digitales.
📍 Sitio web:: https://jlanoticias.com/
📸 Instagram: https://www.instagram.com/jlarevalop/
🎬 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSCJOI0WoFVW6vEfiHbJBnQ
🌐 Facebook: https://www.facebook.com/JLANoticias
🌐 X: https://x.com/JLANoticias
Esta bacteria causa cáncer de estómago y ¡7 de cada 10 mexicanos la tienen!
Nueva normativa, sinodalidad y construcción de paz para la 119 Asamblea de Obispos de México
La unión familiar que llevó a “La Hormiga” González al título de goleo con Chivas
Lola Cortés da prioridad a su salud mental y recibe la empatía de Jolette
¿Cuáles son las principales causas de muerte infantil en México?
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
