José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias

Una vida marcada por la verdad, el riesgo y la profunda humanidad detrás de las cámaras.
Entre el fuego y la calma
Hay quienes buscan la noticia, y hay quienes la viven. José Luis Arévalo Piña pertenece al segundo grupo.
Durante más de tres décadas ha estado donde otros prefieren no mirar: entre las ruinas, el polvo y el miedo de las guerras. Sin embargo, también ha sabido volver, ponerse frente a las cámaras y contarle al país lo que vio, con la serenidad de quien aprendió que la verdad y la empatía pueden coexistir.
Su historia es la de un periodista que ha caminado entre la trinchera de la Guerra y la sala de noticias; entre el ruido de las bombas y el silencio que queda después de transmitir.
Los comienzos de una vocación que lo encontró
Nacido el 9 de julio de 1968, José Luis Arévalo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental. En 1992 comenzó su carrera periodística en Televisa como camarógrafo y editor, sin imaginar que ese oficio detrás de la cámara sería solo el inicio de un largo recorrido frente a ella.
No buscó la fama ni el protagonismo. Buscaba aprender. Pero el periodismo, con su imán de historias y su fuerza impredecible, lo encontró a él. Con el tiempo, su curiosidad y compromiso lo llevaron a cubrir temas internacionales y a convertirse en corresponsal en Europa: Praga, La Haya, Bruselas. Desde ahí entendió que el periodismo no sólo consiste en observar, sino en atestiguar con responsabilidad.
@latitudmegalopolis JOSÉ LUIS ARÉVALO – CORRESPONSAL DE GUERRA #mexico #mexico🇲🇽 #mexicotiktok @nmaspodcast @n.mas @nmasmedia @televisadigital @univision @uninoticias #motivacion #oportunidades #oportunidad #recuerdos #RECUERDOSDEGUERRA #periodismo #alzarlavoz #notecalles #videoviral #videosvirales #noticias #libertaddeexpresion @__noticierostelevisa__ @noticieros.televisa #mexicohoy #mexicotiktok #amomexico #mexicomiamor #noticierostelevisa #noticieros #television #televisa #televisapresenta #televisamexico @televisa_espectaculos #noticiariotiktok #noticias #lasnoticias #noticia #televisionmexicana #eco #television #news #mexicocity #noticiamundial #worldnews #periodista #reportero #cdmx #ciudaddemexico #pepearevalo #pepearevaloysusmulatos #joseluisarevalo @jlanoticias #JLANoticias #JoséLuisArévalo #JLA #NecesitasSaber #EditorialJLA #miled @superstereomiled #forotv #corresponsaldeguerra #corresponsal #hora21 #enlatrincherajla @trincheradejla @canalceronetworks @meneitojuan #micasatelevisa #comunicador #REPORTER #opinión #radio #guerra #war #warzone #warzoneclips #locutor #Radio13 #ondemand #trendingvideo #trends #tendencia #LIDERES #fyp #fypシ゚ #vira #viral_video #viraltiktokvideo #fypppppppppppppp #paratiii #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #paraty #paratytiktok #mexicanoschingones #grabación #estudios #vocación #opiniónpública #contarhistorias #periodismo #PERIODISTA #PERIODISTAS #journalism #journalismisnotacrime #JOURNALIST #conciencia #CABINADERADIO #maestrosentiktok #elgranleon #concanaco @concanaco_oficial #mexicanoschingones #reportero #grabación #estudios #maestros #detrasdecamaras #cosasinteligentes #vocación #talentodetelevison #libia🇱🇾 #libiya🇱🇾 #gadaffi #gadafi #afganistan #afganistan🇦🇫 #libanon🇱🇧 #libanon #beirut #irak🇮🇶 #guerradelgolfo #afghanistan🖤❤️💚 #afghanistan #afghanistan🇦🇫 #warjournalism #newsreporter #haiti #haitiantiktok #haitiantiktok🇭🇹 ♬ original sound – Latitud Megalópolis
El corresponsal que vivió la guerra desde el lente y desde el alma
Su carrera dio un giro cuando fue testigo en Irak, Siria, Kosovo, Afganistán, Líbano, Israel, Palestina y Libia. Lugares donde la vida y la muerte se rozan a cada instante.
En cada cobertura, José Luis se enfrentó al peligro físico, y al peso emocional de ver lo que otros sólo escuchan en titulares. Ha reconocido que “aprendió a convivir con la muerte”, una frase que encierra lo que significa ser corresponsal de guerra: seguir contando, incluso cuando el corazón se encoge.
Ahí, entre el caos, descubrió que su misión no era solo informar, sino también dignificar las historias de quienes sufren. Que detrás de cada cifra hay un rostro, una familia, un silencio que clama por ser escuchado.
Sus reportajes lo consolidaron como una de las voces más experimentadas en cobertura internacional. Su mirada no es la del héroe ni la del espectador distante, sino la de quien entiende que cada guerra deja heridas que también se llevan por dentro.
Del frente de batalla al noticiero: la voz que informa y consuela
Después de años recorriendo el mundo, José Luis Arévalo regresó a México para integrarse de lleno a la conducción de noticias. Actualmente es titular del espacio informativo con mayor rating, Hora 21 en N+ / Foro TV, donde cada noche lleva información precisa, pero también humanidad y equilibrio, a millones de hogares. También es conductor alterno del Noticiero En Punto del canal Las Estrellas.
Del casco antibalas al micrófono, su tránsito es más que simbólico: representa la madurez de un periodista que ha visto lo peor y, aun así, conserva la esperanza en lo mejor del ser humano.
Su experiencia en el terreno marcó su manera de comunicar. No dramatiza ni busca escándalos. Informa con la serenidad de quien ha estado ahí y sabe el valor de cada palabra. Por eso ha sido reconocido con ocho Premios Nacionales de Periodismo, distinciones que reflejan su profesionalismo y compromiso con la verdad.
El hombre detrás del periodista
Pero más allá de los reflectores, José Luis Arévalo también ha enfrentado sus propias batallas personales. En febrero de 2025, anunció al aire el fallecimiento de su padre, el reconocido músico Pepe Arévalo, “El León de la Salsa”. Lo hizo con la entereza que sólo da el amor y la gratitud.
Ese momento, profundamente humano, mostró al hombre que equilibra la razón y la emoción. El periodista que puede transmitir noticias difíciles con la voz firme, pero con los ojos de un hijo que ama y honra a su padre.
Fue un instante que conmovió al público y recordó algo esencial: detrás de cada noticia hay una vida, y detrás de cada periodista también.
Con los años, ha aprendido que el periodismo y la vida se parecen: ambos exigen valentía, empatía y la capacidad de mirar más allá de lo evidente.
El legado de un periodista que sigue buscando la verdad
José Luis Arévalo ha demostrado que la verdad no se encuentra solo en los grandes titulares, sino en la mirada sincera con la que se cuenta una historia. Entre trincheras y estudios, entre el dolor y la esperanza, ha tejido una trayectoria que inspira respeto.
Su legado no es solo periodístico, sino humano. Porque su voz, firme y serena, nos recuerda que el valor de informar está en no perder la sensibilidad, y que incluso en medio del caos hay espacio para la compasión.
“Entre trincheras y titulares, José Luis Arévalo ha aprendido que el periodismo no se trata de contar lo que pasa, sino de nunca dejar de sentirlo”.
Dónde seguirlo y por qué hacerlo
Seguir a José Luis Arévalo es asomarse a una ventana del mundo contada con sensibilidad y rigor. Su trabajo es testimonio de que el periodismo puede informar sin perder el alma.
Puedes verlo en Hora 21 por N+ / Foro TV, escucharlo en Radio Miled y seguir su trayectoria profesional en las plataformas digitales.
📍 Sitio web:: https://jlanoticias.com/
📸 Instagram: https://www.instagram.com/jlarevalop/
🎬 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSCJOI0WoFVW6vEfiHbJBnQ
🌐 Facebook: https://www.facebook.com/JLANoticias
🌐 X: https://x.com/JLANoticias
Historias que Conectan
La lección de una reina que enseñó a su hijo a ser caballero
Ramos Arizpe.- Alex Martínez tuvo una cita con una mujer que no era su esposa. Una de esas salidas comunes que comienzan con risas y buenos momentos. Se encontró a una mujer exigente y firme, que le pedía caminar del lado de la banqueta, abrir la puerta del auto y cederle el asiento. Esa mujer le daría una lección para toda la vida.
Todo comenzó con una frase simple: “si vamos a caminar juntos, será del lado de la banqueta”.
Luego vinieron más indicaciones, como abrir la puerta, ayudar con la silla y no dividir la cuenta. Cada gesto que él interpretaba como capricho tenía un propósito oculto.
Un auto prestado y una enseñanza en marcha
Alex pidió a su padre el coche del trabajo para salir de nuevo con esa mujer que no es esposa. Buscaba agradarle, pero la prueba no estaba en el vehículo, sino en su actitud. Al verla salir, ella se negó a subir hasta que él le abriera la puerta. Cumplió.
Más tarde, en un restaurante, Alex volvió a equivocarse. Se sentó primero, repartió la cuenta y observó la molestia cuando le dijo:
“tú invitas, tú pagas, así funciona”. Aquella frase no era un reclamo, sino una lección sobre la responsabilidad de quien invita y la importancia de valorar el esfuerzo de otros.
Una cena con sentido oculto
Al salir del restaurante, el aire frío envolvía la noche. Alex la abrazó para darle calor y escuchó: “debiste ofrecerme tu chamarra”.
Él intentó dársela, pero ella respondió: “así déjalo, tú eres el enfermizo”. En esas palabras se escondía una enseñanza sobre el cuidado y la atención hacia los demás.
Molesto, abrió la puerta del auto con gesto impaciente. Ella lo notó y preguntó: “¿qué tienes?”. Alex no contuvo su enojo y respondió: “¿quién te echó a perder?, ¿por qué eres así de exigente?”.
Te puede interesar: La Sagrada Familia ya es el templo católico más alto del mundo
La revelación
Entonces ella lo miró con serenidad y dijo algo que cambió todo:
“Cuando salía con tu papá, antes de que tú nacieras, él me trataba así. Gracias a eso entendí que era el indicado, porque me trataba como una reina y me recordó el valor que tengo como mujer”.
Alex se quedó en silencio. Aquella mujer no era una cita cualquiera, era su madre.
Ella continuó:
“Un día saldrás con mujeres y seguramente se me partirá el corazón porque amarás a una más que a mí. Te romperán el corazón, dalo por hecho. Pero no cambies tus valores. Un día llegará una mujer que, al ver cómo la tratas, recordará cuánto vale. Si ella te trata como un rey, sanarás un poco mi corazón de madre”.
La reina y su herencia
Su madre le dijo:
“Si alguien te trata como rey, me darás dos cosas: paz, porque sabré que estás en buenas manos, y una hija a quien amar, porque si ella ama lo más hermoso que tengo, la amaré como a una hija”.
Alex comprendió que aquella noche había recibido una enseñanza de una verdadera reina. No era una lección de modales, sino una herencia de valores que trasciende generaciones Y la manera en que una madre forma a su hijo.
¿Quién es Alex Martínez?
Alex Martínez es docente, empresario e influencer comprometido con la formación integral de las nuevas generaciones. Desde las aulas, enseña a los jóvenes la importancia de cuidar el medio ambiente y de asumir un papel activo en la construcción de un futuro sostenible.
Ha impulsado una propuesta legislativa de reforestación con beneficios fiscales, que busca motivar a la ciudadanía a plantar y cuidar árboles, fomentando una cultura de responsabilidad ecológica.
Además, ha construido una escuela y una iglesia comunitaria en una colonia marginada, acciones que reflejan su compromiso con la educación, la solidaridad y el fortalecimiento de los valores familiares, tomando como ejemplo el amor, la disciplina y la fe que aprendió en su propio hogar.
Su trayectoria combina educación, acción y ejemplo, inspirando a las nuevas generaciones a creer en los valores, el respeto y la construcción de un México más humano, consciente y solidario.
ARH
Historias que Conectan
“Decidí entregarle mi vida a Dios y todo cambió”: la fe que salvó al “Güero” Franco
Ciudad de México.— A los siete años, Luis Ernesto “El Guero” Franco perdió la inocencia que todo niño merece conservar. Durante años cargó en silencio un secreto que lo hundió en la oscuridad. Hoy, el actor que el público conoce por su talento y carisma confiesa que su verdadera historia no se escribe en la fama, sino en el encuentro con Dios, en la reconstrucción interior y en el sueño de formar la familia que siempre anheló.
Heridas que marcaron su niñez
El actor mexicano reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía siete años y que durante toda su infancia guardó el silencio por miedo y vergüenza. “Viví con el secreto toda mi niñez”, relató. A los 11 años se fue a vivir con su madre, pero al poco tiempo fue rechazado de nuevo. Desde entonces comenzó una vida en la búsqueda desesperada de sentido.
Esa historia de abandono se reflejó años después en su juventud, cuando la fama y el éxito como actor no lograron llenar el vacío interior. Las adicciones y la depresión se apoderaron de su vida. A los 30 años, sin rumbo y sin paz, pensó en acabar con todo. “Toqué fondo”, reconoció e incluso intentó quitarse la vida.
LEE “Hablo con Dios”: Reyli Barba, el cantautor devoto de Santa Cecilia
Momento decisivo: un encuentro con Dios
Cuando parecía que no había salida, Franco vivió un instante que cambió su historia. En su momento más oscuro levantó la mirada y se dirigió a Dios con una súplica: “Dios, o me muestras para qué estoy vivo o llévame de aquí, yo no pedí nacer”.
Aquella oración fue el inicio de un nuevo camino. Comenzó a entregarse por completo a la fe, a reconocer que no podía hacerlo solo y a buscar en la oración la fuerza que le faltaba. “Tuve que voltear hacia arriba buscando a Dios. Le entregué mi vida con tiempo límite, un año, sin vuelta atrás”, compartió.
Con el paso del tiempo, su manera de pensar cambió. “Al cambiar mi forma de pensar, cambió mi forma de sentir. Y al cambiar mi forma de sentir, cambió mi forma de estar”. Aprendió a cuidar lo que dejaba entrar en su mente, a alimentar el alma con lecturas diarias, meditación y oración.
Sanar para escribir una nueva historia
Luis Ernesto Franco reconoce que sanar fue un proceso profundo, más espiritual que profesional. Aprendió a no identificarse con el dolor del pasado, sino a resignificarlo. “No soy un abusado ni un huérfano abandonado. Eso fue parte de mi historia, pero no soy eso. No soy víctima de mi historia, soy el autor de lo que elijo escribir a partir de ella”.
La reconstrucción vino también al entender que no podía controlar todo. “Soltar lo que no puedo cambiar no significa que no duela, pero es aceptar que hay algo más grande que yo”. Esa conciencia lo llevó a encontrar paz interior y a comprender que su propósito tenía que ver con dar y servir, no con recibir aplausos.
El sueño de una familia
En medio de su carrera, Franco descubrió que su anhelo más profundo no era un premio ni un contrato, sino formar una familia. “Yo ya sabía que lo que más quería era formar la familia que nunca tuve. Ese era mi sueño, pero lo tenía congelado”.
Tras años de búsqueda y tropiezos sentimentales, logró encontrar la estabilidad junto a su pareja, Roza Laven, y su hijo Leo, quien recientemente cumplió su primer año. “Hoy sueño diferente. Sueño para dejar el camino mejor de cómo lo encontré, para dar más de lo que recibí, para ser un ejemplo para mi hijo”.
Una vida nueva desde la fe
La rutina del actor está marcada ahora por la oración, la lectura y el ejercicio. Cada mañana comienza con un momento de silencio y conexión con Dios. “Me levanto temprano para tener relación con Dios. A veces oro, a veces medito, y leo libros de crecimiento personal que me ayudan a alinear mi mente y mi espíritu”.
Franco asegura que su verdadera transformación no fue en la fama, sino en el alma. “Cuando la vida me puso de rodillas y me di cuenta de que no podía solo, tuve que voltear hacia arriba. Ahí encontré sentido. Decidí entregarle mi vida a Dios y todo cambió”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Historias que Conectan
El totonaco sobrevive en la voz de un hombre que no renunció a su origen
Ciudad de México.— En una ranchería rodeada de cañaverales, vainilla y montes húmedos, Patricio García Ramírez aprendió a hablar el totonaco antes que el español. En Papantla de Olarte, Veracruz, su infancia transcurrió entre la voz de sus padres y el sonido del río. Hoy, décadas después, ese niño convertido en traductor, maestro albañil y padre de familia, defiende su lengua como quien protege el alma de su pueblo.
La voz que se niega a desaparecer
Desde joven, Patricio entendió que hablar totonaco era más que comunicarse: era afirmar su identidad. Sin embargo, esa herencia también trajo injusticias. Al migrar a los 13 años en busca de trabajo, se enfrentó a la discriminación y a las burlas por su forma de hablar. Participó en el 59 batallón de infantería de Veracruz y en la Ciudad de México trabajó como policía auxiliar; siempre llevó consigo el eco de su lengua.
“Hay personas que no pueden defenderse porque no hablan español”, explicó. Esa conciencia lo llevó a prepararse como intérprete y traductor en la Red de Intérpretes Traductores, desde donde ha colaborado con instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría Pública. Su tarea consiste en traducir la palabra y, con ella, devolver justicia a quienes no pueden hacerse escuchar.
En su comunidad, Patricio aprendió que la tierra también tiene voz. “Si se trabaja la tierra, ella nos da alimento”, dice. Esa enseñanza se convirtió en una forma de espiritualidad: cuidar los árboles, respetar el agua, compartir el fruto del campo. La fe, en Papantla, convive con la naturaleza. Cada 12 de diciembre, las familias preparan zacahuil, mole con guajolote y tamales de hoja de plátano para celebrar a la Virgen de Guadalupe.
LEE Urge proteger los derechos de los pueblos indígenas
Lenguas que sostienen una nación
México es una nación construida sobre la palabra de sus pueblos originarios. Se hablan 68 lenguas indígenas, con más de 350 variantes. Según el INEGI, más de 25 millones de personas se reconocen como indígenas, aunque sólo 7.4 millones mantienen viva su lengua.
El totonaco, que Patricio aprendió de sus padres, lo hablan más de 200 mil personas, sobre todo en Veracruz y Puebla. Sin embargo, cada año disminuye el número de hablantes. En otros pueblos, las cifras son aún más críticas: lenguas como el ku’ahl, el kiliwa o el mocho’ están al borde de la desaparición, con apenas unos cuantos hablantes en todo el país.
Fe y raíces: el refugio en la familia
Aunque migró lejos de Papantla, Patricio nunca cortó el vínculo con su familia. La distancia no borró su lengua ni sus costumbres. Mantuvo vivo el idioma que sus padres y hermanos le enseñaron, sin embargo, reconoce que no logró transmitir el totonaco a sus hijos. La discriminación que él vivió lo llevó a protegerlos con el español, como si el idioma pudiera ser escudo y herida al mismo tiempo.
En su casa, la fe católica sigue siendo el centro de la vida. Las fiestas patronales, los rezos y la comida tradicional son momentos de encuentro donde la comunidad revive lo que los abuelos enseñaron. En esa espiritualidad sencilla, donde la tierra, la familia y la religión se funden, Patricio encuentra sentido a su misión: “Entendemos que ahí está nuestro sustento”, dice al hablar de su pueblo.
No perder el tesoro
Por su parte, el poeta totonaco Jun Tiburcio advierte que muchas lenguas del país agonizan. Algunas cuentan con apenas veinte hablantes. “Estamos perdiendo un tesoro de México que se nos escapa de las manos”, afirma. Su voz se une a la de Patricio y a la de miles que luchan por mantener vivas las raíces lingüísticas del país.
Proteger una lengua, dijo, es sembrarla en el corazón de los niños, como un gesto de amor y pertenencia. Cada palabra recuperada es una forma de rezar por el futuro.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Deportes
“Tigre por siempre”: la historia de André y su batalla contra un tumor cerebral
Ciudad de México.— André Maximiliano bajó por los pasillos del Estadio Universitario con la camiseta del Tigres puesta, con el número 10 en la espalda. A su corta edad, vivió un momento que parecía salido de un sueño: entrenar con sus ídolos, conocer a André-Pierre Gignac y recibir el afecto de la afición. Detrás de esa sonrisa, hay una historia de lucha, fe y resiliencia familiar que comenzó hace más de tres años.
El inicio de la lucha de André
La lucha de André se remonta a 2022, cuando un accidente marcó el comienzo de su batalla. A través de un video del Club Tigres, la madre de Andrés, Debany Álvarez, recordó: “En 2022 tuvo un pequeño accidente, cayó por una ventana del segundo piso y, a raíz de eso, le detectaron un tumor cerebral que ya se estaba desarrollando y medía 6 centímetros y ahí pues empezó nuestra lucha”.
Ese mismo año, los médicos realizaron una cirugía para tratar el tumor. “A él le hicieron una cirugía en 2022. Ese mismo año nos comentaron que el tumor era maligno y era un grado 4 y que había que comenzar quimioterapias y radiaciones. Terminó su proceso el año pasado, que fue en abril del 2024, y lo mandaron a vigilancia porque ya se encontraba estable, ya el tumor estaba dormido”, explicó Debany.
Sin embargo, en febrero de 2025, los doctores informaron que el tumor había reaparecido y crecía con fuerza. “Desgraciadamente, en febrero de este año, los doctores nos comentan que había recaído, que el tumor ya había crecido y estaba creciendo con mucha fuerza. Ellos ya nos dijeron que no había más que hacer, ya no quisieron hacerle otra cirugía porque me decían que era muy riesgosa y pues ya lo mandaron a cuidados paliativos. Él ahorita lleva una lucha constante contra un tumor que otra vez ya mide un poquito más de 6 centímetros”, narró Debany.
La fe de una madre y el vínculo familiar
El nombre de André tiene un significado especial dentro de la familia. “Para los doctores no hay más que hacer, pero sabemos que la última palabra la tiene Dios (…) el nombre de André viene por André-Pierre Christian Gignac, mi esposo es su fan y cuando supo que era niño, me dijo, se va a llamar André. Y pues aquí está mi pequeño guerrero, André”, comentó Debany.
LEE El campeón Mjällby AIF no era favorito, pero tiene el alma de un pueblo
El afecto familiar y la pasión por Tigres se entrelazaron con la vida de André, preparando el escenario para un encuentro que transformaría un día ordinario en una experiencia memorable.
Fundación Tigres y Dr. Sonrisas: haciendo posible el sueño
La Fundación Tigres, junto con Dr. Sonrisas, coordinó la experiencia de “Tigre por un día” para André. La experiencia permitió que André viviera un día completo entrenando, conociendo a los jugadores y compartiendo momentos de diversión.
El encuentro con André-Pierre Gignac
La emoción se multiplicó cuando André conoció a su ídolo, André-Pierre Gignac. Desde su llegada, los jugadores lo recibieron con palabras cercanas: “¡Hola, André! ¿Lo esperabas ver hoy? Sí. Tenemos una sorpresa para ti hoy. ¿Estás listo?.
Gignac se acercó al niño. “Hola, Tocayo. ¿Cómo estás?. Durante la visita, André disfrutó de cada instante. Preguntó a Gignac si se metería al agua fría y recibió una respuesta en broma que desató risas: “¿Quieres ver cómo me meto al agua fría? ¿Te metemos también?”. El niño participó en entrenamientos, tomó fotos con los jugadores y vivió la experiencia de ser parte del equipo por un día.
Debany describió la interacción: “Ahorita estaba ya con lágrimas en los ojos de ver la empatía y la solidaridad de André hacia el pequeño André, de ver que le daba un beso y que jugaba con él, para mí me llena el alma ese tipo de momentos”.
La ovación del Volcán
André Maximiliano pasó un día acompañado de jugadores y su familia. Con cada saludo, cada fotografía y cada entrenamiento, el niño vivió la experiencia de integrarse al equipo que tanto ama.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
León XIV traza nueva brújula educativa para México y el mundo: Arquidiócesis de México
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
León XIV acude al cementerio del Verano para rezar por quienes nadie recuerda
La vez que Manuel Lapuente usó la película “Rocky” para motivar al Tri en Francia 98
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Culturahace 2 días
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
-
Historias que Conectanhace 2 días
La lección de una reina que enseñó a su hijo a ser caballero
-
Deporteshace 2 días
El abrazo de los hermanos Morales que valió más que un campeonato
-
Columna Invitadahace 2 días
La niñez no es un laboratorio social