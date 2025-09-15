La herencia de Alicia Matías: una familia que sigue multiplicando su amor

Ciudad de México.— El nombre de Alicia Matías Teodoro quedó grabado en la memoria de México. La mujer que usó su cuerpo como escudo para salvar la vida de su nieta durante la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa partió de este mundo dejando una huella que no se borra. Su familia atraviesa el duelo, pero al mismo tiempo reconoce que la herencia de amor y fortaleza que dejó permanecerá para siempre.

Una pérdida que estremeció a la familia

“Mi mamá no lo podía creer. Le costó trabajo llorar, le costó trabajo desahogarse. Mi papá no podía creer que había perdido una hija”, compartió Sandra Barajas Matías, hermana de Alicia.

Con la voz entrecortada pidió respeto para el dolor de sus sobrinas, quienes viven la devastación más profunda. “Necesito que ahorita no me las aborden, que no les pregunten qué sienten porque ellas están con el dolor a flor de piel”, expresó.

La familia busca sanar mientras reclama justicia. “Que la empresa se haga responsable para reparar los daños de todos los afectados. Esto fue un accidente que no tendría por qué haber pasado”, señaló Sandra Barajas.

Una mujer de fe y de trabajo

Alicia fue una mujer devota, con profunda cercanía a la Virgen de Guadalupe y a la Virgencita de Juquila. Su fe marcó su vida, al igual que su entrega al trabajo y a su familia.

LEE Explosión en la Concordia: La fuerza de una madre frente al dolor y las noticias falsas

“Mi hermana ha sido una gran mujer. Fue una gran madre, fue una gran abuela. Siempre trabajó, fue muy trabajadora. Mi hermana siempre tuvo fijo una meta y siempre la cumplía”, recordó Sandra.

Esa fortaleza se refleja ahora en sus hijas. “Mis sobrinas están hechas de lo mismo. Cada una tiene la herencia de su mamá. Una tiene el carácter, otra el corazón, otra las ganas y el impulso de trabajar. Mi hermana dejó una gran herencia, dejó a su familia”, dijo.

El amor que se multiplica

El legado de Alicia traspasó los límites de su hogar y se convirtió en símbolo de valor y amor. En redes sociales, ciudadanos la han llamado heroína, aunque su hermana confiesa la contradicción de ese reconocimiento.

“Lo es, créeme que lo es, porque todo lo que hizo por la niña lo demuestra. Les agradezco infinitamente que la tengan en eso. Pero a mí no me hubiera gustado que lo fuera. Yo hubiese preferido que mi hermana no fuera la heroína que es. Desafortunadamente le tocó. Y bueno, ella demostró la mujer que es”, dijo Sandra.

Pese al dolor, la familia encuentra orgullo en el amor que Alicia sembró. “Orgullosa porque el amor de mi hermana se sigue transmitiendo de persona a persona. Orgullosa porque todo lo que ella dejó se ha transmitido a la gente. Espero que eso nunca deje de pasar”.

Alicia puede descansar

El legado de Alicia Matías Teodoro es el ejemplo de una mujer que formó una familia con amor, fe y trabajo. Una mujer que enseñó a sus hijas a luchar por sus metas y que dejó en ellas una fuerza que continuará en sus nietas.

“Alicia dejó un buen trabajo, dejó una buena educación para sus hijas, dejó un gran amor hacia sus nietas. Estoy segura de que sus hijas lo van a duplicar para las niñas. Ella puede estar muy tranquila, puede descansar”, afirmó su hermana.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv