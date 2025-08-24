María del Carmen Alva López: la voz que acompaña desde el alma

Cuando el silencio se vuelve compañía
Hay personas que no necesitan gritar para hacerse escuchar. Que no buscan reflectores, pero terminan iluminando el camino de miles. Que acompañan sin invadir, y sanan sin prometer milagros. Una de esas voces es la de María del Carmen Alva López, fundadora del Instituto IRMA, escritora y conferencista, cuya misión ha sido dar consuelo a quienes han vivido la pérdida más difícil de nombrar: la de un hijo en el vientre o poco después de nacer.
En una era donde lo viral suele ser ruidoso y superficial, el mensaje de Mari Carmen ha encontrado eco profundo en miles de personas que buscan respuestas más allá de las frases hechas. Su crecimiento en los organismos de ayuda social y en las redes ha sido discreto pero genuino, como todo lo que ha construido. No busca agradar a todos, sino conectar con quien necesita escuchar una verdad que muchas veces no se dice: se puede sanar, incluso en medio del dolor más desgarrador.
De la pedagogía al acompañamiento del alma
Formada como pedagoga y con estudios de maestría en Ciencias de la Familia, Mari Carmen encontró en el acompañamiento terapéutico no solo una vocación, sino una misión de vida. Su recorrido profesional la llevó a especializarse en uno de los temas más complejos y delicados: el duelo por pérdida gestacional y perinatal.
Lejos de quedarse en la teoría, su entrega tomó forma concreta en el año 2000 con la creación del Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia A.C. (IRMA), una organización pionera en México que brinda atención emocional a mujeres, hombres y familias que han atravesado la muerte de un hijo en etapa gestacional o perinatal, un duelo que se vive en cualquier circunstancia ya sea por pérdida natural, espontánea o inducida. (la palabra aborto nos la han bloqueado en redes, por eso consideré no utilizarla)
Desde entonces, el Instituto IRMA se ha convertido en un espacio de contención y reconstrucción emocional, con programas terapéuticos que han acompañado a más de nueve mil personas. Y todo esto ha sucedido sin reflectores mediáticos, sin campañas virales, sin escándalos. Solo con presencia, verdad y ternura.
Una influencia que se construye con coherencia
A diferencia de los influencers tradicionales, María del Carmen no mide su impacto en seguidores, sino en corazones tocados. Su presencia digital, a través de las cuentas institucionales de IRMA y su perfil personal, se caracteriza por la coherencia entre lo que vive, lo que piensa y lo que comunica.
En su cuenta de Instagram, comparte invitaciones a charlas donde se abordan temas como salud mental materna y paterna, ansiedad, duelo, resiliencia, autocuidado y amor propio. En Facebook, es frecuente verla en videos cortos donde explica, con palabras sencillas, conceptos profundos que ayudan a resignificar el dolor. Sus apariciones públicas en conferencias, radios y talleres están disponibles en línea como pequeñas joyas de sabiduría emocional que cruzan generaciones.
Lo notable es que nunca ha intentado construir una “marca personal” en el sentido moderno del término. Ella es su mensaje, y eso basta para que su voz resuene con autenticidad en el alma de quien la escucha.
Un modelo de atención, investigación, manuales, publicaciones en blogs, para quienes se quedan con el corazón roto
Uno de los grandes aportes de María del Carmen al mundo del acompañamiento emocional ha sido junto con su equipo documentar lo aprendido, las experiencias, diseñar y perfeccionar un modelo de atención, trabajar en red, en alianzas institucionales, medir y evaluar la intervención, crear espacios formativos, lo que se ha convertido en referente en el ámbito hispano. En sus contenidos no hay juicios, sólo comprensión; no hay ideología, solo humanidad.
No solo acompaña a quienes han atravesado una pérdida, también educa a familiares, amigos y profesionales sobre cómo estar presentes para otros en momentos en que las palabras sobran y el silencio duele. Como ella misma lo ha dicho en conferencias: “Acompañar no es hablar, es sostener la mirada, respetar el proceso, ofrecer el corazón”.
Este enfoque empático ha sido fundamental para construir comunidad, tanto dentro como fuera de la Fundación. Personas que en otro momento se sentían aisladas, han encontrado en su trabajo un punto de encuentro, un lenguaje común, una forma de recuperar la esperanza.
IRMA: un espacio para sanar con dignidad
Lo que comenzó como una visión, hoy es una institución con programas sólidos como REGINA y SOPHIA, donde se ofrece terapia individual, grupal y formación para profesionales. Cada caso atendido es una historia que merece ser escuchada, acompañada y transformada.
El instituto IRMA no solo ofrece servicios terapéuticos, sino que se ha convertido en un centro de referencia en América Latina por su modelo profesional y humano. Desde su sitio web, cualquier persona puede acceder a orientación y acompañamiento, incluso desde fuera de México.
Gracias a IRMA, muchas mujeres han aprendido que no están solas, que el dolor no tiene por qué vivirse en la sombra, y que la esperanza puede florecer incluso después de una tormenta.
¿Dónde seguirla y conocer más de su labor?
Si esta historia resonó contigo, te invitamos a conocer más del trabajo de María del Carmen Alva López y su equipo:
- 🌐 Sitio web oficial: www.irma.org.mx
- 📘 Instagram personal: @maricarmenalvalopez
- 📘 Facebook institucional: Instituto IRMA A.C.
Apóyalos, compártelo y recomiéndalo. Porque hablar del duelo también es una forma de amar.
🌱 Conclusión: cuando sanar se convierte en misión
María del Carmen Alva López no se propuso ser influencer. Lo suyo ha sido otro camino: el del consuelo persistente, el de la presencia silenciosa, el de la verdad que no impone, sino acompaña. Y sin embargo, ahí está: inspirando desde el alma a miles de personas, muchas de ellas desconocidas, que han encontrado en su voz una forma de volver a empezar.
Quizá por eso su influencia es más profunda que muchas otras. Porque mientras unos construyen seguidores, ella construye sentido. Y eso no se mide en likes, se mide en vidas que se levantan de nuevo.
Historias que Conectan
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Un sacerdote que ha conquistado el corazón de miles… desde una cámara
En un mundo donde muchos temen decir lo que piensan, hay quienes se atreven a hablar con la verdad aunque incomode. Uno de ellos es el Padre Javier Olivera Ravasi, sacerdote católico argentino que, sin luces de estudio ni guiones de producción, ha logrado algo que pocos imaginaban: convertir YouTube, blogs y redes sociales en trincheras donde se defiende la fe, se ilumina la razón y se confrontan las mentiras de nuestro tiempo.
Su mensaje no está hecho para agradar, sino para despertar conciencias. Y en ese camino, ha tocado las fibras más profundas de miles de personas que buscaban una voz firme en medio del ruido. Su historia es la de un hombre con vocación sacerdotal y corazón de comunicador, que entendió que Internet también es tierra de misión.
Evangelizar con el teclado: cuando la misión se vuelve digital
No todos los llamados al sacerdocio imaginan que su púlpito sería un blog o una cámara. Sin embargo, el Padre Javier supo leer los signos de los tiempos: las preguntas ya no solo se hacen en el confesionario, sino también en los comentarios de YouTube; las dudas no llegan solo al templo, sino también por mensajes directos en redes sociales.
Desde sus primeras publicaciones en el blog quenotelacuenten.org hasta su consolidación en el canal de YouTube @QNTLC, comprendió que la evangelización no tiene fronteras si se tienen las herramientas correctas: convicción, claridad y coraje. Y lo más importante: una profunda vida de oración que sostiene cada palabra dicha frente a la cámara.
Cómo una voz católica firme encontró eco en el mundo digital
El crecimiento del Padre Javier Olivera Ravasi en Internet no ha sido producto del marketing, sino de la coherencia. En un momento en el que incluso dentro de la Iglesia hay voces que suavizan el mensaje para no molestar, él elige hablar con claridad, sin rebajar el Evangelio ni esconder la cruz.
Desde su canal hasta sus conferencias, ha creado un espacio donde se explican con profundidad temas que van desde la historia de la Iglesia hasta los desafíos culturales actuales: ideología de género, marxismo, secularismo, relativismo, y muchos más. Su estilo directo, a veces punzante, no deja indiferente a nadie.
Y esa es quizás una de sus mayores fortalezas: no busca el aplauso, sino la conversión.
No vino a agradar, sino a ser fiel
En muchas ocasiones ha sido cuestionado por su tono firme. Pero él mismo lo ha dicho: “No estoy aquí para agradar a todos. Estoy aquí para decir la verdad con caridad, pero sin anestesia”. Y eso, en un mundo que valora más la corrección política que la integridad, lo convierte en una figura valiente.
Muchos de sus videos y artículos abordan temas que pocos se atreven a tocar. Y es justo en esos puntos donde más impacta: cuando desmonta narrativas impuestas, defiende la fe católica sin miedo, y recuerda a todos que ser cristiano no es una moda… sino una misión.
Formar para resistir: un escudo intelectual contra la confusión
Uno de los aspectos más valorados por quienes lo siguen es su capacidad para formar intelectualmente a los fieles. Porque la fe no es solo emoción o tradición: es también razón iluminada por la verdad. Por eso, el Padre Javier dedica gran parte de su contenido a explicar temas complejos con un lenguaje claro.
Sus cursos, libros, clases, conferencias y análisis han servido para que miles de personas puedan defender su fe ante un entorno hostil o confuso. Es común encontrar en sus contenidos referencias a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Chesterton o el Papa Benedicto XVI. Pero también denuncia con firmeza las corrientes que hoy amenazan a la familia, a la verdad y a la libertad.
En sus palabras: “No basta con creer. Hoy hay que comprender para poder resistir”.
Una comunidad que crece porque busca respuestas de fondo
Quienes lo siguen no lo hacen por costumbre, sino por convicción. La comunidad que rodea al Padre Javier está compuesta por personas que han redescubierto el valor de su fe, la profundidad del pensamiento católico y la necesidad de formarse para no ser arrastrados por la confusión de la época.
Muchos testimonios coinciden en lo mismo:
“Gracias a él, volví a amar a la Iglesia.”
“Entendí lo que nadie me explicó antes.”
“Recuperé la fe que había dejado atrás.”
“Gracias a su claridad, ahora sé cómo enseñar a mis hijos.”
Lo siguen madres preocupadas por sus hijos, universitarios con inquietudes, religiosos en búsqueda de formación y creyentes que ya no se conforman con una fe superficial.
Un lenguaje directo para un tiempo urgente
El estilo comunicativo del Padre Javier es directo, actual, sin adornos. Sabe que la batalla cultural no se gana con ambigüedades, y por eso su lenguaje es claro: llama a las cosas por su nombre, sin rodeos ni miedo al “qué dirán”.
Y eso conecta especialmente con las nuevas generaciones, que muchas veces desconfían de los discursos que suenan bien pero no dicen nada. En un entorno digital lleno de frases vacías, él ofrece contenido con peso, con alma, con verdad.
No intenta viralizarse… pero sus contenidos se comparten porque dicen lo que otros callan. Porque hacen pensar. Porque invitan a actuar.
¿Dónde seguir su contenido y por qué deberías hacerlo?
Si alguna vez te has sentido desorientado frente al bombardeo de ideologías, si buscas respuestas profundas a preguntas difíciles, o si simplemente quieres entender tu fe con mayor claridad, te invitamos a conocer el trabajo del Padre Javier Olivera Ravasi:
- 🔗 Sitio personal: javieroliveraravasi.com
- 📚 Blog: quenotelacuenten.org
- 🎥 Canal de YouTube: @QNTLC
- 📱 Instagram y redes sociales: @qntlc
Seguirlo es apostar por una fe sin filtros, por una verdad que no se disfraza y por una espiritualidad que forma, desafía y transforma.
Una voz que incomoda… pero también transforma
En tiempos donde muchos se dejan llevar por lo que agrada, el Padre Javier Olivera Ravasi recuerda que lo que libera no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Su presencia en Internet no es una moda, sino un llamado urgente a pensar, a profundizar, a comprometerse.
Porque no basta con tener fe; hay que entenderla, vivirla y anunciarla. Y para eso, contar con voces como la suya es un regalo. No para admirar desde lejos, sino para dejarnos incomodar… y finalmente, despertar.
Fray Tormenta, el sacerdote luchador que inspiró a jóvenes y al Papa Juan Pablo II
Ciudad de México.— No hay máscaras suficientes para ocultar una historia, tejida entre calles peligrosas, sotanas, sudor, sangre y una voluntad indomable que nunca ha cedido a la derrota. Si le preguntan qué elegiría hoy, si la Iglesia o la lucha libre, el padre Sergio Gutiérrez Benítez responde sin titubeos: “Fray Tormenta no hubiera existido sin ser sacerdote”.
De la oscuridad a la vocación: una confesión que cambió su destino
Sergio Gutiérrez Benítez nació en Hidalgo, dentro de una familia numerosa y pobre, su infancia quedó marcada por la violencia y la calle. Pronto cayó en las drogas, el alcohol y el crimen. Su madre vivía con el alma en vilo, temiendo cada día que no regresara. Pero algo dentro de él se rebeló. Un día cruzó las puertas de una iglesia buscando auxilio. El sacerdote lo echó. No era un centro de rehabilitación, le dijeron.
Lejos de rendirse, se inscribió en el seminario. Tuvo la oportunidad de viajar a España y Roma, estudió filosofía y teología, convencido de que su vida debía servir para redimir a quienes, como él, conocían el infierno desde dentro.
Comenzó a trabajar con drogadictos, prostitutas y criminales, aún sin ser sacerdote, con una pasión que crecía con cada historia de sufrimiento. Fue la muerte de uno de sus “cachorros”, un joven que le rogó una confesión en sus últimos suspiros, lo que finalmente lo llevó a recibir el orden sacerdotal.
Escolapio de corazón: enseñar y amar a los más pobres
Fray Tormenta es miembro de la Orden de los Escolapios, también conocida como Escuelas Pías, una congregación fundada en Roma por San José de Calasanz en 1597. Su misión es clara: brindar educación integral y gratuita a niños y jóvenes pobres. Formar personas en valores, inteligencia y fe.
Esta vocación educativa se refleja en cada paso que dio el padre Sergio, quien convirtió su Casa Hogar en una escuela de vida para menores marginados. La pedagogía escolapia no se limita al aula, se encarna en el amor concreto a los más débiles.
Lucha libre: el camino inesperado para mantener viva su misión
Con la Casa Hogar fundada, pero sin dinero para sostenerla, el padre Sergio encendió el televisor y vio la película El Señor Tormenta, en la que un sacerdote se vuelve luchador para ayudar a los pobres. Entendió de inmediato lo que debía hacer.
Así nació Fray Tormenta: “Fray” por su vocación, “Tormenta” por el personaje de la película. Entrenaba desde las cuatro de la mañana, luego atendía su parroquia. Era un camino dificil, pero necesario.
Diseñó su máscara con amarillo por la energía que requería su lucha y rojo por la sangre que estaría dispuesto a dar por sus hijos. Al principio, su doble vida era un secreto. Pero cuando Huracán Ramírez descubrió su identidad, todo cambió. El personaje ganó popularidad. El sacerdote enmascarado era ahora un símbolo internacional.
Más que un personaje, un testimonio vivo de amor por los niños
Fray Tormenta nunca fue un show. Fue una estrategia desesperada de un sacerdote real que quería alimentar y educar a niños sin futuro. Convirtió el ring en un altar alternativo. Su historia inspiró películas como Nacho Libre, que ayudó con recursos a renovar su Casa Hogar, videojuegos y hasta bendiciones papales. Cuando conoció al Papa Juan Pablo II le dijo “soy Fray Tormenta”, el pontífice respondió “el luchador”.
LEE “No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
Lo suyo fue también resistencia ante la incomprensión. Un obispo le pidió que dejara la lucha libre. Le recordó que Jesús enseñó a poner la otra mejilla. Pero Fray Tormenta, fiel a su conciencia, respondió con su ejemplo. Su lucha era por vidas humanas concretas.
Entre Dios y los hombres: una vida entregada sin reservas
La vida de Fray Tormenta no es una anécdota pintoresca. Es un retrato humano de la entrega sin cálculo. Su figura desafía los moldes, porque no cabe en estereotipos. Su valor no radica en la fama sino en la coherencia de quien convirtió su historia en una respuesta concreta al sufrimiento de los niños.
En su propia voz, reconoce que si algo le debe, es a Dios que lo llamó y a la máscara que le permitió seguir fiel a ese llamado.
Historias que Conectan
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
La semilla del futuro
Ramos Arizpe, Coahuila.– “Lo que inició con palas y árboles, se convirtió en una misión”, dijo Alex Martínez; al entregar un árbol más de los miles sembrados por la cuadrilla y vecinos de Urbi, una colonia marcada por el abandono urbano.
Hace algunos años, Alex caminó entre terrenos áridos y decidió actuar.
Formó una brigada ciudadana de reforestación. Hoy, esa cuadrilla ha sembrado miles de árboles de diversas especies endémicas de la región. Su trabajo no solo cambió el paisaje. También despertó sentido de comunidad.
Incluso su proyecto lo ha replicado en otros estados del norte del país que fueron afectados por incendios que dañaron grandes extensiones de bosques.
¿Qué sucedió en Urbi?
La colonia Urbi presentaba condiciones de abandono y escasa vegetación. En respuesta, Alex Martínez y varios vecinos y familias comenzaron a plantar árboles por iniciativa y recursos propios.
Lo que empezó como un gesto solitario se convirtió en un movimiento local.
Sin apoyo institucional, lograron transformar zonas secas en espacios verdes. Los árboles ahora ofrecen sombra, vida y esperanza.
Cada siembra reúne a jóvenes, adultos y niños. El proyecto creció con voluntad colectiva y materiales sencillos: palas, tierra y agua.
La brigada no solo restaura un entorno ecológico. También construye vínculos entre generaciones. La reforestación se volvió una herramienta educativa.
“Queremos enseñar a los niños lo que es el respeto y el trabajo en equipo”, expresó Paulina Montes, integrante del equipo.
La experiencia deja una huella emocional en quienes participan en esta labor.
Por su parte, Raymundo Galicia explica: “Sientes algo muy grande cuando ves a alguien estacionarse bajo la sombra del árbol que tú sembraste”.
Una comunidad que ahora es color verde.
Te puede interesar: Secuela de “La Pasión de Cristo” se estrenará el Viernes Santo de 2027
Hoy, Urbi es un lugar que cambia su paisaje. Niños juegan bajo los árboles. Vecinos conversan donde antes había tierra seca. La sombra se volvió punto de encuentro.
Alex lo resume sin rodeos: “No necesitamos dinero para hacer el bien. Solo voluntad”. La brigada continúa activa, sembrando árboles y conciencia colectiva.
En un mundo marcado por el desgaste ambiental, esta historia y ejemplo de que una acción sencilla puede florecer en cambio duradero, principalmente en los niños que crecerán en un ambiente más sano.
Historias que Conectan
Doña Ángela: la mujer que desde su rancho conquistó corazones con sabor a hogar
Cocinar con el alma: una historia que nace desde el fogón familiar
Un canal sin pretensiones, pero con millones de vistas
No hay luces de estudio ni escenarios montados. Tampoco guiones ni ediciones sofisticadas. Solo una cocina de barro, una estufa de leña, y una voz serena que dice: “Hoy vamos a preparar unos frijoles refritos como los hacía mi mamá”.
Así es Doña Ángela, una mujer michoacana que, con su canal “De Mi Rancho a Tu Cocina”, ha logrado algo que muchos buscan y pocos logran: entrar a los hogares y al corazón de millones.
Todo comenzó en 2019, cuando su hija le propuso grabar sus recetas tradicionales para que más personas aprendieran a cocinar “como antes”. Lo que parecía un gesto familiar, pronto se convirtió en un fenómeno viral. Su primer video alcanzó miles de vistas en días y, poco a poco, Doña Ángela se volvió un símbolo de autenticidad.
El rancho, la milpa y la esencia de lo cotidiano
Desde su hogar en Ario de Rosales, Michoacán, Doña Ángela muestra con sencillez cómo preparar tortillas a mano, mole, sopes, calabacitas, atole, tamales y muchos otros platillos de la cocina tradicional mexicana.
Pero lo que realmente transmite no es solo una receta. Es una forma de vida. Un legado que habla de trabajo, de raíces, de comunidad.
La receta más fuerte: humildad, amor y tradición
Cada vez que Doña Ángela cocina, se nota algo especial: lo hace desde el corazón. No hay poses, no hay prisa. Lo suyo es compartir. Mostrar. Enseñar.
Y por eso ha sido reconocida por medios nacionales e internacionales, incluida la revista Forbes México, que la incluyó entre las 100 mujeres más poderosas del país.
LEE “Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Más que recetas: valores que se heredan, no se enseñan
Lo que verdaderamente nutre: el amor a lo que se hace
En tiempos donde todo parece ir rápido, ver a Doña Ángela moler chile en molcajete o poner el comal sobre leña es casi un acto de resistencia.
Ella nos recuerda que el amor está en los detalles, en el tiempo que se dedica a los demás, y en el sabor que solo da una comida hecha con intención.
De madre a hijos, de generación en generación
Las recetas que Doña Ángela comparte no están escritas en ningún recetario. Viven en su memoria, en lo que aprendió viendo a su madre y a su abuela.
Y ahora, gracias a su canal, esas recetas siguen vivas. No solo en su familia, sino en miles de hogares que han vuelto a cocinar juntos.
La comida como puente entre el pasado y el presente
Cada platillo que prepara es un puente entre generaciones. Es un recuerdo activado. Un aroma que nos lleva de regreso a casa, a los domingos con la abuela, a las cocinas donde el cariño se servía en cazuela de barro.
Una voz sin micrófono que inspira a miles de mujeres
Ser mujer sin discursos, pero con propósito
Doña Ángela no necesita levantar la voz para inspirar. Su fuerza está en su ejemplo. En su trabajo diario. En su forma de honrar lo que ha recibido y de compartirlo sin esperar nada a cambio.
El impacto real de ser auténtica
En un mundo donde muchos luchan por ser virales, Doña Ángela se volvió viral sin quererlo. Simplemente siendo ella. Y eso, en sí mismo, es una gran lección.
Su comunidad digital como una gran mesa compartida
Hoy, millones de personas la siguen. Y lo hacen no solo por aprender a cocinar, sino porque la sienten cercana. Como una tía, una madre, una abuela que, desde su rancho, nos dice: “Aquí tienes un lugar en mi mesa”.
Conclusión: el verdadero ingrediente es el corazón
En tiempos donde la tecnología domina, donde todo parece impersonal, Doña Ángela nos recuerda que lo esencial sigue estando en lo humano.
Su historia no es solo de éxito en redes, es un testimonio de que los valores, la familia, el trabajo con amor y la tradición bien vivida siguen teniendo un lugar en el corazón del mundo.
Y es justamente eso lo que conecta con miles: su sencillez, su fe en lo cotidiano, su forma de decir con una sonrisa que lo más valioso no es lo que tienes, sino lo que compartes.
Síguela y lleva un pedacito de rancho contigo
Si esta historia tocó tu corazón, no te quedes solo con las palabras. Ve y conoce más de Doña Ángela, sus recetas y su hermosa manera de vivir.
Aquí te dejamos sus redes para que la sigas y compartas su sabor, su sabiduría y su calidez:
- 🟣 YouTube: De Mi Rancho a Tu Cocina
- 📸 Instagram: @de_mi_rancho_a_tu_cocina
- 📘 Facebook: De Mi Rancho A Tu Cocina Oficial
- 🎵 TikTok: @_demiranchotucocina
Descubre en cada video un recordatorio de que cocinar también es una forma de amar.
Preguntas frecuentes sobre Doña Ángela y su legado
¿Quién es Doña Ángela y por qué es famosa?
Doña Ángela es una mujer originaria de Michoacán que comparte recetas tradicionales mexicanas en su canal “De Mi Rancho a Tu Cocina”, con millones de seguidores.
¿Dónde vive Doña Ángela?
Vive en Ario de Rosales, Michoacán, desde donde graba sus videos en su cocina tradicional con leña, barro y mucho corazón.
¿Por qué ha tenido tanto éxito su canal?
Porque ofrece recetas auténticas, presentadas con humildad y amor. Su estilo cercano ha conectado con personas de todas las edades.
¿Qué valores transmite Doña Ángela con su contenido?
Transmite respeto por la tradición, amor por la familia, sencillez, trabajo con sentido y gratitud por lo que se tiene.¿Puedo aprender a cocinar con sus videos aunque nunca haya cocinado antes?
¡Sí! Sus vídeos están pensados para todo público. Explica con calma y con ingredientes sencillos, como si te lo enseñara una abuela.
ebv
