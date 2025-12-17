Mariami, bebé que recibió una arteria capaz de crecer con su corazón

Madrid.— A los siete meses de vida, Mariami entró a un quirófano con un corazón que no podía seguir su propio ritmo y salió con una arteria pulmonar capaz de crecer junto a ella, un avance médico que marca un antes y un después en la cirugía cardiaca infantil en España y en Europa.
Diagnóstico temprano y decisión inédita
Mariami nació con una malformación congénita cardiaca que comprometía el funcionamiento de una de sus válvulas. En escenarios habituales, este tipo de afecciones conduce a una cadena de intervenciones quirúrgicas conforme el niño crece, debido a que los implantes tradicionales no se adaptan al desarrollo del corazón infantil.
El equipo médico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, España, optó por una vía distinta. En lugar de implantar una prótesis que exigiría recambios periódicos, decidieron realizar un trasplante parcial de corazón mediante la implantación de una arteria pulmonar procedente de un donante de la misma edad que la paciente. El objetivo fue claro: permitir que el tejido trasplantado creciera al mismo ritmo que el corazón de Mariami.
Primer trasplante parcial de corazón en un bebé en España
La intervención convirtió a Mariami en la primera bebé menor de un año en Europa y la primera paciente en España en recibir un trasplante parcial de corazón con estas características. La cirugía se realizó con éxito y su evolución clínica fue favorable desde las primeras horas posteriores al procedimiento.
Tras permanecer únicamente dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos, la menor pasó a planta de hospitalización, donde continuó su recuperación. El equipo médico confirmó que la nueva arteria pulmonar se integró adecuadamente y cumplía su función sin complicaciones inmediatas.
Técnica compleja con precedentes pioneros
El procedimiento reunió tres hitos quirúrgicos en una sola intervención. Por un lado, el trasplante parcial de válvulas cardiacas. Por otro, la utilización de grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptora. Además, se recurrió a una donación en asistolia controlada, técnica que el propio hospital había introducido en España en años anteriores.
La Oficina Regional de Trasplantes de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes avalaron todo el proceso, desde la identificación del donante hasta la coordinación de los equipos implicados. El trasplante consistió en implantar únicamente las válvulas necesarias, sin sustituir el músculo cardiaco, dado que Mariami no presentaba fallo muscular que justificara un trasplante completo.
Crecimiento como factor clave en cardiología infantil
Hasta ahora, los niños que requerían un recambio valvular recibían implantes fabricados con materiales biológicos o sintéticos que no crecen, una limitación que obliga a múltiples cirugías a lo largo de la infancia y la adolescencia.
Con esta estrategia, el tejido valvular humano trasplantado mantiene su capacidad de adaptación al crecimiento corporal. El jefe de Cirugía Cardíaca Infantil del Gregorio Marañón, Juan Miguel Gil-Jaurena, explicó que esta alternativa evita las reintervenciones sucesivas que afrontaban los pacientes pediátricos con implantes convencionales.
Manuela Camino, jefa de Trasplante Cardíaco Infantil del centro, subrayó que esta vía abre una solución duradera para malformaciones y cardiopatías congénitas graves, especialmente aquellas en las que las válvulas no se desarrollan de forma adecuada desde el nacimiento.
Realidad que afecta a miles de familias
En España nacen alrededor de 4 mil niños cada año con cardiopatías congénitas, lo que equivale a unos 10 bebés cada día y a uno de cada 100 nacimientos. Se trata de la malformación congénita más frecuente y una de las principales causas de cirugía cardiaca infantil.
El caso de Mariami introduce una alternativa terapéutica especialmente relevante para los pacientes más pequeños, quienes se benefician en mayor medida de soluciones que acompañan su crecimiento y reducen la exposición repetida a intervenciones de alto riesgo.
Donación de corazones infantiles
La técnica también amplía las posibilidades de aprovechamiento de las donaciones de corazón infantil, que son limitadas. Según los especialistas, este modelo permite abrir hasta tres escenarios nuevos: el uso de válvulas de corazones sanos sin receptor adecuado por tamaño, la utilización de válvulas de corazones con músculo no funcional y el llamado trasplante dominó, en el que las válvulas de un niño que recibe un trasplante completo pueden beneficiar a uno o dos pacientes adicionales.
Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, señaló que el procedimiento refleja la coordinación del Sistema Nacional de Salud y agradeció a la familia donante por hacer posible una nueva oportunidad de vida.
Reacciones institucionales y médicas
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, calificó la intervención como un hito para la sanidad pública madrileña y reconoció el trabajo del Servicio de Cardiología del Gregorio Marañón, al que definió como un referente nacional.
En la misma línea, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, expresó públicamente su reconocimiento a los profesionales y a las familias donantes.
Desde el ámbito clínico, los especialistas coincidieron en que el trasplante parcial de corazón podría convertirse en la primera opción de tratamiento para determinados casos en el futuro, sin excluir las cirugías convencionales cuando no exista un donante adecuado en un tiempo razonable.
Vida cotidiana tras el quirófano: madre e hija
Mientras los datos clínicos y las cifras dimensionan el avance médico, en la habitación del hospital la escena es distinta. Maka Dandurishvili, madre de Mariami, relató que su hija se encuentra bien, juega, tiene energía y mantiene la rutina propia de un bebé de su edad.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Historias que Conectan
Fe, disciplina y lucha libre: Fuerza Divina evangeliza desde el ring
Ciudad de México.— En la Parroquia de Santa Lucía, en la Diócesis de Azcapotzalco, Ciudad de México, un sacerdote combina el alzacuello con una máscara de lucha libre para encontrarse con niños y jóvenes en uno de los deportes más populares de México. Sobre el ring, Fuerza Divina no busca espectáculo sino cercanía, disciplina y una forma concreta de transmitir valores desde la fe católica.
Sacerdote en el circuito independiente
Fuerza Divina cumple 15 años como sacerdote diocesano y el mismo tiempo como luchador profesional dentro del circuito independiente. Su doble vocación se desarrolla sin abandonar el ministerio pastoral ni las responsabilidades parroquiales. Por esa razón no pertenece a empresas con agendas fijas sino a un esquema que le permite cumplir primero con la comunidad y, cuando es posible, subir al cuadrilátero.
La parroquia se convirtió también en espacio deportivo. Ahí funciona una escuela de lucha libre donde participan niños, adolescentes y adultos, con un ring instalado para clases y funciones abiertas a la comunidad. El deporte se integra a la vida parroquial como una herramienta de formación y convivencia.
La lucha libre como vocación temprana
El interés por la lucha libre apareció en la infancia. Aunque la fascinación estuvo presente desde pequeño, sus padres le exponían la dureza de ese deporte. Durante el seminario mantuvo una vida deportiva activa en disciplinas como básquetbol y futbol, hasta que el rumbo cambió en la etapa de formación al diaconado.
El encuentro con Fray Tormenta marcó un punto de inflexión. El histórico sacerdote-luchador lo invitó a entrenar con los Cachorros de Fray Tormenta, grupo que surgió alrededor del orfanato fundado en Texcoco, Estado de México. A partir de ahí inició una preparación formal con distintos profesores de lucha libre y asumió el deporte como una vía de evangelización dirigida a nuevas generaciones.
Legado de Fray Tormenta
Fuerza Divina forma parte de una tradición poco común dentro de la Iglesia mexicana. Fray Tormenta, cuyo nombre es Sergio Gutiérrez Benítez, alternó durante años el ministerio sacerdotal con la lucha profesional para sostener un orfanato que llegó a albergar a más de 200 niños en situación de abandono. Muchos de ellos cursaron estudios profesionales y encontraron un camino distinto al de la calle.
Ese antecedente abrió una puerta que hoy continúa en Azcapotzalco. El ejemplo de Fray Tormenta permanece como referencia de una labor social que combinó fe, deporte y atención directa a la niñez vulnerable.
El ring como metáfora de la vida
Para Fuerza Divina, la lucha libre representa una lectura cotidiana de la vida cristiana. El cuadrilátero expone esfuerzo, caídas y disciplina, elementos que se repiten en la experiencia humana y espiritual. Cada combate exige preparación, dominio del cuerpo y control de las emociones, en especial de la ira.
La técnica busca proteger al compañero. Los movimientos aparentan impacto, pero están diseñados para evitar daño. Por ello el entrenamiento y la licencia profesional resultan indispensables.
Fuerza Divina cuenta con licencia del Estado de México y tramita la correspondiente a la Ciudad de México, requisito que garantiza seguridad y responsabilidad dentro del deporte.
Vía de cercanía con niños y jóvenes
La presencia del sacerdote en el ring genera una relación distinta con la comunidad. Niños y jóvenes se acercan con confianza para pedir orientación. Algunos encuentran en el deporte una alternativa frente a adicciones, violencia o dinámicas de aislamiento. Otros participan en retiros y actividades parroquiales a partir del vínculo construido en el entrenamiento.
La escuela de lucha recibe a personas de distintas edades. No todos continúan debido a la exigencia de la disciplina, pero quienes permanecen incorporan rutinas, hábitos y un sentido de compromiso que trasciende el ámbito deportivo.
Obediencia y autorización eclesial
El ejercicio de la lucha libre no es secreto y cuenta con el permiso del obispo de la Diócesis de Azcapotzalco, Adolfo Miguel. La actividad deportiva de Fuerza Divina se desarrolla bajo el principio de obediencia y con prioridad en el servicio parroquial. El propio sacerdote subraya que el ministerio no impide actividades deportivas o artísticas siempre que se respeten los compromisos pastorales.
Esta apertura se inscribe en una visión de evangelización que busca nuevas formas y lenguajes para transmitir el Evangelio, sin desplazar la centralidad de la vida sacramental.
Origen de la máscara
La identidad de Fuerza Divina se completa con una máscara cargada de símbolos. El diseño surgió en un sueño que lo llevó a dibujar el concepto de inmediato. El equipo fue elaborado por el luchador Euphoria, del Consejo Mundial de Lucha Libre.
El triángulo representa a Dios Padre. La cruz al centro simboliza a Jesucristo como salvación. La paloma alude al Espíritu Santo. Las flamas evocan Pentecostés y el nacimiento de la Iglesia. Las ínfulas recuerdan la mitra episcopal y el magisterio. El alfa y omega remiten al principio y fin de todas las cosas. Cada elemento conecta la identidad luchística con la fe que profesa.
Misión que continúa
En Santa Lucía, Azcapotzalco, la lucha libre convive con la misa, el entrenamiento con la catequesis y el ring con el altar. Fuerza Divina encarna una forma singular de presencia pastoral que dialoga con la cultura popular sin abandonar el rigor del ministerio sacerdotal.
A 15 años de iniciar este camino, el sacerdote-luchador mantiene una misión clara: acompañar, formar y ofrecer a niños y jóvenes una alternativa donde el deporte, la disciplina y la fe se encuentren en un mismo espacio.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Historias que Conectan
El mediocampista que jugó con un milagro bajo el corazón: la fe que sostuvo a Alberto García Aspe
En México, pocas figuras del fútbol han encarnado con tanta claridad la mezcla de disciplina, carácter y fe como Alberto García Aspe. Para muchos, su nombre evoca la imagen del futbolista, el mediocampista férreo, preciso, incansable. Para otros —los que conocen su vida fuera de la cancha—, representa algo todavía más profundo: un hombre marcado por un milagro, sostenido por una devoción que lo acompañó silenciosamente en cada partido.
Su historia, justo en estos días en que México celebra a la Virgen de Guadalupe, nos recuerda que la fuerza interior de una persona puede cambiar su destino más que cualquier aplauso o estadística.
Un corazón flechado por la Guadalupana
Antes de ser un referente del fútbol mexicano, García Aspe vivió un proceso que él mismo ha descrito como una conversión, un despertar interior en el que la Virgen de Guadalupe tuvo un papel central. No fue un episodio aislado ni un gesto simbólico. Fue un camino profundo en el que —en sus propias palabras— María “flechó su corazón”.
Esa experiencia dio origen a una devoción que lo acompañaría durante décadas: la imagen de la Guadalupana, discretamente guardada bajo su camiseta de juego, pegada al pecho como un recordatorio silencioso de que nada se logra solo con fuerza física; todo se sostiene con gracia, gratitud y propósito.
Muchos vieron al jugador implacable. Pocos sabían que debajo del uniforme latía un corazón sostenido por una fe viva que le daba equilibrio en medio de la presión, la fama y la exigencia profesional.
Un milagro que marcó su vida
García Aspe ha hablado abiertamente de un milagro que transformó su vida espiritual y que reforzó su devoción a la Virgen de Guadalupe. Para él, no fue un simple suceso extraordinario, sino el punto en el que entendió que su carrera, su familia y su propósito estaban entrelazados con algo más grande que el éxito deportivo.
Hace algunos años, durante una concentración previo a una liguilla del fútbol mexicano, su esposa se puso muy mal y llegó de emergencia al hospital para acompañarla y que pudiera ser intervenida quirúrgicamente. Durante el traslado al quirófano platicaron con una enfermera de nombre Guadalupe quien les comentó que todo saldría bien, después de la cirugía en donde “a Dios gracias todo salió bien”, buscaron a la enfermera, sólo conocían su nombre. Tras la búsqueda se dieron cuenta que no existía ninguna enfermera con dicho nombre en el hospital.
Ese milagro se convirtió en un ancla emocional, una certeza interior que lo acompañó en los momentos difíciles y que le permitió mantener una postura serena y equilibrada en un medio donde muchos pierden el rumbo.
Disciplina fuera y dentro de la cancha
Si algo definió su carrera fue la disciplina. Pero esa disciplina no nació solo del entrenamiento: nació de su vida espiritual.
Los pilares que hoy sostiene —la oración, la Eucaristía, la confesión, el ayuno, la lectura de la Biblia— formaron un marco interior que le dio claridad para tomar decisiones, medir sus acciones y mantenerse congruente con sus valores.
En la cancha, esa congruencia se traducía en liderazgo sin protagonismos, temple en los momentos de crisis y respeto por el rival. Fuera de ella, le permitió construir una vida familiar estable, discreta y profundamente cuidada. Su fe no lo separó del fútbol; al contrario, lo sostuvo dentro de él.
El contraste que inspiró a muchos
A quienes llegaron a conocerlo de cerca siempre les llamó la atención el contraste: un jugador rudo, directo, competitivo… y un hombre de espiritualidad suave, devota, profundamente humana.
Ese contraste, lejos de ser una contradicción, era la explicación.
Su fortaleza nació de su fe.
La disciplina nació de una vida ordenada interiormente.
La serenidad nació de saber que no jugaba solo.
Muchos jóvenes futbolistas encontraron en él un ejemplo técnico y un modelo de integridad. Demostró que se puede competir al más alto nivel sin sacrificar valores, sin perder el piso y sin convertir la fama en un centro de gravedad.
La familia como su verdadero campeonato
Dentro de los capítulos menos conocidos de la vida de García Aspe está su profundo compromiso con su familia. Ha sido reservado al respecto —y eso mismo dice mucho.
En un mundo donde la exposición se ha vuelto moneda corriente, él eligió la discreción como acto de amor y protección. Sus decisiones profesionales estuvieron marcadas por un principio: nada vale más que el hogar.
Ese cuidado es, quizá, una de las partes más valiosas de su legado.
Un recordatorio de que el éxito verdadero se mide en los vínculos que se fortalecen, no en los reflectores que se encienden.
Reinventarse cuando el estadio se apaga
El retiro profesional ha golpeado con fuerza a muchos atletas. En su caso, la transición fue un acto de madurez y de propósito. Pasó por roles de directivo, analista, mentor y formador de jóvenes. Pero, sobre todo, cultivó su vida interior.
La fe que lo acompañó en su carrera se volvió el mapa para lo que vino después.
Y así demostró que el valor de una persona no depende de la permanencia en los escenarios, sino de la solidez de su vida interior.
Un legado que trasciende goles y estadísticas
Hoy, García Aspe es recordado como uno de los mediocampistas más icónicos del fútbol mexicano. Pero su historia va más allá del fútbol. Es la historia de un hombre que:
- Encontró un milagro en su camino
- Puso su vida bajo el amparo de María
- Construyó una familia fuerte
- Se reinventó con humildad
- Dejó un testimonio de fe que inspira sin imponer
En un país que celebra a la Virgen de Guadalupe, la vida de Alberto García Aspe nos recuerda que la fe no se trata de superstición, sino de dirección; no se trata de fuerza, sino de sentido.
Y que a veces, para llegar a la meta más importante, necesitamos escuchar la voz que habla en silencio, justo donde inicia el corazón.
Síguelo en sus redes sociales
Si esta historia te inspiró, te invitamos a seguir a Alberto García Aspe en sus redes sociales, donde continúa compartiendo reflexiones, momentos personales y el testimonio de la fe que ha guiado su vida dentro y fuera de la cancha.
Acompáñalo y sé parte de la comunidad que encuentra en su voz un recordatorio de que la disciplina, la familia y la fe siguen siendo caminos firmes para construir una vida con sentido.
- Twitter (X): https://x.com/betogarciaaspe8
- Facebook: https://www.facebook.com/betogarciaaspe8
- Instagram: https://www.instagram.com/betogarciaaspe
Historias que Conectan
La vida suena; niña de 12 años vence al cáncer
Ciudad de México.— El sonido metálico recorrió el pasillo del Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila. Una niña de 12 años tomó la cuerda con firmeza y tocó la campana que marca el cierre de un tratamiento oncológico. Su sonrisa abrió un espacio de alivio después de meses de hospitales, cirugías y quimioterapias. Aquella escena resumió el trayecto de una familia que apostó por la vida y de un equipo médico que acompañó cada paso.
Llegada que cambió el rumbo
La menor ingresó al hospital por un dolor abdominal que se volvió persistente. El equipo médico realizó tomografías y análisis que permitieron identificar un tumor maligno en el ovario. La noticia trazó un camino complejo, aunque con una ruta clara: atender sin demora y sumar especialistas de distintas áreas para responder a un diagnóstico que exigía precisión.
Equipo completo para una meta única
El hospital integró a pediatría, cirugía, oncología, nefrología, neumología, cardiología hematología y otras especialidades. El trabajo coordinado abrió paso a evaluaciones constantes para medir cada avance. La niña enfrentó seis meses de tratamiento que incluyeron tres cirugías, una de ellas urgente, además de seis sesiones de quimioterapia.
Durante el proceso, el área de psicología dio acompañamiento a la familia para sostener la rutina hospitalaria y el impacto de cada etapa clínica.
El día que la campana sonó
La menor concluyó el protocolo oncológico después de superar cada intervención y cada estudio. Cuando el equipo confirmó la recuperación, la familia se reunió en el pasillo donde se encuentra la campana que los pacientes tocan al terminar su tratamiento.
La niña levantó la vista antes de jalar la cuerda. El sonido se extendió mientras el personal médico, de enfermería y de apoyo celebró alrededor. “Me trataron muy bonito. Gracias a mis pediatras, doctores, enfermeras, internos, limpieza y cocina. Son parte de mi familia ahora”, expresó la menor.
Historia que fortalece a un hospital joven
El caso alcanzó un significado especial para el Hospital Regional de Alta Especialidad, una unidad reciente en Torreón. Su directora, la doctora Margarita Martínez Moreno, afirmó que el momento representó el esfuerzo conjunto entre el equipo clínico y la familia de la paciente.
Mientras, la oncóloga pediatra Cristina Romero Luna señaló que la experiencia confirma la capacidad del hospital para atender escenarios complejos y avanzar hacia nuevos retos.
La historia permaneció en el hospital como un mensaje de lo que ocurre cuando la salud logra abrir caminos de esperanza.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Historias que Conectan
Deportado dos veces, hoy es uno de los grandes chefs de México
A Eduardo “Lalo” García nadie le regaló un lugar en la cocina. Antes de convertirse en uno de los chefs más influyentes del país, fue niño jornalero en los campos de Estados Unidos, migrante indocumentado, lavaplatos con documentos falsos, preso, cocinero autodidacta, deportado dos veces y, finalmente, un hombre que aprendió a transformar el dolor en algo que alimenta.
Su historia empieza lejos de las mesas elegantes, muy antes de Máximo Bistrot, mucho antes de que los críticos lo celebraran. Empieza en los surcos de tierra, con las manos de un niño que trabajaba como adulto.
Un niño entre surcos y madrugadas
Lalo, originario de Guanajuato, tenía cinco años cuando su familia cruzó a Estados Unidos para unirse a la ruta agrícola. Su infancia transcurrió entre naranjas, limones, cebollas, manzanas, pepinos y hongos —siguiendo la misma ruta migrante de miles de familias latinoamericanas que sostienen el sistema alimentario estadounidense sin que casi nadie lo note.
No fue a la escuela. No aprendió a leer ni a escribir de niño. Aprendió algo más duro: resistir.
Su trabajo consistía en llenar cubetas, redimir fichas a cambio de monedas y cargar costales más grandes que él. “Era mi versión de jugar videojuegos”, diría años después. Un juego de sobrevivencia. Un juego en el que no podía perder.
Esas cicatrices que menciona todavía las tiene en las manos.
@savethechildren_mx Eduardo García, mejor conocido com chef Lalo y embajador de Save the Children, nos contó para #ElPoderDeUnSueño cómo fue que lo que pasó en su niñez lo motivó a ser uno de los mejores chefs del mundo hoy. Lalo es nuestra inspiración día a día y la de miles de niños que cómo él, quieren ser chefs y cocinar a toda su familia 👨🍳👩🍳 ¡Gracias Lalo por enseñarnos que el poder de un sueño es posible! #chef #cocina #lifestory ♬ sonido original – Save the Children Mx
Encontrar la cocina… y también los errores
A los catorce años, su familia se mudó a Atlanta. Allí consiguió trabajo lavando platos en un restaurante. Se movía rápido, entendía todo a la primera, y en cuestión de meses pasó de la tarja a la estación de ensaladas.
Un compañero puertorriqueño lo vio y le dijo algo que jamás había escuchado: “Tú eres talentoso.”
Ese comentario cambió algo en él.
Pero la vida de un joven indocumentado en un país ajeno es frágil. En ese camino aparecieron compañeros equivocados, decisiones impulsivas y una cadena de errores que terminaron en un asalto a una licorería, un arresto y una condena: un año en una prisión de condado y tres años en una cárcel de máxima seguridad en Georgia.
Cuando las autoridades migratorias descubrieron su estatus irregular, lo deportaron por primera vez. Año 2000.
Volvió a México sin saber qué hacer con su vida.
Cruzó de nuevo… para despedirse de su padre
Dos semanas después de su deportación, recibió una llamada que lo partió en dos: su padre estaba muriendo de cáncer.
Sabía que regresar a Estados Unidos como indocumentado era un riesgo que podía destruir lo poco que tenía, pero lo hizo. Cruzó con documentos falsos por el puente de Nuevo Laredo. Esta vez no buscaba trabajo. Buscaba a su padre.
Y aunque los médicos dijeron que viviría dos semanas, vivió seis años más. Ese tiempo fue un regalo, pero también un espejo: Lalo sabía que no pertenecía a ningún lado. No era “de allá” ni de “aquí”.
Durante esos años trabajó como cocinero, aprendió por observación, estudió libros de Charlie Palmer y Charlie Trotter, experimentó con técnicas francesas, limpió, quemó, repitió. Nunca fue a una escuela culinaria. Su escuela fue la vida que lo había golpeado sin piedad.
En 2007, agentes migratorios aparecieron en su lugar de trabajo. Lo tomaron por sorpresa, pero él ya lo esperaba. Fue detenido y deportado por segunda vez. Esta vez, con prohibición permanente para volver a Estados Unidos.
Volver a México… y cocinar con memoria
En México comenzó desde cero. Pasó por Los Cabos, luego llegó a Ciudad de México. Allí encontró un lugar donde su historia —por primera vez— no lo marcaba como un crimen, sino como un ingrediente de su identidad.
Entró a Pujol, uno de los mejores restaurantes del país. Y algo hizo clic.
La cocina mexicana estaba cambiando. Una nueva generación apostaba por el origen, por el producto local, por la milpa, por los campesinos, por honrar la tierra. Sin saberlo, Lalo llevaba esa historia tatuada desde niño: la historia de quienes siembran y cosechan sin ser nombrados.
En 2011 abrió Máximo Bistrot junto a su esposa Gabriela. Eran cuatro empleados, un local pequeño y un sueño sencillo: cocinar bien.
Nada más. Nada menos.
Años después, Máximo sería considerado uno de los mejores restaurantes de México. Su cocina —francesa en técnica, mexicana en alma— se hizo un imán para críticos, amantes de la comida y viajeros que buscaban más que platos bonitos: buscaban verdad.
El chef que decidió que sus empleados no tendrían que migrar
Un día, mientras Máximo crecía, Lalo notó algo que le tocó el corazón:
sus empleados estaban construyendo casas con el sueldo que ganaban.
Muchos de ellos habían sido migrantes. Habían trabajado en los mismos campos y cocinas que él. Habían enviado dinero por años para construir algo en su pueblo. Ahora, por primera vez, podían vivir bien sin irse de México.
Entonces tomó una decisión que cambiaría su misión:
crecer el negocio para generar trabajo digno, para que otros no tuvieran que repetir su historia de migración dolorosa.
Actualmente dirige varios restaurantes, asociaciones en México, Londres y Dubái, y emplea a más de 130 personas. Y aunque su nombre aparece en premios, listas y guías culinarias, él nunca olvida quién fue.
Uno no es su peor decisión
Lalo suele decir algo que resume su vida:
“No me escondo de nada de esto porque quiero que la gente sepa quién soy.”
Su historia es incómoda. Difícil. Real.
Pero también es profundamente humana.
Nos recuerda que una persona no es su error. No es la etiqueta que un sistema le coloca. No es su peor día. Es su capacidad de levantarse, transformarse y servir.
Eduardo García no es solo un chef famoso.
Es la prueba de que las segundas oportunidades existen.
Que las manos que siembran también pueden crear belleza.
Que volver a casa puede sanar una vida entera.
Que la dignidad no la da un papel, sino el trabajo honesto.
Y que, al final, todos los grandes caminos empiezan igual: con una historia que duele… y que se decide no dejar ahí.
¿Dónde seguir a Lalo García?
Para conocer más de su trabajo, su cocina y su visión del mundo:
- Instagram de Máximo Bistrot: @maximobistrot
- Instagram personal: @eatlalo
- Libro recomendado: The Migrant Chef (Laura Tillman) – una mirada profunda y humana a su vida y su obra.
- Sitio web: www.maximobistorot.com.mx
Jaime Camil será Tronchatoro en “Matilda”: ¿Por qué un hombre interpreta este papel?
Mariami, bebé que recibió una arteria capaz de crecer con su corazón
CEM llama a la esperanza y reconciliación en Navidad y año nuevo 2026
Cuando el sueño parecía imposible: FIFA anuncia boletos del Mundial 2026 desde 1,000 pesos
Zócalo enciende la Navidad y abre un corredor de luz para que familias celebren la vida
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
“No salgan”: transportistas alertan que el lunes será crítico por megabloqueo en todo México
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Te Recomendamos
-
Culturahace 2 días
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
-
Nacionalhace 2 días
Iglesia advierte riesgos de proyecto de aborto en la SCJN
-
Méxicohace 2 días
H3N2 subtipo K: influenza que circula más rápido y cómo cuidarse sin alarmas
-
Mundohace 2 días
Banca de EU gana eficiencia con IA, pero alerta sobre desempleo