Nayo Escobar: transformar la adversidad en inspiración

Hay historias que no nacen de la comodidad, sino del desafío. Personas que, en medio de la adversidad, encuentran la fuerza para reinventarse y construir un camino que inspira a otros. Una de esas historias es la de Nayo Escobar: emprendedor, comunicador, músico y creador de contenido que ha logrado conectar con millones de personas gracias a la autenticidad de sus entrevistas y conferencias.
Su vida recuerda algo esencial: no siempre elegimos los caminos que enfrentamos, pero sí cómo decidimos recorrerlos.
Los años de juventud y el punto de quiebre
A los 21 años, la vida de Nayo dio un giro inesperado: la pérdida de su padre. No fue una transición sencilla ni un trámite de madurez; fue un quiebre profundo que lo colocó de golpe frente a decisiones grandes para su edad.
Ese día cambió su historia personal y lo llevó a asumir un papel poco común en la juventud: ser sostén para su familia. Consciente del vacío que quedaba en casa, se prometió a sí mismo que no les faltaría nada.
No era un plan escrito; fue la respuesta de un corazón que eligió honrar la memoria de su padre con responsabilidad, compromiso y fortaleza.
Resiliencia convertida en motor
En lugar de derribarlo, aquella pérdida se convirtió en el motor que impulsó a Nayo a salir adelante. Comprendió que la vida no se detiene y que, incluso en medio del dolor, existe la posibilidad de crecer y reinventarse.
Ese momento de adversidad sembró en él una resiliencia inquebrantable: la capacidad de levantarse, de mirar hacia adelante y de transformar la tristeza en determinación. Con el tiempo, entendió que lo que parecía una carga imposible se transformó en la base de su carácter y en la brújula que guiaría cada decisión futura.
La resiliencia dejó de ser una palabra abstracta para convertirse en una práctica diaria, en un estilo de vida.
La fuerza silenciosa de su mamá
En ese proceso apareció —con la constancia de lo esencial— la figura de su mamá: esposa y madre entregada, cuyo ejemplo, confianza en él y fe en Dios marcaron el camino de Nayo. No como un empuje ruidoso, sino como una presencia firme que sostiene. Su actitud ante el dolor, su manera de cuidar y de creer, le dieron a Nayo algo más que consuelo: dirección.
La fe de su madre no fue una consigna; fue una manera de estar. Creer que hay un sentido más amplio, que el amor de familia se vuelve refugio y que la gratitud por lo vivido abre paso a lo que sigue. En esos días difíciles, esa fe y esa confianza se volvieron un lenguaje cotidiano: levantarse, hacer lo que toca, mantener el ánimo y poner lo mejor de uno mismo. Nayo aprendió ahí que el liderazgo, primero, se ejerce en casa.
El emprendedor y el comunicador
Con ese impulso, Nayo se abrió paso en el mundo del emprendimiento y la comunicación. No se limitó a un solo camino; exploró distintos proyectos, apostó por su faceta artística como músico y, más tarde, descubrió el poder de las plataformas digitales para compartir mensajes que inspiran.
En su canal de YouTube y redes sociales, se ha convertido en un entrevistador único. Su sello no está en las preguntas espectaculares ni en las polémicas, sino en la profundidad humana que logra alcanzar en cada conversación. Sus invitados, que van desde artistas reconocidos hasta personas comunes con historias extraordinarias, encuentran en él un espacio de confianza para abrir el corazón.
Y quizá esa confianza surge porque Nayo sabe lo que significa ser vulnerable. Haber enfrentado la pérdida de su padre en la juventud le dio la sensibilidad para comprender el dolor, pero también la fuerza para mostrar que siempre hay salida. Esa mezcla lo convierte en un comunicador cercano, capaz de ver más allá de la superficie.
El legado de su padre en su vida presente
Aunque han pasado los años, la presencia de su padre sigue viva en Nayo, no como una sombra, sino como una guía. Él mismo ha compartido que antes de partir, su papá le expresó orgullo y confianza en lo que sería capaz de lograr. Esa frase quedó grabada en su memoria como una especie de herencia intangible: el recordatorio de que alguien creyó en él.
Hoy, cada entrevista, cada conferencia y cada proyecto lleva implícito ese legado. No se trata solo de alcanzar el éxito personal, sino de honrar la confianza que le fue depositada. Y al hacerlo, Nayo inspira a otros a creer en sí mismos, incluso en medio de las dificultades más duras.
La vida le arrebató a su padre en un momento inesperado, pero también le dejó una enseñanza invaluable: que el dolor puede transformarse en impulso, y que el amor que recibimos nunca desaparece, solo cambia de forma.
Inspiración para quienes escuchan su historia
Lo que hace que la historia de Nayo resuene con tantas personas es su autenticidad. No busca mostrar una vida perfecta ni un camino sin tropiezos. Al contrario, reconoce las heridas y los aprendizajes que de ellas surgieron.
Al escuchar sus entrevistas o asistir a sus conferencias, queda claro que su mensaje no es sólo empresarial o motivacional: es profundamente humano. Habla de la importancia de la responsabilidad, del valor de la familia y de la capacidad que cada persona tiene de transformar la adversidad en un nuevo comienzo.
Su historia es un recordatorio de que la resiliencia no se enseña en los libros, se forja en la experiencia, y que incluso en los momentos más difíciles es posible elegir crecer.
La vida está llena de giros que no siempre comprendemos, pérdidas que no pedimos y caminos que no buscamos. Pero lo que realmente nos define es la manera en que decidimos enfrentarlos.
A los 21 años, Nayo Escobar se encontró con una de esas pruebas que marcan para siempre. Lo que pudo haber sido un obstáculo insuperable, lo convirtió en un punto de inflexión que dio sentido a su vida.
Hoy, como emprendedor, comunicador y ser humano, comparte ese mensaje con cada persona que se cruza en su camino: que el dolor puede transformarse en fuerza, y la responsabilidad en inspiración.
Porque las historias más difíciles, cuando se enfrentan con valentía, también pueden ser el inicio de los capítulos más luminosos.
¿Dónde seguir su contenido y por qué deberías hacerlo?
Si te inspiran las historias humanas contadas con autenticidad—conversaciones profundas, lecciones de resiliencia y un enfoque en familia, propósito y emprendimiento—vale la pena seguir a Nayo Escobar: su contenido mezcla entrevistas cercanas, música y reflexiones prácticas que dejan algo accionable después de cada video o post.
Dónde seguirlo:
- Sitio web: https://nayoescobar.com/ nayoescobar.com+1
- YouTube: https://www.youtube.com/c/NayoEscobar YouTube+1
- Instagram: https://www.instagram.com/nayoescobar/ Instagram
- Facebook: https://www.facebook.com/nayoes/ Facebook
- TikTok: https://www.tiktok.com/@nayoescobar
Historias que Conectan
Soy Tribu: el viajero y su madre, siete años después, la mirada que lo vio crecer
Ciudad de México.— El reencuentro ocurre en la sala de un hogar cargado de recuerdos. Frente a frente, una madre y su hijo rompen la distancia de siete años. Él es Agustín Ostos, español de 35 años, creador de “Soy Tribu”, proyecto que lo llevó en motocicleta desde Chile hasta Alaska durante siete años.
Ella lo observa con el corazón, mientras la cámara de la memoria revive campamentos, excursiones y viajes en scooter que marcaron la infancia de aquel niño inquieto.
“Mamá, me voy por un año a dar la vuelta al mundo”. La madre recuerda las palabras de su hijo, con la paciencia de quien ha visto crecer a su pequeño demasiado rápido: “No, yo no te dije un año. Serán 4 o 5 años”, corrige Agustín. Sonríen, ambos saben que el tiempo ha sido relativo en una aventura que empezó en casa y terminó en cada carretera de América.
Señales del destino en la infancia
Ambos recuerdan los campamentos, las mochilas y los sacos de dormir, pequeños presagios de un futuro aventurero. Los viajes al extranjero, aprender inglés de manera improvisada y explorar los pueblos vecinos en scooter con el poco dinero que tenía. “El pueblo se me quedaba pequeño”, dice. Ella asiente, comprendiendo que su hijo siempre buscó horizontes más amplios.
Las excursiones familiares por la Sierra de Cazorla aparecen como recuerdos luminosos que todavía inspiran a Agustín. Él reconoce en sus padres virtudes que lo acompañan: “De ti, mamá, el desparpajo y la espontaneidad. De papá, la cordialidad, la educación, la inteligencia”. Ella lo mira y ríe: “Eres puro corazón”.
El adiós que dolió y enseñó
La estación de Mérida fue el escenario de un adiós doloroso. La madre lo vio partir y lloró en el banco mientras el autobús avanzaba. “Me dio mucha pena, pero sabía que ibas a estar bien”, recuerda. Agustín admite que nunca pensó en cómo se sentiría ella: “Estaba centrado en lo que yo quería vivir. Si me ponía a analizarlo, no habría salido”.
El viaje no fue solo geográfico. Fue un viaje hacia el autoconocimiento, hacia el descubrimiento de la propia libertad y la fuerza de los lazos familiares que, a pesar de la distancia, sostienen los sueños más grandes.
Aprendizajes de vida
El camino enseñó a Agustín que la familia es un refugio indispensable. “He aprendido que una persona sin familia está desamparada. Hay una relación directa entre problemas de adicciones o violencia y la ausencia de un miembro fundamental. Yo tuve mucha suerte con ustedes”, confiesa.
Su madre recuerda su infancia: “Te recuerdo como un niño feliz. Nunca te pegamos. Alguna bronca injusta sí, pero siempre con respeto”. Él sonríe: “Me abriste la puerta y me dejaste ir”.
Madre e hijo, espejo de aprendizajes
La conversación se convierte en espejo y revelación. Agustín reconoce que aprender de su madre y de la vida en ruta le enseñó paciencia, respeto y comprensión del prójimo. La madre admira su valentía, incluso en las caídas con la moto, y se asombra de la resiliencia de un hijo que aprendió más en la carretera que en cualquier aula.
LEE Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Se definen con pocas palabras. Ella: “Corazón y comida”. Él: “Intenso, puro corazón, un poquito soberbio”. Ríen, se reconocen y aceptan las diferencias que, lejos de separarlos, fortalecen el vínculo familiar. Agustín recuerda que la familia es su tribu, y en casa, se adapta a ella, como ha hecho siempre en el mundo.
Sueños, futuro y gratitud
Entre planes de saltos en paracaídas y viajes futuros, surge la idea de un libro titulado El camino del viento. “El viento no sigue un camino marcado, allá donde sople es hacia donde va”, explica Agustín. La madre ríe, emocionada, y ambos imaginan una mesa familiar llena de música, risas y conversaciones interminables.
Finalmente, se miran a los ojos, conscientes de que lo vivido no puede reducirse a kilómetros recorridos ni a aventuras digitales. “Cuando más feliz te he visto es cuando volvías con ganas de estar en familia. He hablado más contigo en estos años que en los cinco de carrera en Madrid. Ahora me gusta que estés aquí”, confiesa ella. Él responde: “A mí también me gusta estar aquí ahora. Gracias por haberme parido y enseñarme a volar. Te quiero”.
La travesía inicia y termina en casa
Siete años de distancia no borraron la conexión entre madre e hijo. La aventura de Agustín y su proyecto “Soy Tribu” se construyó sobre la base de la familia, del amor y del reconocimiento de que los vínculos son tan esenciales como cualquier camino por recorrer.
La verdadera travesía empieza y termina en casa, donde se aprende a mirar, a escuchar y a crecer juntos. Madre e hijo se reencuentran, conscientes de que el mayor viaje es descubrirse y encontrarse en el otro.
Historias que Conectan
El Padre Borre: un corazón alegre que acerca la fe a nuevas generaciones
Quien se topa con el Padre Borre descubre de inmediato que la fe puede ser ligera y luminosa. No se presenta con solemnidades: lo hace con cercanía, con tenis en los pies y con un entusiasmo que contagia. Con una sonrisa franca y palabras sencillas, ha logrado que miles de personas —especialmente jóvenes— encuentren en él un puente hacia Dios. Su estilo rompe moldes, porque para él la fe no se predica desde un pedestal, sino caminando junto a la gente y compartiendo la vida con alegría.
Una vocación que nació del encuentro
Su nombre real es José Juan Montalvo, originario de Monterrey, Nuevo León. Como muchos jóvenes, pasó por inquietudes, dudas y momentos de búsqueda. No fue un camino impecable ni distante de la realidad de los demás, y quizás por eso su vocación se moldeó con un toque tan humano: entendió que lo esencial del sacerdocio no es marcar distancia, sino tender puentes.
Desde sus años en el seminario, el Padre Borre mostró un estilo propio: sencillo, empático y siempre dispuesto a escuchar. No quería ser recordado como un hombre rígido, sino como alguien que supiera acompañar a las personas en lo cotidiano.
Un sacerdote con tenis y sonrisa
El Padre Borre no teme romper estereotipos. Si bien cumple con las formas de su ministerio, su presencia diaria está marcada por la naturalidad. Puede aparecer en sotana en una celebración, pero también en jeans y tenis al convivir con jóvenes. Ese detalle —aparentemente pequeño— es símbolo de su manera de acercarse: sin barreras.
Para él, la fe no es carga ni obligación: es alegría que se comparte. Suele repetir que un cristiano no puede vivir cabizbajo, porque la Buena Nueva está hecha para iluminar la vida. Y esa convicción se refleja en cada gesto, en cada palabra y en la confianza que genera en quienes lo escuchan.
El salto a las redes sociales
El Padre Borre entendió pronto que las redes sociales no eran un terreno ajeno a la fe, sino un espacio que pedía ser habitado con esperanza. Su incursión en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok no siguió estrategias frías de marketing, sino el instinto de querer llegar a más personas donde ya están: en la pantalla de su celular.
Sus publicaciones mezclan reflexión, humor y cercanía. A veces son videos breves que invitan a detenerse un minuto; otras, transmisiones en vivo donde conversa con quienes lo siguen. Lo que nunca falta es un tono auténtico que evita sermones largos y busca generar un diálogo cercano.
El resultado ha sido una comunidad digital que crece día a día. Personas de distintas edades y países lo siguen no solo para “escuchar al sacerdote”, sino para encontrar un mensaje humano que les recuerde que Dios no está lejos.
Un lenguaje que conecta con los jóvenes
Su estilo conecta con los jóvenes porque habla en un idioma que ellos entienden. No utiliza frases rebuscadas ni se queda en discursos lejanos. Prefiere ejemplos de la vida diaria, referencias culturales y hasta memes para explicar una verdad profunda.
Sabe que los jóvenes no buscan moralismos, sino alguien que los mire sin juzgar y les hable con claridad. Por eso, en lugar de imponer respuestas, abre espacios de confianza. Ese diálogo lo ha convertido en referente de quienes antes no encontraban un lugar en la Iglesia.
En Monterrey, muchos lo ven como un guía que acompaña sin imponer. Y en el mundo digital, su presencia rompe fronteras para demostrar que la fe puede expresarse de manera fresca y auténtica.
La fe como compañía en la adversidad
El impacto del Padre Borre no radica solo en lo divertido o creativo de sus mensajes, sino en la forma en que acompaña a las personas en el dolor. Para él, la fe no es un remedio instantáneo que borra problemas, sino la certeza de que nadie atraviesa solo los momentos difíciles.
Ha estado junto a familias en duelos, enfermedades y crisis, ofreciendo no soluciones rápidas, sino una presencia que consuela. En sus homilías y publicaciones suele recordar que Dios no elimina las pruebas de la vida, pero sí camina a nuestro lado en medio de ellas.
Ese enfoque empático lo ha hecho cercano a quienes se sienten frágiles o rotos, pues en lugar de respuestas rígidas encuentran comprensión y esperanza.
Una comunidad que trasciende fronteras
Aunque su raíz está en Monterrey, su voz ya no pertenece solo a una ciudad. En América Latina y Estados Unidos, son muchos los que lo siguen y sienten que su mensaje es también para ellos. Historias de jóvenes que vuelven a acercarse a la fe, familias que recuperan la esperanza o personas solas que encuentran consuelo abundan en los comentarios de sus redes.
Este fenómeno muestra cómo la tecnología, bien utilizada, puede multiplicar el bien. El Padre Borre no se limita a transmitir ideas: genera comunidad. Y esa comunidad, aunque digital, se vuelve real cuando quienes la integran se sienten acompañados.
Más que un influencer, un pastor digital
Algunos lo nombran “influencer católico”, pero él mismo insiste en que su misión no es contar seguidores, sino acompañar personas. Prefiere el término pastor digital, porque resume mejor lo que hace: cuidar, guiar y escuchar en un mundo que también necesita esperanza desde las pantallas.
Para él, cada mensaje leído, cada oración compartida y cada conversación en línea son semillas que pueden crecer. Esa visión pastoral le da sentido a su presencia en internet: no busca brillar él, sino reflejar la luz de Dios en la vida de quienes lo siguen.
El secreto de su autenticidad
Lo que distingue al Padre Borre es que no se presenta como alguien intocable o perfecto. Comparte también sus propias luchas, reconoce errores y se muestra como un hombre que necesita de Dios tanto como cualquier otro.
Esa sinceridad es lo que lo vuelve cercano. Las personas no encuentran en él un modelo lejano, sino alguien real que ha decidido entregar su vida al servicio. En tiempos donde lo artificial y lo superficial predominan, su transparencia es un soplo de aire fresco.
Una invitación a vivir con alegría
En el centro de todo lo que hace, su mensaje se resume en una frase: la fe se vive con alegría. El Evangelio, recuerda, es una buena noticia y debe compartirse como tal: con un corazón abierto y una sonrisa que contagia.
Esa manera de entender la fe inspira a muchos a redescubrirla no como una carga, sino como un regalo que libera. Quizás ahí radica su verdadero impacto: no convence con argumentos fríos, sino con la calidez de un testimonio que irradia esperanza.
El Padre Borre es una muestra viva de cómo la autenticidad y la cercanía pueden transformar la forma de comunicar la fe. Con su estilo alegre, humano y profundamente empático, ha logrado tender puentes entre la Iglesia y quienes se sentían lejos de ella.
Su historia nos recuerda que, en un mundo que a veces parece gobernado por la prisa y la indiferencia, siempre hay espacio para un mensaje de esperanza. Y que incluso en las redes sociales —donde tanto ruido abunda— puede resonar una voz distinta: la de un sacerdote que, con tenis y sonrisa, nos invita a creer que Dios camina a nuestro lado.
¿Dónde seguir su contenido y por qué deberías hacerlo?
Si quieres seguir descubriendo mensajes de esperanza, cercanía y alegría en tu día a día, el contenido del Padre Borre es un buen punto de encuentro. Sus redes sociales son un espacio donde la fe se comparte de forma sencilla, auténtica y con buen humor, recordándonos que Dios camina con nosotros incluso en lo cotidiano.
- Facebook: Padre Borre
- Instagram: @padreborre
- YouTube: Padre Borre
- TikTok: @padreborre
Preguntas frecuentes
¿Quién es el Padre Borre y por qué es tan conocido en Monterrey?
Es el sacerdote José Juan Montalvo,, originario de Monterrey, reconocido por su estilo cercano, alegre y humano para comunicar la fe, tanto en su labor pastoral como en redes sociales.
¿Qué lo distingue de otros sacerdotes en su forma de comunicar la fe?
Su autenticidad, su lenguaje sencillo y la naturalidad con la que se muestra como un ser humano real, sin poses ni distancias.
¿Cómo utiliza las redes sociales para acercar la Iglesia a los jóvenes?
Comparte videos breves, transmisiones en vivo y reflexiones que invitan a dialogar y a redescubrir la fe como algo accesible y cercano.
¿Qué mensaje principal transmite a través de su testimonio?
Que la fe no es una carga, sino una fuente de alegría; y que, aun en la dificultad, Dios nunca nos abandona.
Deportes
¿Será jugador profesional? Exfutbolista fomenta valores en su hijo antes que la fama
Ciudad de México.— En una cancha de fútbol en Colombia, un padre acompaña cada paso de su hijo de nueve años. Jorge Aguirre, exfutbolista profesional colombiano, explica que ser deportista de alto rendimiento no sólo depende del talento, sino de la renuncia, la disciplina y la resiliencia. Para él, la formación en valores como respeto, trabajo en equipo, perseverancia y humildad nunca se detiene.
¿Mi hijo va a jugar fútbol profesional?
Me preguntan mucho que si ¿mi hijo va a jugar fútbol profesional?, no lo sé, imposible saberlo, tan sólo tiene 9 años y por simples estadísticas nunca lo lograría, dijo Jorge Aguirre.
Entonces me preguntan, ¿por qué lo sacas todos los días temprano de la escuela y lo traes a entrenar? ¿Por qué lo acompañas todas las tardes y estás presente todos los fines de semana con él? a eso sí le tengo una respuesta, afirmó.
Disciplina y constancia: enseñanzas que construyen la vida
Jorge Aguirre explica que cada entrenamiento de su hijo enseña disciplina y responsabilidad. Organizar la maleta, acostarse temprano y salir a tiempo hacia la cancha son pequeños actos que le permiten entender que alcanzar objetivos requiere constancia. Para él, la disciplina no es un fin, sino un camino que forma el carácter de su hijo y lo prepara para enfrentar la vida.
LEE “La victoria más grande es cumplir mi pacto con Dios”: Jorge ‘Travieso’ Arce
Trabajo en equipo y respeto: lecciones dentro y fuera de la cancha
Cada partido es una oportunidad para que el niño aprenda sobre trabajo en equipo. Aguirre señala que, aunque pueda destacarse como figura del partido, lo más importante es valorar el esfuerzo de todos y respetar al rival. Las correcciones de entrenadores y las decisiones de los árbitros, justas o injustas, enseñan al niño a reconocer la autoridad y a convivir con la disciplina y el respeto.
Honestidad y resiliencia: aprender de la vida y sus injusticias
Jorge Aguirre asegura que esta es una lección esencial: la vida no siempre es justa y cada partido o entrenamiento representa una nueva oportunidad. Aprender a aceptar la frustración, a seguir intentando y a superar obstáculos forma parte de la educación integral de un hijo.
LEE De padre a hijo: José Miguel recibe los guantes de “Chuy” Corona en su despedida
La presencia del padre: un acompañamiento que deja huella
Aguirre enfatiza que la presencia constante de un padre es fundamental. Cada tarde en la cancha, cada fin de semana en los entrenamientos, representa un acto de amor y acompañamiento que fortalece los lazos familiares. Los padres y el deporte contribuyen a proteger a sus hijos de la violencia, las calles y los vicios, mientras les transmiten valores sólidos y los preparan para la vida.
El deporte como legado: formar personas con valores
Para Jorge Aguirre la disciplina, la honestidad, el trabajo en equipo, la perseverancia y la humildad son enseñanzas que los niños llevan a cada aspecto de su vida. Estos valores se convierten en herramientas para enfrentar desafíos y construir un futuro mejor, demostrando que la verdadera grandeza está en formar personas íntegras.
Historias que Conectan
Salario de médicos pasantes en México: entre la vocación y la precariedad económica
Ciudad de México.— La vocación de los médicos pasantes en México revela una realidad: largas jornadas, responsabilidades de alto riesgo y un salario que en ocasiones ni siquiera cubre necesidades básicas. La experiencia de Rocío González González, pasante de Medicina y creadora de contenido en redes sociales, expone los desafíos económicos y sociales que enfrentan quienes se preparan para ejercer la medicina en el país.
Un sueldo que no alcanza
Durante una conversación con el Dr. Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo y creador de contenido, Rocío González explicó que los médicos pasantes asignados a plazas tipo C reciben aproximadamente 3,600 pesos al mes. Esta cifra se mantiene independientemente de que la sede se encuentre en zonas aisladas, donde los gastos de transporte y alimentación se elevan considerablemente.
“Ese dinero debe cubrir el transporte ida y vuelta, la alimentación, la renta si tienes que mudarte y todos los gastos que surgen para llegar al hospital”, señaló González. En muchos casos, los hospitales proporcionan alimentos, pero sólo durante el turno, lo que deja a los pasantes con gastos adicionales no contemplados.
Traslado y adaptación a sedes lejanas
Los médicos pasantes suelen recibir asignaciones en lugares distintos a su ciudad de residencia. Rocío González relató que la universidad ni el gobierno se hacen responsables del traslado o alojamiento: “Desde el internado, tu trabajo es ver cómo llegas a tu sede y cómo te quedas en el lugar que te toque. Algunos tienen la suerte de quedarse en su ciudad, otros deben mudarse”, explicó.
Esto implica que la vocación y la disposición para atender urgencias se enfrentan a limitaciones económicas que muchas veces dificultan la experiencia profesional y la vida personal del pasante.
¿Cuál es el salario justo?
El Dr. Chávez Díaz preguntó cuánto sería un salario justo para un médico pasante, considerando que trabajan de lunes a sábado y deben responder a emergencias incluso a altas horas de la noche. Rocío González respondió que, si se considera el tiempo y las responsabilidades, los pasantes deberían percibir un sueldo equivalente al de un médico general, que oscila entre 15,000 y 30,000 pesos mensuales, dependiendo de la institución.
Vocación y desafíos económicos
La experiencia de los médicos pasantes en México evidencia que la vocación se enfrenta a la precariedad económica. Los bajos salarios y los gastos derivados de trasladarse a sedes lejanas contrastan con la responsabilidad que asumen en hospitales y comunidades.
LEE Muerte de adolescente destapa riesgos médicos y omisiones en cirugías a menores
Propuesta para aumentar becas a médicos en formación
El presidente de la Comisión de Salud, Juan Carlos Cruz Castellanos, informó que integrantes de este órgano propusieron a la Secretaría del Bienestar otorgar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro a alumnos de medicina que presten servicio social, pasantes de pregrado y médicos residentes. La iniciativa surge debido a que el apoyo que actualmente reciben estos estudiantes es muy bajo.
Recursos limitados para la formación de médicos
El senador señaló que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal cuenta con recursos limitados para apoyar la preparación de médicos, y que la cantidad que se entrega a los pasantes y residentes resulta insuficiente para cubrir sus necesidades.
Encuentro con la Secretaría del Bienestar
Cruz Castellanos detalló que en un reciente encuentro con funcionarios de la Secretaría del Bienestar se planteó la posibilidad de que los alumnos de medicina que cursan sus etapas profesionales reciban apoyo a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
LEE Los primeros en llegar, últimos en rendirse: el valor de los Paramédicos
El senador explicó que los beneficiarios de este programa “obtienen tres veces más de lo que recibe un médico que realiza su internado de pregrado, servicio social o residencia”. Subrayó que, aunque nunca será suficiente para cubrir completamente la labor médica, es necesario coadyuvar para aliviar las dificultades de quienes se forman en medicina.
Reconocimiento a los estudiantes de medicina
Por su parte, la secretaria del órgano legislativo, Maki Esther Ortiz Domínguez, coincidió en que debe reconocerse a los jóvenes estudiantes de medicina que cumplen con su servicio social y a quienes realizan su internado rotatorio de pregrado, ya que atienden comunidades remotas del país.
“Les tenemos profundo reconocimiento y agradecimiento en esta Comisión; creo que dar el paso para que se considere aumentar su beca en este programa es un reconocimiento muy pequeño para todo lo que ellos aportan a la nación”, afirmó.
