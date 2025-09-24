Salario de médicos pasantes en México: entre la vocación y la precariedad económica

Ciudad de México.— La vocación de los médicos pasantes en México revela una realidad: largas jornadas, responsabilidades de alto riesgo y un salario que en ocasiones ni siquiera cubre necesidades básicas. La experiencia de Rocío González González, pasante de Medicina y creadora de contenido en redes sociales, expone los desafíos económicos y sociales que enfrentan quienes se preparan para ejercer la medicina en el país.

Un sueldo que no alcanza

Durante una conversación con el Dr. Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo y creador de contenido, Rocío González explicó que los médicos pasantes asignados a plazas tipo C reciben aproximadamente 3,600 pesos al mes. Esta cifra se mantiene independientemente de que la sede se encuentre en zonas aisladas, donde los gastos de transporte y alimentación se elevan considerablemente.

“Ese dinero debe cubrir el transporte ida y vuelta, la alimentación, la renta si tienes que mudarte y todos los gastos que surgen para llegar al hospital”, señaló González. En muchos casos, los hospitales proporcionan alimentos, pero sólo durante el turno, lo que deja a los pasantes con gastos adicionales no contemplados.

Traslado y adaptación a sedes lejanas

Los médicos pasantes suelen recibir asignaciones en lugares distintos a su ciudad de residencia. Rocío González relató que la universidad ni el gobierno se hacen responsables del traslado o alojamiento: “Desde el internado, tu trabajo es ver cómo llegas a tu sede y cómo te quedas en el lugar que te toque. Algunos tienen la suerte de quedarse en su ciudad, otros deben mudarse”, explicó.

Esto implica que la vocación y la disposición para atender urgencias se enfrentan a limitaciones económicas que muchas veces dificultan la experiencia profesional y la vida personal del pasante.

¿Cuál es el salario justo?

El Dr. Chávez Díaz preguntó cuánto sería un salario justo para un médico pasante, considerando que trabajan de lunes a sábado y deben responder a emergencias incluso a altas horas de la noche. Rocío González respondió que, si se considera el tiempo y las responsabilidades, los pasantes deberían percibir un sueldo equivalente al de un médico general, que oscila entre 15,000 y 30,000 pesos mensuales, dependiendo de la institución.

Vocación y desafíos económicos

La experiencia de los médicos pasantes en México evidencia que la vocación se enfrenta a la precariedad económica. Los bajos salarios y los gastos derivados de trasladarse a sedes lejanas contrastan con la responsabilidad que asumen en hospitales y comunidades.

Propuesta para aumentar becas a médicos en formación

El presidente de la Comisión de Salud, Juan Carlos Cruz Castellanos, informó que integrantes de este órgano propusieron a la Secretaría del Bienestar otorgar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro a alumnos de medicina que presten servicio social, pasantes de pregrado y médicos residentes. La iniciativa surge debido a que el apoyo que actualmente reciben estos estudiantes es muy bajo.

Recursos limitados para la formación de médicos

El senador señaló que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal cuenta con recursos limitados para apoyar la preparación de médicos, y que la cantidad que se entrega a los pasantes y residentes resulta insuficiente para cubrir sus necesidades.

Encuentro con la Secretaría del Bienestar

Cruz Castellanos detalló que en un reciente encuentro con funcionarios de la Secretaría del Bienestar se planteó la posibilidad de que los alumnos de medicina que cursan sus etapas profesionales reciban apoyo a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El senador explicó que los beneficiarios de este programa “obtienen tres veces más de lo que recibe un médico que realiza su internado de pregrado, servicio social o residencia”. Subrayó que, aunque nunca será suficiente para cubrir completamente la labor médica, es necesario coadyuvar para aliviar las dificultades de quienes se forman en medicina.

Reconocimiento a los estudiantes de medicina

Por su parte, la secretaria del órgano legislativo, Maki Esther Ortiz Domínguez, coincidió en que debe reconocerse a los jóvenes estudiantes de medicina que cumplen con su servicio social y a quienes realizan su internado rotatorio de pregrado, ya que atienden comunidades remotas del país.

“Les tenemos profundo reconocimiento y agradecimiento en esta Comisión; creo que dar el paso para que se considere aumentar su beca en este programa es un reconocimiento muy pequeño para todo lo que ellos aportan a la nación”, afirmó.

