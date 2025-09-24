Historias que Conectan
Salario de médicos pasantes en México: entre la vocación y la precariedad económica
Ciudad de México.— La vocación de los médicos pasantes en México revela una realidad: largas jornadas, responsabilidades de alto riesgo y un salario que en ocasiones ni siquiera cubre necesidades básicas. La experiencia de Rocío González González, pasante de Medicina y creadora de contenido en redes sociales, expone los desafíos económicos y sociales que enfrentan quienes se preparan para ejercer la medicina en el país.
Un sueldo que no alcanza
Durante una conversación con el Dr. Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo y creador de contenido, Rocío González explicó que los médicos pasantes asignados a plazas tipo C reciben aproximadamente 3,600 pesos al mes. Esta cifra se mantiene independientemente de que la sede se encuentre en zonas aisladas, donde los gastos de transporte y alimentación se elevan considerablemente.
“Ese dinero debe cubrir el transporte ida y vuelta, la alimentación, la renta si tienes que mudarte y todos los gastos que surgen para llegar al hospital”, señaló González. En muchos casos, los hospitales proporcionan alimentos, pero sólo durante el turno, lo que deja a los pasantes con gastos adicionales no contemplados.
Traslado y adaptación a sedes lejanas
Los médicos pasantes suelen recibir asignaciones en lugares distintos a su ciudad de residencia. Rocío González relató que la universidad ni el gobierno se hacen responsables del traslado o alojamiento: “Desde el internado, tu trabajo es ver cómo llegas a tu sede y cómo te quedas en el lugar que te toque. Algunos tienen la suerte de quedarse en su ciudad, otros deben mudarse”, explicó.
Esto implica que la vocación y la disposición para atender urgencias se enfrentan a limitaciones económicas que muchas veces dificultan la experiencia profesional y la vida personal del pasante.
¿Cuál es el salario justo?
El Dr. Chávez Díaz preguntó cuánto sería un salario justo para un médico pasante, considerando que trabajan de lunes a sábado y deben responder a emergencias incluso a altas horas de la noche. Rocío González respondió que, si se considera el tiempo y las responsabilidades, los pasantes deberían percibir un sueldo equivalente al de un médico general, que oscila entre 15,000 y 30,000 pesos mensuales, dependiendo de la institución.
Vocación y desafíos económicos
La experiencia de los médicos pasantes en México evidencia que la vocación se enfrenta a la precariedad económica. Los bajos salarios y los gastos derivados de trasladarse a sedes lejanas contrastan con la responsabilidad que asumen en hospitales y comunidades.
LEE Muerte de adolescente destapa riesgos médicos y omisiones en cirugías a menores
Propuesta para aumentar becas a médicos en formación
El presidente de la Comisión de Salud, Juan Carlos Cruz Castellanos, informó que integrantes de este órgano propusieron a la Secretaría del Bienestar otorgar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro a alumnos de medicina que presten servicio social, pasantes de pregrado y médicos residentes. La iniciativa surge debido a que el apoyo que actualmente reciben estos estudiantes es muy bajo.
Recursos limitados para la formación de médicos
El senador señaló que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal cuenta con recursos limitados para apoyar la preparación de médicos, y que la cantidad que se entrega a los pasantes y residentes resulta insuficiente para cubrir sus necesidades.
Encuentro con la Secretaría del Bienestar
Cruz Castellanos detalló que en un reciente encuentro con funcionarios de la Secretaría del Bienestar se planteó la posibilidad de que los alumnos de medicina que cursan sus etapas profesionales reciban apoyo a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
LEE Los primeros en llegar, últimos en rendirse: el valor de los Paramédicos
El senador explicó que los beneficiarios de este programa “obtienen tres veces más de lo que recibe un médico que realiza su internado de pregrado, servicio social o residencia”. Subrayó que, aunque nunca será suficiente para cubrir completamente la labor médica, es necesario coadyuvar para aliviar las dificultades de quienes se forman en medicina.
Reconocimiento a los estudiantes de medicina
Por su parte, la secretaria del órgano legislativo, Maki Esther Ortiz Domínguez, coincidió en que debe reconocerse a los jóvenes estudiantes de medicina que cumplen con su servicio social y a quienes realizan su internado rotatorio de pregrado, ya que atienden comunidades remotas del país.
“Les tenemos profundo reconocimiento y agradecimiento en esta Comisión; creo que dar el paso para que se considere aumentar su beca en este programa es un reconocimiento muy pequeño para todo lo que ellos aportan a la nación”, afirmó.
Deportes
“Cada meta alcanzada es un regalo de vida”: la lección de un académico a nunca rendirse
Ciudad de México.— Hizo su primer maratón a los 52 años de edad en Nueva York, en 2003. Hoy, a los 74 años, es profesor emérito de la UNAM y acumula 17 maratones, el más reciente en la Ciudad de México 2025, días antes de recibir el emeritazgo, que considera un gran regalo de la vida.
En su trayectoria académica y en cada maratón, Eduardo Bárzana ha descubierto que las metas se alcanzan igual: con constancia, paciencia y confianza en el siguiente paso. Entre aulas y kilómetros, su vida confirma que el esfuerzo deja huella y que, al cruzar la meta, el verdadero premio es descubrirse capaz de más de lo que uno imaginaba.
Un universitario de toda la vida
“Me dieron el emeritazgo el lunes, y el domingo corrí el maratón de la Ciudad de México. Cuando llegué a la meta dije qué generosa es la vida conmigo. Es un reconocimiento que me da la Universidad Nacional, en voz de los colegas, y eso es lo mejor que me ha dado la institución”, asevera Eduardo Bárzana García, quien se autodefine como un “universitario de toda la vida”, después de 50 años como académico, además de su etapa estudiantil.
El maratón como espejo de vida
“El maratón es algo totalmente personal. Tengo el reconocimiento académico de la comunidad y el autorreconocimiento atlético porque puedo hacerlo. Se juntaron las dos y esa sensación de climax me alcanzó cuando llegué a la meta. Ahora, hay una frase que dice ‘el que deja de pedalear se cae’. Así que hay que ser responsable y constante”, añade.
Del béisbol al atletismo
Originario de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en 1951, su primera pasión fue el béisbol, con los Medias Rojas de Boston y los Tigres de la Ciudad de México, hasta llegar a representar a la Escuela Nacional Preparatoria plantel 6 Antonio Caso y a la Facultad de Química.
LEE Virginia Sendel: de la adversidad a la influencia digital que inspira cambios
Pasaporte deportivo en cada etapa académica
Durante sus estudios de licenciatura también jugó con el equipo de handball de la entonces denominada Ciencias Químicas. Después estudió maestría en Ingeniería Biológica en la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y al regresar practicó squash.
En el doctorado en Biotecnología, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tuvo clases de buceo y natación, dejando constancia así de una permanente relación con el deporte.
La adicción a correr
Empezó a hacer carreras atléticas de 5, 10 y 15 kilómetros, hasta que un exalumno lo animó a correr medio maratón. Poco después se integró a un grupo de corredores que decidieron participar en el maratón de Nueva York en 2003, punto de inflexión para Bárzana García.
“Entra uno en esa dependencia de hacer deporte. Crees que no lo vas a volver a hacer, pero ya estás viendo cuándo es el siguiente. Entras en ese fomento del orgullo y búsqueda de nuevos retos”, comparte.
Así continuó con el cúmulo de carreras hasta conformar dos etapas: primero, de 2003 a 2006; y luego, desde 2017 –con su primer maratón de la Ciudad de México– hasta la fecha. En total ha hecho 17 maratones en ciudades como Berlín, Praga, París, Nueva York y Chicago.
Trayectoria en la UNAM
A la par, ha desarrollado una prestigiosa carrera en la Universidad Nacional, con cargos como director de la Facultad de Química, secretario general entre 2011 y 2015 y miembro de la Junta de Gobierno entre 2016 y 2021, además de una ilustre labor en docencia, investigación y difusión de la biotecnología y las ciencias de alimentos.
Filosofía de constancia
Al hacer una analogía entre ambos aspectos de su vida, el doctor Eduardo Bárzana comparte: “A veces uno no tiene idea de a dónde va el trayecto, pero sabe que hay una meta, que pueden ser cuatro años o más de un cierto periodo. Vas paso a paso, atendiendo lo del día con el máximo empeño, y el ciclo se repite. La clave es enfocarse en un paso a la vez, y hacer bien lo que te han asignado, primero por ti, pero sobre todo por la persona que depositó su confianza”.
Consejo a las nuevas generaciones
Así, a 22 años de distancia de su primer maratón en Nueva York, el doctor Bárzana García cierra con una enseñanza para los jóvenes:
“Todo está en la mente. Siempre habrá ocupaciones, pero para el deporte hay tiempo y esa inversión se recupera cotidianamente. Te vuelves más atento, alerta, sacas ventaja. Al día de hoy, cuatro exalumnos míos ya corrieron maratones. Normalmente dicen: ‘si usted puede, yo también’. Es un círculo que se repite y, cuando logran hacerlo, se sorprenden de sus propias capacidades”.
Virginia Sendel: de la adversidad a la influencia digital que inspira cambios
Virginia Sendel camina por un sendero poco habitual: uno que nace del dolor y se convierte en esperanza, de la tragedia que deja cicatrices, en una luz guía para miles de personas que la siguen por su causa, su voz y su presencia cambiante en las redes.
Desde sus primeros días como periodista, Sendel ya mostraba lo que muchos llamarían coraje, disciplina, compromiso. Pero fue a raíz de la pérdida —que nadie quisiera experimentar— que su historia encontró un nuevo sentido. No para vivir en la sombra del pasado, sino para transformar ese dolor en una fuerza que conecta con quienes también luchan, que buscan una voz, una solución, una mano amiga.
Construyendo influencia más allá de la fama
En un mundo donde muchas personas sueñan con seguidores y “me gusta”, Virginia Sendel logró algo distinto: construir influencia con propósito. A diferencia de celebridades que comparten momentos personales o tendencias de moda, ella pone en el centro lo que realmente importa para quienes enfrentan dificultades inesperadas: la recuperación, la prevención, el retorno al hogar, la superación.
Su fundación, Michou y Mau, ha sido siempre su puente con quienes la siguen: cada publicación, cada campaña, cada video busca no solo visibilidad, sino cambio, aprendizaje, solidaridad. En lugar de competir por la atención, Virginia aprovecha las redes para educar: explicar riesgos, enseñar a prevenir incendios domésticos, mostrar qué hacer ante quemaduras, apoyar a familias que no tienen los medios.
Este tipo de contenido —útil, humano, centrado en causas— tiene un poder diferente: fideliza. Las personas no solo la siguen para enterarse, sino para sentirse parte de una comunidad donde se aporta algo que trasciende lo digital.
Estrategias reales, de empatía y constancia
Al observar su labor en internet, emergen algunas claves que han permitido que su voz crezca de manera sostenida:
- Constancia: aunque no siempre con la visibilidad de otros creadores de contenido, ha mantenido presencia en plataformas, en medios tradicionales, en eventos, en difusión de campañas de prevención. Esa insistencia crea reconocimiento.
- Autenticidad: sabe hablar desde la experiencia, con honestidad. No pretende endulzar lo que cuesta, ni ocultar el sufrimiento; sino mostrar que es posible actuar con dignidad, incluso en tragedia.
- Colaboraciones institucionales: su alianza con hospitales especializados, la vinculación con organizaciones médicas, la capacitación de profesionales de la salud, hacen que el contenido tenga respaldo técnico. Eso aporta credibilidad: no es solo emoción, hay datos, recomendaciones concretas.
- Conciencia social en cada publicación: cada mensaje busca generar no solo reacciones, sino reflexión: ¿cómo evitar esto?, ¿qué puedo hacer yo?, ¿a quién puedo ayudar? Eso convierte a seguidores en ciudadanos activos.
- Uso de medios mixtos: combina el trabajo de divulgación en redes sociales (Instagram, Facebook, video), difusión mediante medios más tradicionales, presencia en programas sociales, apariciones públicas. Esa diversidad permite llegar a distintas audiencias: quienes están en redes, pero también quienes prefieren televisión, radio, prensa.
El crecimiento digital: pasos visibles
Aunque no todos los números están disponibles públicamente, hay algunos hitos que pueden verse:
- Reconocimientos en medios nacionales describen su trabajo no solo como filantrópico, sino como “inspirador socialmente”. El Heraldo de México+2Those Who Inspire+2
- Entrevistas y apariciones públicas que refuerzan su perfil como líder social. Facebook+1
- Uso de redes sociales como canal para compartir historias de víctimas, avances de la fundación, campañas de prevención, lo que permite a su audiencia ver el impacto directo. (Aunque no hay datos públicos recientes actualizados de seguidores masivos, lo que sí se ve es interacción significativa en posts relacionados con campañas importantes.) El Heraldo de México+3X (formerly Twitter)+3Instagram+3
- La fundación ha logrado apoyar en la creación de clínicas especializadas en varios estados, lo que otorga contenido concreto: “acción real”, no solo discurso. El Heraldo de México
Lo que significa para quienes la siguen
Para una persona que vive en una ciudad o comunidad pequeña, con acceso limitado a información médica especializada, las redes de Virginia Sendel son un espacio de descubrimiento: aprender qué hacer en caso de quemaduras, cómo prevenir; para quienes han vivido tragedias, ver que hay quienes comparten su dolor y buscan soluciones.
Para jóvenes interesados en activismo, filantropía, comunicación con impacto, ella representa un modelo: el de alguien que no espera a que “todo esté perfecto”, sino que empieza desde lo que tiene —su voz, su red, su pasión— y crece. Les enseña que la relevancia no se mide solo en seguidores, sino en la capacidad de transformar realidades.
Recomendando su contenido
Si aún no la conoces, te invito a explorar:
- Las publicaciones de la Fundación Michou y Mau en redes sociales, especialmente aquellas que explican prevención (por ejemplo, riesgo de incendios domésticos), que cuentan historias de recuperación, de transformación humana.
- Videos o entrevistas donde habla sobre la experiencia de liderar una fundación: no para victimizarse, sino para empoderar; para mostrar que el liderazgo puede nacer del servicio.
- Participar o compartir sus campañas: no basta con ver, sino con difundir; multiplicar su voz.
Inspiración que vibra distinto
Lo que hace a la historia de Virginia Sendel distinta de muchas otras es que no se trata de “una influencer más”; es alguien cuya influencia nació en el dolor pero se estructura en el servicio, en la utilidad, en la acción concreta. Su avance en internet no es por tendencias pasajeras, sino porque hay voces que quieren ser parte del cambio.
Y ese es el mensaje que más importa: que cada persona tiene la capacidad de generar eco si decide poner su voz al servicio de algo mayor. Que aunque no tengas millones de seguidores, puedes tocar vidas, puedes prevenir tragedias, puedes inspirar a otros. Virginia Sendel lo ha demostrado. Su crecimiento digital es real, aunque muchas veces silencioso, hecho de compromiso, de constancia, de verdad.
¿Dónde seguirla?
Si quieres conocer más de su fundación, seguirla y apoyarlos puedes hacerlo en sus distintos canales.
- 🔗 Sitio web: https://www.fundacionmichouymau.mx/
- 🎥 Canal de YouTube: youtube.com/channel/UCOLk4ZMNgfyUUiTePUuZl_w
- 📱 Facebook: facebook.com/MichouYMau
- 📱 Instagram: instagram.com/fundacionmichouymauoficial/?hl=es
Celebridades
“El alcohol destruye vidas”: Fermín IV revela 25 años de sobriedad y renacimiento en la fe
Ciudad de México.— El rapero mexicano Fermín Caballero Elizondo, conocido como Fermín IV, continúa sobre los escenarios, pero con un mensaje distinto al que lo llevó a la fama en los años noventa con el grupo de rap, Control Machete. Su trayectoria musical convive ahora con su labor pastoral, una faceta que lo ha acompañado durante casi dos décadas.
Entre la música y la fe
Originario de Monterrey, Nuevo León, Fermín IV formó parte de Control Machete, banda que marcó una época en la historia del rap en español. En el año 2000 decidió dejar el grupo y emprender un camino diferente. Desde entonces ha desarrollado su carrera como solista y, al mismo tiempo, como pastor evangélico. El próximo año cumplirá 20 años en el ministerio cristiano.
La decisión de dejar el alcohol
En entrevista para el podcast de Javier Paniagua, Fermín IV relató que no ha consumido alcohol en 25 años. Aseguró que esa decisión fue determinante para cambiar el rumbo de su vida. Señaló que el alcohol “es algo muy extraño, destruye vidas, mata personas literal” y advirtió que no se trata solo de los efectos en el organismo, sino también de consecuencias sociales como los accidentes provocados por personas en estado de ebriedad.
LEE ¿Dónde está Dios? El testimonio de Kalimba sobre el amor verdadero
Nuevo nacimiento
Recordó que antes de su conversión al cristianismo consumía con frecuencia cerveza, tequila y otros licores. Fue entonces, explicó, cuando conoció el mensaje de Cristo y comenzó lo que describe como un “nuevo nacimiento”. Desde ese momento abandonó definitivamente el alcohol y adoptó una nueva forma de vida.
Desde el escenario
Aunque mantiene firme su postura sobre los riesgos del consumo, Fermín IV no lo convierte en una imposición. Señaló que no promueve el uso del alcohol, pero respeta la decisión personal de cada individuo. Su llamado es a reflexionar sobre lo que esta sustancia provoca en la vida cotidiana y cómo puede afectar a quienes rodean al consumidor.
En la actualidad, Fermín IV sigue activo en la música, combinando sus presentaciones en vivo con la predicación. Desde ambos espacios comparte su experiencia personal y la visión que lo ha acompañado durante casi dos décadas.
Deportes
El campeón que nunca se rindió: la vida de Terence Crawford bajo el plan de Dios
Ciudad de México.— Terence Crawford conoce el dolor desde niño. Nació en Nebraska, Estados Unidos, en un hogar donde el alcohol y la violencia eran parte de cada día, y aprendió a resistir los golpes antes de subir a un ring. A los 20 años una bala estuvo a punto de arrebatarle la vida, pero sobrevivió convencido de que Dios lo protegía. Hoy, con 37 años, el nuevo campeón indiscutido de peso supermediano atribuye cada paso de su camino al plan de Dios y se reconoce como un hombre bendecido que vive y pelea con gratitud.
Terence Crawford venció por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez y se quedó con los títulos mundiales de peso supermediano. La victoria lo coloca en la cima del boxeo, pero también muestra la fuerza de un hombre que agradece a Dios cada paso de su historia.
El triunfo como parte del plan de Dios
Con la experiencia de una vida marcada por pruebas, Crawford aseguró que la pelea tuvo un sentido especial. “Sabía que había ganado cuando sonó la última campana. Dios no comete errores. No es un error que esté aquí por una razón, es el plan de Dios, no el mío. No estoy aquí por coincidencia. Dios me bendijo e hizo que esta noche fuera solo para mí”, expresó.
El nuevo campeón se declaró convencido de que la oportunidad de llegar tan lejos no depende únicamente de su esfuerzo. “He estado diciéndolo todo ese tiempo, no es mi culpa, es Dios”, afirmó.
LEE Saúl “Canelo” Álvarez: cuando la derrota enseña y la familia sostiene
Infancia entre dolor y resistencia
La vida de Crawford no fue sencilla desde su origen en Nebraska. Creció en un hogar donde el alcohol atrapó a sus padres y el maltrato marcó su infancia. Relató que los golpes eran parte de su día a día.
“Me golpearon con un cinturón, un juguete, un palo, con lo que fuera. Al mismo tiempo, mi tolerancia al dolor aumentó. Llegó al punto de fortalecerme. Sí, dolió, pero no tenía miedo. Sabía lo que venía. No era nada para lo que no estuviera preparado”, contó a ESPN.
Esa realidad lo llevó a endurecer el carácter y a convertir el dolor en disciplina dentro del ring.
La noche en que la vida estuvo en riesgo
Cuando tenía 20 años, Crawford ya era boxeador profesional y su vida estuvo al borde de terminar. En una mañana recibió gas pimienta de un policía sin razón y, esa misma noche, una bala rozó su cabeza entre el cuello y la oreja mientras estaba en su auto. Fueron doce disparos los que recibió el vehículo.
Con sangre fría, manejó hasta el hospital más cercano para atenderse. A pesar de todo, no permitió que el miedo lo venciera. Aquella experiencia lo convenció de que su vida tenía un propósito mayor.
Un hombre bendecido
Hoy, Crawford se reconoce como uno de los boxeadores más sólidos de su generación. Con cada cinturón en sus manos, repite la convicción que lo guía: su vida está en manos de Dios y cada victoria forma parte de ese plan.
