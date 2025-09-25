¿Será jugador profesional? Exfutbolista fomenta valores en su hijo antes que la fama

Ciudad de México.— En una cancha de fútbol en Colombia, un padre acompaña cada paso de su hijo de nueve años. Jorge Aguirre, exfutbolista profesional colombiano, explica que ser deportista de alto rendimiento no sólo depende del talento, sino de la renuncia, la disciplina y la resiliencia. Para él, la formación en valores como respeto, trabajo en equipo, perseverancia y humildad nunca se detiene.

¿Mi hijo va a jugar fútbol profesional?

Me preguntan mucho que si ¿mi hijo va a jugar fútbol profesional?, no lo sé, imposible saberlo, tan sólo tiene 9 años y por simples estadísticas nunca lo lograría, dijo Jorge Aguirre.

Entonces me preguntan, ¿por qué lo sacas todos los días temprano de la escuela y lo traes a entrenar? ¿Por qué lo acompañas todas las tardes y estás presente todos los fines de semana con él? a eso sí le tengo una respuesta, afirmó.

Disciplina y constancia: enseñanzas que construyen la vida

Jorge Aguirre explica que cada entrenamiento de su hijo enseña disciplina y responsabilidad. Organizar la maleta, acostarse temprano y salir a tiempo hacia la cancha son pequeños actos que le permiten entender que alcanzar objetivos requiere constancia. Para él, la disciplina no es un fin, sino un camino que forma el carácter de su hijo y lo prepara para enfrentar la vida.

Trabajo en equipo y respeto: lecciones dentro y fuera de la cancha

Cada partido es una oportunidad para que el niño aprenda sobre trabajo en equipo. Aguirre señala que, aunque pueda destacarse como figura del partido, lo más importante es valorar el esfuerzo de todos y respetar al rival. Las correcciones de entrenadores y las decisiones de los árbitros, justas o injustas, enseñan al niño a reconocer la autoridad y a convivir con la disciplina y el respeto.

Honestidad y resiliencia: aprender de la vida y sus injusticias

Jorge Aguirre asegura que esta es una lección esencial: la vida no siempre es justa y cada partido o entrenamiento representa una nueva oportunidad. Aprender a aceptar la frustración, a seguir intentando y a superar obstáculos forma parte de la educación integral de un hijo.

La presencia del padre: un acompañamiento que deja huella

Aguirre enfatiza que la presencia constante de un padre es fundamental. Cada tarde en la cancha, cada fin de semana en los entrenamientos, representa un acto de amor y acompañamiento que fortalece los lazos familiares. Los padres y el deporte contribuyen a proteger a sus hijos de la violencia, las calles y los vicios, mientras les transmiten valores sólidos y los preparan para la vida.

El deporte como legado: formar personas con valores

Para Jorge Aguirre la disciplina, la honestidad, el trabajo en equipo, la perseverancia y la humildad son enseñanzas que los niños llevan a cada aspecto de su vida. Estos valores se convierten en herramientas para enfrentar desafíos y construir un futuro mejor, demostrando que la verdadera grandeza está en formar personas íntegras.

