¿Será jugador profesional? Exfutbolista fomenta valores en su hijo antes que la fama

Ciudad de México.— En una cancha de fútbol en Colombia, un padre acompaña cada paso de su hijo de nueve años. Jorge Aguirre, exfutbolista profesional colombiano, explica que ser deportista de alto rendimiento no sólo depende del talento, sino de la renuncia, la disciplina y la resiliencia. Para él, la formación en valores como respeto, trabajo en equipo, perseverancia y humildad nunca se detiene.
¿Mi hijo va a jugar fútbol profesional?
Me preguntan mucho que si ¿mi hijo va a jugar fútbol profesional?, no lo sé, imposible saberlo, tan sólo tiene 9 años y por simples estadísticas nunca lo lograría, dijo Jorge Aguirre.
Entonces me preguntan, ¿por qué lo sacas todos los días temprano de la escuela y lo traes a entrenar? ¿Por qué lo acompañas todas las tardes y estás presente todos los fines de semana con él? a eso sí le tengo una respuesta, afirmó.
Disciplina y constancia: enseñanzas que construyen la vida
Jorge Aguirre explica que cada entrenamiento de su hijo enseña disciplina y responsabilidad. Organizar la maleta, acostarse temprano y salir a tiempo hacia la cancha son pequeños actos que le permiten entender que alcanzar objetivos requiere constancia. Para él, la disciplina no es un fin, sino un camino que forma el carácter de su hijo y lo prepara para enfrentar la vida.
Trabajo en equipo y respeto: lecciones dentro y fuera de la cancha
Cada partido es una oportunidad para que el niño aprenda sobre trabajo en equipo. Aguirre señala que, aunque pueda destacarse como figura del partido, lo más importante es valorar el esfuerzo de todos y respetar al rival. Las correcciones de entrenadores y las decisiones de los árbitros, justas o injustas, enseñan al niño a reconocer la autoridad y a convivir con la disciplina y el respeto.
Honestidad y resiliencia: aprender de la vida y sus injusticias
Jorge Aguirre asegura que esta es una lección esencial: la vida no siempre es justa y cada partido o entrenamiento representa una nueva oportunidad. Aprender a aceptar la frustración, a seguir intentando y a superar obstáculos forma parte de la educación integral de un hijo.
La presencia del padre: un acompañamiento que deja huella
Aguirre enfatiza que la presencia constante de un padre es fundamental. Cada tarde en la cancha, cada fin de semana en los entrenamientos, representa un acto de amor y acompañamiento que fortalece los lazos familiares. Los padres y el deporte contribuyen a proteger a sus hijos de la violencia, las calles y los vicios, mientras les transmiten valores sólidos y los preparan para la vida.
El deporte como legado: formar personas con valores
Para Jorge Aguirre la disciplina, la honestidad, el trabajo en equipo, la perseverancia y la humildad son enseñanzas que los niños llevan a cada aspecto de su vida. Estos valores se convierten en herramientas para enfrentar desafíos y construir un futuro mejor, demostrando que la verdadera grandeza está en formar personas íntegras.
Zayu, el jaguar que simboliza la unidad y la fortaleza de México en el Mundial 2026
Ciudad de México.- La FIFA presentó a las mascotas oficiales de la Copa Mundial de Futbol 2026: el jaguar Zayu, el águila Clutch y el alce Maple.
Zayu, que representa a México, resalta el vínculo con la cultura prehispánica y la fuerza de un pueblo que ha sabido defender la vida y la dignidad humana a lo largo de su historia.
Zayu: un jaguar con raíces mexicanas
Zayu es un jaguar sonriente y dinámico, cuyo nombre proviene del sur de México y significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”.
De acuerdo con el comunicado de FIFA difundido el 24 de septiembre en su sitio oficial:
“Habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país”.
La elección del jaguar no es casual. En la cosmovisión mesoamericana, este felino era símbolo de poder y espiritualidad, y su figura sigue viva en el imaginario cultural de las familias mexicanas.
Con Zayu como delantero y capitán del trío de mascotas, México queda representado con un animal que transmite valores de unidad, respeto y resiliencia.
Clutch y Maple, unión de culturas en Norteamérica
El águila Clutch representa a Estados Unidos. Se trata de un mediocampista con espíritu optimista y carácter decisivo.
“Recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable”, explicó la FIFA, durante la presentación en su sitio oficial.
Su nombre proviene de una expresión deportiva utilizada para describir un momento determinante.
“Nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país”, destacó la FIFA (@FIFAWorldCup) en sus redes sociales.
El alce, portando guantes rojos, toma su nombre del árbol emblemático canadiense, reflejando raíces familiares y comunitarias.
Una tradición que une generaciones
Las mascotas del Mundial forman parte de la memoria afectiva de millones de familias.
México ya tiene historia en este terreno: en 1970 fue Juanito, un niño con sombrero, y en 1986 Pique, un chile jalapeño sonriente, quienes representaron al país ante el mundo.
“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en conferencia de prensa.
Con Zayu, Clutch y Maple, la FIFA busca proyectar valores universales de alegría, respeto y unión familiar, mostrando que el futbol no solo es competencia, también es un espacio de encuentro cultural y humano.
NFL: El liderazgo de Carlie Irsay-Gordon en Colts y las mujeres al mando en el deporte
Ciudad de México.- La imagen sorprendió a millones: Carlie Irsay-Gordon, nueva dueña y CEO de los Indianapolis Colts, no en un palco de lujo, sino en la banda con audífonos, libreta en mano y concentrada en cada jugada.
En una liga históricamente dominada por hombres, Irsay-Gordon simboliza la irrupción de las mujeres en posiciones de poder dentro del deporte profesional.
Una mujer al mando en la NFL
Carlie asumió el liderazgo tras el fallecimiento de su padre, Jim Irsay, en mayo de 2025. Desde entonces, decidió no ser una directiva distante.
“Se lo recomendaría a cualquiera que tenga que pagar millones de dólares a entrenadores y gerentes generales. Te ayuda a cometer errores potencialmente menos costosos”, declaró en entrevista con el sitio oficial de los Colts.
El gesto de ponerse audífonos para escuchar las conversaciones entre entrenadores la distingue de la mayoría de los dueños de franquicias.
No interviene en la estrategia, pero quiere entender el origen de cada decisión y error. Con ello envía un mensaje claro: las mujeres no solo ocupan cargos, también buscan comprender a fondo la dinámica deportiva.
Liderazgo femenino más allá del futbol americano
La figura de Carlie se suma a una tendencia mundial donde mujeres asumen papeles protagónicos en la gestión y dirección técnica.
En 2023, la estadounidense Becky Hammon se consolidó como campeona de la WNBA al frente de Las Vegas Aces, confirmando que una coach puede transformar equipos enteros.
En el futbol soccer, la inglesa Sarina Wiegman llevó a la selección femenina de Inglaterra a la final de la Copa del Mundo 2023, siendo reconocida por la FIFA como “The Best” entrenadora.
Su éxito repercutió en la apertura de más oportunidades para mujeres en cuerpos técnicos profesionales.
Cada caso refleja un mensaje de dignidad y respeto: el deporte como espacio donde el talento y la preparación deben estar por encima del género.
La huella en el vestidor de los Colts
La presencia de Carlie en la cancha ha sido bien recibida por jugadores y entrenadores.
“Ella es muy intencional al tratar de aprender lo que ocurre en el plan de juego semana a semana. Me ha impresionado que lo haga”, comentó el quarterback de Indianapolis Colts, Daniel Jones, en conferencia de prensa.
“En lo que respecta al futbol, ella está presente y lo entiende. Cuando hablas de futbol con ella, lo capta. Revisa lo defensivo, lo ofensivo. Ha estado involucrada desde el primer día, muy de cerca, y ha sido tremenda”, dijo por su parte el head coach Shane Steichen, durante una rueda de prensa posterior al duelo ante Denver Broncos.
Más allá del campo, Carlie refuerza un legado familiar: los Colts no son solo un negocio, sino un patrimonio emocional.
Ese principio conecta con valores de unidad y familia, que en su estilo de liderazgo se traducen en cercanía con el personal y presencia constante en la dinámica diaria del equipo.
Un modelo de gestión con impacto
Su ejemplo abre la conversación sobre la participación de mujeres en posiciones de poder en el deporte.
Mientras algunas federaciones deportivas aún mantienen estructuras cerradas, figuras como Carlie Irsay-Gordon, Becky Hammon y Sarina Wiegman muestran que el liderazgo femenino no es solo posible, sino necesario para renovar modelos de gestión y ofrecer nuevas perspectivas.
“Un equipo de futbol americano es un organismo sumamente complejo, y la forma en que funciona también lo es. Estar con los audífonos me ha ayudado a aprender eso”, destacó Carlie Irsay-Gordon.
Más allá del balón: la huella que dejará el Mundial 2026 en la vida de las familias mexicanas
Ciudad de México.- El Mundial 2026 no sólo traerá goles y estadios llenos, para millones de familias mexicanas significa transporte renovado, más empleos, turismo en crecimiento y nuevas oportunidades de convivencia.
La CDMX, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades sede, ya muestran cambios que buscan dejar beneficios duraderos para todos.
Transporte y espacios más accesibles para todos
En la capital mexicana, los trabajos alrededor del Estadio Azteca apuntan a mejorar la movilidad y la seguridad de quienes viven y transitan por la zona.
Entre las obras destacan un nuevo puente peatonal sobre Calzada de Tlalpan, ciclovías, huertos urbanos y renovación de redes de agua y drenaje.
También se moderniza el Tren Ligero con 17 nuevos convoyes y más capacidad en sus vagones.
Estos cambios no solo servirán en los partidos, también quedarán disponibles para miles de estudiantes, trabajadores y familias que usan este transporte todos los días.
“Aquí no necesitamos obras de relumbrón, aquí necesitamos resolver problemas históricos que tenemos en la zona”, destacó hace algunas semana la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, durante una reunión vecinal.
Ese compromiso abre la puerta a que el Mundial no sea sólo un evento deportivo, sino un pretexto para mejorar la vida cotidiana.
Estadio Azteca, BBVA y Akron: recintos listos para la familia
El Estadio Azteca será reinaugurado el 28 de marzo de 2026, con accesos renovados, butacas más cómodas, conectividad moderna y, de acuerdo con la agencia Reuters, con espacios pensados para personas con discapacidad.
El sitio Infobae.com reportó recientemente que el estadio BBVA, en Monterrey, avanza con un césped de última generación y mejoras en zonas de prensa y tribunas, mientras que en Guadalajara, el Estadio Akron moderniza drenaje, campo y conectividad.
Según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la inversión en las tres ciudades suma más de 225 mil millones de pesos y las obras, además de embellecer los recintos, buscan hacerlos más seguros, accesibles y cómodos para las familias.
Empleo y turismo: oportunidades que llegan a los hogares
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será también un motor económico, pues según el diario El País, se estima que México reciba más de 5.5 millones de turistas, generando empleos en hotelería, gastronomía, transporte y comercio.
En el estado de Nuevo León, se esperan entre 300 mil y 400 mil visitantes durante los partidos.
“Nuevo León tiene el compromiso de estar a la altura de una ciudad mundialista. Estamos trabajando de la mano con la ciudadanía”, señaló en agosto pasado la secretaria de Turismo Estatal, Maricarmen Martínez.
Para miles de familias, estas oportunidades significan ingresos extra y la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
Orgullo local y convivencia familiar
Más allá de las cifras, el Mundial despierta ilusión en los hogares. Los niños y jóvenes podrán disfrutar de un ambiente de fiesta internacional sin salir de su ciudad, y las familias tendrán acceso a espacios públicos renovados, transporte más seguro y nuevas opciones de convivencia.
“El Comité GDL26 busca abordar los problemas que han acompañado a mundiales anteriores”, resaltó, por su parte, la directora de Derechos Humanos de Zapopan, Daniela Bocanegra, durante una conferencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Este esfuerzo incluye garantizar inclusión y accesibilidad, valores que fortalecen la dignidad humana y la unión de las comunidades.
El Mundial 2026 no sólo se vivirá en los estadios: se sentirá en las calles, en el transporte diario, en los negocios y en los hogares que encontrarán en este evento una oportunidad de unión, orgullo y convivencia.
El fan que viajó 7 mil km: un gesto de dignidad humana que conmovió a Dennis Rodman
Ciudad de México.- El ex basquetbolista de la NBA, Dennis Rodman, vivió un momento de sorpresa y profunda emoción al encontrarse con un admirador que recorrió más de 7 mil kilómetros para verlo en persona.
De acuerdo con el diario The Times of India, el fan no solo viajó grandes distancias, sino que incluso imitó el peinado emblemático de Rodman para expresar su admiración.
Un viaje que simboliza lealtad y admiración
El fan construyó un homenaje personal: viajó miles de kilómetros, llevó un cartel hecho a mano y replicó el estilo capilar que Rodman popularizó durante la década de los noventa.
“¡Dennis! Viajé 7 mil kilómetros por ti, una foto juntos por favor”, manifestó el admirador del ex jugador de Bulls, Lakers y Mavericks, entre otros, de acuerdo con The Times of India.
Este gesto conmovió a Rodman, quien compartió algunas imágenes del encuentro en su cuenta oficial de Instagram.
La dignidad humana presente en un momento sencillo
El encuentro entre Rodman y su fan trasciende lo deportivo. Muestra cómo los valores humanos como el respeto, la lealtad y la admiración sincera siguen vivos.
A pesar de que Rodman dejó las duelas hace décadas, su legado sigue inspirando.
“Espero que alguien te haga sonreír hoy”, escribió Rodman en su cuenta de Instagram.
El admirador, con su peinado y su cartel, manifestó su gratitud y respeto hacia una figura deportiva que marcó su vida.
Publicación en redes sociales: impacto público inmediato
Las imágenes del encuentro fueron publicadas recientemente por Dennis Rodman en su cuenta de Instagram, donde obtuvo reacciones de admiración y sorpresa de sus seguidores.
El post incluyó también el cartel que portaba el superfan, lo cual resaltó la sencillez y honestidad del gesto.
Algunos usuarios comentaron en la publicación de Rodman que actos como éste reafirman que el reconocimiento sincero y la lealtad trascienden generaciones.
