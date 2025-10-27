“Tigre por siempre”: la historia de André y su batalla contra un tumor cerebral

Ciudad de México.— André Maximiliano bajó por los pasillos del Estadio Universitario con la camiseta del Tigres puesta, con el número 10 en la espalda. A su corta edad, vivió un momento que parecía salido de un sueño: entrenar con sus ídolos, conocer a André-Pierre Gignac y recibir el afecto de la afición. Detrás de esa sonrisa, hay una historia de lucha, fe y resiliencia familiar que comenzó hace más de tres años.

El inicio de la lucha de André

La lucha de André se remonta a 2022, cuando un accidente marcó el comienzo de su batalla. A través de un video del Club Tigres, la madre de Andrés, Debany Álvarez, recordó: “En 2022 tuvo un pequeño accidente, cayó por una ventana del segundo piso y, a raíz de eso, le detectaron un tumor cerebral que ya se estaba desarrollando y medía 6 centímetros y ahí pues empezó nuestra lucha”.

Ese mismo año, los médicos realizaron una cirugía para tratar el tumor. “A él le hicieron una cirugía en 2022. Ese mismo año nos comentaron que el tumor era maligno y era un grado 4 y que había que comenzar quimioterapias y radiaciones. Terminó su proceso el año pasado, que fue en abril del 2024, y lo mandaron a vigilancia porque ya se encontraba estable, ya el tumor estaba dormido”, explicó Debany.

Sin embargo, en febrero de 2025, los doctores informaron que el tumor había reaparecido y crecía con fuerza. “Desgraciadamente, en febrero de este año, los doctores nos comentan que había recaído, que el tumor ya había crecido y estaba creciendo con mucha fuerza. Ellos ya nos dijeron que no había más que hacer, ya no quisieron hacerle otra cirugía porque me decían que era muy riesgosa y pues ya lo mandaron a cuidados paliativos. Él ahorita lleva una lucha constante contra un tumor que otra vez ya mide un poquito más de 6 centímetros”, narró Debany.

La fe de una madre y el vínculo familiar

El nombre de André tiene un significado especial dentro de la familia. “Para los doctores no hay más que hacer, pero sabemos que la última palabra la tiene Dios (…) el nombre de André viene por André-Pierre Christian Gignac, mi esposo es su fan y cuando supo que era niño, me dijo, se va a llamar André. Y pues aquí está mi pequeño guerrero, André”, comentó Debany.

El afecto familiar y la pasión por Tigres se entrelazaron con la vida de André, preparando el escenario para un encuentro que transformaría un día ordinario en una experiencia memorable.

Fundación Tigres y Dr. Sonrisas: haciendo posible el sueño

La Fundación Tigres, junto con Dr. Sonrisas, coordinó la experiencia de “Tigre por un día” para André. La experiencia permitió que André viviera un día completo entrenando, conociendo a los jugadores y compartiendo momentos de diversión.

El encuentro con André-Pierre Gignac

La emoción se multiplicó cuando André conoció a su ídolo, André-Pierre Gignac. Desde su llegada, los jugadores lo recibieron con palabras cercanas: “¡Hola, André! ¿Lo esperabas ver hoy? Sí. Tenemos una sorpresa para ti hoy. ¿Estás listo?.

Gignac se acercó al niño. “Hola, Tocayo. ¿Cómo estás?. Durante la visita, André disfrutó de cada instante. Preguntó a Gignac si se metería al agua fría y recibió una respuesta en broma que desató risas: “¿Quieres ver cómo me meto al agua fría? ¿Te metemos también?”. El niño participó en entrenamientos, tomó fotos con los jugadores y vivió la experiencia de ser parte del equipo por un día.

Debany describió la interacción: “Ahorita estaba ya con lágrimas en los ojos de ver la empatía y la solidaridad de André hacia el pequeño André, de ver que le daba un beso y que jugaba con él, para mí me llena el alma ese tipo de momentos”.

La ovación del Volcán

André Maximiliano pasó un día acompañado de jugadores y su familia. Con cada saludo, cada fotografía y cada entrenamiento, el niño vivió la experiencia de integrarse al equipo que tanto ama.

