“Tigre por siempre”: la historia de André y su batalla contra un tumor cerebral

Ciudad de México.— André Maximiliano bajó por los pasillos del Estadio Universitario con la camiseta del Tigres puesta, con el número 10 en la espalda. A su corta edad, vivió un momento que parecía salido de un sueño: entrenar con sus ídolos, conocer a André-Pierre Gignac y recibir el afecto de la afición. Detrás de esa sonrisa, hay una historia de lucha, fe y resiliencia familiar que comenzó hace más de tres años.
El inicio de la lucha de André
La lucha de André se remonta a 2022, cuando un accidente marcó el comienzo de su batalla. A través de un video del Club Tigres, la madre de Andrés, Debany Álvarez, recordó: “En 2022 tuvo un pequeño accidente, cayó por una ventana del segundo piso y, a raíz de eso, le detectaron un tumor cerebral que ya se estaba desarrollando y medía 6 centímetros y ahí pues empezó nuestra lucha”.
Ese mismo año, los médicos realizaron una cirugía para tratar el tumor. “A él le hicieron una cirugía en 2022. Ese mismo año nos comentaron que el tumor era maligno y era un grado 4 y que había que comenzar quimioterapias y radiaciones. Terminó su proceso el año pasado, que fue en abril del 2024, y lo mandaron a vigilancia porque ya se encontraba estable, ya el tumor estaba dormido”, explicó Debany.
Sin embargo, en febrero de 2025, los doctores informaron que el tumor había reaparecido y crecía con fuerza. “Desgraciadamente, en febrero de este año, los doctores nos comentan que había recaído, que el tumor ya había crecido y estaba creciendo con mucha fuerza. Ellos ya nos dijeron que no había más que hacer, ya no quisieron hacerle otra cirugía porque me decían que era muy riesgosa y pues ya lo mandaron a cuidados paliativos. Él ahorita lleva una lucha constante contra un tumor que otra vez ya mide un poquito más de 6 centímetros”, narró Debany.
La fe de una madre y el vínculo familiar
El nombre de André tiene un significado especial dentro de la familia. “Para los doctores no hay más que hacer, pero sabemos que la última palabra la tiene Dios (…) el nombre de André viene por André-Pierre Christian Gignac, mi esposo es su fan y cuando supo que era niño, me dijo, se va a llamar André. Y pues aquí está mi pequeño guerrero, André”, comentó Debany.
El afecto familiar y la pasión por Tigres se entrelazaron con la vida de André, preparando el escenario para un encuentro que transformaría un día ordinario en una experiencia memorable.
Fundación Tigres y Dr. Sonrisas: haciendo posible el sueño
La Fundación Tigres, junto con Dr. Sonrisas, coordinó la experiencia de “Tigre por un día” para André. La experiencia permitió que André viviera un día completo entrenando, conociendo a los jugadores y compartiendo momentos de diversión.
El encuentro con André-Pierre Gignac
La emoción se multiplicó cuando André conoció a su ídolo, André-Pierre Gignac. Desde su llegada, los jugadores lo recibieron con palabras cercanas: “¡Hola, André! ¿Lo esperabas ver hoy? Sí. Tenemos una sorpresa para ti hoy. ¿Estás listo?.
Gignac se acercó al niño. “Hola, Tocayo. ¿Cómo estás?. Durante la visita, André disfrutó de cada instante. Preguntó a Gignac si se metería al agua fría y recibió una respuesta en broma que desató risas: “¿Quieres ver cómo me meto al agua fría? ¿Te metemos también?”. El niño participó en entrenamientos, tomó fotos con los jugadores y vivió la experiencia de ser parte del equipo por un día.
Debany describió la interacción: “Ahorita estaba ya con lágrimas en los ojos de ver la empatía y la solidaridad de André hacia el pequeño André, de ver que le daba un beso y que jugaba con él, para mí me llena el alma ese tipo de momentos”.
La ovación del Volcán
André Maximiliano pasó un día acompañado de jugadores y su familia. Con cada saludo, cada fotografía y cada entrenamiento, el niño vivió la experiencia de integrarse al equipo que tanto ama.
El campeón Mjällby AIF no era favorito, pero tiene el alma de un pueblo
Suecia.— Cuando un club de futbol pequeño logra lo impensable, algo más profundo que un campeonato ocurre: una comunidad entera se transforma. En Inglaterra, el Leicester City lo hizo en 2016 al conquistar la Premier League contra todo pronóstico; en Italia, el modesto Hellas Verona sorprendió al país en 1985; y ahora, en Suecia, el Mjällby AIF, un equipo nacido en una aldea costera de apenas mil quinientos habitantes, volvió a demostrar que el fútbol puede ser un espejo de esperanza colectiva.
Su reciente título en la Allsvenskan cambió su historia deportiva y la de un pueblo que aprendió a creer en la fuerza de la unión y en el poder de hacer posible lo imposible.
Mjällby AIF: el pequeño club sueco que une a todo un pueblo
En Hällevik, una localidad costera del sur de Suecia con apenas 1.500 habitantes, el fútbol es un punto de encuentro, una identidad compartida y la fuerza que mantiene unida a la comunidad. Allí, el Mjällby AIF se ha convertido en el corazón de un pueblo que aprendió, a través del balón, el significado de creer en lo imposible.
Una forma de vida
Fundado en 1939, el Mjällby AIF nació como una iniciativa local impulsada por pescadores, trabajadores y familias que buscaban un espacio común donde compartir algo más que la vida cotidiana. Ocho décadas después, el club sigue siendo un reflejo fiel de ese espíritu: sencillo, solidario y profundamente humano.
Su estadio, el Strandvallen, con capacidad para seis mil personas, duplica en los días de partido la población del pueblo. Allí no hay distancias entre los jugadores y los aficionados: todos se conocen, todos se saludan. Las mismas manos que cada mañana arreglan redes de pesca o atienden un pequeño comercio son las que los fines de semana sostienen banderas amarillas y negras, los colores del Mjällby.
Un modelo basado en valores
Lejos de los grandes presupuestos y las estrellas internacionales, el Mjällby AIF ha construido su historia sobre principios simples y sólidos. Su lema, “hacer posible lo imposible”, se aplica al terreno de juego y la vida misma.
El presidente del club, Magnus Emeus, un empresario local, lo resume con claridad: el éxito no puede existir sin orden y equilibrio. Bajo su gestión, el club logró estabilidad financiera y apostó por un modelo humano y sostenible.
“Lo importante es no perder la cabeza y querer convertirnos en otra cosa: Mjällby es Mjällby, no es ni Malmö FF ni el Real Madrid”, ha dicho en más de una ocasión, defendiendo la identidad local como el mayor activo del equipo.
Liderazgo que inspira desde el ejemplo
El entrenador Anders Torstensson, exjugador y antiguo director de instituto, representa la conexión entre el fútbol y la educación. Cada mañana reúne a sus jugadores en un desayuno colectivo donde se conversa, se escucha y se refuerza la unión del grupo.
“En este trabajo hay que saber tratar con personas en todas las situaciones, no solo durante un partido o un entrenamiento”, explica Torstensson, convencido de que la fortaleza del Mjällby radica en su cohesión.
En su equipo conviven jóvenes talentos y veteranos de la región, unidos por una misma convicción: jugar por algo más grande que ellos mismos.
El fútbol como espejo de una comunidad
En Hällevik, el Mjällby AIF es parte de la vida diaria. Los niños sueñan con vestir la camiseta amarilla; las familias se reúnen cada fin de semana para animar al equipo; los mayores recuerdan anécdotas de los primeros torneos locales. El club se ha convertido en un lenguaje común que atraviesa generaciones y ocupa un lugar central en la identidad del pueblo.
El defensa finlandés Timo Stavitski lo expresó con sencillez: “Es un lugar pequeño, así que todos estamos en una situación similar y tenemos muchas cosas en común”. Esa cercanía es el alma del equipo: un sentido de pertenencia que trasciende el fútbol y se proyecta como ejemplo de comunidad.
Hacer posible lo imposible
Su historia sigue creciendo, pero su mayor triunfo ya está logrado: haber demostrado que un club puede ser mucho más que un equipo. Puede ser un símbolo, un hogar, una razón para creer que como dice su lema: “hacer posible lo imposible”.
¿Esperanza olímpica? Miranda Grana y la proeza mexicana en natación rumbo a Los Angeles 2028
Ciudad de México.- La mexicana Miranda Grana hizo historia al ganar la medalla de bronce en los 200 metros dorso durante la Copa del Mundo de Natación Westmont 2025, celebrada en Illinois, Estados Unidos.
Con apenas 20 años, la jalisciense se convirtió en la primera nadadora nacida en México en subir al podio en una Copa del Mundo, un logro que coloca de nuevo a la natación mexicana en el mapa internacional.
El resultado reaviva la esperanza de que México vuelva a conquistar una medalla olímpica en natación, algo que no ocurre desde los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando Felipe “el Tibio” Muñoz obtuvo el oro en los 200 metros pecho y María Teresa Ramírez ganó el bronce en los 800 metros libres.
Un logro basado en esfuerzo y constancia
Grana registró un tiempo de 2:01.96, nuevo récord mexicano, solo detrás de las campeonas olímpicas Kaylee McKeown (Australia) y Regan Smith (Estados Unidos). La marca anterior llevaba casi 15 años sin romperse.
“El trabajo de años se vio reflejado hoy. Estoy feliz de poner el nombre de México entre los mejores del mundo”, escribió Miranda Grana en su cuenta de Instagram tras la competencia.
La nadadora entrena en la Universidad de Indiana, donde ha fortalecido su técnica y disciplina. Su formación en Estados Unidos, combinada con el respaldo de su familia en Jalisco, ha sido clave para alcanzar este nivel.
“La consistencia y el respeto por mis raíces me trajeron hasta aquí”, posteó también en Instagram la nadadora mexicana.
La esperanza olímpica vuelve a flotar
El nivel de competencia en Westmont fue de los más altos del calendario mundial. McKeown, quien ganó el oro con 1:57.87, impuso un nuevo récord mundial, mientras que Smith, plata con 1:57.91, sumó otra presea a su extenso historial olímpico.
Aun así, Grana logró mantenerse cerca de las dos mejores del planeta, confirmando su proyección internacional y reaviva la esperanza de llegar al podio con miras a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.
Inspiración para una nueva generación
El triunfo de Miranda Grana tiene un valor que va más allá del resultado. Representa la constancia, el trabajo limpio, el respeto al deporte y el acompañamiento familiar.
Su historia inspira a niñas y jóvenes mexicanas a creer que es posible competir al nivel más alto del mundo sin renunciar a los valores que fortalecen la vida.
“Venimos de años difíciles, pero veo en Miranda un relevo que puede lograr lo que nosotros solo soñamos”, destacó María Teresa Ramírez, la última medallista olímpica mexicana en natación, en entrevista con el diario deportivo Esto.
Con su medalla en Illinois, Miranda Grana demuestra que la natación mexicana tiene presente y futuro.
Su desempeño confirma que la disciplina, la fe en los procesos y el apoyo de la familia pueden abrirle a México las puertas del podio olímpico después de más de medio siglo.
Banfield convierte un video viral en una campaña contra el cáncer de mama
Buenos Aires.- Lo que comenzó como una escena viral en las tribunas del estadio Florencio Sola fue transformado por el Club Atlético Banfield en una campaña al servicio de la dignidad humana, los valores familiares y la defensa de la vida, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
El episodio ocurrió a fines de agosto, durante un partido ante Tigre, cuando una socia del club identificada como Gisela fue captada gesticulando mientras hablaba con otra mujer.
Las redes sociales interpretaron esos gestos con connotaciones sexuales. Pero el fin de semana, el club reapareció públicamente con un giro inesperado: el mismo video serviría para concientizar sobre el cáncer de mama.
De viral malinterpretado a mensaje de valor
Banfield convocó a Gisela al estadio para que contara su versión, con transparencia y coraje. En el video institucional, la socia explicó que los gestos no respondían a lo que muchos imaginaron, sino a su experiencia médica relacionada con nódulos y controles periódicos.
“Hagamos viral la prevención. Hablar, cuidarse y acompañar también salva vidas”, dice la publicación del club difundida el 19 de octubre de 2025 a través de su sitio oficial y de sus redes sociales.
“Hace un año y medio que vengo controlándome unos nódulos y me hago mamografía y ecografía cada seis meses. Estaba contando lo que era una noticia agradable, porque me había dado bien el resultado”, explicó Gisela en el video.
“Por eso hago el gesto que tengo un nódulo, en la mama. Le contaba la experiencia de la mamografía específica que me habían hecho para controlar ese nódulo”, agregó la fanática de Banfield.
Finalmente, Gisela lanzó una advertencia y aclaración en torno al video viral:
“El que me conoce sabe que yo no estaba hablando de nada raro, pero el que no me conoce fue muy agresivo. A veces hay que pensar un poquito antes de subir algo, hay que pensar en la otra persona”.
Con esa honestidad, el club rescató el episodio de la burla y lo elevó hacia un acto de solidaridad y reconocimiento del valor humano.
Acción institucional con rostro humano
El departamento de prensa de Banfield aprovechó la coincidencia con el 19 de octubre para lanzar su campaña oficial con el lema “Hagamos viral la prevención”.
Además, invitó a la comunidad a asistir el 25 de octubre al Instituto Club Atlético Banfield (ICAB) para una jornada de prevención, charlas y controles gratuitos.
La campaña recibió numerosos comentarios de apoyo desde redes sociales y medios deportivos.
“Felicitaciones por la idea de convertir un vídeo sacado de contexto y darle contexto con una causa noble. ¡Que sea viral!”, se puede leer entre los comentarios.
Otros definieron la iniciativa como “contenido de calidad 100%” y un mensaje de conciencia.
Este gesto del club resalta el valor del respeto a la persona, la valentía de hablar con honestidad y el poder de convertir una situación trivial en una campaña de prevención con rostro humano.
“Dios, el pueblo y el rey”: la fe detrás del título mundial de Marruecos Sub-20
Santiago de Chile.- Marruecos no solo levantó la Copa del Mundo Sub-20. En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, los jóvenes marroquíes dieron una lección que trasciende lo deportivo: respeto, fe y unidad familiar como cimientos de una victoria que honra la dignidad humana.
Marruecos venció 2-0 a Argentina y se convirtió en el primer país del norte de África en ganar el campeonato mundial juvenil. Pero más allá de los goles de Yassir Zabiri, el triunfo resonó por su mensaje humano.
“Dios, el pueblo y el rey”
En conferencia de prensa posterior a la final, el técnico Mohamed Ouahbi resumió el espíritu del equipo con una frase que recorrió las redes sociales.
“Dios, el pueblo y el rey son las tres palabras con las que puedo definir este Mundial en Chile. Los chilenos siempre nos apoyaron y sentimos su cariño desde el primer día”, destacó Ouahbi.
La gratitud del entrenador refleja una convicción: el deporte puede ser un vehículo de unión y de reconocimiento mutuo entre naciones.
Marruecos celebró con humildad y respeto, valores que también son una forma de fe vivida.
Durante la rueda de prensa, Ouahbi subrayó el papel del trabajo en equipo y el sentido familiar del grupo.
“No estoy solo. Tengo un cuerpo técnico increíble que trabaja mucho. Los argentinos tienen experiencia e historia, por eso debíamos mantener la cabeza fría. Lo hicimos fenomenal”, destacó.
Una generación formada en valores
El camino de Marruecos al título no fue fácil. En la fase de grupos enfrentó a Brasil, España y México, pero avanzó como líder. De hecho, su única derrota fu ante la Selección Mexicana.
Luego superó a Corea del Sur, Estados Unidos y Francia antes de vencer a Argentina en la final. Esa constancia refleja un proceso de formación que va más allá del entrenamiento físico.
La Academia Mohammed VI de Futbol, donde se formaron varios de los campeones, ha sido reconocida por la prensa internacional como una de las mejores del mundo.
Su modelo combina formación técnica con acompañamiento humano y educativo.
Según un reporte del diario francés L’Équipe, la academia “fomenta el respeto, la disciplina y la responsabilidad personal, como parte esencial del desarrollo del jugador”.
Detrás de la victoria, hay una apuesta por la vida y el futuro de los jóvenes. Marruecos demuestra que la inversión en la juventud, con base en la familia y la educación, es la mejor defensa de la dignidad humana.
Fe, unidad y esperanza
En las calles de Rabat y Casablanca, las familias celebraron el título con orgullo nacional y emoción espiritual.
“Es un día que nos une como familia y como país”, declaró a la agencia MAP el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Mehdi Bensaid.
“Estos jóvenes representan la fe, la esperanza y la perseverancia de Marruecos”, agregó.
El logro deportivo se enlaza con la historia reciente del país: semifinalista en el Mundial de Qatar 2022 y medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024. Marruecos ha hecho del deporte una escuela de virtudes y un ejemplo de superación para las nuevas generaciones.
El propio Ouahbi cerró su intervención en Chile con una advertencia que hoy suena como promesa:
“No queremos esperar al Mundial de 2030 para ser campeones del mundo. Lo intentaremos en 2026”, advirtió.
