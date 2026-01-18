Toda una vida en escena: la historia que conecta de Elisa Ramos

Hay historias que no comienzan con un gran aplauso, sino con un pequeño paso sobre el escenario.

La de Elisa Ramos empezó así: siendo niña, formando parte del cuerpo infantil de El Cascanueces, interpretando a un ratoncito, a un soldadito, sin imaginar que ese escenario sería, con los años, su segundo hogar.

Cuando Elisa apareció por primera vez en escena, no pertenecía aún a la Compañía Nacional de Danza. Era una de tantas niñas invitadas por la Compañía Nacional de Danza, que abre sus producciones a estudiantes de ballet de escuelas oficiales del INBA cuando los montajes requieren niños.

Los papeles eran pequeños. Pero el impacto, enorme.

🎭 Cuando el escenario siembra vocaciones

Durante años, los personajes infantiles en los grandes ballets eran interpretados por los bailarines más jóvenes de la compañía. Cambiar eso fue mucho más que una decisión técnica: fue una declaración cultural.

Ver niños bailando en escena hace que otros niños se imaginen ahí. Hace que el ballet deje de ser un mundo lejano y se vuelva posible.

Para Elisa, ese primer contacto no fue casual. Sus padres la llevaban desde muy pequeña a ver funciones de ballet. El amor por la danza no nació de la obligación, sino del asombro, del ritual de sentarse en la butaca y ver cómo la música y el movimiento contaban historias sin palabras.

Así, temporada tras temporada, El Cascanueces dejó de ser solo un espectáculo navideño y se convirtió en una constante en su vida.

🩰 Veintidós temporadas después

Hoy, Elisa Ramos es bailarina solista de la Compañía Nacional de Danza. Ha interpretado todo el repertorio de la CND, ha pasado por innumerables montajes, ensayos, giras y escenarios.

Pero hay un dato que lo dice todo: ha bailado El Cascanueces durante 22 temporadas consecutivas.

No como una repetición mecánica, sino como un regreso simbólico. Cada año, al pisar el escenario, vuelve también esa niña que alguna vez fue invitada, esa que descubrió ahí su vocación.

Aún no es primera bailarina —y eso también forma parte de la historia— porque el ballet, como la vida, no es solo talento: es tiempo, madurez, procesos. Elisa está en ese camino, construyéndolo paso a paso, función a función.

✨ Una historia que conecta generaciones

La historia de Elisa conecta porque cierra un círculo:

Una niña que fue inspirada desde la butaca.



Una niña que fue invitada a participar.



Una joven que decidió quedarse, estudiar, perseverar.



Una bailarina que hoy inspira a otros niños desde el escenario.



No todos los sueños nacen grandes. Algunos empiezan con un disfraz sencillo, una escena breve, una oportunidad pequeña… y crecen gracias a la constancia, al acompañamiento familiar y a instituciones que entienden que la cultura también se construye sembrando futuro.

📲 Sigue a Elisa Ramos

Elisa Ramos mantiene un perfil discreto y profundamente enfocado en su trabajo artístico.

Su trayectoria puede seguirse principalmente a través de las presentaciones, funciones y contenidos oficiales de la Compañía Nacional de Danza, donde participa activamente como bailarina solista.

Para conocer su trabajo, temporadas y montajes en los que participa, te recomendamos seguir:

🎭 Compañía Nacional de Danza (CND – INBAL)



Publican información sobre funciones, elencos, temporadas y actividades especiales, incluyendo El Cascanueces y el repertorio clásico y contemporáneo de la compañía.



En el caso de que Elisa comparta en el futuro cuentas públicas o proyectos personales, sin duda serán un espacio valioso para seguir de cerca una historia que sigue escribiéndose sobre el escenario.