Toda una vida en escena: la historia que conecta de Elisa Ramos

Hay historias que no comienzan con un gran aplauso, sino con un pequeño paso sobre el escenario.
La de Elisa Ramos empezó así: siendo niña, formando parte del cuerpo infantil de El Cascanueces, interpretando a un ratoncito, a un soldadito, sin imaginar que ese escenario sería, con los años, su segundo hogar.
Cuando Elisa apareció por primera vez en escena, no pertenecía aún a la Compañía Nacional de Danza. Era una de tantas niñas invitadas por la Compañía Nacional de Danza, que abre sus producciones a estudiantes de ballet de escuelas oficiales del INBA cuando los montajes requieren niños.
Los papeles eran pequeños. Pero el impacto, enorme.
🎭 Cuando el escenario siembra vocaciones
Durante años, los personajes infantiles en los grandes ballets eran interpretados por los bailarines más jóvenes de la compañía. Cambiar eso fue mucho más que una decisión técnica: fue una declaración cultural.
Ver niños bailando en escena hace que otros niños se imaginen ahí. Hace que el ballet deje de ser un mundo lejano y se vuelva posible.
Para Elisa, ese primer contacto no fue casual. Sus padres la llevaban desde muy pequeña a ver funciones de ballet. El amor por la danza no nació de la obligación, sino del asombro, del ritual de sentarse en la butaca y ver cómo la música y el movimiento contaban historias sin palabras.
Así, temporada tras temporada, El Cascanueces dejó de ser solo un espectáculo navideño y se convirtió en una constante en su vida.
🩰 Veintidós temporadas después
Hoy, Elisa Ramos es bailarina solista de la Compañía Nacional de Danza. Ha interpretado todo el repertorio de la CND, ha pasado por innumerables montajes, ensayos, giras y escenarios.
Pero hay un dato que lo dice todo: ha bailado El Cascanueces durante 22 temporadas consecutivas.
No como una repetición mecánica, sino como un regreso simbólico. Cada año, al pisar el escenario, vuelve también esa niña que alguna vez fue invitada, esa que descubrió ahí su vocación.
Aún no es primera bailarina —y eso también forma parte de la historia— porque el ballet, como la vida, no es solo talento: es tiempo, madurez, procesos. Elisa está en ese camino, construyéndolo paso a paso, función a función.
✨ Una historia que conecta generaciones
La historia de Elisa conecta porque cierra un círculo:
- Una niña que fue inspirada desde la butaca.
- Una niña que fue invitada a participar.
- Una joven que decidió quedarse, estudiar, perseverar.
- Una bailarina que hoy inspira a otros niños desde el escenario.
No todos los sueños nacen grandes. Algunos empiezan con un disfraz sencillo, una escena breve, una oportunidad pequeña… y crecen gracias a la constancia, al acompañamiento familiar y a instituciones que entienden que la cultura también se construye sembrando futuro.
📲 Sigue a Elisa Ramos
Elisa Ramos mantiene un perfil discreto y profundamente enfocado en su trabajo artístico.
Su trayectoria puede seguirse principalmente a través de las presentaciones, funciones y contenidos oficiales de la Compañía Nacional de Danza, donde participa activamente como bailarina solista.
Para conocer su trabajo, temporadas y montajes en los que participa, te recomendamos seguir:
- 🎭 Compañía Nacional de Danza (CND – INBAL)
- Publican información sobre funciones, elencos, temporadas y actividades especiales, incluyendo El Cascanueces y el repertorio clásico y contemporáneo de la compañía.
En el caso de que Elisa comparta en el futuro cuentas públicas o proyectos personales, sin duda serán un espacio valioso para seguir de cerca una historia que sigue escribiéndose sobre el escenario.
Ya cuesta más entrar al Museo de Antropología y visitar Teotihuacán
Ciudad de México.– Planear una salida familiar a las pirámides de Teotihuacan o una tarde en el Museo Nacional de Antropología será un poco más caro a partir de este año. Con la llegada de 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) actualizó sus tarifas de acceso.
La medida, que entró en vigor el primer día de enero, busca regular el flujo de visitantes y garantizar la conservación de los 165 museos y 193 zonas arqueológicas.
Los nuevos costos de entrada distinguen entre visitantes nacionales (incluyendo extranjeros residentes) y turistas extranjeros. Aquí te detallamos cómo quedan los costos en los sitios más importantes:
¿Cuánto costará la entrada al Museo de Antropología y otros sitios de interés?
Para este año, los recintos se han dividido en cuatro categorías principales, de acuerdo con sus características. La división la estableció el INAH.
Categoría I
Son los sitios arqueológicos más importantes como Teotihuacan, Tulum, Monte Albán, Palenque y Calakmul, además de museos nacionales como el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 105 pesos.
- Extranjeros: 210 pesos.
Categoría II
Tlatelolco, Malinalco, Toniná y Dzibanché, así como museos como El Carmen y el de la Cultura Huasteca.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 85 pesos.
- Extranjeros: 155 pesos.
Categoría III
Considera sitios como Tenam Puente, Tingambato y Tres Zapotes, además de museos como el Nacional de las Culturas del Mundo y el Virreinal de Acolman.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 85 pesos.
- Extranjeros: 155 pesos.
Categoría IV
Incluye espacios como Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya.
- Nacionales y extranjeros con residencia en México: 80 pesos.
- Extranjeros: 140 pesos.
El respiro para las familias: ¿Quiénes no pagan?
La buena noticia para la economía familiar es que las políticas de gratuidad se mantienen firmes. Si vas con niños menores de 13 años, estudiantes con credencial vigente, maestros o adultos mayores con tarjeta del INAPAM, la entrada es gratuita.
Además, se mantienen los domingos con entrada gratuita para todos los mexicanos y extranjeros residentes en el país, lo que permite que el patrimonio continúe accesible para las familias.
Es importante recordar que para validar los descuentos de residente o nacional, es obligatorio presentar una identificación oficial vigente o documento probatorio al momento de ingresar.
El Museo Nacional de Antropología: Éxito total en 2025
Una de las razones que impulsan la actualización de estas cuotas es la enorme afluencia que registran los recintos principales. El Museo Nacional de Antropología (MNA) cerró el 2025 con una cifra histórica de más de cinco millones de visitantes, superando ampliamente los 3.7 millones registrados en 2024.
El INAH argumentó que estos recursos se destinarán a la conservación de las más de 190 zonas arqueológicas que dan identidad a nuestro país.
npq
Lo que no sabías de los Reyes Magos
Ciudad de México.- Los Reyes Magos son, quizás, el grupo de personajes más enigmáticos de la narrativa bíblica. Su llegada a Belén marca uno de los momentos más esperados de la temporada navideña y la ilusión máxima de millones de niños cada 6 de enero, Día de Reyes. Sin embargo, mucho de lo que creemos saber sobre ellos pertenece más a la tradición popular y al arte que al texto sagrado.
Aunque su aparición en las Escrituras es breve, la figura de los Reyes Magos ha cautivado la imaginación cristiana por siglos. Philip Kosloski recupera para Aleteia lo qué realmente está escrito en el Evangelio sobre estos sabios de Oriente.
Estos son cinco datos clave que han cambiado con la tradición a lo largo de los siglos:
Su única aparición es en el Evangelio de Mateo
A pesar de su enorme popularidad, los magos no aparecen en todos los textos bíblicos, solo el Evangelio de Mateo narra su llegada: “Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí que unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén”.
Llegaron años después del nacimiento
La iconografía clásica los muestra junto a los pastores frente al pesebre, pero los historiadores coinciden en que llegaron años después del nacimiento de Jesús. Se estima que el encuentro ocurrió entre uno y tres años más tarde. Esto explica por qué el rey Herodes mandó matar a todos los niños varones menores de dos años, intentando asegurar el fin del “Rey de los Judíos”.
¿Eran realmente tres?
La Biblia no especifica cuántos eran. El relato simplemente menciona a “unos sabios”. La tradición estableció que eran tres basándose únicamente en el número de regalos ofrecidos: oro, incienso y mirra. Sin embargo, pudo tratarse de una caravana mucho más numerosa de viajeros y eruditos.
El origen de sus nombres
¿Melchor, Gaspar y Baltasar? Estos nombres no aparecen en la Biblia. Fueron asignados por los primeros cristianos siglos después para darle identidad a la historia. Según el padre Dwight Longenecker en su obra The Mystery of the Magi, las denominaciones variaron según la región:
- En Alejandría: Bithisarea, Melichior y Gathaspa.
- Cristianos etíopes: Hor, Karsudan y Basanater.
- Armenios: Kagpha, Badadakharida y Badadilma.
¿Eran reyes?
Aunque hoy los llamamos “Reyes Magos”, el relato original se refiere a ellos como “magoi” (sabios o astrólogos). No hay mención alguna a que poseyeran títulos reales. Eran hombres de ciencia de la época, probablemente de origen persa o babilonio, dedicados al estudio de los astros.
La estrella de Belén: ¿Fenómeno astronómico?
El Evangelio de Mateo afirma que fueron guiados por una estrella. Si bien para la fe es un milagro, muchos astrónomos sugieren que pudo tratarse de un fenómeno celeste real, como una conjunción planetaria o una supernova, que captó la atención de estos observadores del cielo y los motivó a emprender el viaje hacia Judea.
npq
npq
Ya puedes visitar a los pingüinos que nacieron la víspera de Navidad
Conócelos en el Acuario Inbursa
Ciudad de México.- La víspera de Navidad trajo consigo un regalo especial para la biodiversidad del Acuario Inbursa, con el nacimiento de una nueva generación de pingüinos de la especie Gentoo, un acontecimiento que no solo emociona a los visitantes, sino que consolida el éxito de su programa de reproducción y conservación de aves marinas fuera de su hábitat natural.
Estos cuatro nuevos integrantes de la familia, llamados cariñosamente “pingüinos chilangos”, ya se pueden visitar en una recreación de su hábitat natural; un entorno creado con todas las condiciones necesarias para su sobrevivencia. Además los niños pueden participar en la dinámica para ponerles nombre.
Su nacimiento representa un avance significativo para la educación ambiental en la capital. Su llegada es el resultado de años de monitoreo por parte de biólogos y veterinarios que han logrado recrear con precisión las condiciones extremas de la Antártida en el corazón de la ciudad.
Ciencia y cuidado detrás del nacimiento de los pingüinos chilangos
Lograr que esta especie se reproduzca en cautiverio requiere una precisión quirúrgica en el manejo del entorno. Desde el control estricto de la temperatura hasta la iluminación que imita los ciclos solares del polo sur, cada detalle cuenta para el bienestar de la colonia.
Sobre este logro, Miguel Ángel López, Director Operativo de Acuario Inbursa, destacó la importancia de la infraestructura técnica:
“La réplica de las condiciones de su hábitat antártico, con temperaturas controladas y espacios adecuados para su desarrollo, ha permitido no solo sostener a ejemplares adultos, sino también fomentar la reproducción en cautiverio”.
El cuidado de los polluelos incluye revisiones médicas diarias, una higiene rigurosa de las instalaciones y dietas individualizadas. Este régimen nutricional busca imitar los requerimientos que estas aves tendrían en libertad, garantizando que los pequeños desarrollen los comportamientos naturales de su especie.
Una experiencia educativa para este Día de Reyes
Para las familias que aún disfrutan del periodo vacacional y celebran la llegada de los Reyes Magos, la visita al acuario se convierte en una opción didáctica. Más allá de la observación, el recinto ofrece actividades diseñadas para que los niños comprendan la biología de estos ejemplares y la importancia de proteger a las especies vulnerables ante el cambio climático.
¿Cómo visitar a los nuevos pingüinos?
La exhibición está diseñada para que los asistentes puedan observar el desarrollo de los polluelos en un entorno que prioriza su comodidad. Al ser una de las especies favoritas del público, se recomienda planear la visita con antelación, especialmente en estas fechas de alta afluencia familiar.
El uso de tecnología avanzada en el soporte de vida del acuario asegura que tanto los pingüinos Gentoo como el resto de las especies marinas vivan en condiciones óptimas.
npq
El Palacio de los Deseos recibe hoy las últimas cartas para los Reyes Magos
De puño y letra
Ciudad de México.- En las víspera de la noche más esperada del año, el Palacio Postal, convertido para esta temporada en el Palacio de los Deseos, vibra con la emoción de miles de niñas y niños que buscan asegurar que sus peticiones lleguen a tiempo a los Reyes Magos. Hoy, 5 de enero, es la fecha límite para participar en esta tradición que une la historia de México con la ilusión infantil.
Desde temprano, las puertas de la “Quinta Casa de Correos” se abrieron para recibir a las familias que, cargadas de sueños y sobres coloridos, buscan a Melchor, Gaspar y Baltazar. Este esfuerzo del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) tiene un objetivo claro: conservar la magia de la ilusión y fomentar la unión familiar a través de la escritura.
Una pausa del celular: Escribir a puño y letra
En un mundo dominado por la inmediatez digital, el taller “Escribe tu carta a los Reyes Magos” se presenta como un refugio de nostalgia y aprendizaje. Aquí, personal capacitado acompaña a los menores en la redacción de sus mensajes, enseñándoles no solo a pedir juguetes, sino a estructurar correctamente un sobre con los datos del remitente, el destinatario y la importancia de colocar la estampilla postal.
Esta experiencia emocionó hasta a incluso en los adultos. La usuaria de Instagram y creadora de contenido, Soy Maleen, compartió su testimonio tras visitar el recinto:
“¿Te acuerdas cuando escribías tu carta para los Reyes Magos? Por primera vez me van a responder. El Palacio Postal es el Palacio de los Deseos, pero también es un museo. Escribí una carta para los Reyes Magos y ahora estoy esperando la respuesta que va a llegar hasta mi casa.
Después hice el recorrido en el museo y se convirtió en uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México. Está lleno de historia, arte y donde sea que voltees está hermoso. A veces necesitamos una pausa de la ciudad, del internet, de los celulares, volver a escribir una carta a puño y letra, darnos el tiempo de apreciar algo fuera de una pantalla y visitar lugares que nos inspiran”.
¿Cómo participar en el Palacio de los Deseos?
Para depositar la carta en los buzones mágicos, es necesario adquirir el kit navideño, tiene un costo accesible de 30 pesos e incluye una hoja-sobre y el timbre postal conmemorativo. Una vez redactada, se deposita en los buzones habilitados tanto dentro como fuera del edificio, garantizando que el Servicio Postal Mexicano haga la entrega especial a los Reyes.
Además de la carta, el gran atractivo de este último día es la presencia física de los Reyes Magos. Las familias pueden tomarse una fotografía con ellos de forma totalmente gratuita utilizando sus propios teléfonos o cámaras, creando un recuerdo imborrable de este 2026.
El Palacio Postal es más que una oficina de correos
Visitar el Palacio de los Deseos es también una oportunidad para admirar la arquitectura de la Quinta Casa de Correos, construida en 1907. Esta obra maestra del ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera y el arquitecto italiano Adamo Boari (quien también diseñó Bellas Artes), es una joya de arquitectura ecléctica.
Con 115 años de historia, el edificio deslumbra con su cantera de Chiluca, mármoles mexicanos y su emblemática herrería traída desde Florencia, Italia. Es una mezcla fascinante de Gótico isabelino, Gótico veneciano y Art Nouveau. Además, los visitantes pueden recorrer el Museo Postal, que tras su reciente reapertura, ofrece un viaje por más de 500 años de historia de la comunicación en México.
npq
