Valeria de la Torre: Cuando la esperanza vuela más alto que el dolor

“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?”
– Frida Kahlo
La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Un instante basta para transformar todo lo que dábamos por sentado. Eso lo sabe bien Valeria de la Torre, una joven hidrocálida cuya historia de dolor y resiliencia ha conmovido a todo México.
Lo que parecía un día normal, con planes sencillos y cotidianos, se convirtió en un suceso que marcaría su vida para siempre.
El accidente que lo cambió todo
Era diciembre de 2024. Valeria se encontraba en La Paz, Baja California Sur, junto con su novio y unos amigos. Habían decidido detenerse en un puesto de tacos. Mientras el resto esperaba, ella abrió la cajuela del auto para sacar unos objetos.
De pronto, un choque entre dos vehículos se produjo en la avenida. Nadie lo imaginó, pero uno de esos autos salió disparado hacia donde estaba Valeria. En cuestión de segundos, quedó prensada entre los carros.
El impacto fue brutal. Su cuerpo quedó atrapado, y en ese instante, su vida dio un giro irreversible.
La primera cirugía: despertar a una nueva realidad
Valeria fue trasladada de inmediato al hospital. Los médicos lucharon por estabilizarla, pero las lesiones eran demasiado graves. Para salvarle la vida, tuvieron que tomar una decisión: amputar su pierna derecha.
Cuando despertó de la cirugía, la noticia la golpeó con fuerza. El desconcierto, el dolor y la incredulidad la invadieron. De un momento a otro, todo lo que conocía había cambiado.
Sin embargo, lo más sorprendente no fue la tragedia en sí, sino la manera en que Valeria comenzó a enfrentarse a ella.
Los primeros momentos, el apoyo de sus padres y su novio
Estando en cuidados intensivos en donde es poca la afluencia de gente, tuvo la fortuna de despertar con su novio presente y un poco más adelante recibió la visita de sus papás, quienes mostraron entereza y apoyo en todo momento. El apoyo de sus seres queridos es siempre fundamental y Val de la Torre lo valida en su historia.
El traslado a Guadalajara y una segunda decisión difícil
Un par de días después del accidente, Valeria fue trasladada a un hospital en Guadalajara para continuar con su atención médica. Allí, los especialistas evaluaron su estado.
La noticia no fue alentadora: la pierna izquierda también había sufrido daños irreversibles. No había otra alternativa. Para preservar su vida, sería necesario amputarla.
Dos cirugías, dos pérdidas, y una vida entera que parecía desmoronarse. Sin embargo, en el corazón de Valeria comenzó a germinar algo inesperado: la decisión de no rendirse.
Entre lágrimas, dolor y esperanza
El proceso de recuperación ha sido arduo. Días interminables de hospitalización, incomodidad, terapias, lágrimas y momentos de desesperación. Nadie podría juzgarla si hubiera decidido resignarse.
Pero Valeria eligió otro camino. Desde sus primeros días, comenzó a mostrar una fuerza interior admirable. Entre lágrimas y risas nerviosas, descubrió que lo que había perdido físicamente no se comparaba con lo que seguía vivo en su interior: la esperanza, los sueños y la capacidad de amar la vida.
Fue entonces cuando hizo algo extraordinario: abrió su corazón al mundo.
La fuerza de compartir lo real
A través de redes sociales, Valeria decidió contar su historia sin máscaras ni filtros. Mostró la crudeza de su proceso: cicatrices, caídas, rehabilitación, prótesis, días buenos y días malos.
Su valentía la convirtió rápidamente en un símbolo de resiliencia. Miles de personas comenzaron a seguirla, no para compadecerla, sino para inspirarse en su fuerza.
En una época en la que abundan las apariencias, Valeria mostró la verdad de la fragilidad humana. Y esa autenticidad conectó profundamente con quienes también enfrentan sus propias batallas.
“No puedo cambiar lo que me pasó, pero sí cómo lo enfrento”
Valeria repite una idea que se ha vuelto el centro de su vida: no podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos decidir cómo reaccionamos.
En su caso, eligió levantarse. Eligió caminar de nuevo, aunque fuera con prótesis. Eligió reír, aunque las lágrimas aún estén presentes. Eligió volar, aunque ya no tenga alas físicas, porque descubrió que las alas verdaderas están en el alma.
Su frase favorita lo resume todo:
“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?”
Más allá del dolor: un mensaje de vida
Hoy, Valeria está en un proceso intenso de rehabilitación. Se prepara para volver a caminar con prótesis y recuperar movilidad. Pero lo más importante es que se ha convertido en un faro de esperanza para muchos.
Su historia recuerda que la vida puede cambiar en segundos, pero que lo esencial no está en lo que perdemos, sino en lo que se decide hacer con lo que nos queda.
Valeria perdió sus piernas, pero no perdió su sonrisa. Perdió parte de su cuerpo, pero no su capacidad de soñar. Perdió algo que parecía indispensable, pero encontró lo más poderoso: la certeza de que la vida vale la pena, incluso en medio del dolor.
Una enseñanza que conecta con todos
La historia de Valeria no es solo sobre un accidente ni sobre una tragedia. Es la historia de cómo un ser humano puede enfrentar la adversidad más grande y transformarla en una inspiración.
Porque si ella, después de perder sus dos piernas, puede decir con firmeza que la vida sigue siendo un regalo, ¿qué nos impide a nosotros ver esperanza en medio de nuestras pruebas diarias?
Valeria nos enseña que la resiliencia no significa no llorar, sino llorar y aún así levantarse. Que la fortaleza no significa ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Y que la verdadera belleza de la vida está en atrevernos a volver a empezar, una y otra vez.
Una enseñanza que nos inspira..
En un mundo donde muchos corren detrás de metas efímeras, Valeria nos recuerda algo esencial: la vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da la oportunidad de decidir quiénes queremos ser frente a lo que nos sucede.
Y ella lo tiene claro: será una mujer que, aunque perdió los pies, decidió volar.
Historias que Conectan
María del Carmen Alva López: la voz que acompaña desde el alma
Cuando el silencio se vuelve compañía
Hay personas que no necesitan gritar para hacerse escuchar. Que no buscan reflectores, pero terminan iluminando el camino de miles. Que acompañan sin invadir, y sanan sin prometer milagros. Una de esas voces es la de María del Carmen Alva López, fundadora del Instituto IRMA, escritora y conferencista, cuya misión ha sido dar consuelo a quienes han vivido la pérdida más difícil de nombrar: la de un hijo en el vientre o poco después de nacer.
En una era donde lo viral suele ser ruidoso y superficial, el mensaje de Mari Carmen ha encontrado eco profundo en miles de personas que buscan respuestas más allá de las frases hechas. Su crecimiento en los organismos de ayuda social y en las redes ha sido discreto pero genuino, como todo lo que ha construido. No busca agradar a todos, sino conectar con quien necesita escuchar una verdad que muchas veces no se dice: se puede sanar, incluso en medio del dolor más desgarrador.
De la pedagogía al acompañamiento del alma
Formada como pedagoga y con estudios de maestría en Ciencias de la Familia, Mari Carmen encontró en el acompañamiento terapéutico no solo una vocación, sino una misión de vida. Su recorrido profesional la llevó a especializarse en uno de los temas más complejos y delicados: el duelo por pérdida gestacional y perinatal.
Lejos de quedarse en la teoría, su entrega tomó forma concreta en el año 2000 con la creación del Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia A.C. (IRMA), una organización pionera en México que brinda atención emocional a mujeres, hombres y familias que han atravesado la muerte de un hijo en etapa gestacional o perinatal, un duelo que se vive en cualquier circunstancia ya sea por pérdida natural, espontánea o inducida. (la palabra aborto nos la han bloqueado en redes, por eso consideré no utilizarla)
Desde entonces, el Instituto IRMA se ha convertido en un espacio de contención y reconstrucción emocional, con programas terapéuticos que han acompañado a más de nueve mil personas. Y todo esto ha sucedido sin reflectores mediáticos, sin campañas virales, sin escándalos. Solo con presencia, verdad y ternura.
Una influencia que se construye con coherencia
A diferencia de los influencers tradicionales, María del Carmen no mide su impacto en seguidores, sino en corazones tocados. Su presencia digital, a través de las cuentas institucionales de IRMA y su perfil personal, se caracteriza por la coherencia entre lo que vive, lo que piensa y lo que comunica.
En su cuenta de Instagram, comparte invitaciones a charlas donde se abordan temas como salud mental materna y paterna, ansiedad, duelo, resiliencia, autocuidado y amor propio. En Facebook, es frecuente verla en videos cortos donde explica, con palabras sencillas, conceptos profundos que ayudan a resignificar el dolor. Sus apariciones públicas en conferencias, radios y talleres están disponibles en línea como pequeñas joyas de sabiduría emocional que cruzan generaciones.
Lo notable es que nunca ha intentado construir una “marca personal” en el sentido moderno del término. Ella es su mensaje, y eso basta para que su voz resuene con autenticidad en el alma de quien la escucha.
Un modelo de atención, investigación, manuales, publicaciones en blogs, para quienes se quedan con el corazón roto
Uno de los grandes aportes de María del Carmen al mundo del acompañamiento emocional ha sido junto con su equipo documentar lo aprendido, las experiencias, diseñar y perfeccionar un modelo de atención, trabajar en red, en alianzas institucionales, medir y evaluar la intervención, crear espacios formativos, lo que se ha convertido en referente en el ámbito hispano. En sus contenidos no hay juicios, sólo comprensión; no hay ideología, solo humanidad.
No solo acompaña a quienes han atravesado una pérdida, también educa a familiares, amigos y profesionales sobre cómo estar presentes para otros en momentos en que las palabras sobran y el silencio duele. Como ella misma lo ha dicho en conferencias: “Acompañar no es hablar, es sostener la mirada, respetar el proceso, ofrecer el corazón”.
Este enfoque empático ha sido fundamental para construir comunidad, tanto dentro como fuera de la Fundación. Personas que en otro momento se sentían aisladas, han encontrado en su trabajo un punto de encuentro, un lenguaje común, una forma de recuperar la esperanza.
IRMA: un espacio para sanar con dignidad
Lo que comenzó como una visión, hoy es una institución con programas sólidos como REGINA y SOPHIA, donde se ofrece terapia individual, grupal y formación para profesionales. Cada caso atendido es una historia que merece ser escuchada, acompañada y transformada.
El instituto IRMA no solo ofrece servicios terapéuticos, sino que se ha convertido en un centro de referencia en América Latina por su modelo profesional y humano. Desde su sitio web, cualquier persona puede acceder a orientación y acompañamiento, incluso desde fuera de México.
Gracias a IRMA, muchas mujeres han aprendido que no están solas, que el dolor no tiene por qué vivirse en la sombra, y que la esperanza puede florecer incluso después de una tormenta.
🌱 Conclusión: cuando sanar se convierte en misión
María del Carmen Alva López no se propuso ser influencer. Lo suyo ha sido otro camino: el del consuelo persistente, el de la presencia silenciosa, el de la verdad que no impone, sino acompaña. Y sin embargo, ahí está: inspirando desde el alma a miles de personas, muchas de ellas desconocidas, que han encontrado en su voz una forma de volver a empezar.
Quizá por eso su influencia es más profunda que muchas otras. Porque mientras unos construyen seguidores, ella construye sentido. Y eso no se mide en likes, se mide en vidas que se levantan de nuevo.
Historias que Conectan
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Un sacerdote que ha conquistado el corazón de miles… desde una cámara
En un mundo donde muchos temen decir lo que piensan, hay quienes se atreven a hablar con la verdad aunque incomode. Uno de ellos es el Padre Javier Olivera Ravasi, sacerdote católico argentino que, sin luces de estudio ni guiones de producción, ha logrado algo que pocos imaginaban: convertir YouTube, blogs y redes sociales en trincheras donde se defiende la fe, se ilumina la razón y se confrontan las mentiras de nuestro tiempo.
Su mensaje no está hecho para agradar, sino para despertar conciencias. Y en ese camino, ha tocado las fibras más profundas de miles de personas que buscaban una voz firme en medio del ruido. Su historia es la de un hombre con vocación sacerdotal y corazón de comunicador, que entendió que Internet también es tierra de misión.
Evangelizar con el teclado: cuando la misión se vuelve digital
No todos los llamados al sacerdocio imaginan que su púlpito sería un blog o una cámara. Sin embargo, el Padre Javier supo leer los signos de los tiempos: las preguntas ya no solo se hacen en el confesionario, sino también en los comentarios de YouTube; las dudas no llegan solo al templo, sino también por mensajes directos en redes sociales.
Desde sus primeras publicaciones en el blog quenotelacuenten.org hasta su consolidación en el canal de YouTube @QNTLC, comprendió que la evangelización no tiene fronteras si se tienen las herramientas correctas: convicción, claridad y coraje. Y lo más importante: una profunda vida de oración que sostiene cada palabra dicha frente a la cámara.
Cómo una voz católica firme encontró eco en el mundo digital
El crecimiento del Padre Javier Olivera Ravasi en Internet no ha sido producto del marketing, sino de la coherencia. En un momento en el que incluso dentro de la Iglesia hay voces que suavizan el mensaje para no molestar, él elige hablar con claridad, sin rebajar el Evangelio ni esconder la cruz.
Desde su canal hasta sus conferencias, ha creado un espacio donde se explican con profundidad temas que van desde la historia de la Iglesia hasta los desafíos culturales actuales: ideología de género, marxismo, secularismo, relativismo, y muchos más. Su estilo directo, a veces punzante, no deja indiferente a nadie.
Y esa es quizás una de sus mayores fortalezas: no busca el aplauso, sino la conversión.
No vino a agradar, sino a ser fiel
En muchas ocasiones ha sido cuestionado por su tono firme. Pero él mismo lo ha dicho: “No estoy aquí para agradar a todos. Estoy aquí para decir la verdad con caridad, pero sin anestesia”. Y eso, en un mundo que valora más la corrección política que la integridad, lo convierte en una figura valiente.
Muchos de sus videos y artículos abordan temas que pocos se atreven a tocar. Y es justo en esos puntos donde más impacta: cuando desmonta narrativas impuestas, defiende la fe católica sin miedo, y recuerda a todos que ser cristiano no es una moda… sino una misión.
Formar para resistir: un escudo intelectual contra la confusión
Uno de los aspectos más valorados por quienes lo siguen es su capacidad para formar intelectualmente a los fieles. Porque la fe no es solo emoción o tradición: es también razón iluminada por la verdad. Por eso, el Padre Javier dedica gran parte de su contenido a explicar temas complejos con un lenguaje claro.
Sus cursos, libros, clases, conferencias y análisis han servido para que miles de personas puedan defender su fe ante un entorno hostil o confuso. Es común encontrar en sus contenidos referencias a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Chesterton o el Papa Benedicto XVI. Pero también denuncia con firmeza las corrientes que hoy amenazan a la familia, a la verdad y a la libertad.
En sus palabras: “No basta con creer. Hoy hay que comprender para poder resistir”.
Una comunidad que crece porque busca respuestas de fondo
Quienes lo siguen no lo hacen por costumbre, sino por convicción. La comunidad que rodea al Padre Javier está compuesta por personas que han redescubierto el valor de su fe, la profundidad del pensamiento católico y la necesidad de formarse para no ser arrastrados por la confusión de la época.
Muchos testimonios coinciden en lo mismo:
“Gracias a él, volví a amar a la Iglesia.”
“Entendí lo que nadie me explicó antes.”
“Recuperé la fe que había dejado atrás.”
“Gracias a su claridad, ahora sé cómo enseñar a mis hijos.”
Lo siguen madres preocupadas por sus hijos, universitarios con inquietudes, religiosos en búsqueda de formación y creyentes que ya no se conforman con una fe superficial.
Un lenguaje directo para un tiempo urgente
El estilo comunicativo del Padre Javier es directo, actual, sin adornos. Sabe que la batalla cultural no se gana con ambigüedades, y por eso su lenguaje es claro: llama a las cosas por su nombre, sin rodeos ni miedo al “qué dirán”.
Y eso conecta especialmente con las nuevas generaciones, que muchas veces desconfían de los discursos que suenan bien pero no dicen nada. En un entorno digital lleno de frases vacías, él ofrece contenido con peso, con alma, con verdad.
No intenta viralizarse… pero sus contenidos se comparten porque dicen lo que otros callan. Porque hacen pensar. Porque invitan a actuar.
Una voz que incomoda… pero también transforma
En tiempos donde muchos se dejan llevar por lo que agrada, el Padre Javier Olivera Ravasi recuerda que lo que libera no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Su presencia en Internet no es una moda, sino un llamado urgente a pensar, a profundizar, a comprometerse.
Porque no basta con tener fe; hay que entenderla, vivirla y anunciarla. Y para eso, contar con voces como la suya es un regalo. No para admirar desde lejos, sino para dejarnos incomodar… y finalmente, despertar.
Deportes
Fray Tormenta, el sacerdote luchador que inspiró a jóvenes y al Papa Juan Pablo II
Ciudad de México.— No hay máscaras suficientes para ocultar una historia, tejida entre calles peligrosas, sotanas, sudor, sangre y una voluntad indomable que nunca ha cedido a la derrota. Si le preguntan qué elegiría hoy, si la Iglesia o la lucha libre, el padre Sergio Gutiérrez Benítez responde sin titubeos: “Fray Tormenta no hubiera existido sin ser sacerdote”.
De la oscuridad a la vocación: una confesión que cambió su destino
Sergio Gutiérrez Benítez nació en Hidalgo, dentro de una familia numerosa y pobre, su infancia quedó marcada por la violencia y la calle. Pronto cayó en las drogas, el alcohol y el crimen. Su madre vivía con el alma en vilo, temiendo cada día que no regresara. Pero algo dentro de él se rebeló. Un día cruzó las puertas de una iglesia buscando auxilio. El sacerdote lo echó. No era un centro de rehabilitación, le dijeron.
Lejos de rendirse, se inscribió en el seminario. Tuvo la oportunidad de viajar a España y Roma, estudió filosofía y teología, convencido de que su vida debía servir para redimir a quienes, como él, conocían el infierno desde dentro.
Comenzó a trabajar con drogadictos, prostitutas y criminales, aún sin ser sacerdote, con una pasión que crecía con cada historia de sufrimiento. Fue la muerte de uno de sus “cachorros”, un joven que le rogó una confesión en sus últimos suspiros, lo que finalmente lo llevó a recibir el orden sacerdotal.
Escolapio de corazón: enseñar y amar a los más pobres
Fray Tormenta es miembro de la Orden de los Escolapios, también conocida como Escuelas Pías, una congregación fundada en Roma por San José de Calasanz en 1597. Su misión es clara: brindar educación integral y gratuita a niños y jóvenes pobres. Formar personas en valores, inteligencia y fe.
Esta vocación educativa se refleja en cada paso que dio el padre Sergio, quien convirtió su Casa Hogar en una escuela de vida para menores marginados. La pedagogía escolapia no se limita al aula, se encarna en el amor concreto a los más débiles.
Lucha libre: el camino inesperado para mantener viva su misión
Con la Casa Hogar fundada, pero sin dinero para sostenerla, el padre Sergio encendió el televisor y vio la película El Señor Tormenta, en la que un sacerdote se vuelve luchador para ayudar a los pobres. Entendió de inmediato lo que debía hacer.
Así nació Fray Tormenta: “Fray” por su vocación, “Tormenta” por el personaje de la película. Entrenaba desde las cuatro de la mañana, luego atendía su parroquia. Era un camino dificil, pero necesario.
Diseñó su máscara con amarillo por la energía que requería su lucha y rojo por la sangre que estaría dispuesto a dar por sus hijos. Al principio, su doble vida era un secreto. Pero cuando Huracán Ramírez descubrió su identidad, todo cambió. El personaje ganó popularidad. El sacerdote enmascarado era ahora un símbolo internacional.
Más que un personaje, un testimonio vivo de amor por los niños
Fray Tormenta nunca fue un show. Fue una estrategia desesperada de un sacerdote real que quería alimentar y educar a niños sin futuro. Convirtió el ring en un altar alternativo. Su historia inspiró películas como Nacho Libre, que ayudó con recursos a renovar su Casa Hogar, videojuegos y hasta bendiciones papales. Cuando conoció al Papa Juan Pablo II le dijo “soy Fray Tormenta”, el pontífice respondió “el luchador”.
Lo suyo fue también resistencia ante la incomprensión. Un obispo le pidió que dejara la lucha libre. Le recordó que Jesús enseñó a poner la otra mejilla. Pero Fray Tormenta, fiel a su conciencia, respondió con su ejemplo. Su lucha era por vidas humanas concretas.
Entre Dios y los hombres: una vida entregada sin reservas
La vida de Fray Tormenta no es una anécdota pintoresca. Es un retrato humano de la entrega sin cálculo. Su figura desafía los moldes, porque no cabe en estereotipos. Su valor no radica en la fama sino en la coherencia de quien convirtió su historia en una respuesta concreta al sufrimiento de los niños.
En su propia voz, reconoce que si algo le debe, es a Dios que lo llamó y a la máscara que le permitió seguir fiel a ese llamado.
ebv
Historias que Conectan
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
La semilla del futuro
Ramos Arizpe, Coahuila.– “Lo que inició con palas y árboles, se convirtió en una misión”, dijo Alex Martínez; al entregar un árbol más de los miles sembrados por la cuadrilla y vecinos de Urbi, una colonia marcada por el abandono urbano.
Hace algunos años, Alex caminó entre terrenos áridos y decidió actuar.
Formó una brigada ciudadana de reforestación. Hoy, esa cuadrilla ha sembrado miles de árboles de diversas especies endémicas de la región. Su trabajo no solo cambió el paisaje. También despertó sentido de comunidad.
Incluso su proyecto lo ha replicado en otros estados del norte del país que fueron afectados por incendios que dañaron grandes extensiones de bosques.
¿Qué sucedió en Urbi?
La colonia Urbi presentaba condiciones de abandono y escasa vegetación. En respuesta, Alex Martínez y varios vecinos y familias comenzaron a plantar árboles por iniciativa y recursos propios.
Lo que empezó como un gesto solitario se convirtió en un movimiento local.
Sin apoyo institucional, lograron transformar zonas secas en espacios verdes. Los árboles ahora ofrecen sombra, vida y esperanza.
Cada siembra reúne a jóvenes, adultos y niños. El proyecto creció con voluntad colectiva y materiales sencillos: palas, tierra y agua.
La brigada no solo restaura un entorno ecológico. También construye vínculos entre generaciones. La reforestación se volvió una herramienta educativa.
“Queremos enseñar a los niños lo que es el respeto y el trabajo en equipo”, expresó Paulina Montes, integrante del equipo.
La experiencia deja una huella emocional en quienes participan en esta labor.
Por su parte, Raymundo Galicia explica: “Sientes algo muy grande cuando ves a alguien estacionarse bajo la sombra del árbol que tú sembraste”.
Una comunidad que ahora es color verde.
Hoy, Urbi es un lugar que cambia su paisaje. Niños juegan bajo los árboles. Vecinos conversan donde antes había tierra seca. La sombra se volvió punto de encuentro.
Alex lo resume sin rodeos: “No necesitamos dinero para hacer el bien. Solo voluntad”. La brigada continúa activa, sembrando árboles y conciencia colectiva.
En un mundo marcado por el desgaste ambiental, esta historia y ejemplo de que una acción sencilla puede florecer en cambio duradero, principalmente en los niños que crecerán en un ambiente más sano.
ARH
Valeria de la Torre: Cuando la esperanza vuela más alto que el dolor
