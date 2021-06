Aspectos importantes a tener en cuenta al solicitar un crédito

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Entre los aspectos importantes a considerar antes de solicitar un crédito, están la elección de un producto financiero que se ajuste a los requerimientos; así como determinar la capacidad de pago que se tiene, para no caer en endeudamientos.

El auge de los emprendimientos para encaminarse hacia la ansiada libertad financiera ha traído consigo un notable incremento en las solicitudes de crédito; como principal punto de partida para iniciar un negocio o potenciar el existente.

Elegir un crédito no puede ser una decisión que se tome a la ligera, deben considerarse varios aspectos importantes; ya que no hacerlo correctamente puede generar endeudamientos, lo que tiene un gran impacto en la calidad de vida de la persona y su entorno.

Conocer el tipo de productos financieros antes de solicitar un crédito

Un aspecto importante es el tipo de crédito que se va a contratar. Como referencia se explicarán a continuación créditos para emprendimientos; que tiene a disposición uno de los bancos con énfasis en las microfinanzas más importantes de México y Latinoamérica: Compartamos Banco.

De igual forma, es fundamental determinar la capacidad de crédito que se tiene, de tal manera que las cuotas mensuales por concepto del préstamo no superen el ingreso.

Créditos con insuperables ventajas

Entre las opciones de Compartamos Banco más solicitadas por todas sus ventajas están los creditos grupales para mujeres; con los que se pueden obtener entre $5.000 y $70.000. Tienen una tasa fija individualizada durante el plazo establecido, con frecuencia de pago semanal o bisemanal (depende de la zona).

Quienes deseen obtener el crédito grupal debe cumplir con los siguientes requisitos: sexo femenino, tener entre 18 y 98 años; ser integrante de un grupo que tenga como mínimo 10 emprendedoras, comprobante de residencia vigente (original y copia); credencial para votar vigente (original y copia), tener proyecto de emprendimiento o contar con un negocio propio.

Los créditos para negocios están también entre los productos financieros de Compartamos más solicitados. Con él se pueden obtener entre $6.000 y $60.000, también con tasa fija individualizada durante el plazo del crédito.

Aparte de los documentos mencionados en el crédito grupal para mujeres, los aspirantes al crédito para negocios deben ser hombres o mujeres entre 20 a 98 años; contar con un negocio propio y formar parte de un grupo que tenga como mínimo 5 personas.

Sin duda, la estrella de los productos financieros de Compartamos son los préstamos personales con los que los beneficiarios pueden obtener hasta $200.000; con plazos hasta de 24 meses para pagar a tasa fija, con una frecuencia semanal, bisemanal o mensual, dependiendo de la zona.

Además de los documentos ya mencionados; el aspirante al crédito personal debe tener entre 20 y 79 años y experiencia mínima de 12 meses con el negocio propio. Quienes son clientes con buen comportamiento de pago no necesitan aval.

Calcular la capacidad de pago es muy importante

Otro aspecto muy importante al momento de pensar en pedir un crédito es aprender a calcular la capacidad de pago; esto permitirá saber cuánto dinero se puede pagar en cada cuota y la frecuencia.

La capacidad de pago no es más que la cantidad real de dinero con el que se cuenta mes a mes para cubrir los gastos personales. La finalidad de determinar esto es no exceder el presupuesto y así tener una buena calidad de vida.

Los pasos para calcular la capacidad de pago son los siguientes: en primer lugar se deben hacer dos listas, en una se va a reflejar el dinero que se gana especificado por concepto y la cantidad, y en la otra lista se indicarán los gastos mensuales.

Lo siguiente es el cálculo en sí de la capacidad de pago, lo cual se hace restando lo que se gasta a los ingresos, es decir, ingresos – gastos= capacidad de pago.

Una recomendación importante es no utilizar más del 30% de los ingresos mensuales para el pago de créditos, ya que si se excede de esto se corre el riesgo de caer en endeudamiento al no tener el dinero suficiente para cumplir con las cuotas y esto no es lo conveniente.