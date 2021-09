Global Next Trade: bróker de confianza para invertir en los mercados financieros

Los mercados financieros digitales se han convertido en una extraordinaria manera de invertir y de ganar buenos recursos. El problema surge cuando el trading se hace con brókeres desconocidos y no muy confiables, que a veces pueden hacer pasar muy malos momentos; incluso dejar en la ruina. Para evitar esto, lo más recomendable es buscar el apoyo de empresas responsables y reconocidas, para trabajar con tranquilidad y total seguridad.

Invertir en los mercados financieros puede ser muy arriesgado, pero no precisamente por los naturales ‘sube y baja’ de los valores; que pueden hacer ganar o perder fortunas en cuestión de minutos, sino por los peligros que se corren cuando se trabaja con un bróker que no es confiable.

Ya que puede jugar con tu dinero de forma irresponsable y que, en el peor de los casos; puede hacer que se pierda y no responda por ello.

Para evitar este tipo de situaciones, lo más recomendable es contactar con una empresa seria, responsable y reconocida, con la que se pueda hacer trading sin riesgos ni problemas. De forma que si se pierde alguna inversión no sea porque el bróker haya estafado, sino porque lamentablemente hayas hecho una mala inversión.

Global Next en los mercados financieros

Por suerte existe Global Next Trade, una entidad financiera que opera con la modalidad de bróker a través de su cómoda y práctica pagina web. Esta es actualmente una de las empresas más confiables para hacer operaciones y transacciones efectivas y seguras en diversos mercados financieros.

Es una agencia bróker con más de 6 años de trayectoria, que está regulada por diversos organismos internacionales. En este tiempo ha alcanzado una sólida reputación y un excelente reconocimiento en el campo de los mercados financieros.

Esta compañía opera con una práctica y sofisticada plataforma web; en la que ofrece más de 250 instrumentos financieros para operar libremente en una diversidad de mercados. Entre ellos se pueden mencionar las divisas, materias primas, índices financieros, valores bursátiles y demás áreas que son muy atractivas para la inversión.

Es una manera fácil y segura de acceder a mercados internacionales con total confianza y seguridad.

Su plataforma está regulada y supervisada por la Comisión Australiana de Inversiones y Valores (ASIC), la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) y la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA), 3 instancias de control y regulación de alto reconocimiento internacional.

Además, tienen oficinas físicas corporativas en México, específicamente en la Av. Cto. Frida Kahlo 195, Haciendas de La Sierra, 66269 Monterrey, N.L., donde también atienden personalmente a quienes necesiten contactar y comunicarse con ellos.

Variedad de servicios

Este reconocido bróker de alcance mundial cuenta con una diversidad de herramientas y cuentas que se pueden utilizar directamente en su página web para total comodidad de sus usuarios.

Esta empresa ofrece una gran variedad de opciones, desde cuentas demo con conexión a los mercados y cuentas individuales estándar. Hasta cuentas Cero Spread (GLC) y Multi-Account-Manager, con todas sus extraordinarias ventajas.

Se puede contactar con sus ejecutivos a través de Instagram o por el medio que se desee; para obtener una asesoría adecuada y elegir lo que más convenga.

Sus productos son muy eficientes y se ajustan a las necesidades particulares de cada persona, solo hay que escoger el más adecuado para comenzar a hacer trading de forma segura por medio de esta eficaz plataforma web.

Por ejemplo, la cuenta estándar ofrece las plataformas Metatrader 5, Metatrader 4, Gtrader y Gtrader Advance, que son muy eficientes y fáciles de operar, con sofisticados sistemas de seguridad. No generan comisión y tiene un spread que va desde 1.8 pips.

La cuenta profesional opera con las plataformas Metatrader 5, Gtrader, Gtrader Advance, tampoco genera comisiones de ninguna clase, tiene análisis diarios; apalancamiento de 1:200 y cuenta con un spread desde 1.2 pips. Para utilizar esta cuenta, hay que hacer un depósito mínimo de 500 euros.

Entre tanto, la cuenta GLC tiene un spread promedio desde 0.0, un apalancamiento de 1:200, opera con las plataformas MT5, G trader, G trader Advance y ofrece una serie de beneficios que ayudan al trader a desarrollar operaciones más efectivas. También requiere un depósito mínimo de 500 euros para poder operar.

Ventajas de trabajar con un bróker confiable y profesional

Cuando se trabaja con empresas serias y de gran trayectoria, se obtienen una serie de beneficios que no se pueden conseguir de otra manera.

Quienes han tenido malas experiencias con brókeres inestables, de esos que desaparecen de repente y dejan a los usuarios colgados con grandes pérdidas económicas, saben de qué se habla.

Los operadores registrados en las entidades reguladoras y que llevan tiempo trabajando con los mercados financieros, son con los que realmente vale la pena trabajar, por las siguientes ventajas y razones:

Total seguridad : al estar regulados por organismos que vigilen su funcionamiento en favor de que todo se haga de forma legal y transparente. Hay una mayor seguridad para los usuarios, quienes tienen la plena garantía de que no arriesgan más allá de las operaciones comerciales normales; en las que se gana o se pierde, dependiendo de las transacciones que se hagan.

: al estar regulados por organismos que vigilen su funcionamiento en favor de que todo se haga de forma legal y transparente. Hay una mayor seguridad para los usuarios, quienes tienen la plena garantía de que no arriesgan más allá de las operaciones comerciales normales; en las que se gana o se pierde, dependiendo de las transacciones que se hagan. Oportuna atención : los brókeres registrados tienen disponible una infinidad de medios de contacto para atender cualquier duda o resolver cualquier inconveniente. En el caso de Global Next Trade, esta empresa tiene un chat para comunicación directa. O sus canales de Instagram y demás redes sociales, además de la atención personal que brindan en sus oficinas.

: los brókeres registrados tienen disponible una infinidad de medios de contacto para atender cualquier duda o resolver cualquier inconveniente. En el caso de Global Next Trade, esta empresa tiene un chat para comunicación directa. O sus canales de Instagram y demás redes sociales, además de la atención personal que brindan en sus oficinas. Posibilidad de acceder a distintos mercados financieros desde un solo lugar: las plataformas especializadas en trading operan en diversos mercados. Sin necesidad de hacer mayores movimientos, puedes pasar de comprar valores en materias primas a adquirir divisas, con solo dar unos pocos clics. Es una gran ventaja operar con empresas profesionales que facilitan todo.

En conclusión, cuando se piensa en invertir en los mercados financieros a través de internet, se debe hacer con un bróker de confianza con el que se pueda operar con tranquilidad.

Con la seguridad de que las transacciones se harán de forma transparente y sin el peligro de que se pueda presentar alguna estafa o hecho irregular que atente contra el patrimonio.

Si quieres estar seguro, no dudes en contactar con Global Next Trade, para empezar a operar con esta efectiva y segura plataforma con total tranquilidad, esto al final no tiene precio.