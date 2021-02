Las innovadoras app de relojes checadores optimizan el control de personal en las empresas

Toda empresa requiere controles de entrada y salida de su personal para llevar los registros claros de todas las personas que colaboran con su trabajo en las operaciones correspondientes. Para hacerlo, hay muchos efectivos sistemas, entre los que siempre destacan los relojes checadores que ahora, con los avances de las nuevas tecnologías, se reduce a prácticas y funcionales aplicaciones que se instalan fácilmente en los dispositivos móviles de los propios trabajadores.

Registrar y controlar el ingreso de personal en toda empresa es una función prioritaria a la que siempre hay que prestar especial atención; sobre todo en esas grandes compañías en las que puede haber cientos de trabajadores en distintos turnos.

Hay muchas maneras de realizar ese trabajo, con una diversidad de dispositivos especiales que siempre se colocan en la entrada de las fábricas y comercios; pero eso ahora pasó a otro nivel gracias a las nuevas tecnologías digitales como la app reloj checador; que permite llevar un control preciso de todos los trabajadores con la utilización de sus propios smartphones.

Con esta práctica app las empresas pueden tener un control del ingreso y salida del personal; bien sea chequeando sus horas de trabajo desde sus propios dispositivos móviles; o desde otros que se coloquen en lugares específicos dentro de la compañía para que todos los usen.

Esta aplicación es muy precisa y con ella no se puede engañar al sistema; por cuanto funciona con geolocalización que activa el ingreso y salida de los trabajadores; registrándolos dentro de un área geográfica previamente determinada, que usualmente es dentro de la empresa o lugar de trabajo. Además, funciona con reconocimiento facial para evitar que algún trabajador chequee por otro.

¿Cómo funciona?

Con esta útil aplicación quedan registradas las llegadas al trabajo tarde y las ausencias, además se evitan las horas extras fraudulentas. Es tan práctica, que si un empleado llega tarde; falta o se retira de su sitio de trabajo en el horario que le corresponde estar la app envía un mensaje de notificación a los jefes y supervisores para que sepan inmediatamente la novedad.

Para utilizar esta potente herramienta tecnológica solo hay que registrar la empresa en la plataforma de la compañía diseñadora del reloj checador virtual; denominada XmartClock.

Ingresar a los trabajadores y descargar y activar la app en los dispositivos móviles de los colaboradores de la empresa; así como y en aquellos que también se vayan a usar para registrar tiempos y asistencias.

Es muy práctica y útil, por cuanto cada trabajador registrará su asistencia apenas esté dentro del área geográfica programada sin tener que hacer colas para marcar un reloj físico como anteriormente se hacía.

Además, el empleador puede tener control en tiempo real de quiénes están laborando, llegaron tarde, faltaron o se ausentaron antes de terminar sus turnos de trabajo, gracias a las notificaciones que envía el sistema o a través de las funciones de monitoreo y auditoría que vienen con la app.

Las funcionalidades del reloj checador son muy variadas, y están especialmente diseñadas para tener control total sobre los ingresos, salidas y ubicación de cada trabajador durante su horario de trabajo. Para lograr esas funciones se vale de sus extraordinarias características, entre las que se deben mencionar:

Características principales de la aplicación

Geolocalización y activación de alertas fuera de zona: cada marca que haga el trabajador incluye la ubicación geográfica; y el sistema se puede configurar para que cuando se marque fuera del área asignada envíe una notificación de alarma. Es una aplicación perfecta para ubicar a los colaboradores de la empresa en tiempo real.

Reporte de horas trabajadas: se pueden pedir reportes por lapsos determinados de tiempo y asistencia de uno o varios trabajadores a la vez; desde la nube de la aplicación y en cualquier tablet, smartphone, ordenador o cualquier dispositivo con acceso a internet.

Reconocimiento facial: convierte el teléfono móvil del empleado o el que se utilice dentro de la empresa; para registrar las asistencias en un potente dispositivo de reconocimiento biométrico para chequear que el trabajador que esté marcando las horas; sea exactamente quien está registrado.

Funcionamiento offline: para marcar la asistencia no es necesario que el dispositivo móvil esté online; por cuanto la app anota todo y luego sincroniza con la nube para hacer los correspondientes registros de asistencia.

Creación y asignación de turno: con la interfaz drag and drop ese trabajo se hace bastante fácil y sencillo; solo lleva unos minutos crear los turnos y asignarlos a los trabajadores correspondientes.

Esas y otras funciones son bastante útiles y prácticas para llevar un efectivo control del personal en cuanto a sus asistencias y faltas a su trabajo; lo cual incide positivamente en el mejoramiento del rendimiento laboral, por cuanto con controles más precisos mejora la gestión organizacional.

Por ejemplo, si repentinamente falta un empleado sin avisar y este tenía un trabajo pendiente y la falta no se notifica a sus supervisores posiblemente la tarea pudiera no ejecutarse, afectando a toda la empresa. Pero con el reloj checador virtual eso no sucede; la falta se notifica de inmediato para que se tomen acciones inmediatas como sería la habilitación de otro empleado para que desarrolle la actividad pendiente.

¿Cuánto cuesta instalar la aplicación de reloj checador?

Esta aplicación es sumamente económica para todo lo que realiza y las funciones que presta, solo hay que pagar 1,5$ mensuales por cada empleado.

Con mínimo de 10 trabajadores, y sobre nóminas mayores de 100 personas hay planes especiales, solo hay que contactar con la empresa proveedora del servicio y llegar a justos acuerdos.

Es realmente una económica y práctica solución para el control de personal que está fácilmente al alcance de cualquier empresa; se instala de manera muy rápida y segura y elimina los inconvenientes y viejos dispositivos de control de acceso y salida que se colocaban en las entradas de los trabajos. Hoy todo es digitalizado y es más sencillo de gestionar.

Así que si tienes un negocio y necesitas un efectivo sistema de control de tiempos y asistencia, el reloj checador virtual es tu mejor opción. Pruébalo y compruébalo por ti mismo.