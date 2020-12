Obtén tu certificado de bachillerato: conoce las opciones que tienes y el tiempo de duración

Si debido a diversas circunstancias no pudiste terminar la preparatoria y obtener tu certificado de bachillerato o de estudios de media superior; por aquí conocerás las alternativas que tienes disponibles para lograrlo.

Importancia del certificado de bachillerato

El bachillerato es parte de la educación media superior y es obligatorio para todos. Debido a que el certificado de preparatoria es una herramienta que nos permitirá escalar educativamente, al poder acceder a la universidad o crecer laboralmente. Esto requerirá una inversión, sobre todo en tiempo y dinero, pero los resultados habrán valido el esfuerzo.

Tal vez, puede ser complicado en estos momentos asistir a una preparatoria normal y esto es debido a que ahora puedas tener otras responsabilidades; como atender a tu familia o estar trabajando, situaciones que no te permiten asistir a clases tradicionales cada día de la semana. Es por eso que te vamos a mostrar a continuación diferentes opciones para obtener el bachillerato, algo que con esfuerzo y constancia, podrás lograr.

Cómo obtener tu certificado de bachillerato

Para poder lograr tu certificado de bachillerato y culminar exitosamente la preparatoria, puedes encontrar una gran diversidad de instituciones que te ayudarán a conseguir tu meta de acuerdo a la modalidad que escojas.

En ellas podrás llevar a cabo la prepa en un examen, donde podrás obtener tu acreditación haciendo un examen final. Esta modalidad tiene un coste, pero la principal ventaja es que puedes obtener tu certificado en menos de 3 meses. El examen requiere cierta preparación, y las materias a aprobar son: ciencias experimentales, ciencias sociales, comunicación, matemáticas y humanidades.

La preparación para aprobar el examen incluye material autodidacta que te ayudará a entender estas materias para estar preparado de cara al examen sin necesidad de tener que hacer asesorías adicionales; además de que podrás estudiar desde cualquier parte y en cualquier momento, ya que podrás conectarte desde tu móvil.

Dependiendo de la entidad con la que te vayas a preparar, debes considerar que algunas te otorgan una garantía de acreditación y te dan la oportunidad de realizar el examen las veces que requieras. De esa manera, en cuatro meses ya habrás terminado la prepa y estarás listo para poder hacer tu examen.

Otra modalidad es el bachillerato virtual, con el que tienes la facilidad de prepararte a tu ritmo y en el tiempo que dispongas y necesites, a través de las plataformas en línea que te ofrecen las instituciones que brindan este servicio, entre las cuales debes elegir para obtener tu certificado de bachillerato. Prepa en Línea Sep es una de las opciones más conocidas en esta modalidad, con la cual podrás hacer clases en línea a través de su plataforma, aunque si no tienes ningún año de preparatoria cursado, el proceso puede durar un poco más de dos años.

La mayor ventaja de esta opción es que es gratuita.

También puedes optar por el acuerdo 286, elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual te permite acreditar a lo largo de una o varias evaluaciones, tu nivel educativo, producto de un estudio autodidacta o mediante la experiencia. Este acuerdo te permite terminar algún grado escolar debido a que es titulación por experiencia laboral y así poder reducir el tiempo que requiere el procedimiento para esta acreditación. Para saber si es el método que debes usar, debes preguntarte si cumples algunos de los requisitos siguientes: comenzaste la licenciatura y no la culminaste, puedes acreditar el 100% de los créditos pero no obtuviste el título, obtuviste conocimientos a través del ámbito laboral y no como resultado de haber estudiado. Si es así, entonces el acuerdo 286 puede ser tu mejor opción.

Como puedes ver, tienes diferentes opciones para obtener tu certificado de preparatoria. Solo debes tener en cuenta qué método piensas usar y con qué institución harás el proceso, teniendo en cuenta tu presupuesto y que el certificado sea válido.

No te desanimes y logra tu propósito

Muchas veces no importa el dinero invertido sino el compromiso que tengas para culminar la preparatoria y poder obtener tu certificado. Puede parecer difícil, pero está en ti no desistir y culminar esta etapa satisfactoriamente.

