1.6 millones de personas buscaron trabajo sin encontrarlo en el segundo trimestre

Ciudad de México.- En México, 1.6 millones de personas no encontraron empleo entre abril y junio de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La tasa de desocupación se mantuvo en 2.7 por ciento, igual que un año antes, aunque ligeramente arriba del 2.5 por ciento del trimestre previo.
Por otra parte, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 61.1 millones de personas. Este número representó 111 mil más que en 2024. La población ocupada creció en 114 mil, hasta los 59.4 millones.
El Inegi señaló que los mayores aumentos de empleo se registraron en servicios profesionales, financieros y corporativos, con 229 mil puestos adicionales.
El comercio añadió 131 mil, mientras que la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca sumaron 55 mil. Los servicios sociales incorporaron 12 mil personas.
En contraste, la construcción perdió 226 mil empleos. Los servicios diversos redujeron 101 mil plazas y la industria manufacturera restó 118 mil.
El reporte destacó que 4.3 millones de personas trabajaron menos horas de las que necesitaban. Este grupo expresó su disposición para laborar más tiempo.
La informalidad laboral también creció.
En total, 32.6 millones de personas trabajaron en este sector, un aumento interanual de 398 mil. La tasa de informalidad alcanzó el 54.8 por ciento de la fuerza laboral.
Diferencias por género y regiones.
El mercado laboral mostró diferencias significativas entre hombres y mujeres. Mientras el 75.1 por ciento de los hombres participó en actividades económicas, solo el 45.8 por ciento de las mujeres estuvo en el mercado de trabajo.
Por regiones, Tabasco registró la tasa de desocupación más alta, con 4.4 por ciento. La Ciudad de México siguió con 4 por ciento y Coahuila con 3.8 por ciento.
Te puede interesar: Así es cómo la educación financiera sana el estrés económico que impacta a las familias
El Inegi recordó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.6 por ciento trimestral y 1.2 por ciento anual entre abril y junio de 2025. En el acumulado del año, el avance fue de 0.9 por ciento.
Las cifras laborales mostraron contrastes entre el crecimiento de algunos sectores y la fragilidad en otros. Detrás de cada número, millones de familias enfrentaron la incertidumbre de encontrar un empleo digno y estable.
ARH
México
Así es cómo la educación financiera sana el estrés económico que impacta a las familias
Ciudad de México.- Miles de familias ansiedad porque el dinero no alcanza, para cubrir las necesidades familiares, advierte Arturo Morales Castro, investigador de la UNAM, quien vincula ese malestar con un fenómeno creciente: el estrés financiero.
El estrés financiero emerge cuando las finanzas personales se pierden en la preocupación constante y la ansiedad, expone el académico de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Arturo Morales Castro.
Manifestaciones físicas como insomnio, dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, ansiedad, depresión e irritabilidad alertan sobre un problema emocional generalizado.
Cada vez más familias repiten frases como “no llego a la quincena” o “necesito buscar otro ingreso”, que funcionan como señales de alerta temprana sobre desequilibrios económicos.
Las causas más frecuentes son deudas excesivas como tarjetas, préstamos y préstamos automotrices, la falta de un fondo de emergencia, ingresos insuficientes, inseguridad laboral y el intento por mantener un nivel de vida insostenible.
Este tipo de estrés afecta la salud mental y física de las personas, deteriora relaciones familiares y amenaza la estabilidad emocional del hogar.
Te puede interesar: Jóvenes encuentran más opciones, aseguran bachillerato cercano y sin examen
Las tensiones por dinero generan discusiones que erosionan la convivencia.
Además, el estrés financiero puede empujar a buscar soluciones rápidas y costosas, y a endeudarse aún más en espiral preocupante.
El experto explica cómo hacer frete al estrés financiero.
1. Elaborar un presupuesto claro. Anotar ingresos y gastos permite identificar fugas y promover el control monetario.
2. Liquidar deudas caras. Priorizar pagos de tarjetas u otras deudas con altos intereses alivia la carga financiera.
3. Crear un fondo de emergencia. Guardar incluso pequeñas cantidades genera respiro ante imprevistos.
4. Apostar por la educación financiera. Aprender sobre inversiones, planeación financiera y manejo de deudas empodera la toma de decisiones y promueve bienestar.
5. Cautela ante soluciones mágicas. El investigador alerta que empresas que prometen alivio rápido pueden ser fraudulentas y empeorar la situación.
La educación financiera brinda a las familias herramientas reales para afrontar retos económicos con esperanza y dignidad. Con pequeños pasos presupuesto, ahorro, aprendizaje, las personas recuperan su bienestar y convierten el estrés financiero en oportunidad de crecimiento.
ARH
México
Jóvenes encuentran más opciones, aseguran bachillerato cercano y sin examen
Ciudad de México.- De acuerdo con las autoridades de Secretaría de Educación Pública (SEP), el programa “Mi Derecho, Mi Lugar” permitió que el 94.7 % de los aspirantes obtuviera un espacio en el bachillerato de la Zona Metropolitana.
Cabe señalar que de los 272 mil 793 jóvenes registrados, el 97.4 % quedó en una de sus tres primeras opciones, lo que representó un cambio en el acceso educativo.
Oportunidades reales de elección.
El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, expuso en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los beneficios de este nuevo modelo de elección con los siguientes resultados.
El 68.4 % de los aspirantes fue asignado a su primera opción.
Un 21.1 % accedió a su segunda preferencia y 7.9 % a la tercera.
Solo 2.5 % llegó a una cuarta opción y 0.1 % a la quinta.
El nuevo esquema sustituyó al examen Comipems y abrió la posibilidad de elegir planteles según cercanía y necesidades.
Modalidades de ingreso.
El sistema funcionó en tres modalidades.
La primera fue acceso directo sin examen, con más de 111 mil registros.
La segunda consistió en examen para aspirar a la UNAM y el IPN, con 37,234 inscritos.
La tercera combinó examen y acceso directo, con más de 124,000 registros.
Te puede interesar: Renata Zarazúa y el consejo de su madre detrás del histórico triunfo en el US Open
Ventajas para los estudiantes.
El modelo permitió que 68 % de los jóvenes quedara en planteles a menos de cinco kilómetros de sus casas.
Este cambio redujo traslados, costos y estrés familiar.
Además, casi 15 mil estudiantes más se inscribieron en comparación con el año pasado, lo que reflejó un aumento en el interés por continuar estudiando.
Hoy los jóvenes tienen más posibilidades de decidir su trayectoria y asegurar un lugar cercano a su hogar.
Registro extemporáneo abierto.
El sistema abrió una segunda oportunidad para quienes no participaron en la convocatoria inicial.
El registro extemporáneo está disponible del 21 al 28 de agosto a través de la plataforma oficial. En ella, los aspirantes pueden consultar en tiempo real la disponibilidad de planteles y programas.
También pueden los aspirantes, pueden realizar su preinscripción directa a la opción educativa que mejor se adapte a sus intereses.
“Mi Derecho, Mi Lugar” marcó un cambio en la educación media superior. Porque el modelo reconoce el derecho de los jóvenes a elegir y les asegura un espacio digno para continuar sus estudios.
ARH
México
Una lonchera saludable cambia el día de los niños en la escuela
Ciudad de México.- En este regreso a clases, la Secretaría de Salud llamó a madres y padres a preparar colaciones saludables para niñas y niños en edad escolar.
La recomendación busca mejorar su desarrollo físico y rendimiento académico.
Por ello, autoridades de salud recordaron que los alimentos procesados, ricos en azúcares y grasas saturadas, no aportan nutrientes esenciales.
Estos productos, comunes en las escuelas, afectan la concentración, la memoria y el crecimiento de los pequeños.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) subraya que una dieta inadecuada limita el aprendizaje y el desarrollo intelectual.
En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA-2005 ofrece el “plato del bien comer” como guía práctica para equilibrar la alimentación infantil.
Por su parte el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reporta que la obesidad infantil aumentó de forma alarmante en las últimas dos décadas.
Hoy, entre 10% y 20% de los escolares viven con esta condición. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, impulsada en gran parte por el consumo de refrescos.
Frente a este panorama, el Gobierno Federal puso en marcha el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria.
La iniciativa busca reducir en las escuelas el consumo de productos con bajo valor nutricional y promover alimentos frescos.
Te puede interesar: Conocer la historia clínica familiar una opción para cuidar la salud
Nutriólogos sugieren que el lunch escolar no sustituya al desayuno, sino que complemente la dieta. Debe incluir opciones ligeras como fruta con yogurt bajo en grasa, sándwich con verduras o palomitas naturales.
El INSP recomienda un horario alimenticio escolar que contemple desayuno temprano, refrigerio a media mañana, comida por la tarde y cena ligera.
De esta forma se asegura que los niños mantengan energía, atención y buen ánimo durante el día.
Preparar colaciones saludables no implica gastar más.
Incorporar agua natural en lugar de refrescos, junto con alimentos frescos y variados, representa una inversión en la salud y el aprendizaje de cada estudiante.
México
Conocer la historia clínica familiar una opción para cuidar la salud
Ciudad de México.- Las familias no solo transmiten el color de ojos o el tipo de cabello. También heredan genes que influyen directamente en la salud de las siguientes generaciones.
Jennifer Siettmann, consejera genética del Banner MD Anderson Cancer Center, explica que el historial médico familiar permite a los especialistas identificar riesgos con anticipación.
“Podemos usarlo para recomendar estilos de vida o decidir si convienen pruebas genéticas”, señala la experta.
Por su parte el médico Francisco Rodríguez Leal, dijo que contar con estos antecedentes, pueden aclarar panoramas futuros en cuestiones de salud y tomar previsiones.
¿Qué es el historial médico familiar?
El historial médico familiar es un registro de enfermedades y condiciones de padres, abuelos, hermanos y, en ocasiones, primos. Esa información resulta clave para entender patrones de salud.
Algunas afecciones merecen especial atención: enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, cáncer, trastornos de salud mental, enfermedades auto-inmunes y neurológicas.
Cómo construirlo paso a paso.
Hablar sobre enfermedades no siempre resulta sencillo, pero especialistas sugieren iniciar con preguntas claras: diagnósticos graves, edad de inicio o tratamientos crónicos.
Herramientas como Mi Retrato de Salud Familiar, creada por el Departamento de Salud Pública de EE. UU., ofrecen un recurso gratuito para organizar la información.
Los médicos recomiendan actualizar los datos una vez al año y observar patrones repetidos o enfermedades que aparecen en edades tempranas.
No todas las personas conocen el historial médico de su familia. Quienes son adoptados o mantienen vínculos limitados recurren a pruebas genéticas o a evaluaciones médicas personalizadas.
Un estilo de vida saludable con buena alimentación, ejercicio y prevención también ayuda a compensar la falta de información hereditaria.
Las pruebas genéticas ofrecen pistas, pero no determinan el futuro. Factores como la alimentación, el ejercicio, el entorno y los hábitos de vida pesan tanto como la genética.
Construir un historial médico familiar no significa mirar solo al pasado.
Representa una herramienta para proteger el presente, anticipar riesgos y tomar decisiones con mayor claridad.
Hablar de salud entre generaciones abre caminos de cuidado compartido y da a las familias la oportunidad de transformar el legado en bienestar.
ARH
Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso con romántica publicación
Martha Higareda y su esposo esperan gemelos: Mi familia ahora es mi prioridad
ONU manipula la mortalidad materna para imponer el aborto, alerta Neydy Casillas
¿Te estás tardando? La edad ideal para casarse, tener hijos o comprar casa
El lado humano de Checo Pérez en su regreso a la F1
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Organizaciones piden detener programa escolar que vulnera infancia en Guanajuato
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 3 días
María del Carmen Alva López: la voz que acompaña desde el alma
-
Méxicohace 2 días
Así impulsa el IPN una prueba portátil para detectar leucemia infantil
-
CDMXhace 1 día
La odisea de padecer problemas de salud en México
-
Estadoshace 2 días
Regreso a clases: ¿En qué estados será obligatorio vacunarse contra el sarampión?