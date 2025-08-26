1.6 millones de personas buscaron trabajo sin encontrarlo en el segundo trimestre

Ciudad de México.- En México, 1.6 millones de personas no encontraron empleo entre abril y junio de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La tasa de desocupación se mantuvo en 2.7 por ciento, igual que un año antes, aunque ligeramente arriba del 2.5 por ciento del trimestre previo.

Por otra parte, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 61.1 millones de personas. Este número representó 111 mil más que en 2024. La población ocupada creció en 114 mil, hasta los 59.4 millones.

El Inegi señaló que los mayores aumentos de empleo se registraron en servicios profesionales, financieros y corporativos, con 229 mil puestos adicionales.

El comercio añadió 131 mil, mientras que la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca sumaron 55 mil. Los servicios sociales incorporaron 12 mil personas.

En contraste, la construcción perdió 226 mil empleos. Los servicios diversos redujeron 101 mil plazas y la industria manufacturera restó 118 mil.

El reporte destacó que 4.3 millones de personas trabajaron menos horas de las que necesitaban. Este grupo expresó su disposición para laborar más tiempo.

La informalidad laboral también creció.

En total, 32.6 millones de personas trabajaron en este sector, un aumento interanual de 398 mil. La tasa de informalidad alcanzó el 54.8 por ciento de la fuerza laboral.

Diferencias por género y regiones.

El mercado laboral mostró diferencias significativas entre hombres y mujeres. Mientras el 75.1 por ciento de los hombres participó en actividades económicas, solo el 45.8 por ciento de las mujeres estuvo en el mercado de trabajo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en el segundo trimestre de 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.1 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



Por regiones, Tabasco registró la tasa de desocupación más alta, con 4.4 por ciento. La Ciudad de México siguió con 4 por ciento y Coahuila con 3.8 por ciento.

El Inegi recordó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.6 por ciento trimestral y 1.2 por ciento anual entre abril y junio de 2025. En el acumulado del año, el avance fue de 0.9 por ciento.

Las cifras laborales mostraron contrastes entre el crecimiento de algunos sectores y la fragilidad en otros. Detrás de cada número, millones de familias enfrentaron la incertidumbre de encontrar un empleo digno y estable.

