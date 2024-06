A cinco de cada 10 mexicanos les preocupa acumular deudas: Ensafi

🗣️ "Si me quieren, déjenme ir"



"Entrego la banda y me voy. Y decirle a la gente 'si me quiere, ya'. Voy a iniciar una estapa nueva en mi vida. Lo primero es arrodillarme para agradecer al pueblo y al creador", dice AMLO sobre su retiro. #LaMañaneraDeAMLO pic.twitter.com/aw4T7oewYA