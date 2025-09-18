A ocho años de dolor y pérdidas: el Rébsamen sigue doliendo a México

Ciudad de México.- El 19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la CDMX. Entre los edificios colapsados un inmueble marcó una de las tragedias más desgarradoras. Ubicado en la colonia Nueva Oriental Coapa, el Colegio Enrique Rébsamen se desplomó, dejando 26 muertos, entre ellos 19 niños.
Foto: Siete24 noticias.
Después de ese incidente y tras años de investigaciones, Mónica García Villegas, conocida como “Miss Moni”, fue sentenciada en 2020 a 31 años de prisión por homicidio culposo. Sin embargo, en febrero de 2025, un tribunal redujo su condena a 29 años, 5 meses y 22 días.
Además, el director de obra, Juan Apolillar, recibió una sentencia de 208 años de prisión. Las autoridades señalaron que la construcción del cuarto nivel de la escuela fue ilegal y que los cimientos no soportaron el peso adicional.
A ocho años del desastre, los padres de las víctimas continúan luchando por justicia.
Te puede interesar: La calle dejó de ser segura: menores ya no caminan solos en México por temor a la violencia
Ana Lilia Gutiérrez, madre de una menor fallecidas, afirmó en entrevistas a medios de comunicación que la justicia no estará completa hasta que se sancione a los servidores públicos responsables de las omisiones que permitieron la construcción ilegal.
El caso del Colegio Enrique Rébsamen recuerda de la importancia de la responsabilidad en la construcción y la necesidad de garantizar la seguridad en las instituciones educativas.
La memoria de las víctimas sigue viva en la lucha por justicia y en el compromiso de evitar que una tragedia similar se repita.
ARH
México
La pijama roja que simboliza esperanza; niñas y niños vencen al cáncer
Ciudad de México.— En lo que va del año, 440 niñas, niños y adolescentes concluyeron con éxito su tratamiento contra el cáncer en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este logro se alcanzó a través de la estrategia nacional implementada en los 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño con Cáncer (OncoCREAN), ubicados en los 32 estados del país, lo que representa un hecho sin precedente en la atención pediátrica mexicana.
Nuevo modelo de atención médica
El coordinador de Atención Oncológica del IMSS, Dr.Enrique López Aguilar, informó que los pacientes pediátricos recibieron atención especializada en sus estados de origen, sin necesidad de trasladarse a grandes hospitales en la Ciudad de México u otras capitales.
Explicó que antes de la creación de los OncoCREAN, la tasa de sobrevida de los menores con cáncer era de 34 por ciento dentro del Seguro Social. Con la implementación de este modelo integral, esa cifra se elevó a 84 por ciento, nivel que se encuentra dentro de los estándares de países desarrollados.
La estrategia se basa en seis ejes principales: descentralización de los servicios, incorporación de tratamientos innovadores, homologación de protocolos médicos, impulso a la investigación transnacional, atención oportuna de complicaciones y fortalecimiento del acompañamiento emocional a los pacientes y sus familias.
LEE Niños que abrazan más se enferman menos: así lo respalda la ciencia
Espacios diseñados para la infancia
Los OncoCREAN fueron creados como lugares cálidos y personalizados. Cada centro cuenta con murales que reflejan la cultura local con el propósito de generar un ambiente en el que los menores se sientan identificados.
Tú eres magia
Dentro de estas unidades se desarrolla el programa “Tú Eres Magia”, en el que los pacientes reciben una pijama roja que simboliza pertenencia y empoderamiento, un collar de fortaleza que marca cada procedimiento médico, un cojín que representa su espíritu y un hada o mago como acompañante simbólico durante su tratamiento.
Además, el personal de salud promueve la creación de lazos afectivos con los menores y brinda capacitación especializada a los cuidadores, con el fin de fortalecer el acompañamiento integral durante el proceso médico.
Avances en tratamientos de precisión
El doctor López Aguilar detalló que se han incorporado terapias dirigidas y moléculas de alto costo que permiten atender de manera específica a cada paciente pediátrico.
Los protocolos médicos fueron homologados en todo el país, lo que asegura que cada niña y niño reciba la misma calidad de atención, independientemente de su lugar de residencia.
Apoyo a cuidadores y familias
Como parte de la estrategia integral, el IMSS promovió la licencia 140 Bis, que otorga a madres y padres trabajadores la posibilidad de acompañar a sus hijos durante el tratamiento sin riesgo de perder su empleo.
De manera complementaria se implementaron los talleres “Cuidando al Cuidador”, dirigidos a familiares de los pacientes, con el objetivo de brindar herramientas de apoyo psicológico, nutricional y de rehabilitación.
Resultados en todo el país
La red de 36 OncoCREAN opera en los 32 estados, lo que garantiza que las familias no tengan que realizar traslados prolongados. Este modelo acercó la atención médica especializada a todas las regiones, con instalaciones equipadas para la atención integral de niñas, niños y adolescentes con cáncer.
Los 440 pacientes que concluyeron su tratamiento en lo que va del año son una muestra de los resultados que combinan infraestructura médica, investigación científica y programas de apoyo emocional.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
Salud mental, hospedaje y condonación de deudas para víctimas del Puente de la Concordia
Ciudad de México.— El gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de un comité de solidaridad con las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP, en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa.
Tendrá como finalidad recibir y administrar donaciones económicas de forma transparente y estará integrado por representantes de la ONU, UNAM, Cruz Roja, sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas, cuya finalidad será recibir y administrar donaciones económicas.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el gobierno capitalino no permitirá impunidad. “En este caso se hará justicia, y ese es nuestro papel como Gobierno de la Ciudad: apoyar a las familias y a las personas que resultaron víctimas”, expresó la mandataria capitalina.
LEE
Apoyo a las familias
La mandataria capitalina reconoció el esfuerzo de médicos, especialistas y enfermeras que han estado al frente de la atención a las víctimas, y reiteró “nuestra solidaridad con las familias que hoy sufren esta tragedia y nuestro compromiso de seguir apoyando en todo momento”.
El Gobierno de la Ciudad ha desplegado una red de servidores públicos para dar acompañamiento directo a cada familia afectada, otorgando apoyos emergentes en alimentación, hospedaje, atención en salud mental y asesoría jurídica. “Estos apoyos han sido entregados tanto a personas lesionadas como a familiares de quienes perdieron la vida”, puntualizó.
LEE La herencia de Alicia Matías: una familia que sigue multiplicando su amor
Salud mental
La Secretaría de Salud resaltó que la atención que se brinda a cada una de las personas hospitalizadas es de calidad y especializada con todos los insumos y equipos necesarios, que incluye la salud mental con más de 700 atenciones a personas y familias. “Todas las instituciones han movilizado los recursos necesarios para atender a estos pacientes”, añadió.
Se habilitó una línea telefónica con el número 55-7195-2071, donde se han recibido 57 llamadas, desde el inicio de la emergencia, sobre todo pidiendo información para localizar a familiares, ofrecer donaciones de sangre, alimentos y aportaciones monetarias.
Condonarán deudas
El secretario de Gobierno, César Cravioto, expuso que dependencias del gobierno capitalino se distribuyeron en dos grupos para el acompañamiento a las familias de las víctimas; el primero, a quienes tienen a personas hospitalizadas para atender sus necesidades, y un segundo a través de vía telefónica, para aquellos dados de alta o con familiares que perdieron la vida.
“También estamos atendiendo solicitudes para condonar distintas deudas que tenían las víctimas de este accidente, también hemos dado hospedaje en hoteles cercanos a hospitales a familiares que así lo solicitan y (…) acompañamiento para que algunas víctimas puedan irse a recibir tratamientos especializados en el extranjero”, expuso Cravioto Romero.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
La calle dejó de ser segura: menores ya no caminan solos en México por temor a la violencia
Ciudad de México.— En 2024, casi tres de cada diez hogares en México tuvieron al menos un integrante de la familia víctima de algún delito. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, muestran cómo la delincuencia se extendió en los espacios donde las familias desarrollan su vida diaria.
Hogares afectados por la delincuencia
El INEGI estimó que en 2024, 11.4 millones de hogares, equivalentes al 29 % del total nacional, tuvieron al menos un miembro víctima de delito. La cifra fue superior a la registrada en 2023. En términos individuales, 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas, lo que representa una tasa de 24 mil 135 por cada 100 mil habitantes.
La tasa de prevalencia fue mayor en hombres, con 25 mil 10 víctimas por cada 100 mil, frente a 23 mil 399 en mujeres. Por entidad, los niveles más altos se registraron en Estado de México (34 mil 851), Ciudad de México (30 mil 804) y Tlaxcala (30 mil 498). Las cifras más bajas correspondieron a Chiapas (15 mil 576), Tamaulipas (16 mil 537) y Michoacán (16 mil 572).
Cambios en la vida cotidiana
La delincuencia también influyó en las actividades diarias de la población. En 2024, 62.6 % de los hogares decidió no permitir que menores de edad salieran solos y 46.4 % de los adultos optó por no salir de noche. Estos cambios reflejan cómo la inseguridad modifica rutinas y limita la movilidad en la vida familiar.
Incidencia delictiva y delitos más comunes
Durante 2024, se estimaron 33.5 millones de delitos, con una tasa de 34 mil 918 por cada 100 mil habitantes, superior a la de 2023. En promedio, cada víctima sufrió 1.4 delitos.
El delito más frecuente fue el fraude, con una tasa de 7 mil 574 por cada 100 mil habitantes. Le siguieron robo o asalto en calle o transporte público, con 6 mil 3, y extorsión, con 5 mil 971. En delitos sexuales, la tasa fue de 4 mil 160 por cada 100 mil mujeres, mientras que en hombres fue de 546. La diferencia se traduce en ocho delitos sexuales contra mujeres por cada uno cometido contra hombres.
Los estados con mayor incidencia fueron Ciudad de México (54 mil 473), Estado de México (48 mil 426) y Querétaro (45 mil 107). En contraste, Nayarit (21 mil 727), Baja California Sur (21 mil 922) y Campeche (22 mil 71) registraron las tasas más bajas.
LEE Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar
Costos de la inseguridad para los hogares
El costo total de la inseguridad y el delito en los hogares alcanzó 269 mil 600 millones de pesos en 2024, equivalente al 1.07 % del Producto Interno Bruto. El gasto promedio por persona afectada fue de 6 mil 226 pesos.
De ese monto, 91 mil 800 millones de pesos correspondieron a medidas preventivas, como cambiar cerraduras, puertas o ventanas, y 177 mil 800 millones de pesos a pérdidas por victimización. En casos específicos, las víctimas de robo total de vehículo perdieron en promedio 32 mil 439 pesos, mientras que las de fraude tuvieron un perjuicio estimado en 7 mil 39 pesos.
Denuncias y cifra oculta
De los 33.5 millones de delitos cometidos en 2024, sólo 9.6 % se denunció, por debajo del 10.4 % reportado en 2023. De estas denuncias, en 70.5 % se abrió una carpeta de investigación. Sin embargo, en conjunto, 93.2 % de los delitos no se investigó, lo que constituye la llamada cifra oculta.
En los delitos denunciados, 39.2 % no tuvo resolución y 40.7 % permaneció en trámite. Únicamente 12.6 % de las investigaciones concluyó con un resultado positivo para la víctima. Esto significa que del total de delitos cometidos, solo 0.8 % llegó a una resolución favorable.
Las principales razones para no denunciar fueron considerar la denuncia una pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad, considerar el delito de poca importancia, trámites largos, falta de pruebas, y miedo a la persona agresora,
Percepción de inseguridad
Entre marzo y abril de 2025, 64.2 % de la población adulta señaló la inseguridad como el problema más grave del país, por encima de la salud y el aumento de precios.
En ese mismo periodo, 75.6 % consideró inseguro vivir en su entidad. A nivel municipal, 64.7 % de la población dijo sentirse en riesgo, mientras que en el ámbito local o colonia el porcentaje fue de 40.5.
Los estados con mayor percepción de inseguridad fueron Morelos (90.1 %), Tabasco (89.8 %) y Guanajuato (88.5 %). Las cifras más bajas se observaron en Baja California Sur (37.4 %), Coahuila (37.7 %) y Yucatán (39.6 %).
Además, 40.3 % de la población dijo sentirse segura al caminar sola por la noche en los alrededores de su vivienda. En hombres el porcentaje fue de 49.5 y en mujeres de 32.3.
Confianza en las autoridades
Sobre el desempeño de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, la Marina fue la autoridad que mayor confianza inspiró, con 91 % de la población que declaró tener mucha o algo de confianza en ella. Le siguió la Fuerza Aérea Mexicana, con 89.3 %.
Al diferenciar por sexo, los hombres dijeron confiar más en instituciones militares y de seguridad nacional, mientras que las mujeres otorgaron mayor confianza a policías estatales, ministeriales, al Ministerio Público y a jueces.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Rutas que laten: el transporte urbano mueve bienestar, economía y futuro en 2025
Ciudad de México.- Al menos 250.3 millones de personas usaron los sistemas estructurados de transporte urbano en mayo de 2025, cifra 1.7 % superior a la de mayo de 2024.
La distancia recorrida creció apenas 0.6 % con respecto al mismo mes del año anterior.
Mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de México, los pasajeros aumentaron a 179.4 millones, 2 % más que en mayo de 2024.
El Metro del Valle de México movió 104.3 millones de usuarios, lo que implicó un aumento de 3.3 % anual.
Otros modos también cambiaron: el Metrobús bajó 6.9 %, mientras que el Mexibús creció 8 %.
El incremento general en pasajeros indica recuperación o fortalecimiento del transporte urbano, vital para la inclusión social y económica.
Te puede interesar: Papa León XIV anima a Obispos de México a caminar como una sola Iglesia
El Metro, con su gran volumen de usuarios, ofrece una evidente palanca para políticas de movilidad sostenible.
Sin embargo, los descensos en algunos sistemas muestran desafíos:
Mantenimiento, cobertura, frecuencia o percepción de calidad pueden afectar la decisión de la ciudadanía.
Las ciudades como Monterrey y Querétaro mostraron crecimientos mayores al promedio, lo que sugiere que ciertos modelos de gestión o inversión pueden estar dando frutos.
Algunas rutas de transporte con baja demanda requieren ajustes operativos.
Se requiere aprovechar los casos exitosos para replicarlos donde hay rezago. Mejorar rutas, unidades, tarifas y frecuencias puede reforzar la confianza de las usuarias y los usuarios.
ARH
La pijama roja que simboliza esperanza; niñas y niños vencen al cáncer
Salud mental, hospedaje y condonación de deudas para víctimas del Puente de la Concordia
A ocho años de dolor y pérdidas: el Rébsamen sigue doliendo a México
La calle dejó de ser segura: menores ya no caminan solos en México por temor a la violencia
Rutas que laten: el transporte urbano mueve bienestar, economía y futuro en 2025
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Entretenimientohace 2 días
Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
-
Deporteshace 3 días
El campeón que nunca se rindió: la vida de Terence Crawford bajo el plan de Dios
-
Méxicohace 2 días
“Merecemos un país en favor de la vida”: Ricardo Salinas Pliego
-
CDMXhace 3 días
La herencia de Alicia Matías: una familia que sigue multiplicando su amor