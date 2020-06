A prisión policía que asesinó a joven futbolista

Guanajuato.- Una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, grabó el momento en que un sujeto le aventó café caliente.

Ángeles Carrillo, quien fue la afectada, lamentó que las personas agredan a personal de salud cuando lo único que hacen es intentar salvar vidas.

“Hoy fui agrededida por un derecho habiente del IMSS en San Francisco del Rincón de la clínica 7 o 52”, informó en las redes sociales.

“El problema fue que los niños iban adentro del módulo de vías respiratorias área covid y los saque de ahí ya que ahí es mi lugar de trabajo”, agregó.

“Se bajó de la camioneta ya que aparte estaba estacionado en el lugar de la entrada de la ambulancia especial para el Covid”

“Empezó a insultarme y además a decirme que me iba a matar donde me viera aparte me aventó un vaso de café hirviendo, creo que no se vale ya que uno expone su vida en todos los aspectos ya que si me pasa algo está persona es”, sentenció.

Hasta el momento, las autoridades del IMSS no han dado una postura al respecto.