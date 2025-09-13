“Abuelita heroína”, el ejemplo eterno de Alicia: amor, valor y vida

Ciudad de México.— La “abuelita heroína de Iztapalapa”, Alicia Matías Teodoro, falleció a los 49 años en el Hospital Magdalena de las Salinas, tras luchar por su vida con quemaduras en el 90 % de su cuerpo.
Alicia protegió con su propio cuerpo a su nieta de dos años durante la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia.
Una foto antes de la tragedia
Minutos antes del accidente, Alicia envió a su familia una fotografía junto a la pequeña Azulet. En la imagen se le ve sonriente y la niña dormida entre sus brazos.
Ese último retrato familiar se convirtió en símbolo de amor y entrega.
Tras la volcadura y estallido de la pipa de gas LP, Alicia no dudó en cubrir con su cuerpo a la menor y pese a las quemaduras, cargó a su nieta entre llamas y humo hasta encontrar a un policía que las auxilió.
La escena quedó registrada en videos que circularon en redes sociales y medios de comunicación.
El valor de una madre y abuela
“Mi mamá, aparte de darme la vida, le salvó la vida a mi hija”, expresó Cinthya Yazmín Carrillo, hija de Alicia, y cuyo testimonio refleja el impacto humano de una historia que conmovió a todo México.
Familiares señalaron que los médicos ya habían advertido que las posibilidades de sobrevivir eran mínimas debido a la gravedad de las quemaduras.
Aun así, Alicia resistió dos días en terapia intensiva, mientras su nieta permanece hospitalizada con pronóstico favorable.
El legado de Alicia Matías
A raíz de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, la historia de Alicia sobresale como ejemplo de dignidad y defensa de la vida.
Su acto de amor no solo salvó a su nieta, sino que dejó un testimonio de lo que significa poner a la familia por encima de todo.
Hoy, vecinos y ciudadanos la recuerdan como una mujer trabajadora, madre y abuela, cuya entrega se volvió símbolo de esperanza en medio de la tragedia.
Cuidar a otras familias también honra a la propia: el orgullo de ser policía
Ciudad de México.— Era temprano en la Ciudad de México cuando se recibió una alerta que cambió el rumbo de un patrullaje común. Yasmín Rosario Ávila y Aldo Jiménez Fuentes, policías preventivos del sector Quetzal, atendieron el llamado de auxilio que al interior de un vehículo trasladaban a una mujer privada de su libertad. Al detener el automóvil sospechoso y al abrir la puerta trasera, encontraron a una joven maniatada que pedía auxilio con la mirada. En ese instante comprendieron que la vida de alguien dependía de ellos.
El rescate en medio del miedo
El silencio de la calle se rompió con la certeza de que habían llegado a tiempo. El presunto secuestrador fue detenido y la mujer recobró la libertad. Para Yasmín y Aldo, aquella acción no fue un acto heroico aislado, sino una muestra de lo que implica portar el uniforme de la policía: salir de casa sin saber qué espera, pero con la convicción de cuidar a quienes lo necesitan.
La voz detrás del uniforme
Días después, en el programa Voces de la SSC, historias de policías, contadas por policías, el oficial Jiménez recordó que la labor policial también es humana, hecha de aciertos, miedos y sacrificios.
“Me gustaría decirle a la gente que se dé la oportunidad de conocer un poquito más a la policía (…) somos seres humanos”, afirmó.
Una familia que espera en casa
En tanto, la oficial Yasmín Rosario habló las ausencias. “Desde que yo entré a la policía me mentalicé en que no iba a estar en Navidad, no iba a estar en los cumpleaños, no iba a estar en fechas especiales con mi pareja”, confesó.
Explicó que cada servicio implica dejar a su madre, a sus hermanas, a sus seres queridos, sabiendo que esos momentos ya no volverán. Mientras otros celebran en familia, muchos policías están en las calles cuidando la vida de desconocidos.
La vida entre dos mundos
El testimonio de ambos policías refleja el compromiso constante entre dos mundos: el hogar que se extraña y la ciudad que los reclama. Cada ausencia pesa, cada turno deja huellas, pero también cada rescate confirma el sentido de su vocación. En su historia se cruzan el amor a la familia y la responsabilidad hacia quienes ni siquiera conocen.
Un sacrificio que sostiene la esperanza
Ser policía es aceptar el sacrificio de entregar tiempo irremplazable con la familia, con la esperanza de que otras familias conserven el suyo. Es una lección que queda grabada: detrás de cada uniforme late un corazón que ama y que sueña.
“Dios me dio un contrato de vida”; Alexis Ayala
Ciudad de México.— Entrar a un reality no siempre responde a la búsqueda de fama. Para Alexis Ayala, la entrada a La Casa de los Famosos México 3 es una respuesta a una derrota financiera y a una herida personal que marcó los recientes años. Tras un infarto en 2018 que lo llevó a terapia intensiva, el actor vivió una caída económica que terminó con la venta de su casa. En el encierro encontró algo inesperado: razones para vivir, un nuevo círculo de amigos y la certeza de que la fe y la familia guían sus decisiones.
Los años recientes de la trayectoria de Alexis Ayala reflejan un camino marcado por enfermedad, pérdidas y dudas, pero también por la oportunidad de reconstruirse. En su propia voz, la vida se presenta como un valor irrenunciable, sostenido por la fe en Dios, el amor de su familia y las amistades que fortalecen su presente.
Un giro de vida tras el infarto
En 2018, Ayala sufrió un infarto que lo llevó a ser intervenido de urgencia y permanecer en terapia intensiva. Aunque logró estabilizar su salud, el episodio interrumpió su carrera y lo dejó sin ingresos durante dos años. La crisis lo obligó a vender su casa y enfrentar un periodo de devaluación personal y profesional.
La tentación de renunciar y el valor de la vida
Durante ese tiempo, confesó haber considerado terminar con su vida. Sin embargo, aseguró que Dios lo sostuvo en medio de la oscuridad y le permitió comprender que la vida es un bien que debe cuidarse. “Dios no quiso, no pude, fui muy cobarde”.
“Vivir es increíble y vivir es muy bonito”, expresó el actor de 60 años de edad, al señalar que ahora camina hacia adelante con nuevos propósitos.
Palabras que hieren y la certeza de la fe
En medio de su experiencia, recordó el momento en que otro participante del programa, (Facundo) mencionó que se le “acabara el contrato de vida”. Ante ello, respondió que lo que tiene son latidos y un contrato con Dios, cuyo plazo es incierto.
La familia como razón de permanencia
El actor aseguró que su esposa, sus hijas y su madre son parte esencial de su motivación para salir adelante. La familia, afirmó, le da sentido a cada día y lo impulsa a mantener la esperanza de que aún le quedan muchos años por vivir.
Amistades y proyectos renovados
El encierro en el reality show también significó la oportunidad de crear nuevos lazos. Ayala dijo que se lleva amigos, socios y sueños por alcanzar, convencido de que las relaciones pueden abrir horizontes tanto personales como profesionales.
Un futuro con propósito
El actor aseguró que no se siente confiado, pero sí firme en su decisión de seguir adelante. Reconoció la importancia de contar con lo básico, comida, techo y unión familiar, y expresó su deseo de que las personas puedan enfrentar la vida con inteligencia emocional y crecimiento.
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Ciudad de México.— En medio de la tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, una familia se convirtió en esperanza para quienes corren de hospital en hospital buscando a sus seres queridos.
Edson Alair Martínez, repartidor en aplicación, decidió junto a su esposa y su familia tender la mano a desconocidos. Su iniciativa alivió la angustia de muchos y mostró que la solidaridad surge donde menos se espera.
Ayudar sin pedir nada a cambio
Edson regresaba con su hija de la escuela cuando se enteró del accidente. La magnitud del hecho lo llevó a cambiar su rutina. “Vi que varios familiares iban al hospital de la Vocacional 7 y de ahí los mandaban a otro, los traían vuelta y vuelta y no es como que estuviera aquí a la vuelta de la esquina”, relató.
Ante esa situación, pidió a su esposa un letrero para ofrecer traslados gratuitos en motocicleta a los familiares de las víctimas. “Fue algo que nació de uno mismo, sin costo alguno. Publicamos en algunos grupos y hubo quienes quisieron mandarme dinero para la gasolina, pero a todos les dije que no”, explicó.
Una familia unida en la solidaridad
El gesto de Edson se convirtió en una acción compartida. Su tía, también conductora en aplicación, se unió a la tarea con su automóvil, y su abuela, a pesar de su edad, decidió preparar tortas en casa para repartir a quienes pasan horas enteras en hospitales. “Ella ya no tiene mucha movilidad, pero quiso ayudar. Nos dijo que las tortas eran su forma de estar presente”, contó Edson.
La iniciativa de esta familia marcó la diferencia para quienes se encontraban agotados por la incertidumbre y la falta de información en los hospitales.
LEE Vecinos héroes en la tragedia del Puente de la Concordia
Yo los llevo
La explosión en el Puente de la Concordia dejó un saldo doloroso y mostró la vulnerabilidad de las familias ante las emergencias. Sin embargo, también reveló que la fuerza de la comunidad puede amortiguar el impacto de la tragedia. Historias como la de Edson y su familia recuerdan que en medio de la desgracia siempre existen manos dispuestas a sostener a otros.
La explosión dejó decenas lesionados y familias de movilizaron a distintas instituciones de salud de la Ciudad de México Entre protocolos y traslados, los familiares enfrentaron largas jornadas de espera, y fue ahí donde surgió la ayuda inesperada.
Gestos de solidaridad
La solidaridad de una familia en Iztapalapa es un respiro en medio del dolor. La acción de Edson, su esposa, su tía y su abuela mostró que los gestos sencillos —un traslado, un alimento, una palabra de aliento— pueden convertirse en el soporte más valioso en medio de la adversidad.
“La victoria más grande es cumplir mi pacto con Dios”: Jorge ‘Travieso’ Arce
Ciudad de México.— La vida de Jorge “El Travieso” Arce no se entiende sin un pacto íntimo con Dios. El exboxeador que conquistó cinco campeonatos mundiales y levantó el nombre de México en los cuadriláteros, recuerda con claridad el día en que todo cambió. Fue una oración desesperada en una iglesia de Los Mochis, Sinaloa, la que marcó el rumbo de su destino.
El accidente que encendió la fe
En su juventud, Jorge enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida. Su padre, Óscar Arce, sufrió un accidente mientras soldaba y llegó al hospital entre la vida y la muerte. Los médicos pidieron a la familia despedirse de él. Jorge, con el corazón encogido, le tomó la mano y le hizo una promesa: si sobrevivía, él se convertiría en campeón mundial de boxeo.
Pacto con Dios
Enfrente del hospital está la iglesia de San José y sintió un llamado profundo. Entró y elevó una plegaria: “Señor, no te lleves a mi padre”.
“Yo hice un pacto con Dios, Señor le digo, no te lleves a mi padre, si tú me dejas a mi padre yo te prometo servirte todos los días de mi vida”.
Tiempo después, su madre le dio la noticia de que su padre había salido del peligro. Desde entonces, “El Travieso” que soñaba de niño con unos tenis de marca y con un Atari, supo que su vida ya no sería la misma.
“Entré a la iglesia de San José y dije, gracias. Aquí en adelante, acabas de ganar un hijo más tuyo. Y aquí en adelante te prometo servirte todos los días de mi vida”.
Palabra cumplida en el cuadrilátero
“Mi papá me enseñó el valor de la palabra”, recuerda el exboxeador. Esa enseñanza y su fe en Dios se convirtió en el motor que lo impulsó a no abandonar la promesa. El esfuerzo fue inmenso. Nacido en la colonia Obrera de Los Mochis, Jorge creció con carencias que lo forjaron en la disciplina. “Yo desayunaba huevo, comía huevo y cenaba huevo”, comparte cuando habla de su infancia.
De aquellas limitaciones nació la determinación de vencer la pobreza. Su talento para el boxeo, sumado a la fe y el camino que Dios tenía para él, lo llevó a conquistar cinco títulos internacionales y escribir su nombre en la historia del deporte mexicano.
Plan Divino de Dios
El Travieso no se limita a recordar victorias deportivas en charlas, su mensaje se dirige a niños y jóvenes, a quienes repite que todos nacen con un plan divino de Dios. “Antes que tú nacieras, yo te conocía”, cita de la Biblia con convicción, convencido de que cada persona llega al mundo con un propósito y un talento único que debe descubrir.
Esa certeza es la que lo mueve a hablar de esperanza, de esfuerzo y de fe. Su vida es un testimonio de que la oración que hizo de joven en aquella iglesia no fue solo un momento, sino el inicio de un camino que lo llevó a servir a Dios dentro y fuera del ring.
Retiro con la familia
Tras una carrera brillante, Arce colgó los guantes en 2012, después de enfrentarse al filipino Nonito Donaire. Eligió retirarse para dedicarse a sus tres hijos y a entrenar a jóvenes, convencido de que su experiencia puede guiar a nuevas generaciones. Su misión ya no está en ganar cinturones, sino en transmitir valores y fe a quienes lo escuchan.
Continuidad de una promesa
Hoy, cada noche, Jorge Arce se arrodilla para agradecer a Dios por un día más de vida. La oración de aquel niño sigue viva en el hombre que, más allá de los triunfos deportivos, se sabe hijo de Dios. Su historia no es solo la de un campeón del boxeo, sino la de alguien que entendió que la verdadera victoria está en servir y dar esperanza.
