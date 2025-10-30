Abuelitos conquistan el Metro de la CDMX con su baile y recuerdan que el amor no tiene edad

Una pareja de adultos mayores se viraliza en TikTok
Ciudad de México.- un video grabado en el andén del Metro Zapata se ha vuelto viral por mostrar algo poco común: una pareja de abuelitos que, sin importar la prisa ni las miradas, decidió bailar mientras esperaba el tren.
La escena registrada por un usuario de TikTok ha conmovido a miles de internautas que encontraron en ellos una bocanada de alegría en medio del caos cotidiano.
El video, grabado el lunes 28 de octubre de 2025, muestra a los dos adultos mayores tomados de la mano, sonriendo, girando lentamente y disfrutando del momento al ritmo de la música ambiental del andén.
Un baile que detuvo el tiempo en el Metro
El video fue publicado en la cuenta de TikTok @ciudadmexico24, y en pocas horas superó las 84 mil reproducciones y más de 2 mil 800 comentarios.
Lee: El Día de Muertos celebra la vida
En las imágenes, la pareja se mueve con complicidad y ternura, provocando aplausos entre los pasajeros que los observan.
Uno de los comentarios más compartidos en la red social resume el sentimiento general.
“Nos dieron esperanza, nos dieron amor y nos dieron una lección de vida”.
“Ese video es un recordatorio de que la vida se baila, no se espera”, comentó otro usuario.
Otros internautas celebraron que, en una ciudad marcada por el estrés, aún haya espacio para la ternura y la alegría espontánea.
Amor y vitalidad en el andén de Zapata
De acuerdo con el video, la escena fue captada en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde la pareja aguardaba la llegada del convoy.
“Verlos bailar fue un respiro para todos los que estábamos ahí. Se reían, se miraban con cariño, fue imposible no sonreír”, relató un testigo en la publicación.
Para muchos usuarios, este tipo de gestos recuerdan que la felicidad no depende del lugar, sino de la actitud.
“Inspirador resulta ver a personas mayores disfrutar su vida”, se lee en otro comentario viral compartido por la cuenta @MetroCDMXFans.
El Metro, un escenario inesperado para el amor
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que los adultos mayores pueden viajar gratis, incluso sin credencial del INAPAM, mediante un pase especial disponible en taquillas, medida vigente desde 2024 que busca facilitar la movilidad de este sector.
El futuro laboral es incierto para jóvenes capitalinos
CDMX.- En la capital, ocho de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años que trabajan lo hacen sin seguridad social o con ingresos insuficientes.
Así lo advierte el estudio ¿Qué pasa con las juventudes y el trabajo?, elaborado por el Observatorio de la Ciudad de México con base en cifras del Inegi y el Coneval.
El dato también revela una oportunidad: la necesidad urgente de construir empleos dignos que reconozcan el potencial de las nuevas generaciones.
El informe señala que, de los dos millones de jóvenes en ese rango de edad, la mitad tiene empleo.
De ellos, 45 % gana hasta un salario mínimo y apenas 1 % recibe cinco o más.
Además, el 22 % labora en comercio; otro 22 % en restaurantes y hospedaje, mientras que 18 % presta servicios profesionales o financieros.
Estudio Completo: https://goynmexico.org/wp-content/uploads/2025/10/Que-pasa-con-las-juventudes-y-el-trabajo.pdf
Así mismo, cuatro de cada diez lo hacen en micro o pequeñas empresas, donde la inestabilidad y la falta de prestaciones son comunes.
De acuerdo con las cifras oficiales, más de 116 000 jóvenes realizan trabajos de cuidado sin remuneración; el 77 % son mujeres.
A la par, 259 000 se encuentran fuera de la escuela, el empleo o la capacitación; de ellos, 192 000 no tienen estudios universitarios.
El Observatorio advierte que esta situación se ha “normalizado” y que tener una población joven amplia no garantiza inclusión ni movilidad social si no existen trayectorias educativas y laborales dignas.
Brechas que persisten.
Te puede interesar: ¿Tristeza o estrategia? Lo que tu cerebro hace cuando miras al suelo al caminar
Por su parte, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman la tendencia: en septiembre de 2025, el 32.6 % de las personas desempleadas tenía entre 15 y 24 años.
Aunque la tasa general de desocupación nacional se mantiene en 3 %, la población juvenil sigue siendo la más vulnerable.
Además, la informalidad alcanzó 54.9 %, es decir, 33.1 millones de trabajadores sin acceso a seguridad social ni prestaciones.
Cuatro de cada diez empleados ganan hasta un salario mínimo y cerca del 15 % no reporta ingresos definidos, lo que refleja un mercado laboral desigual.
Sin embargo, detrás de los números hay historias de jóvenes que siguen creando alternativas.
Colectivos en las 16 alcaldías impulsan proyectos de autogestión cultural, ambiental y educativa, respaldados por el Gobierno capitalino.
Como ejemplo en la plaza Tlaxcoaque, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó apoyos económicos a grupos que promueven talleres de carpintería con madera recuperada o caravanas científicas que visitan colonias marginadas.
El informe también advierte que los jóvenes de la Ciudad de México no solo buscan trabajo; desean sentido y oportunidades reales de crecimiento.
Frente a un entorno que los margina, muchos apuestan por la creatividad y la solidaridad comunitaria.
Esa energía es hoy uno de los motores sociales más potentes para construir un entorno más justo.
De acuerdo con el organismo, el reto está en garantizar que cada esfuerzo cuente con respaldo institucional, seguridad social y condiciones dignas.
Policía capitalina auxilia cuatro partos en una semana
Todos, con final feliz
Ciudad de México.— Un total de cuatro nacimientos en aproximadamente una semana han recibido el auxilio de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) capitalina.
Mujeres oficiales de la Policía Auxiliar (PA) brindaron atención a una mujer embarazada que entró en labor de parto mientras viajaba en un vehículo particular, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con la SSC-CDMX, esta acción formó parte de las tareas diarias de vigilancia y auxilio que el personal realiza en apego a su deber y valores institucionales.
Las oficiales patrullaban la colonia Anzures cuando un hombre solicitó su ayuda en la intersección de la calle Tolstoi y calzada General Mariano Escobedo.
Más para leer: Policías capitalinos ayudan a traer dos vidas
El ciudadano explicó que su pareja, de 22 años, presentaba contracciones intensas. Las policías actuaron de inmediato, ubicaron el vehículo en una zona segura y pidieron apoyo médico.
Atención inmediata y capacitación en primeros auxilios
Al confirmar que el parto era inminente, las oficiales aplicaron sus conocimientos de primeros auxilios y acomodaron a la joven en el asiento trasero.
Minutos después, asistieron el nacimiento y entregaron al recién nacido a su madre, en un acto que destacó por la calma y profesionalismo del equipo.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron poco después para valorar el estado de salud de ambos y trasladarlos a un hospital.
La SSC informó que su personal recibe capacitación constante en primeros auxilios y protocolos de emergencia para responder de manera eficaz ante situaciones de riesgo.
Otros tres nacimientos en la capital del país
En distintos puntos de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asistieron a tres mujeres que entraron en labor de parto y dieron a luz antes de llegar al hospital.
En la colonia Martín Carrera, de la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer de 23 años dio a luz dentro de un vehículo con la ayuda de oficiales de la policía capitalina.
Los agentes patrullaban las calles Cantera y 5 de Febrero cuando los tripulantes de una camioneta roja les solicitaron apoyo urgente.
El conductor explicó que su familiar presentaba contracciones intensas y que no alcanzarían a llegar al hospital.
En otro hecho similar, en la colonia Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde una mujer que viajaba en un taxi, entró en labor de parto.
La madre, la cual tenía 40 semanas de gestación, presentaba fuertes contracciones y viajaba acompañada de su hermana.
Los uniformados usaron sus conocimientos en primeros auxilios para recibir al bebé y arroparlo.
Finalmente, el último alumbramiento se registró en la colonia Tacuba de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Elementos policiacos que realizaban patrullaje recibieron la solicitud de auxilio de una mujer que les explicó que su nieta sufría intensos dolores de parto.
De inmediato, los efectivos solicitaron los servicios de emergencia, sin embargo, al ver que el nacimiento era inminente, llevaron a la joven a la patrulla para brindarle asistencia.
Luego la colocaron en los asientos traseros, donde una de las policías aplicó sus conocimientos en primeros auxilios y recibió a la bebé.
Tras el nacimiento, los agentes arroparon a la recién nacida para calmarla, la entregó a su madre.
Tras la atención oportuna de los oficiales, todos los casos se resolvieron satisfactoriamente para la madre y los recién nacidos.
13 partos auxiliados en 2025
Según la dependencia, entre enero y junio de 2025, policías de distintas áreas de la SSC auxiliaron a 13 mujeres en labor de parto, asistiendo directamente 11 nacimientos en la vía pública, domicilios y estaciones del Metro.
La corporación destacó que estos actos reflejaron la vocación de servicio y el compromiso de quienes integran la institución con la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
Las atenciones se concentraron principalmente en Álvaro Obregón, con cuatro casos; seguida por Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, con dos en cada una.
En Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, se registró una intervención por alcaldía.
De las 13 atenciones, la Policía Auxiliar participó en tres, incluida la realizada en la colonia Anzures.
Una labor que inspira confianza ciudadana
La SSC reiteró su invitación a la población capitalina a acercarse con confianza a las y los policías en caso de emergencia.
La institución recordó que los elementos de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial y Tránsito están capacitados para brindar apoyo en situaciones médicas, de riesgo o protección.
El reciente parto asistido en Miguel Hidalgo representó una muestra del trabajo diario de cientos de policías que, con profesionalismo y sensibilidad humana, fortalecen la relación entre autoridad y ciudadanía.
¿Por qué se venera a San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito?
Una tradición de décadas
Ciudad de México.— Cada 28 de mes, miles de fieles acuden a la Iglesia de San Hipólito y San Casiano, en la capital mexicana, para venerar a San Judas Tadeo.
Muchos llevan flores, imágenes o estatuas, otros caminaron largas horas para agradecer los favores recibidos o pedir su intercesión ante Dios.
Sin embargo, el templo no lleva su nombre y esa relación tiene una historia particular.
San Judas Tadeo, una devoción que cruzó el océano
La devoción a San Judas Tadeo llegó a México a finales del siglo XIX, pero fue en 1933 cuando su imagen, de un metro y medio, arribó desde Barcelona.
Los sacerdotes claretianos trajeron la figura del apóstol y la colocaron primero en la iglesia de Jesús María, en el Centro Histórico.
Más para leer: San Judas Tadeo, ¿santo de los delincuentes?… Iglesia aclara
Por orden presidencial, ese templo cerró al culto en 1934 y pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que la estatua se trasladó a la Parroquia del Purísimo Corazón de María, en la colonia Del Valle. Ahí permaneció más de 25 años.
Del Valle al corazón del Centro Histórico
En la década de 1960, los claretianos trasladaron nuevamente la imagen, esta vez al templo de San Hipólito y San Casiano, en el cruce de Reforma e Hidalgo.
Desde entonces, el fervor popular creció sin pausa. La gente comenzó a acudir de manera masiva cada 28 de mes, formando parte de una de las expresiones religiosas más visibles en la capital mexicana.
Según información publicada por Desde la Fe, medio oficial de la Arquidiócesis Primada de México, la imagen se colocó primero en un nicho lateral del templo.
Con el tiempo, debido al aumento de visitantes, se trasladó a la Capilla de los Santos Mexicanos, donde permaneció hasta inicios de los años 80.
Una fe que se fortaleció en tiempos difíciles
En 1982, los sacerdotes encargados decidieron ubicar al santo en el altar mayor, junto a las imágenes de San Hipólito y San Casiano.
Desde entonces, San Judas Tadeo permanece debajo de la Virgen del Inmaculado Corazón de María, en el punto más venerado del templo.
Durante la crisis económica de los años 80, marcada por inflación y desempleo, la devoción se intensificó. Muchos creyentes afirman que San Judas “sí los escuchaba” y que sus oraciones encontraban respuesta.
En esos años, la fe se convirtió en refugio para miles de familias que enfrentan pobreza o desempleo.
El santo de las causas difíciles
Hoy, el Templo de San Hipólito recibe a personas de todas las edades y condiciones.
Llegan jóvenes, madres, trabajadores, enfermos, desempleados y quienes viven en situaciones de dolor o rechazo.
Todos comparten una misma esperanza: que San Judas Tadeo interceda por ellos.
Cada 28 de octubre, fecha de su conmemoración junto a San Simón, la Ciudad de México se tiñe de verde y dorado.
Entre oraciones, cantos y procesiones, los fieles mantienen viva una tradición que une a generaciones y da sentido a la fe de millones.
Uso excesivo de celulares, problema creciente en adolescentes
Un caso se registró en Polanco
Ciudad de México.— La dependencia emocional al smartphone creció entre los adolescentes en los últimos años, lo que puede provocar problemas de convivencia y episodios de violencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el uso problemático de redes y juegos aumentó notablemente entre 2018 y 2022.
De acuerdo con el Pew Research Center (2024), una mayoría de adolescentes reconoció pasar demasiado tiempo frente a la pantalla.
Este reconocimiento reveló un patrón preocupante de autoobservación y dependencia emocional.
Más para leer: Proponen prohibir el uso de celulares en escuelas de México
Esa codependencia afectó la vida social, la concentración y el descanso, provocando cambios en el estado de ánimo y en la capacidad para manejar la frustración.
Ansiedad, soledad y falta de control emocional por uso de celulares
Investigaciones revisadas por JAMA Network Open (2024) mostraron que reducir el tiempo de pantalla mejoró los síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes.
Estudios de la American Psychological Association vincularon el uso compulsivo de teléfonos con mayor soledad y menor bienestar emocional. La exposición constante a notificaciones activó respuestas de estrés similares a las de una situación de peligro.
Los adolescentes con mayor impulsividad mostraron más dificultad para regular emociones y desconectarse. La gratificación inmediata que ofrecen las redes sociales reforzó conductas repetitivas y aumentó la vulnerabilidad emocional.
Familias y escuelas enfrentan nuevos retos de convivencia
El uso excesivo de dispositivos también modificó la dinámica familiar. Padres y madres reportaron conflictos por el control del tiempo de pantalla, especialmente en horarios de comida y descanso.
En el entorno escolar, docentes observaron más distracción y menor bienestar académico. Según la Universidad de Stanford, la multitarea digital afectó la atención sostenida y el rendimiento en clases presenciales.
Los especialistas en salud mental recomendaron fortalecer los espacios de diálogo y acompañamiento. Identificar cambios en el sueño, irritabilidad o aislamiento se volvió clave para intervenir a tiempo.
Por ello, escuelas de todo el mundo, como Madrid, Países Bajos y en México, estados como Querétaro, han implementado medidas y estrategias para combatir el uso excesivo de los celulares en horario escolar.
Una realidad que cruzó con la violencia doméstica
El impacto emocional y la impulsividad adolescente también se reflejaron en hechos recientes de violencia intrafamiliar.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de un menor de edad que agredió con un arma de fuego a su madre dentro de un departamento en la colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.
La mujer, de 52 años, resultó con una herida de bala en la mandíbula y fue trasladada a un hospital, donde se recupera satisfactoriamente.
De acuerdo con la SSC, el menor discutió con su madre antes del ataque, mientras su hermano intentó intervenir y también resultó lesionado.
El padre de familia entregó el arma a los agentes y colaboró con las investigaciones.
Las autoridades localizaron al menor gracias a las cámaras de videovigilancia y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.
