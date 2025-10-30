Abuelitos conquistan el Metro de la CDMX con su baile y recuerdan que el amor no tiene edad

Ciudad de México.— La dependencia emocional al smartphone creció entre los adolescentes en los últimos años, lo que puede provocar problemas de convivencia y episodios de violencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el uso problemático de redes y juegos aumentó notablemente entre 2018 y 2022.

De acuerdo con el Pew Research Center (2024), una mayoría de adolescentes reconoció pasar demasiado tiempo frente a la pantalla.

Este reconocimiento reveló un patrón preocupante de autoobservación y dependencia emocional.

Esa codependencia afectó la vida social, la concentración y el descanso, provocando cambios en el estado de ánimo y en la capacidad para manejar la frustración.

Ansiedad, soledad y falta de control emocional por uso de celulares

Investigaciones revisadas por JAMA Network Open (2024) mostraron que reducir el tiempo de pantalla mejoró los síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes.

Estudios de la American Psychological Association vincularon el uso compulsivo de teléfonos con mayor soledad y menor bienestar emocional. La exposición constante a notificaciones activó respuestas de estrés similares a las de una situación de peligro.

Los adolescentes con mayor impulsividad mostraron más dificultad para regular emociones y desconectarse. La gratificación inmediata que ofrecen las redes sociales reforzó conductas repetitivas y aumentó la vulnerabilidad emocional.

Familias y escuelas enfrentan nuevos retos de convivencia

El uso excesivo de dispositivos también modificó la dinámica familiar. Padres y madres reportaron conflictos por el control del tiempo de pantalla, especialmente en horarios de comida y descanso.

En el entorno escolar, docentes observaron más distracción y menor bienestar académico. Según la Universidad de Stanford, la multitarea digital afectó la atención sostenida y el rendimiento en clases presenciales.

Los especialistas en salud mental recomendaron fortalecer los espacios de diálogo y acompañamiento. Identificar cambios en el sueño, irritabilidad o aislamiento se volvió clave para intervenir a tiempo.

Por ello, escuelas de todo el mundo, como Madrid, Países Bajos y en México, estados como Querétaro, han implementado medidas y estrategias para combatir el uso excesivo de los celulares en horario escolar.

Una realidad que cruzó con la violencia doméstica

El impacto emocional y la impulsividad adolescente también se reflejaron en hechos recientes de violencia intrafamiliar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de un menor de edad que agredió con un arma de fuego a su madre dentro de un departamento en la colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.

La mujer, de 52 años, resultó con una herida de bala en la mandíbula y fue trasladada a un hospital, donde se recupera satisfactoriamente.

De acuerdo con la SSC, el menor discutió con su madre antes del ataque, mientras su hermano intentó intervenir y también resultó lesionado.

El padre de familia entregó el arma a los agentes y colaboró con las investigaciones.

Las autoridades localizaron al menor gracias a las cámaras de videovigilancia y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

