Actriz Mariana Peñalva denuncia haber sufrido abuso sexual por parte de Andrés Roemer

Ciudad de México.- La actriz Mariana Peñalva denunció haber sufrido de abuso sexual por parte del escritor y conductor Andrés Roemer.

Indicó que, al estar fuera de la Ciudad de México, no acudió a la Fiscalía a denunciarlo pero sí dio el testimonio en redes sociales.

Señaló que, en 2009, no contaba con proyectos, su pareja tenía un tumor en la cabeza y no tenía dinero, por ello, acudió a Roemer para que la apoyara y le diera alguna producción.

“Me dijo que podría ayudarme y que tal vez podría presentarme con gente, me pidió que fuera a su casa para platicar y ver qué se podía hacer”, cuenta la actriz.

Peñalva asistió con su hijo de cuatro años. Cuando estaban en la plática, una persona fue por su pequeño y se lo llevó.

“No sé ni de qué estábamos hablando cuando se me lanzó encima. No voy a dar más detalles. Yo llevaba un vestido. No me defendí, no hice nada porque por más que le decía que no, que se esperara, que le pedí por favor que no, no parecía entender lo que era un no”.

“Mi hijo estaba a un lado de la puerta, no quería que me oyera gritar. Lo más terrible es que no quería hacer ruido porque no quería dejar oír su voz, lo que más preocupaba era mi hijo porque no sabía si también le harían algo”, contó Peñalva.

Peñalva señaló que, después de la agresión, no se lo contó a nadie pero hoy lo hace para que más mujeres se unan a las denuncias en contra de Roemer.

