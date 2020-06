Actual administración continúa otorgando contratos a la empresa Neology, a pesar de sus incumplimientos

Ciudad de México.- En 2009, la Secretaría de Seguridad Pública Federal dirigida por Genaro García Luna daba inicio al programa del Registro Público Vehicular (Repuve) por medio de un contrato con la empresa Neology por 34 millones de dólares para adquirir etiquetas durante dos años.

Así se pronunciaba García Luna, actualmente en proceso penal en Estados Unidos:

“La etiqueta es infalsificable e intransferible. El circuito integrado tiene un número único y cuenta con autentificación propio, el cual al momento de despegarse como garantía de seguridad”.

A más de una década de distancia, la empresa Neology demostró que le quedó muy grande el contrato y que su sistema y hologramas no funcionaron a pesar del gasto millonario que hizo la federación.

Así lo expresa José Luis Calderón vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada AMESP.

“Como tal no ha funcionado, y no sólo es lo que conocemos y lo que tú pegas en el coche. El Repuve son otros elementos, como los arcos que vemos en las carreteras o en las casetas y ahí hay un chip que le va dando lectura”, comenta.

Y afirma que “de esa infraestructura, mucho no sirve, y no sirve porque no tiene alimentación eléctrica, entonces lamentablemente no lo han podido implementar. Nunca ha servido.”

Empresas ligadas a Ramón Bautista, accionista de Neology, han estado en situaciones similares en entidades como Puebla y Baja California. Inexplicablemente, a pesar de los fallos ganan contratos, como ocurrió a finales de 2019 con la firma Accesos Holográficos, quien recibió adjudicación directa para un proyecto vehicular con un gobierno de Morena.

“Es un asunto delicado porque en este caso, y en algunos otros casos de contrataciones, se justifica la adjudicación directa porque se obtuvieron mejores precios o porque este principio de austeridad, sin embargo para la gestión de cualquier recurso público hay organismos, debe haber profesionales en la gestión pública para evaluar los riesgos de cada contratación. En este caso no se trata de una contratación económica sino que hay otros riesgos como la seguridad de la información”, comentó Oscar Cota, asesor en temas de corrupción de la organización ObserBC.

Neology y Accesos Holográficos no solo coinciden en los nombres de sus dueños, sino que tampoco cumplen aquello para lo que fueron contratadas.

Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla también fueron contratados sus servicios para otro reemplacamiento y las nuevas verificaciones que solicitaba el gobernador.

Acceso Holográfico, al mando de Ramón Bautista y Rafael Artasánchez Suárez, se hicieron presentes con adeudos al fisco.

El socio de Bautista mantenía importantes adeudos con el fisco. En enero de 2014, el Servicio de Administración Tributaria publicó en su lista negra los datos de las empresas que simularon operaciones y emitieron facturas apócrifas, listas donde apareció el nombre del propietario de Accesos Holográficos.