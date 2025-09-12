Adiós al DDT: México protege salud infantil y frena daños al campo

Ciudad de México.- El Gobierno federal prohibió 35 plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos DDT, endosulfán, carbofurán y aldicarb.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, protege la salud de las familias mexicanas y busca frenar el deterioro de los ecosistemas. Es la prohibición más amplia en más de tres décadas.
Lee: Huertos escolares: niños que aprenden a sembrar su comida en México
Salud pública en el centro
De acuerdo con la ONU en México, la exposición a plaguicidas puede tener consecuencias graves.
“No solo para quienes los aplican en el campo, sino también para las personas consumidoras, a través de residuos en los alimentos”, destacó Naciones Unidas México a través de su sitio oficial.
Los bebés, niñas y niños son los más vulnerables, pues sustancias como el endosulfán están asociadas a daños en el desarrollo físico, en el sistema nervioso y en la salud reproductiva.
Con la medida, México se alinea a más de 50 países que ya habían prohibido algunos de estos químicos.
Impacto ambiental y agrícola
Los plaguicidas incluidos en la lista no solo afectan a las personas.
“Son altamente tóxicos para las abejas y otros polinizadores”, advirtió la ONU, además de contaminar suelos y aguas.
Estos efectos dañan la biodiversidad y comprometen la producción agrícola a largo plazo.
Un ejemplo claro es el DDT. Aunque estaba prohibida su importación desde los años setenta, su uso seguía sin restricción en el país, pero ahora el decreto corrige esa laguna legal.
Un proyecto con respaldo internacional
La prohibición forma parte del proyecto FARM+ México, que operará entre 2026 y 2031. Recibirá 7.5 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y contará con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este plan busca fortalecer prácticas agroecológicas, fomentar bioinsumos, promover el manejo integrado de plagas y mejorar los mecanismos de control en el campo.
También pretende alinear la política agrícola con compromisos internacionales en biodiversidad, cambio climático y desertificación.
Un precedente histórico
“Esta medida marca un precedente, ya que desde 1991 no se prohibían moléculas de uso agrícola en México”, subrayó la ONU México.
Ahora, el país se convierte en referente regional en regulación de plaguicidas peligrosos.
“Con estos esfuerzos se sientan las bases para avanzar en la transición hacia prácticas agrícolas sostenibles, resilientes al cambio climático y con menor impacto ambiental”, señaló el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, a través de mexico.un.org.
El decreto es solo el inicio, ya que se trabaja en nuevas listas de plaguicidas que serán evaluados y eliminados en 2026 y 2027.
Defensa de la vida y la dignidad
Más allá de lo técnico, esta decisión coloca en primer plano el valor de la vida y la dignidad humana. Garantizar alimentos seguros, agua limpia y ecosistemas sanos significa proteger el derecho básico a la salud y el futuro de las familias mexicanas.
La transición hacia una agricultura sin plaguicidas altamente tóxicos responde a una demanda histórica de comunidades rurales y organizaciones ambientales.
Es también un acto de responsabilidad intergeneracional: asegurar que niñas y niños crezcan en un entorno menos contaminado.
Retos de implementación
El desafío ahora es garantizar que la prohibición se cumpla en todos los niveles. Para lograrlo, será necesario reforzar la vigilancia, capacitar a productores y ofrecer alternativas viables que no pongan en riesgo la productividad agrícola.
El proyecto FARM+ México será clave para que la transición no implique pérdidas para las familias campesinas, sino que fortalezca su trabajo con nuevas herramientas y tecnologías respetuosas de la vida y el medio ambiente.
Con esta decisión, México da un paso firme hacia una agricultura más limpia y una sociedad más saludable.
El decreto no es solo una medida técnica, sino una declaración de principios: la salud de las familias y el respeto a la naturaleza están por encima de los intereses económicos de corto plazo.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
CDMX
Atención psicológica y jurídica para afectados por la tragedia en La Concordia ¿quién acompaña?
Ciudad de México.— La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que se brindará apoyo integral tanto a las víctimas que resultaron afectadas por la explosión de una pipa de gas LP, ocurrida el miércoles 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, como a los familiares.
Un respaldo que busca dar certeza en medio del dolor
“Desde el Gobierno de la Ciudad expresamos nuestra solidaridad, apoyo y respaldo total a las personas que resultaron afectadas, lesionadas, heridas y a las familias de quienes lamentablemente fallecieron en este evento; les decimos que no están solas, no están solos, el Gobierno de la Ciudad de México va a estar apoyando a cada una de las familias y vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante”, afirmó Brugada Molina.
La mandataria capitalina comentó que se generará un apoyo inicial de emergencia, el cual tendrá como objetivo brindar una ayuda monetaria con el fin de que los familiares de las víctimas puedan atender, de forma integral, cualquier situación que se presente.
LEE “Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Identificar a las familias
Asimismo, Brugada Molina dijo que se profundizará en el censo de las familias afectadas para que se localicen las situaciones más complicadas, por ejemplo, aquellas víctimas que fungen como jefes o jefas de familia.
“Hay responsabilidades que tienen que asumirse de parte de privados, pero nosotros somos un gobierno solidario y no podemos dejar pasar esta situación. También estaremos dando apoyo, atención y acompañamiento psicológico; lamentablemente, apoyo para servicios funerarios a quienes lo requieran y la asesoría y orientación jurídica en su calidad de víctimas a quienes lo necesiten”, expresó.
Justicia y acompañamiento a largo plazo
Cabe destacar que las investigaciones para dar claridad a los hechos continúan en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); en ese contexto, la jefa del Ejecutivo local aseguró: “Este gobierno va a continuar trabajando muy intensamente con las casi 100 familias que tuvieron víctimas lesionadas, heridas o que lamentablemente hayan fallecido; vamos a estar al tanto y apoyando a que se haga justicia”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Estados
Huertos escolares: niños que aprenden a sembrar su comida en México
Ciudad de México.- Cada vez más niñas y niños en México aprenden en la escuela: a sembrar, cuidar la tierra y valorar los alimentos que consumen en casa.
Los huertos escolares se han convertido en una estrategia educativa que une familia, salud y comunidad, con resultados que sorprenden tanto a docentes como a padres de familia.
Lee: ¿Dónde están los estudiantes? México enfrenta un descenso en la matrícula escolar
Desde preescolares hasta preparatorias, los huertos escolares se multiplican en el país. Para muchos niños, es la primera vez que entienden de dónde viene lo que comen y descubren que producir sin químicos es posible.
Al mismo tiempo, estas iniciativas fortalecen valores como el respeto a la naturaleza, la responsabilidad con el entorno y los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a ser pacientes y a reconocer que la vida, al igual que una planta, necesita cuidado diario.
El Limón, Jalisco: pionero en la agroecología
Un caso emblemático es el municipio de El Limón, en Jalisco, que en 2021 se declaró como el primer municipio agroecológico de México.
Hoy, el 60% de sus escuelas tienen huertos donde los alumnos siembran calabacitas, rábanos y maíz sin pesticidas.
“La manera más efectiva de cambiar la forma de pensar de una sociedad es iniciando con los más pequeños”, declaró el presidente municipal de El Limón, en una entrevista con el diario El País.
En los planteles, los niños no solo siembran, también consumen lo que cosechan.
“Ven tiempos para la cosecha y costos, hacen gráficas de barra, toman medidas de las camas de cultivo. Todo es parte de los contenidos”, destacó el profesor Raúl Morán Fonseca, también para El País.
De Jalisco a Guerrero: más estados se suman
El impulso a los huertos escolares no se limita a Jalisco. En Guerrero, el 22 de enero de 2025, la comunidad de El Campanario, en Acapulco, recibió materiales para instalar el “Huerto escolar Juan Jacobo Rousseau”, como parte de un proyecto del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).
“El huerto escolar se propone como un espacio para promover aprendizajes, fomentar la alimentación consciente y fortalecer el pensamiento crítico”, destacó el CIATEJ a través de un boletín informativo.
Actualmente, este huerto cuenta con nueve camas de cultivo y talleres sobre bioinsumos, involucrando a maestros, familias y estudiantes en el proceso de siembra y cosecha.
Sembrar futuro desde la niñez
Los huertos escolares se consolidan como una herramienta pedagógica y social: enseñan respeto, unión familiar y cuidado de la vida.
También responden a un desafío nacional: mejorar la alimentación infantil y recuperar prácticas sostenibles frente al uso excesivo de agroquímicos.
Lo que en un inicio fue un ejercicio escolar hoy es también un compromiso comunitario y lo que parece una lección de biología se convierte, en realidad, en la siembra de un México más consciente y saludable.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
La empatía en familia: pequeños gestos que construyen futuros más humanos
Ciudad de México.- Un estudio reciente reveló que los adolescentes que recibieron empatía de sus madres a los 13 años mostraron amistad profunda y luego criaron hijos empáticos.
Esa cadena silenciosa de comprensión evidenció que pequeños gestos familiares pueden moldear generaciones. Hoy se hace urgente reconocer que la empatía que damos importa tanto como lo que esperamos obtener.
El estudio Empathy across three generations: From maternal and peer support in adolescence to adult parenting and child outcomes siguió a 184 adolescentes desde los 13 años hasta sus tempranos treintas.
Cuando las madres mostraron apoyo empático a sus hijos adolescentes, esos jóvenes desarrollaron más empatía hacia sus amigos entre los 13 y 19 años.
Años después, esos mismos jóvenes, ya convertidos en padres, ejercieron una crianza comprensiva, que se asoció con mayor empatía en sus hijos pequeños (de 3 a 8 años).
Cadenas de apoyo social: La empatía que se recibe en casa no termina ahí; los adolescentes la usan con amigos, y más tarde la aplican como padres. Esa continuidad genera comunidades más afectivas.
Bienestar emocional: Padres con alta empatía reportaron menor agobio emocional (burnout), mejor manejo de relaciones difíciles, y mayor satisfacción familiar. Estudios indican que la empatía actúa como amortiguador ante el estrés parental.
Desarrollo moral y psicológico en los hijos: Niños de madres empáticas mostraron decisiones morales más maduras, mayor actividad en regiones cerebrales implicadas en la toma de decisiones éticas, y mejor capacidad para entender perspectivas ajenas.
¿Cómo podemos fomentar esa empatía hoy?
Te puede interesar: Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
Practicar escucha activa: Mostrar interés en lo que los hijos sienten, preguntar sin juzgar, validar emociones.
Modelar comprensión y apoyo: Los gestos cotidianos (como consolar, ayudar, comprender errores) enseñan más que las palabras.
Estimular amistades saludables en la adolescencia: Esos vínculos entre pares sirven como “campo de entrenamiento” para habilidades sociales fuertes.
Ofrecer herramientas para regulación emocional: Reconocer que sentir tensión, enojo o tristeza forma parte de la vida, y enseñar cómo manejar esos estados sin proyectarlos en otros.
Sembrar empatía, cosechar humanidad.
Las investigaciones demostraron que los gestos de empatía que damos hoy tienen efectos reales a largo plazo. No sólo moldean la personalidad de nuestros hijos, sino que crean sociedad más comprensiva.
ARH
CDMX
Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
Ciudad de México.— “Mi mamá, aparte de darme la vida, le salvó la vida a mi hija”. Con esa frase, la hija de Alicia Matías Teodoro expresó entre lágrimas el sentimiento que acompaña a su familia. Su madre, de 49 años, cubrió con su propio cuerpo a su nieta Zulet de 2 años durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa en el Puente de la Concordia.
La pequeña Zulet permanece en cuidados intensivos con quemaduras en brazos y piernas, mientras que su abuelita lucha por su vida tras varias cirugías por graves quemaduras internas y externas. La madre de la menor dijo que pese a las quemaduras en brazos y pies, la niña reacciona favorablemente, y agradece la entrega de los médicos que la atienden.
El gesto que conmovió a México
El 10 de septiembre de 2025, una pipa con capacidad de casi 50 mil litros de gas LP volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en Calzada Ignacio Zaragoza. Entre el caos, las llamas y el humo, Alicia no dudó en abrazar a su nieta y protegerla con su cuerpo.
LEE “Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
El fuego le provocó quemaduras de tercer grado en el 98 % de su piel. Aun así, salió de la “Zona Cero” cargando a la pequeña en brazos, con el cabello consumido por el fuego y la ropa destruida. Un policía las auxilió y las trasladó de inmediato a un hospital.
Una abuela que dio la vida dos veces
La imagen de Alicia sosteniendo a su nieta se volvió viral en redes sociales y se convirtió en símbolo de esperanza. Aunque la niña también resultó lesionada, sus heridas fueron menores gracias al sacrificio de su abuela.
Alicia trabaja como checadora de combis en el paradero de Santa Martha, a unos metros del sitio donde ocurrió el siniestro. Aquella tarde, su instinto de madre y abuela la llevó a reaccionar de inmediato y cubrir a Zulet del fuego.
La fuerza del amor familiar
Hoy, mientras la familia espera la recuperación de ambas, la historia de Alicia Matías se alza como testimonio de amor maternal en su máxima expresión. Su hija lo resume con gratitud: una madre que dio la vida y una abuela que la volvió a entregar para salvar a su nieta.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Atención psicológica y jurídica para afectados por la tragedia en La Concordia ¿quién acompaña?
Adiós al DDT: México protege salud infantil y frena daños al campo
Huertos escolares: niños que aprenden a sembrar su comida en México
La empatía en familia: pequeños gestos que construyen futuros más humanos
Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Inundados y olvidados, pero juntos: la hazaña vecinal en Nezahualcóyotl
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
Romper el silencio: señales de alerta que pueden prevenir el suicidio
-
CDMXhace 3 días
América Rangel: “Sin derecho a la vida, ningún otro derecho es posible”
-
CDMXhace 3 días
Ricardo Rubio: “La batalla por la vida no está perdida en la CDMX”
-
Tendenciashace 2 días
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”