Adiós al DDT: México protege salud infantil y frena daños al campo

Ciudad de México.- El Gobierno federal prohibió 35 plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos DDT, endosulfán, carbofurán y aldicarb.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, protege la salud de las familias mexicanas y busca frenar el deterioro de los ecosistemas. Es la prohibición más amplia en más de tres décadas.

Salud pública en el centro

De acuerdo con la ONU en México, la exposición a plaguicidas puede tener consecuencias graves.

“No solo para quienes los aplican en el campo, sino también para las personas consumidoras, a través de residuos en los alimentos”, destacó Naciones Unidas México a través de su sitio oficial.

Los bebés, niñas y niños son los más vulnerables, pues sustancias como el endosulfán están asociadas a daños en el desarrollo físico, en el sistema nervioso y en la salud reproductiva.

Con la medida, México se alinea a más de 50 países que ya habían prohibido algunos de estos químicos.

Impacto ambiental y agrícola

Los plaguicidas incluidos en la lista no solo afectan a las personas.

“Son altamente tóxicos para las abejas y otros polinizadores”, advirtió la ONU, además de contaminar suelos y aguas.

Estos efectos dañan la biodiversidad y comprometen la producción agrícola a largo plazo.

Un ejemplo claro es el DDT. Aunque estaba prohibida su importación desde los años setenta, su uso seguía sin restricción en el país, pero ahora el decreto corrige esa laguna legal.

Un proyecto con respaldo internacional

La prohibición forma parte del proyecto FARM+ México, que operará entre 2026 y 2031. Recibirá 7.5 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y contará con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este plan busca fortalecer prácticas agroecológicas, fomentar bioinsumos, promover el manejo integrado de plagas y mejorar los mecanismos de control en el campo.

También pretende alinear la política agrícola con compromisos internacionales en biodiversidad, cambio climático y desertificación.

Un precedente histórico

“Esta medida marca un precedente, ya que desde 1991 no se prohibían moléculas de uso agrícola en México”, subrayó la ONU México.

Ahora, el país se convierte en referente regional en regulación de plaguicidas peligrosos.

“Con estos esfuerzos se sientan las bases para avanzar en la transición hacia prácticas agrícolas sostenibles, resilientes al cambio climático y con menor impacto ambiental”, señaló el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, a través de mexico.un.org.

El decreto es solo el inicio, ya que se trabaja en nuevas listas de plaguicidas que serán evaluados y eliminados en 2026 y 2027.

Defensa de la vida y la dignidad

Más allá de lo técnico, esta decisión coloca en primer plano el valor de la vida y la dignidad humana. Garantizar alimentos seguros, agua limpia y ecosistemas sanos significa proteger el derecho básico a la salud y el futuro de las familias mexicanas.

La transición hacia una agricultura sin plaguicidas altamente tóxicos responde a una demanda histórica de comunidades rurales y organizaciones ambientales.

Es también un acto de responsabilidad intergeneracional: asegurar que niñas y niños crezcan en un entorno menos contaminado.

Retos de implementación

El desafío ahora es garantizar que la prohibición se cumpla en todos los niveles. Para lograrlo, será necesario reforzar la vigilancia, capacitar a productores y ofrecer alternativas viables que no pongan en riesgo la productividad agrícola.

El proyecto FARM+ México será clave para que la transición no implique pérdidas para las familias campesinas, sino que fortalezca su trabajo con nuevas herramientas y tecnologías respetuosas de la vida y el medio ambiente.

Con esta decisión, México da un paso firme hacia una agricultura más limpia y una sociedad más saludable.

El decreto no es solo una medida técnica, sino una declaración de principios: la salud de las familias y el respeto a la naturaleza están por encima de los intereses económicos de corto plazo.

