Agricultura sembró 30 mil crías de tilapia

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el regreso a clases presenciales en el sistema básico de educación podría ser antes de que termine el actual ciclo.

Al presentar el informe sobre los 100 días de gobierno de su tercer año, el mandatario dijo que se evitó una crisis de consumo con el presupuesto de bienestar que se reparte en pensiones y becas.

Desde Palacio Nacional a donde acudieron personajes del gabinete y cercanos a AMLO, se señaló que las ventas en tiendas de autoservicio crecieron 6%.

“La gente no ha dejado de contar con ingresos para alimentos y bienes básicos. No tenemos crisis de bienestar social y no hay saqueos ni un repunte delictivo por hambre, desesperación o desamparo”.

“Desde luego, todavía hay en nuestro país mucha pobreza y nos falta alcanzar el objetivo central de vivir en una sociedad mejor, más fraterna, con más igualdad, justicia, democracia y libertades. Completamente libre de las rémoras del clasismo, de la discriminación y del racismo. Pero hacia allá vamos”, enfatizó en su mensaje.

El jefe del Ejecutivo aseguró que a mediados de año México recuperará su economía al menos en los niveles previos a la pandemia.

Señaló que de un millón 117 mil 584 empleos formales perdidos por la pandemia ya se han recuperado 538 mil 013.

“Esto se ha logrado gracias al apoyo de los migrantes, que en 2020 enviaron a sus familiares 40 mil 600 millones de dólares, una cifra récord”.

La siguiente etapa de vacunación, dijo, incluirá a todos los maestros y trabajadores del sector educativo, tanto de escuelas públicas como privadas. “Para reiniciar clases presenciales, de ser posible, antes de terminar el ciclo escolar”.

López Obrador garantizó que ya están los contratos suficientes para inmunizar contra el Covid-19 a toda la población, además hay abasto con el producto que se está envasando en México

Aseguró que se tienen contratos suficientes para inmunizar a toda la población, además de las dos vacunas que se están envasando en México: CanSino y AstraZeneca.

