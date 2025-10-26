Agua en escuelas: la propuesta para garantizar salud y aprendizaje

Ciudad de México.- Más de la mitad de las escuelas carecen de agua potable en México. Esta situación afecta directamente la salud y el rendimiento de los estudiantes.
Por ello legisladores presentaron una iniciativa para modificar la Ley General de Educación. La propuesta busca garantizar el suministro constante de agua potable, así como la disponibilidad de bebederos y sanitarios en buen estado en todas las instituciones educativas del país.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 99 Bis a la Ley General de Educación.
Esta modificación establecería como requisito indispensable para el funcionamiento de cualquier institución educativa el suministro constante de agua potable, así como la disponibilidad de bebederos y sanitarios en buen estado.
Los legisladores subrayan que la falta de agua en las escuelas no solo vulnera el derecho a la educación, sino también el derecho a la salud, conforme al artículo 4º de la Constitución.
La ausencia de agua potable y de instalaciones sanitarias adecuadas compromete la salud física, mental y emocional de los estudiantes.
Esto genera un entorno que propicia la deserción y el fracaso escolar.
Además, la falta de agua en las escuelas refleja las desigualdades estructurales que enfrenta el sistema educativo en México. Garantizar el acceso al agua es fundamental para promover un entorno educativo seguro y saludable.
La propuesta busca transformar una carencia histórica en una política pública vinculante y efectiva.
No se trata solo de mejorar la infraestructura, sino de responder a principios éticos y constitucionales que promuevan un entorno educativo justo y equitativo.
El siguiente paso es que la iniciativa sea discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión.
Esta iniciativa representa un paso importante hacia la garantía de derechos fundamentales para los niños y adolescentes en México.
El acceso al agua en las escuelas no solo es una cuestión de infraestructura, sino una necesidad básica para el desarrollo integral de los estudiantes.
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
Rinde tributo a Tonantzin
Ciudad de México.-La Ofrenda Monumenta del Zócalo marca el inicio formal de los festejos de Día de Muertos en la capital y ya se encuentra instalada en la Plaza de la Constitución, que se convirtió en un espacio de historia y memoria colectiva.
Las calacas gigantes, de más de cuatro metros de altura, dominan el panorama. Están caracterizadas de personas indígenas y guerreros prehispánicos. Miles de flores de cempasúchil complementan la vista.
Homenaje a México-Tenochtitlan
La Ofrenda Monumental este año tiene un significado, su diseño fue elegido mediante votación ciudadana. El público eligió la propuesta que lleva por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, del Colectivo Zion Art Studio; más de 12 mil votantes participaron en la selección.
La ofrenda está enmarcada en la conmemoración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan y rinde un sentido homenaje a la Diosa Madre Tonantzin. Además, incluye elementos simbólicos esenciales del mundo prehispánico.
Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, presente en el evento de inauguración, explicó la composición.
“Ganó una propuesta bellísima que encabeza Marco, cartonero de Iztapalapa, relacionada con los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán y a la Diosa Tonantzin, como se recuerda hasta nuestros días. La propuesta convoca a las diosas de las otras culturas mesoamericanas que traen ofrendas para todos nosotros”.
El Encuentro entre culturas
La ofrenda ofrece una experiencia de profunda conexión con nuestras raíces. Muestra cómo la tradición del Día de Muertos se fusiona con la historia antigua de nuestro país. No solo es un tributo a los difuntos. También es un reconocimiento a la cosmogonía indígena.
Los visitantes pueden disfrutar de la Ofrenda Monumental desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre.
Un detalle adicional embellece el recorrido: en la avenida 20 de Noviembre se instaló un tapete del Camino a Mictlán. Esto guía simbólicamente a los visitantes hacia el gran altar en el corazón de la ciudad.
Fiesta de Calaveras: Más de 16 mil Catrinas en Mega Procesión honran a José Guadalupe Posada
Con 40 contingentes, dos escenarios y un inicio nocturno
Ciudad de México.- Este domingo 26 de octubre se lleva a cabo la Mega Procesión de Catrinas 2025, uno de los desfiles más representativos del Día de Muertos y punto de encuentro masivo; este año congrega a más de 16 mil participantes a lo largo del Paseo de la Reforma.
El desfile, que cumple 12 años desde su primera edición en 2014, es un homenaje vivo a La Catrina, figura creada por el grabador José Guadalupe Posada y bautizada por Diego Rivera. Lo que comenzó como una crítica social bajo el nombre de La Calavera Garbancera, hoy se reafirma como un emblema de la identidad mexicana y de unidad.
La Garbancera vuelve a su origen: El mensaje de Posada
En el corazón de la procesión se encuentra el contingente de Catrinas Clásicas de José Guadalupe Posada, liderado por Alejandría Vences, quien subraya la relevancia de honrar el origen popular del ícono.
“Hacemos un énfasis en darle el honor a este caricaturista porque, pues al final de cuentas él habrá nacido en Aguascalientes, pero la Catrina, la Garbancera, nació aquí en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito”, afirmó Vences en una entrevista televisiva.
La vocera destacó que su grupo representa a la población de clase baja, que era la mayor fuente de inspiración del artista:
“Somos este bloque de Catrinas de clase baja que era la mayoría del pueblo que era el que dibujaba José Guadalupe Posada como esqueletos para representar que a pesar de que ricos, pobres, reyes, el más humilde, todos somos esqueletos”.
La Catrina funciona como un recordatorio atemporal de la igualdad ante la muerte y un fuerte mensaje en el contexto de un evento masivo:
“En el contingente van desde las Catrinas más humildes hasta las Porfirianas”, puntualizó Vences.
El evento contará con la participación de 40 contingentes, cada uno representando diferentes épocas, vestimentas y culturas dentro de México, lo que garantiza una gran variedad estética.
Ruta nocturna hacia el Zócalo
Esta edición de la Mega Procesión de Catrinas 2025 es nueva por sus cambios logísticos, incluyendo el horario y la distribución de los escenarios.
La procesión partirá del Ángel de la Independencia, tomará todo el Paseo de la Reforma y continuará por Avenida Juárez y Cinco de Mayo, para concluir en la plancha del Zócalo Capitalino.
El evento se desarrollará bajo la luz de la luna, buscando darle otra percepción a esta mega procesión; el primer contingente saldrá a las 6 de la tarde.
Se calcula que el recorrido, que durará aproximadamente dos horas y media, permitirá que los primeros cinco contingentes lleguen al Zócalo Capitalino alrededor de las 8:30 de la noche.
“Esta es la primera vez en 12 años que por fin vamos a tener dos escenarios, uno en el inicio del Ángel de la Independencia y en la conclusión del evento en el Zócalo Capitalino”.
Datos útiles para asistir
Para todos los interesados en asistir y participar caracterizados, la organización ha dispuesto un servicio de maquillaje profesional en el Ángel de la Independencia.
- Maquillaje: Los maquillistas están disponibles desde las 8:00 de la mañana.
- Costos: El servicio maneja tabuladores de precios que inician en los $100 y pueden ascender, dependiendo de la complejidad y extensión, hasta los $1,100 aproximadamente.
- Participación: Cualquier persona puede sumarse caracterizándose, siempre que el diseño respete la estética de la Catrina: centrada en la elegancia y el respeto a la tradición de José Guadalupe Posada.
La Mega Procesión de Catrinas no es solo un desfile: es una celebración de la identidad, una lección de historia y una afirmación de que la vida y la muerte se celebran con arte y dignidad.
Paulina Amozurrutia: cuando el diálogo sustituye la confrontación
De la crítica al feminismo a una propuesta de corresponsabilidad
A veces, las grandes transformaciones comienzan con una duda.
Paulina Amozurrutia nunca imaginó que terminaría hablando sobre el feminismo. Durante años lo observó desde lejos, con una mezcla de escepticismo y desinterés. “Me parecía un movimiento extremo, lleno de confrontaciones y sin un punto claro de encuentro”, recuerda. Pero la vida —y las causas justas— suelen encontrar su camino incluso entre quienes las miran con distancia.
Un día, recibió una invitación para participar en el Comité sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU. Su reacción fue inmediata: “Manden a alguien más, hay personas mucho más preparadas que yo”. Sin embargo, le insistieron: “Por eso te mandamos a ti”. Aceptó la invitación sin saber que aquel viaje marcaría un antes y un después en su historia personal.
El punto de inflexión
En la sede de la ONU, Paulina descubrió algo que le inquietó profundamente: dos bandos que parecían más interesados en ganar una discusión que en construir soluciones. Por un lado, discursos de victimización; por el otro, posturas que negaban realidades dolorosas. En medio, un vacío de diálogo, empatía y soluciones reales.
Fue ahí cuando comenzó a gestarse un cambio interior. “Me di cuenta de que estábamos perdiendo el propósito de fondo: construir un mundo más justo para todas las personas”, explica.
Regresó a México con una nueva convicción: la causa de la mujer debía defenderse con ciencia, evidencia, propuestas y diálogo, no desde la confrontación. Había comprendido que la igualdad real solo es posible cuando hombres y mujeres son vistos como igualmente dignos, corresponsables y complementarios, no como adversarios.
Del escepticismo al compromiso
Ese viaje a la ONU no solo amplió su perspectiva, también la confrontó con sus propias posturas. En un principio, se reconocía ajena a las luchas femeninas; pero al conocer historias de mujeres violentadas, la distancia se convirtió en compromiso. “Cuando ves las llagas reales de la violencia, no puedes quedarte al margen”, afirma con convicción.
Tiempo después, decidió escribir un artículo que titularía “El feminismo debe morir”. Lo publicaron medios nacionales durante el Día Internacional de la Mujer. La frase provocó polémica inmediata: algunos la aplaudieron por su valentía, otros la criticaron con dureza. En el fondo, su mensaje era claro y profundamente esperanzador:
“El feminismo debe morir el día en que ya no sea necesario luchar por lo obvio: la igualdad, la dignidad y el respeto entre hombres y mujeres”.
Un feminismo que trasciende la lucha
Su propuesta no niega los avances del movimiento ni la necesidad de seguir levantando la voz por las mujeres, se sitúa desde un “feminismo científico, propositivo y dialogante”, un enfoque que se basa en los derechos humanos y busca igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades, alejándose de la búsqueda de superioridad de unos sobre otros.
Para ella, el error ha sido reducir el feminismo únicamente a los derechos sexuales y reproductivos, dejando de lado el contexto de las problemáticas, el papel de los hombres en las dinámicas que victimizan a las mujeres y la necesidad de corresponsabilidad en la familia y la sociedad.
En sus conferencias suele repetir: “La verdadera igualdad no se conquista desde la posición de víctima, sino desde la madurez, el trabajo y la libertad real”.
El poder de la complementariedad
Como madre de dos hombres y dos mujeres, Paulina ha vivido la búsqueda de la equidad en su experiencia cotidiana. En casa no hay bandos, hay colaboración. Enseña a tus hijos e hijas a ser autónomos dentro y fuera del hogar, que la familia es un espacio en el que todos los integrantes colaboran poniendo talentos y servicio para que las dinámicas funcionen, porque los sueños de hombres y mujeres son igualmente valiosos y válidos.
Su visión del futuro es clara: “Quiero que mis hijos e hijas algún día puedan decir: ‘Ya pasó’. El feminismo ha cumplido su propósito y ha dejado de ser necesario porque la igualdad ya es una realidad”.
Ese ideal no surge de la ingenuidad, sino de la convicción de que hombres y mujeres poseen la misma capacidad de responsabilidad, decisión y trabajo en equipo. Cuando esa cultura madura, las cuotas y medidas extraordinarias dejan de ser necesarias, porque la igualdad ya es sustantiva.
De la idea a la acción
De ese proceso interior surgió la creación de una fundación de mujeres con enfoque en corresponsabilidad. Una plataforma que busca unir ciencia, propuesta y diálogo con acción práctica, inspirada en las propuestas de los países nórdicos, que han logrado sociedades más corresponsables y con posibilidades de vida plenas para hombres y mujeres:
“Mujeres que no piden permiso para trabajar, hombres que no se sienten menos por cuidar niños, y familias que viven la equidad en su vida cotidiana, señala.
Su visión es clara: formar liderazgos femeninos capaces de transformar, gobernar y amar al país. “No se trata de ocupar espacios sólo por género, sino por mérito, compromiso y capacidad de servir. Las cuotas pueden ser un medio, pero no un fin. Deben desaparecer cuando ya no haya distinciones de género”, explica.
Una voz que genera conversación
El impacto de su postura la ha llevado a foros, entrevistas y debates donde insiste en un punto central: no hay verdadera justicia social si excluimos a la mitad de la humanidad del diálogo.
En lugar de promover divisiones, busca tender puentes. Defiende un discurso donde la corresponsabilidad sustituye la competencia y donde la igualdad se entiende como una meta compartida.
En sus palabras, “necesitamos dejar de medirnos en términos de quién tiene más heridas o quién ha sufrido más. Lo que necesitamos es sanar juntos”.
Hacia una nueva cultura de igualdad
La agenda de transformación que impulsa Paulina propone tres pilares:
- Educación integral en corresponsabilidad, desde la infancia y el hogar.
- Liderazgos femeninos formados en ciencia, diálogo y servicio, capaces de construir propuestas que unan distintas posturas en lugar de polarizarlas.
- Participación masculina activa en la transformación social, desde la paternidad, el trabajo y la vida pública.
Su objetivo es medir los avances en indicadores de autonomía y madurez cívica, tanto de mujeres como de hombres.
Un liderazgo que inspira
Paulina Amozurrutia es parte de una generación de mujeres que no temen disentir ni proponer. Su fuerza no proviene del enojo, sino de la convicción. Habla con firmeza, pero también con apertura, convencida de que la única forma de avanzar es desde la escucha y las propuestas que integran diferentes posturas.
Ella nos recuerda que el verdadero cambio social comienza cuando transformamos la mirada: cuando dejamos de ver enemigos y empezamos a reconocer al otro como compañero de camino.
Paulina no busca protagonismo ni aplausos. Busca coherencia. Cree que la libertad, la verdad y el servicio a los demás son los únicos cimientos capaces de sostener una sociedad justa.
En su narrativa y en su vida, hay una invitación clara: abandonar la polarización y construir una cultura de diálogo y corresponsabilidad.
Su historia nos recuerda que el feminismo no debe ser una trinchera, sino un puente. Que la igualdad real no se impone, se construye. Y que la plenitud humana florece cuando mujer y hombre se reconocen, se complementan y deciden avanzar —no uno contra el otro—, sino juntos, hacia el mismo horizonte.
¿Dónde seguirla y por qué hacerlo?
Porque su voz llega cuando las respuestas fáciles ya no bastan. Paulina no se conforma, cree que la plenitud humana florece cuando la mujer y el hombre caminan en corresponsabilidad, no en confrontación.
Sus reflexiones —desde la familia, el trabajo, la sociedad y la trascendencia— invitan a ver más allá de etiquetas y trincheras. Cuando escribe o dice que “el feminismo debe morir”, lo hace pensando en el día en que ya no sea necesario luchar por lo obvio: igualdad, dignidad y corresponsabilidad.
Si te interesa un enfoque que promueva el diálogo, la colaboración y la transformación auténtica, sus redes son un buen lugar para inspirarte, preguntar y actuar.
● Instagram: @paulinaamozurrutia Instagram+1
● X (antes Twitter): @pauamozurrutia X (antes Twitter)
● Facebook: Paulina Amozurrutia Facebook
● Website: https://paulinaamozurrutia.com/
Cinco hábitos cotidianos que merman tu salud visual
Ciudad de México.- La vista es uno de los sentidos más preciados y también de los más expuestos a daños silenciosos. Desde la Universitat de Barcelona y otros centros de estudio, advierten sobre cinco hábitos cotidianos que perjudicaron nuestra salud ocular.
Afortunadamente, con pequeños cambios se puede corregir y prevenir secuelas a largo plazo.
1. Usar lentes de sol solo en verano
Muchas personas consideraron que la radiación ultravioleta (UV) solo es un problema en verano, pero la evidencia mostró lo contrario: los rayos UV están presentes todo el año e incluso atraviesan nubes.
Salud visual.
La exposición prolongada sin protección puede provocar quemaduras en la retina, aumentar el riesgo de cataratas y acelerar el desgaste visual.
Por ello, los especialistas recomiendan llevar gafas de sol con protección UV durante todo el año.
2. Tabaco: un riesgo poco asociado a la vista
El tabaquismo no solo afecta pulmones y corazón, también duplica o incluso triplica la probabilidad de desarrollar Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) —una enfermedad que provoca pérdida progresiva de la visión central.
Según la World Health Organization, quienes fuman pueden presentar la enfermedad hasta 5.5 años antes que no fumadores.
3. Dieta deficiente para la salud ocular
Una alimentación baja en vitaminas y minerales esenciales favorece la aparición de enfermedades oculares.
Salud visual.
Estudios señalan que consumir alimentos ricos en vitamina C, E, zinc, luteína y ácidos grasos omega-3 —presentes en pescado azul, nueces, semillas, brócoli y espinacas— ayuda a mantener una visión saludable.
Te puede interesar: Alianza entre autócratas y crimen organizado: nueva amenaza global para la libertad religiosa
4. Uso excesivo de pantallas
La era digital implicó pasar largas horas frente a dispositivos electrónicos sin descanso. Esto generó fatiga ocular, sequedad y visión borrosa. Un análisis identificó la “regla del 20-20-20”: cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos a un punto lejano para relajar la vista.
Además, suspender el uso de pantallas al menos dos horas antes de dormir mejora la lubricación natural.
5. Falta de lubricación ocular
Elementos como viento, aire acondicionado y exposición prolongada a pantallas redujeron la producción natural de lágrimas, provocando sequedad ocular. Este síntoma pasó desapercibido muchas veces, aunque es un factor que puede derivar en molestias persistentes.
La recomendación fue usar lágrimas artificiales o gotas hidratantes para mantener los ojos húmedos y protegidos.
Además de estos cinco hábitos se combinan y acumulan efectos a lo largo del tiempo. La exposición UV sin protección, el tabaquismo, una dieta deficiente, pantallas eternas y ojos secos elevan el riesgo de condiciones irreversibles como cataratas, DMAE o daño retiniano.
Al mismo tiempo, la prevención es posible: modificar el comportamiento hoy puede conservar la vista por más tiempo.
