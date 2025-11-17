Aguinaldo 2025: ¿quiénes lo reciben, cuánto corresponde?

Ciudad de México.- Cada fin de año, millones de trabajadores formales en México esperan el aguinaldo, una prestación que reconoce el esfuerzo de todo un año laboral. Sin embargo, también surgen dudas sobre su cálculo, su obligatoriedad y el posible cobro de impuestos. ¿Qué deben tener claro los trabajadores en 2025?
¿Qué es el aguinaldo y por qué es un derecho laboral?
El aguinaldo es una prestación establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, vigente desde 1970.
Consiste en el pago de por lo menos 15 días de salario, ya sea el salario base o el percibido por día laborado.
Te puede interesar: El abrazo salva vidas: OMS refuerza el método canguro para la prematuriedad
Tienen derecho a recibirlo:
Trabajadores de base
De confianza
De planta
Sindicalizados
Eventuales
Contratados por tiempo u obra determinada
Comisionistas
Agentes de comercio
Agentes de seguros
Vendedores y trabajadores similares
La única excepción son quienes trabajan bajo honorarios, salvo que exista subordinación laboral.
El aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre, y el incumplimiento puede generar multas equivalentes a 50 a 500 UMA.
Aunque es una prestación laboral, el aguinaldo sí puede causar Impuesto Sobre la Renta (ISR). No obstante, la ley contempla una parte exenta.
Para este 2025:
Valor de la UMA: 113.14 pesos
Exención aplicable: 30 UMA
Monto exento: 3,394.20 pesos
Si el aguinaldo no supera los 3,394.20 pesos, el trabajador lo recibe completo, sin retenciones.
Si el aguinaldo excede esa cantidad, el SAT calcula el ISR solo sobre la parte que rebasa el monto exento.
El empleador es quien debe realizar la retención correspondiente y entregar al trabajador el monto final ya con el impuesto aplicado.
¿Qué es exactamente el ISR y cómo se calcula?
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es una contribución obligatoria para personas físicas y morales. Se determina con base en la diferencia entre:
Los ingresos del contribuyente
Sus deducciones autorizadas
La tasa aplicable depende del régimen fiscal y del nivel de ingresos. En el caso del aguinaldo, el cálculo es automático por parte del empleador.
¿Qué puede hacer un trabajador si no recibe su aguinaldo?
Si existen irregularidades en el pago o el empleador se niega a otorgar la prestación, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde se brinda asesoría gratuita y acompañamiento legal.
ARH
CDMX
Reapertura de la Línea 1 del Metro impulsa la movilidad en CDMX
Beneficiará a millones de personas
Ciudad de México.— La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México reabrió este domingo en su totalidad después de una renovación integral que transformó su operación y su infraestructura interna.
La reapertura marcó un momento relevante para el transporte público capitalino, que depende diariamente de este corredor para conectar el oriente y el poniente de la ciudad.
Un proyecto que modernizó toda la línea más antigua del sistema
El Gobierno capitalino informó que la intervención representó una inversión de 37 mil millones de pesos y renovó todos los sistemas de la línea inaugurada en 1969.
La obra incluyó la sustitución de vías, cableado, drenaje, ventilación, fibra óptica y sistemas contra incendios. También modernizó los sistemas de control y videovigilancia instalados en cada estación.
Más para leer: El Metro capitalino va contra el suicidio
Clara Brugada Molina encabezó la entrega oficial y destacó que la modernización extendió la vida útil de la línea por otros 50 años.
La mandataria afirmó que el recorrido completo desde Observatorio hasta Pantitlán podrá realizarse en aproximadamente 40 minutos, un cambio significativo para los usuarios habituales.
Impacto directo en los tiempos de traslado del Valle de México
La reapertura beneficia a cientos de miles de personas que usan este tramo todos los días. El Sistema de Transporte Colectivo proyectó una afluencia de 850 mil pasajeros diarios, una cifra que refleja la importancia del corredor en la red.
Los usuarios observaron mejoras visibles en las estaciones reabiertas, como iluminación renovada, accesibilidad mejorada y espacios más amplios.
Además, el servicio comenzó con 29 trenes de alta tecnología, cada uno con capacidad para dos mil pasajeros.
Estos trenes prometieron reducir los tiempos de espera y mejorar la continuidad del servicio en horas de alta demanda.
El nuevo Complejo Observatorio también reabrió con infraestructura ampliada. Este punto se convertirá en un nodo estratégico por su futura conexión con el Tren Interurbano El Insurgente y con la línea 12 del Metro.
Las autoridades estimaron que la afluencia en esta estación podría alcanzar los 150 mil usuarios diarios.
Etapas de la obra y reapertura de estaciones clave
La intervención comenzó el 11 de julio de 2022 y avanzó por tramos. El proceso incluyó cierres parciales y aperturas progresivas entre Pantitlán, Balderas y Chapultepec.
Este domingo reabrieron Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, estaciones que formaron parte del último segmento en modernizarse.
En estas estaciones concluyó la instalación de nueva fibra óptica, ventilación, red contra incendios, drenaje y cámaras de vigilancia.
Las mejoras fortalecieron la seguridad operativa y facilitaron los próximos trabajos de integración con otros sistemas de transporte.
Línea 3: la siguiente gran renovación del Metro capitalino
Clara Brugada anunció que la renovación de la Línea 3 será el siguiente proyecto relevante para el Metro.
La mandataria aseguró que la información se dará a conocer próximamente y anticipó un proceso de modernización con características similares a las realizadas en la Línea 1.
La Línea 3 transporta diariamente a más de 700 mil usuarios y conecta zonas densamente pobladas como Indios Verdes, Guerrero y Universidad.
Su intervención representará un impacto directo en la movilidad del norte al sur de la capital. La decisión de renovarla responde al desgaste natural del sistema y a la necesidad de mejorar su operación futura.
Una reapertura que fortaleció la red de transporte público
La reapertura total de la Línea 1 permitió restablecer la operación completa del corredor y eliminó los servicios provisionales que sustituyeron el tramo cerrado.
Las personas usuarias recuperaron su ruta habitual con infraestructura reforzada, trenes nuevos y estaciones más seguras.
JAHA
CDMX
La Generación Z se moviliza por la crisis de inseguridad; anuncian nueva marcha
“No somos bots, somos ciudadanos inconformes”, dicen
Ciudad de México.- La movilización de la Generación Z del pasado sábado 15 de noviembre continúa generando repercusiones. Convocada inicialmente por jóvenes, la protesta atrajo a diversos contingentes de estudiantes, maestros, personas de la tercera edad y familias enteras, todos unidos por la misma demanda: seguridad, salud y el fin de la corrupción.
Juan Carlos Gutiérrez, representante de la Generación Z, destacó que las causas que motivan estas marchas son “muy genuinas y muy justas”. Gutiérrez puso cifras a la indignación, señalando que en el país se han registrado más de 200 mil homicidios dolosos en siete años y que 40 personas desaparecen cada día, siendo el 60 por ciento de ellas jóvenes entre 19 y 26 años.
“Salimos a exigir… ¿En qué país vivimos? cuando salen a manifestarse nos reciben con represión y golpes. No se me hace justo”, afirmó el joven activista.
YA VISTE: Tres detenidos por el homicidio del sacerdote de Tultitlán
El reclamo en la plancha del Zócalo
La movilización, que inició en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo capitalino, fue pacífica y en orden, pero al llegar a la Plaza de la Constitución, se registraron enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que un grupo de personas derribó las vallas metálicas que protegían Palacio Nacional.
El representante del movimiento denunció que la respuesta del gobierno fue la represión, citando la consigna: “Abrazos para los delincuentes y golpes para los manifestantes”. Gutiérrez lamentó los actos de violencia documentados contra mujeres y hombres en la protesta.
A pesar de que el gobierno ha intentado “desvirtuar y deslegitimar la marcha” calificando a los participantes de “bots” o “acarreados”, Gutiérrez sostuvo que la asistencia demostró lo contrario.
“Demostramos que no lo somos, que somos gente molesta, ciudadanos inconformes con lo que hace y no hace este gobierno”.
🗣️ "Convocamos los jóvenes, pero no solo salimos a marchar los jóvenes. Salieron todos los ciudadanos de diversos sectores (…) por la inconformidad que hay en contra del Gobierno": Juan Carlos Gutiérrez, representante de la Generación Z— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 16, 2025
No te pierdas la mejor información de la… pic.twitter.com/Zxfbr6o00H
La respuesta de la juventud: seguir activos
Motivada en parte por el clima de violencia reciente, como el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la Generación Z dejó claro su compromiso con la protesta cívica.
Ante la represión y la descalificación, Juan Carlos Gutiérrez enfatizó que el movimiento continuará. “Lo que sigue es seguir movilizándonos. Tenemos que seguir activos, no podemos dejar que esto siga así, que la situación del país siga así”, concluyó.
El colectivo anunció una nueva marcha para este jueves 20 de noviembre en el mismo punto en la capital del país, reafirmando su consigna: “Cuando la juventud se levanta, el país despierta”.
📢 GENERACIÓN Z MÉXICO CONVOCA:— Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 16, 2025
Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre.#generaciónz #generaciónzméxico pic.twitter.com/14L3LX2gHZ
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Edomex
Tres detenidos por homicidio del sacerdote de Tultitlán
Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó órdenes de aprehensión contra Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N”, por su presunta participación en la desaparición y homicidio calificado del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido desde el 29 de octubre.
Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial concedió el mandamiento judicial al considerar acreditada la probable intervención de los tres señalados.
De acuerdo con la resolución, los presuntos responsables habrían desplegado conductas para materializar el hecho delictivo y posteriormente ocultar el cuerpo del sacerdote.
La investigación señala que Brandon habría agredido al sacerdote con un objeto contundente, provocándole lesiones mortales.
Más tarde, María Fernanda “N” habría llegado al lugar y colaborado en la limpieza, eliminación de evidencias y traslado del cuerpo.
¿Quién es la tercera detenida y cómo ocurrió la desaparición del sacerdote?
Además, la Fiscalía mexiquense confirmó que existe una tercera detenida: Fátima “N”, quien acompañó al sacerdote hasta el domicilio donde, de acuerdo con la investigación, se cometió el homicidio.
La institución también cumplimentó órdenes de aprehensión contra María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, cuya detención había sido anunciada el pasado 13 de noviembre.
Cabe mencionar que el sacerdote fue visto por última vez el 29 de octubre en Tultitlán, cuando salió de su domicilio acompañado por Fátima Isabel “N”. Ambos se dirigieron a un inmueble donde ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.
Días después, el cuerpo del religioso fue localizado en un río de aguas negras en Nextlalpan.
Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que los actos que derivaron en la desaparición y muerte están plenamente integrados en la carpeta de investigación.
Además de las acciones realizadas para ocultar el delito.
Asimismo y de acuerdo con la indagatoria, los detenidos envolvieron el cuerpo en cobijas y bolsas sujetas a un sillón.
Después, lo trasladaron en un vehículo y lo abandonaron en un río de aguas negras de Nextlalpan, donde fue encontrado el pasado 13 de noviembre.
Durante un cateo realizado la semana anterior en el mismo domicilio, las autoridades localizaron prendas del sacerdote.
entre las que se encontraron: una estola clerical, objetos punzocortantes, armas contusas y un sillón con rastros hemáticos revelados en las pruebas forenses mediante reactivo blue star.
Además estos hallazgos reforzaron la hipótesis del homicidio y la participación de los detenidos.
Los tres implicados ya habían sido detenidos previamente por el delito de desaparición cometida por particulares, previsto en la Ley General en la materia, el cual contempla hasta 50 años de prisión.
Te puede interesar: Ayudar al pobre no es caridad, es justicia: Arzobispo de Acapulco
Por otra parte, con la nueva orden judicial, ahora enfrentan también acusaciones por homicidio calificado.
Delito por el que podrían recibir penas de hasta 70 años de cárcel, según el Código Penal del Estado de México.
La próxima audiencia está programada para el martes 18 de noviembre.
Además, aunque la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) no ha emitido un pronunciamiento específico sobre este caso.
Sí ha manifestado su preocupación por la creciente normalización de la violencia en el país.
En un artículo efectuado por Siete24 Noticias, titulado “No podemos acostumbrarnos al dolor”; la CEM hizo un llamado urgente a no aceptar como cotidiano el crimen organizado, las desapariciones y los asesinatos que afectan a las comunidades.
Finalmente, subrayaron que cada vida arrebatada lastima profundamente el tejido social y exige un compromiso serio por parte del Estado y la sociedad para reconstruir la paz.
ARH
Dignidad Humana
Ayudar al pobre no es caridad, es justicia: Arzobispo de Acapulco
Acapulco, Guerrero.- En el marco de la Novena Jornada Mundial por los Pobres, el Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, hizo un llamado firme y urgente para atender las causas estructurales de la pobreza en México y construir la paz desde los hogares.
El prelado enfatizó que la verdadera justicia social nace cuando los frutos del trabajo “se comparten de manera equitativa”, asegurando que ayudar al pobre no es solo caridad, sino una obligación moral y social.
¿Por qué el mensaje del Arzobispo llega en un momento clave para México?
Los datos más recientes del INEGI, publicados en el Comunicado 118/25, revelan que en 2024 38.5 millones de personas vivían en pobreza multidimensional, y de ellas, 7 millones estaban en pobreza extrema. Estas cifras representan el 29.6% de la población nacional, según el Informe de Resultados 27/25.
Asimismo, el organismo detalló que entre 2022 y 2024 8.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza, pero persisten carencias críticas en salud, seguridad social y vivienda, especialmente en comunidades vulnerables.
Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González.
Estos datos coinciden con los pilares que el Arzobispo señala como urgentes: educación, trabajo, salud y vivienda, áreas que determinan si una familia logra o no romper el ciclo de marginación.
¿Qué pidió el Arzobispo durante la Jornada Mundial por los Pobres?
Durante su mensaje dominical del pasado domingo 16 de noviembre, Leopoldo González González:
Imploró “esperanza para los millones de pobres que carecen de lo necesario para sobrevivir”.
Recordó que la pobreza no se combate con armas, sino con políticas públicas basadas en dignidad humana.
Señaló que la distribución equitativa del trabajo es una forma de justicia, no solo de asistencia.
Llamó a la sociedad a “construir la paz desde los hogares”, mediante gestos, palabras y acciones que fomenten empatía, respeto y reconciliación.
Su mensaje deja claro que la Iglesia no solo invita a dar, sino a reflexionar sobre las estructuras que mantienen a millones de personas en rezago.
Te puede interesar: Periodistas, víctimas de violencia durante marcha de Generación Z
¿Cómo afecta la violencia a las familias pobres?
El Arzobispo advirtió que muchas personas vulnerables son víctimas de grupos que extorsionan, desaparecen y ejercen violencia cotidiana.
Esta realidad se reafirma en diversos estudios citados por organizaciones de seguridad que indican que los municipios con mayor pobreza registran también mayores índices de violencia delictiva.
Para el prelado, la violencia y la pobreza están profundamente entrelazadas. Por ello pide comenzar la paz en el núcleo más íntimo: la familia, donde se moldean los valores que fortalecen el tejido social.
¿Por qué es esencial apoyar a los más vulnerables?
Las carencias estructurales afectan la vida diaria de millones de familias:
Educación insuficiente limita la movilidad social.
Trabajo precario impide cubrir necesidades básicas.
Falta de salud pública provoca emergencias económicas que empujan a la pobreza extrema.
Vivienda insegura aumenta riesgos, violencia y deterioro familiar.
Según el INEGI, más de 44 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud, y el 48.2% no cuenta con seguridad social, lo que deja a las familias expuestas a riesgos severos.
Ante este panorama, la invitación del Arzobispo es clara: la lucha contra la pobreza debe ser corresponsabilidad entre gobiernos, ciudadanos, comunidades religiosas y organizaciones sociales.
ARH
Reapertura de la Línea 1 del Metro impulsa la movilidad en CDMX
Disfrutar música en vivo afianza los lazos familiares
Geo González vence al cáncer por segunda vez
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Un bebé de cada diez nace prematuro: la leche materna, un aliado vital
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Te Recomendamos
-
Estilohace 5 horas
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
-
Méxicohace 2 días
Culmina primera Cumbre Viva México con llamado a unidad y valores familiares
-
Mundohace 2 días
Arif Bulkan deja su cargo en la CIDH tras denuncias por doble función
-
Programahace 2 días
Institutos para el Matrimonio y la Familia en México: la red que impulsa la raíz de la sociedad