Aguinaldo 2025: ¿quiénes lo reciben, cuánto corresponde?

Ciudad de México.— La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México reabrió este domingo en su totalidad después de una renovación integral que transformó su operación y su infraestructura interna.

La reapertura marcó un momento relevante para el transporte público capitalino, que depende diariamente de este corredor para conectar el oriente y el poniente de la ciudad.

Un proyecto que modernizó toda la línea más antigua del sistema

El Gobierno capitalino informó que la intervención representó una inversión de 37 mil millones de pesos y renovó todos los sistemas de la línea inaugurada en 1969.

La obra incluyó la sustitución de vías, cableado, drenaje, ventilación, fibra óptica y sistemas contra incendios. También modernizó los sistemas de control y videovigilancia instalados en cada estación.

Clara Brugada Molina encabezó la entrega oficial y destacó que la modernización extendió la vida útil de la línea por otros 50 años.

La mandataria afirmó que el recorrido completo desde Observatorio hasta Pantitlán podrá realizarse en aproximadamente 40 minutos, un cambio significativo para los usuarios habituales.

Impacto directo en los tiempos de traslado del Valle de México

La reapertura beneficia a cientos de miles de personas que usan este tramo todos los días. El Sistema de Transporte Colectivo proyectó una afluencia de 850 mil pasajeros diarios, una cifra que refleja la importancia del corredor en la red.

Los usuarios observaron mejoras visibles en las estaciones reabiertas, como iluminación renovada, accesibilidad mejorada y espacios más amplios.

Además, el servicio comenzó con 29 trenes de alta tecnología, cada uno con capacidad para dos mil pasajeros.

Estos trenes prometieron reducir los tiempos de espera y mejorar la continuidad del servicio en horas de alta demanda.

El nuevo Complejo Observatorio también reabrió con infraestructura ampliada. Este punto se convertirá en un nodo estratégico por su futura conexión con el Tren Interurbano El Insurgente y con la línea 12 del Metro.

Las autoridades estimaron que la afluencia en esta estación podría alcanzar los 150 mil usuarios diarios.

Etapas de la obra y reapertura de estaciones clave

La intervención comenzó el 11 de julio de 2022 y avanzó por tramos. El proceso incluyó cierres parciales y aperturas progresivas entre Pantitlán, Balderas y Chapultepec.

Este domingo reabrieron Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, estaciones que formaron parte del último segmento en modernizarse.

En estas estaciones concluyó la instalación de nueva fibra óptica, ventilación, red contra incendios, drenaje y cámaras de vigilancia.

Las mejoras fortalecieron la seguridad operativa y facilitaron los próximos trabajos de integración con otros sistemas de transporte.

Línea 3: la siguiente gran renovación del Metro capitalino

Clara Brugada anunció que la renovación de la Línea 3 será el siguiente proyecto relevante para el Metro.

La mandataria aseguró que la información se dará a conocer próximamente y anticipó un proceso de modernización con características similares a las realizadas en la Línea 1.

La Línea 3 transporta diariamente a más de 700 mil usuarios y conecta zonas densamente pobladas como Indios Verdes, Guerrero y Universidad.

Su intervención representará un impacto directo en la movilidad del norte al sur de la capital. La decisión de renovarla responde al desgaste natural del sistema y a la necesidad de mejorar su operación futura.

Una reapertura que fortaleció la red de transporte público

La reapertura total de la Línea 1 permitió restablecer la operación completa del corredor y eliminó los servicios provisionales que sustituyeron el tramo cerrado.

Las personas usuarias recuperaron su ruta habitual con infraestructura reforzada, trenes nuevos y estaciones más seguras.

