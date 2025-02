AICM es reconocido como el tercer aeropuerto más puntual del mundo  

Ciudad de México. — Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) auxilió a una mujer de 22 años que dio a luz en la vía pública capitalina.

La joven, con 38 semanas de embarazo, inició con contracciones, por lo que su familia decidió trasladarla a un hospital privado.

Sin embargo, al percatarse de la cercanía del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala” ante la intensidad de las contracciones, acudieron al nosocomio del IMSS.

“Yo me iba a aliviar en otro hospital, mi cuñada pidió un taxi y solicitó al chofer me llevara a esta unidad ya que se ubica cerca del lugar en el que me encontraba, llegué con contracciones y como a los cinco minutos se me rompió la fuente, lo único que hice fue bajarme el pantalón y recibir a mi bebé “, cuenta la joven que no cuenta con seguridad social.

Al percatarse de su presencia, los guardias del hospital alertaron al equipo médico, quienes brindaron auxilio a la madre y a su recién nacido.

“Nos dimos cuenta de que el bebé ya había nacido, procedimos a ligar el cordón umbilical y junto con el equipo de camellería y vigilancia trasladamos a la Sra. Vania y a la persona recién nacida al Servicio de Urgencias, donde otorgamos los cuidados necesarios”, dijo Angélica López Basurto, enfermera general.

El bebé pesó 2.590 kilogramos y recibió atención en el área de Pediatría Médica, ahí se verificó que contara con buena condición de salud.

Tanto la madre como el recién nacido permanecieron hospitalizados durante cuatro días para posteriormente recibieran el alta médica.

