Alistan audiencias de Lozoya en casos Odebrecht y Agronitrogenados

Nayarit.— El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el expresidente Felipe Calderón y diversos medios de comunicación difundieron mentiras al considerar un montaje el viaje en tren al aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”.

Sin embargo, les aplaudió por manifestarse libremente en la democracia.

“Nuestros opositores no entienden que el nuestro no fue un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen en el que no habría gatopardismo en el que se mantendría todo igual que antes. No entienden que el objetivo es el cambio de mentalidad del pueblo, que se está logrando”.

El jefe del Ejecutivo criticó a sus opositores porque pensaron que su gobierno sería como los anteriores en que se le dio la espalda al pueblo y se dispuso del presupuesto para el beneficio de una minoría de privilegiados, en tanto que ahora se destina para el beneficio del pueblo, con los programas sociales.

Se amplía a 8 carriles la autopista México-Pachuca. Se están construyendo otras vialidades y la vía de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos. pic.twitter.com/Rh0z4CMvvc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 5, 2021

Como todos los miércoles, Ana Elizabeth García Vilchis dio a conocer “Quién es quién en las mentiras de la semana”, que se publican en medios y redes sociales y destacó el mensaje en Twitter del expresidente Calderón Hinojosa donde publicó que López Obrador simuló viajar en un tren que no existe y que se manipularon las imágenes de un video difundido por Presidencia.

Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”. https://t.co/bMfKza8Agf — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 6, 2021

Durante la conferencia de prensa en las instalaciones de la 13ª Zona Militar en Tepic, Nayarit, se mencionaron a Joaquín López Dóriga entre otros periodistas que se sumaron a la difusión del supuesto video manipulado en el que López Obrador demostró que en 45 minutos se llega al nuevo aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”.

#ConferenciaPresidente. Falso que se haya hecho una “simulación” en el recorrido por tren de la comitiva de @lopezobrador_ al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. #QuienEsQuienEnLasMentiras pic.twitter.com/9Bk4pMUF03 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 8, 2021

Lo anterior motivó al jefe del Ejecutivo a hacer un análisis de sus adversarios a quienes reconoció como contrapesos en la democracia, porque se expresan con absoluta libertad para criticarlo, por lo que los felicitó y les brindó un aplauso, “porque en otros países los opositores reaccionan con violencia y en México se han portado muy bien”.

#ConferenciaPresidente. “Ya no pegó”, en redes sociales, la mentira de que se trató de un “simulador” del tren, señala @lopezobrador_ pic.twitter.com/nff6ZDS9wu — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 8, 2021

Aunque no dejó de criticarlos porque dijo que sus opositores, no sólo son los que se expresan en los medios y las redes, sino que es un pensamiento que permea en millones de mexicanos que todavía no entienden que su gobierno busca un cambio de mentalidad en el pueblo, que ya es una realidad, concluyó.

José Vilchis (colaborador)

ebv