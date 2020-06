Amenazan a la senadora Lilly Tellez por el caso Paulette

Ciudad de México.- El movimiento “Educación con Rumbo” busca que el gobierno no imponga políticas que quieran obligar a los niños a seguir lineamientos impuestos por la actual administración federal.

En conferencia de prensa en el marco de la armonización estatal de la Ley General de Educación en la que estuvieron organizaciones, se informó que el objetivo es que diferentes sociedades se unan para entablar un diálogo con el actual gobierno y que la educación sea integral y que no impongan una sola ideología.

“La educación no puede ser decidida por el gobierno y la clase política, se tiene que respetar el derecho y la autonomía de los niños”, dijo Paulina Amozurrutia, Directora General de ‘Seamos Héroes y Unión Mujer’.

“No estamos a favor ni en contra de algún gobierno, lo que queremos es sumar, que podamos tener diálogo y podamos construir y, en caso de que no nos quieran escuchar, podamos responder en las urnas”, agregó.

En tanto, Leonardo García, Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, comentó que, actualmente, existe un discurso en el gobierno federal que no corresponde a la realidad.

“Nos encontramos con un discurso que no corresponde a la realidad y a los padres de familia nos preocupan más cosas que un decálogo, no podemos seguir con la filosofía de las ‘mañaneras’, que digan cosas que no van con la realidad”.

“Si no construimos con estado de interlocución y de diálogo puede pasar en el sistema educativo, lo mismo que actualmente pasa con el Sistema de Salud”.

“Hay dos cosas que nos preocuparon en la actual administración: que el gobierno quiera instrumentar sus propios adoctrinarnos con cuestiones que están lejos de la realidad, algo que no es la verdad, y que la perspectiva de género lleva, por debajo del agua, adoctrinamiento para liberar la sexualidad de los menores”.

Por su parte, Francisco Landero, Presidente de ‘Suma por la Educación’, señaló que todas las sociedades deben de estar alertas para que el gobierno no quiera imponer su política educativa.

“Nos preocupa no tener el derecho a decidir el tipo de educación de deben tener nuestros hijos de acuerdo a creencias y formación; que se busque ideoligizar la educación tanto por tendencias que han fracasado antes e ideologías que no son integrales; que no haya educación científica y objetiva, además que no haya espacios de participación y tomen decisiones unilaterales”.

En tanto, Nallely Cruz, Directora de Desarrollo Institucional y Proyectos de Red Familia, apuntó que la participación de la familia, padres y madres, es fundamental en el desarrollo educativo, por ello, deben de tener participación activa en la toma de decisiones.

“Cuestionamos que la Secretaría de Gobernación quiera educar con su propia ideología, nos preocupa algunas cargas en el contenido por los textos gratuitos, que no haya una educación integral”.

“Hacemos un llamado a las organizaciones, personas que se quieren unir para que podamos dialogar con el gobierno para que la educación sea integral y no se busque imponer”, sentenció.