AMLO me quiere fregar a la mala; Lozoya tiene dinero de sobornos: Anaya

Ciudad de México.— Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le preocupa que lo insulten desde los medios públicos de los canales 11 y 22 donde lo han llamado “El loco de Macuspana”.

López Obrador dijo que las ofensas se deben al proceso de transformación que encabeza.

Refirió que sin compararse, a Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata y el general Lázaro Cárdenas han sido insultados y ofendidos por su obra.

Sin embargo, el mandatario dijo que sus críticos no serán removidos de sus puestos en los medios públicos y ante los insultos a su persona en forma tajante estableció: “eso no es trascendente. Cuando se dan los cambios siempre se insulta, se agravia”.

LEE AMLO le alza la mano a Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se le planteó al primer mandatario que analistas y comentaristas opositores a la 4T tienen espacios en medios públicos como el canal 11 y 22, por lo que se pedía su salida. López Obrador se mostró en contra.

“No podemos quitarle el micrófono o los espacios en radio, televisión a quienes no están a favor de la transformación, eso sería autoritarismo, no lo hemos hecho y no lo haremos, al contrario nos interesa que haya debate, porque como decía Juárez sostenemos que el triunfo de la reacción es moralmente imposible”.

Dijo que si hubiésemos seguido con la simulación, no se hubiera llegado a nada y hoy hay un proceso de transformación; manifestó que en su gobierno no se censurará a opositores ya que no sería una democracia, sino autoritarismo.

López Obrador reconoció que hay quienes no están a favor de su gobierno, pero por fortuna no son la mayoría. “Eso no quiere decir que no existan, están y tienen poder económico, pero ya no tienen el control y el poder político como antes”.

También dijo que no pueden quitar micrófonos en la radio y televisión a quienes critican y son oposición, pues al gobierno de la Cuarta Transformación le interesa que haya debate. Afirmó que en el proceso para consolidar la cuarta transformación es bueno el debate con los que están en contra.

ebv