AMLO recomienda su libro a los adversarios; “no se van a aburrir”

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su libro titulado “A la Mitad del Camino”, a tres años de su mandato y en víspera de rendir su tercer informe de gobierno.

En el marco de la conferencia mañanera, López Obrador dijo que su más reciente obra ya está a la venta y que en ella se incluyen acciones emprendidas desde que inició su gobierno.

“Aquí está el pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo en dos años nueve meses”, dijo.

“No se van a aburrir”: AMLO

Lo recomendó en especial a sus adversarios para que entiendan los cambios de su gobierno:

“Se lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo” comentó.

“Les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar. Les va a gustar aun cuando no estemos de acuerdo porque eso es lo importante”, subrayó.