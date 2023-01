AMLO recrimina a la UNAM por no resolver caso de plagio de ministra Esquivel

Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer que la UNAM, a través de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, determinó que no puede invalidar el título la ministra Yasmín Esquivel pese a que se encontró que su trabajo de tesis es una “copia sustancial”.

Durante la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha sido constantemente cuestionado sobre el tema en las últimas semanas.

Atacó de nueva cuenta a la Máxima Casa de Estudios, al expresar que ahora “ya le pasaron la responsabilidad” a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título. Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, aseveró AMLO.

“De todas maneras vamos nosotros a ver el asunto. Si ya le pasaron la responsabilidad a la SEP (de tomar la decisión) nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver”, añadió.

Consideró que el plagio es una práctica que no se debe permitir “y mucho menos la corrupción o plagio es corrupción o deshonestidad, porque es un concepto más amplio. La corrupción es robar, la deshonestidad es robar y ser incongruentes. Se va a ver”, advirtió.

Sin embargo, en torno a si por esta deshonestidad debería permanecer como ministra de la Corte el presidente se deslindó: “No sabemos o sea eso la autoridad competente, lo mejor es que la UNAM diga sí o no, es válido su título o no es válido su título.

ARH