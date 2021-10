AMLO va contra delegados de secretarías; eran “premios de consolación”

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la idea de desaparecer a los delegados del gobierno federal en las entidades del país.

Al mismo tiempo y al conocer que los gobernadores que inician su gestión tienen problemas de liquidez, el presidente López Obrador dijo que realizará reuniones con todos los gobernadores electos para revisar la situación financiera de cada entidad.

Explicó el jefe del poder Ejecutivo que la intención es coordinarse directamente la Federación con cada entidad y evitar duplicidades de las delegaciones y las dependencias de cada estado, para evitar desvío de recursos.

“Lo cierto es que no queremos ya que haya delegaciones de las dependencias federales, porque abundaban, se han ido quitando y todavía no terminamos de llevar a cabo esta reforma administrativa, porque hay delegaciones que no tienen razón de ser. Antes las usaban para dar premios de consolación política”, declaró.

LEE ¿Están muy cómodos en su casa sin riesgo?, pregunta AMLO a maestros en clases virtuales

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador explicó que muchos gobernadores entrantes reciben un gobierno con déficit, falta de recursos y deudas a corto y mediano plazo.

“Estamos haciendo el compromiso con ellos de ayudarlos para que se dé prioridad al pago de las nóminas, que no se retrasen los pagos a los trabajadores al servicio del Estado, esto incluye trabajadores de la salud, educación y servidores públicos del gobierno”, añadió.

Así, los gobernadores podrán participar en la coordinación de los programas de Bienestar en todas las acciones del gobierno federal en los estados.

“Que el programa de mantenimiento de caminos del Gobierno federal que puedan ellos saber cuánto es el presupuesto, cómo se ejerce. En este caso el propósito es que no se dependa de la delegación, de la Secretaría de Comunicaciones, sino que ellos tengan más participación”, concluyó.

ebv