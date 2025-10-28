Angelitos que viven en la memoria: altares en Día de Muertos

Ciudad de México.- En nuestro país, el Día de Muertos no solo es un momento para recordar a los adultos que han partido, sino también para honrar a los más pequeños: bebés no nacidos y niños fallecidos.

En estos días, las familias crean altares llenos de símbolos de amor, pureza e inocencia, manteniendo viva la memoria de quienes partieron demasiado pronto.

Fechas clave para recordar a los niños.

El 31 de octubre se dedica a los bebés no nacidos y a los niños que fallecieron sin bautizar. Según la tradición, estas almas permanecen en un estado de pureza, lo que convierte este día en un momento único para honrarlas.

Asimismo, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se celebra a los “angelitos”, niños que vivieron poco tiempo pero dejaron una huella imborrable en la familia. Es en estas fechas cuando los altares se llenan de objetos que simbolizan su luz y su inocencia.

¿Cómo preparar un altar lleno de significado?

Para quienes desean honrar a un niño fallecido, el altar debe reflejar amor y conexión emocional. Algunos elementos esenciales son:

Comida y leche: Papillas o alimentos significativos, que representan cuidado y amor.

Dulce de calabaza y caramelos: Simbolizan alegría e inocencia.

Frutas frescas: Representan la continuidad de la vida.

Velas y flores blancas: Guían a los espíritus y reflejan pureza.

Agua: Purifica y calma la sed del alma.

¿Cuándo colocarlo?

Aunque los días más emblemáticos son el 1 y 2 de noviembre, muchas familias comienzan a preparar sus altares desde el 28 de octubre, especialmente para quienes fallecieron en circunstancias trágicas, mientras que los días 30 y 31 se dedican a los niños no bautizados.

El Día de Muertos es más que una tradición: es un acto de amor y memoria.

Cada altar para un bebé o niño fallecido se convierte en un espacio de reflexión, donde los recuerdos se entrelazan con la espiritualidad, asegurando que, aunque ausentes, los pequeños sigan presentes en el hogar y el corazón de sus familias.

