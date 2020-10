Ante elecciones se esperan cambios en el gabinete de la 4T

Ciudad de México.- A dos años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador se puede señalar que no todos sus colaboradores cercanos, integrantes del gabinete federal, continúan.

Por lo que muchos de ellos ya no forman parte de la llamada Cuarta Transformación.

Ya sea por diferencias con la forma de gobernar, motivos personales o alguna controversia, pero lo que si es un hecho es que el partido en el poder (Morena), tendrá que trabajar muy fuerte si quiere fortalecer su proyecto.

Explicó el Dr. en Ciencias Políticas y Sociales Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y por la Universidad de Sheffield en Inglaterra, Roberto Zepeda Martínez.

Zepeda Martínez, dijo que, aunque no hay muchos gobernadores de Morena por ser un partido relativamente nuevo, sí hay actores que intentan hacer su propio proyecto político.

Como es el caso de Alfonso Durazo, que aunque ha sido señalado por su desempeño al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al no poder con la violencia de México.

Dr. Roberto Zepeda Martínez

Sin embargo, ya busca ocupar la gubernatura en Sonora, sin analizar los resultados que ha obtenido en estos casi dos años.

Las pasadas elecciones efectuadas en Coahuila e Hidalgo, son una señal de alerta para Morena.

Porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI), regresó como segunda fuerza de oposición, dijo.

Las elecciones del próximo año son una evaluación para los candidatos, pero también lo será para el presidente López Obrador.

Porque no hay empleo, no hay economía y la estrategia de salud no ha sido la más óptima ante el creciente número de víctimas que pueden ser factores determinantes en ganar o no una elección.

A muchos aspirantes a candidaturas sólo interesa su proyecto político.

Aunque no tengan buenos resultados, como el caso de Durazo.

De acuerdo con el especialista en política internacional, otro caso, aunque es más favorable es el del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien se especula podría contender a la gubernatura de Querétaro.

Finalmente, Roberto Zepeda aseveró que la política debe abrirse a otros sectores organizados, como los empresarios, los académicos y los científicos en donde a todos ellos se les debe de escuchar.

Porque tarde o temprano se podría revertir y no genera una gobernanza.

