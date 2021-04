Anuncia Ebrard que México envasará la vacuna Sputnik V

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión del Tribunal Electoral de cancelar las candidaturas de Morena a los gobiernos de Michoacán y Guerrero es un exceso y un golpe a la insipiente democracia mexicana.

Lo anterior en referencia a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el retiro de las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por la omisión de presentación de gastos de precampaña.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador, sin mencionar los nombres de Félix Salgado y Raúl Morón; pidió a la gente de Guerrero y Michoacán que no se desanimen y no se exalten.

“Hay que aceptar el resultado, seguir adelante, luchando y no caer en violencia”, exclamó López Obrador.

“No es posible. No tiene justificación por no comprobar un gasto de precampaña de 14 mil pesos y 19 mil pesos se les cancele su registro para participar. La resolución no tiene ninguna justificación, es excesiva y antidemocrática”, señaló el Presidente.