Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que impulsará el PAN en CDMX

Ciudad de México.- La presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, impulsará una propuesta enfocada en apoyar a las mujeres capitalinas, particularmente a madres trabajadoras y víctimas de violencia. Como parte del relanzamiento del PAN, la líder en la capital informó que uno de los ejes centrales de esta nueva etapa será la creación de un sistema integral de cuidados que permita a las mujeres desarrollarse profesionalmente sin abandonar el cuidado de sus hijos.

Madre de tres, Luisa Gutiérrez afirmó que el PAN quiere devolver a las mujeres las oportunidades que se han perdido en los últimos años, especialmente tras la desaparición de las estancias infantiles y la reducción de políticas públicas destinadas a la familia.

“¿Qué queremos para las mujeres? Que regresen las estancias infantiles. Queremos que haya un sistema de cuidado nacional integral que permita que las mujeres que hoy trabajamos y que tenemos hijos podamos irnos a trabajar tranquilas sabiendo que nuestros pequeños están muy bien cuidados”.

La propuesta incluye un modelo de atención para la primera infancia que contemple educación temprana, alimentación, seguimiento médico y acompañamiento emocional, con enfoque en desarrollo infantil. Este esquema permitiría, dijo Gutiérrez, que las mujeres no tengan que elegir entre su vida profesional y el cuidado de sus hijos, dijo en declaraciones para Siete24.

“Hoy ya no queremos más mamás que tengan que decidir entre quedarse en su casa o verdaderamente ir a fortalecer la economía de su hogar o incluso su crecimiento profesional”.

Además de la atención a la infancia, el PAN capitalino también contempla rescatar y fortalecer los refugios para mujeres víctimas de violencia, los cuales han visto recortes o abandono institucional en los últimos años. “Queremos eso y también para aquellas mujeres que hoy lamentablemente viven violencia, rescatar todos los albergues de mujeres violentadas”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: El PAN se relanza como fuerza ciudadana

Apoyo y prevención para mujeres en situación de violencia

La dirigente panista destacó que la protección a las mujeres no debe limitarse a la atención de emergencias, sino a un esquema preventivo y sostenido que permita evitar que las mujeres regresen a entornos de riesgo. Con ello, el PAN busca retomar políticas de acompañamiento jurídico, psicológico y comunitario que antes operaban bajo esquemas municipales o estatales.

Una propuesta que prioriza la vida familiar

El proyecto no es una medida aislada sino parte de un cambio en la línea de acción del partido. Luisa Gutiérrez sostuvo que Acción Nacional buscará reposicionarse como la fuerza política que pone en el centro a la familia y el desarrollo pleno de la mujer.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp