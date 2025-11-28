Apuestan por salvar vidas con nuevas medidas para motociclistas

Ciudad de México.- En el Estado de México, los siniestros con motocicletas han crecido hasta convertirse en un grave problema de salud pública. En 2024 se registraron más de 30 000 accidentes motociclistas y 491 muertes, según la Secretaría de Movilidad.

¿Qué cambiaron las autoridades mexiquenses para proteger a los acompañantes menores?

El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México endureció las normas para motociclistas. Solo los adultos con licencia vigente pueden conducir una moto.

Tanto el conductor como el acompañante deben usar casco certificado, con un máximo de cinco años desde su fabricación.

Para los menores que viajen como acompañantes, el reglamento establece condiciones precisas: deben sujetarse por sí mismos, sentarse bien y apoyar los pies en los posapiés.

Si no se cumple, la multa va de 16 a 20 UMAs, lo que equivale a aproximadamente 1,800 a 2,260 pesos.

Además, está prohibido llevar un pasajero entre el conductor y el manubrio.

Las multas por no usar casco certificado también van de 16 a 20 UMAs, según el nuevo reglamento.

En casos más graves, como reincidencia, se pueden aplicar sanciones más altas o retención de la motocicleta.

Si circulas con un menor que no cumple las condiciones de sujeción o postura, las multas pueden subir hasta 2,171.40 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente.

Además, el Estado de México considera medidas adicionales: retirar las placas frontales o remitir la moto al corralón si no se respetan ciertos aspectos del reglamento.

El crecimiento de motocicletas en Edomex ha sido vertiginoso. Según datos de 2023, hay casi 1.3 millones de motos registradas en la entidad, lo que equivale a una motocicleta por cada ~12.9 habitantes.

Este aumento sin una regulación estricta combinada con el alza de accidentes ha incentivado medidas más severas: entre 2019 y 2023, los siniestros viales en moto crecieron casi un 40 %.

Los muertos no solo son números: se trata de familias, de historias que se cortan. Las nuevas sanciones buscan que los motociclistas respeten la ley pero también valorar la vida de quienes van en la moto —especialmente si son menores.

¿Qué pueden hacer los motociclistas para evitar sanciones y salvar vidas?

Verificar que el casco sea certificado según la norma exigida (NOM o estándares internacionales) y tenga menos de cinco años.

Confirmar que cualquier menor acompañante puede sujetarse bien, sentarse correctamente y apoyar los pies en los posapiés.

@everardoabogado ¿A qué edad puede un menor viajar en moto? ¡NO ES LA EDAD, ES LA ALTURA! ⚠️ El reglamento de tránsito exige que tu hijo mida mínimo 1.35 metros para alcanzar los estribos laterales y sostenerse. 3 ERRORES COMUNES: No es suficiente el 1.35m, exige casco y chaleco reflectante certificado. Está prohibido llevar menores en vías de alta velocidad (autopistas o vías rápidas). Moto SeguridadVial ReglamentoDeTransito Familia Multas ♬ original sound – Experto | Leyes | Tips legales – Experto | Leyes | Tips legales

No llevar más pasajeros de los permitidos ni cargar objetos que comprometan la visibilidad o estabilidad.

Mantener documentación al día: licencia vigente, placas correctas, entre otros.

De acuerdo con las autoridades, estas reformas ofrecen una oportunidad real para mejorar la seguridad vial en Edomex.

Siguiendo estas reglas los expertos coinciden que manejar con conciencia y responsabilidad, cada motociclista puede ayudar a reducir los accidentes y proteger vidas, especialmente las más vulnerables.

Motoclubes recomiendan atender estos puntos antes de trasladarse en metocicleta.

No llevar el casco flojo.

Usar casco certificado.

No trasladar menores sin la estatura permitida.

Conductores contar con licencia vigente de motociclista.

ARH