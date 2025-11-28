Apuestan por salvar vidas con nuevas medidas para motociclistas

Ciudad de México.- En el Estado de México, los siniestros con motocicletas han crecido hasta convertirse en un grave problema de salud pública. En 2024 se registraron más de 30 000 accidentes motociclistas y 491 muertes, según la Secretaría de Movilidad.
¿Qué cambiaron las autoridades mexiquenses para proteger a los acompañantes menores?
El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México endureció las normas para motociclistas. Solo los adultos con licencia vigente pueden conducir una moto.
Tanto el conductor como el acompañante deben usar casco certificado, con un máximo de cinco años desde su fabricación.
Para los menores que viajen como acompañantes, el reglamento establece condiciones precisas: deben sujetarse por sí mismos, sentarse bien y apoyar los pies en los posapiés.
Si no se cumple, la multa va de 16 a 20 UMAs, lo que equivale a aproximadamente 1,800 a 2,260 pesos.
Además, está prohibido llevar un pasajero entre el conductor y el manubrio.
Las multas por no usar casco certificado también van de 16 a 20 UMAs, según el nuevo reglamento.
En casos más graves, como reincidencia, se pueden aplicar sanciones más altas o retención de la motocicleta.
Si circulas con un menor que no cumple las condiciones de sujeción o postura, las multas pueden subir hasta 2,171.40 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente.
Además, el Estado de México considera medidas adicionales: retirar las placas frontales o remitir la moto al corralón si no se respetan ciertos aspectos del reglamento.
El crecimiento de motocicletas en Edomex ha sido vertiginoso. Según datos de 2023, hay casi 1.3 millones de motos registradas en la entidad, lo que equivale a una motocicleta por cada ~12.9 habitantes.
Este aumento sin una regulación estricta combinada con el alza de accidentes ha incentivado medidas más severas: entre 2019 y 2023, los siniestros viales en moto crecieron casi un 40 %.
Los muertos no solo son números: se trata de familias, de historias que se cortan. Las nuevas sanciones buscan que los motociclistas respeten la ley pero también valorar la vida de quienes van en la moto —especialmente si son menores.
¿Qué pueden hacer los motociclistas para evitar sanciones y salvar vidas?
Verificar que el casco sea certificado según la norma exigida (NOM o estándares internacionales) y tenga menos de cinco años.
Confirmar que cualquier menor acompañante puede sujetarse bien, sentarse correctamente y apoyar los pies en los posapiés.
No llevar más pasajeros de los permitidos ni cargar objetos que comprometan la visibilidad o estabilidad.
Mantener documentación al día: licencia vigente, placas correctas, entre otros.
De acuerdo con las autoridades, estas reformas ofrecen una oportunidad real para mejorar la seguridad vial en Edomex.
Siguiendo estas reglas los expertos coinciden que manejar con conciencia y responsabilidad, cada motociclista puede ayudar a reducir los accidentes y proteger vidas, especialmente las más vulnerables.
Motoclubes recomiendan atender estos puntos antes de trasladarse en metocicleta.
No llevar el casco flojo.
Usar casco certificado.
No trasladar menores sin la estatura permitida.
Conductores contar con licencia vigente de motociclista.
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
La educación para adultos mayores, es fundamental
Tlalnepantla, Estado de México.— En un salón lleno de risas, manos ocupadas y miradas concentradas, un grupo de adultos mayores descubre algo que muchos creyeron perdido: el gusto por aprender.
Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
El Centro AMA (Adultos Mayores Aprendiendo), ubicado en el Estado de México, se ha convertido en un espacio donde personas de 55 años en adelante retoman proyectos, conquistan habilidades nuevas y reconstruyen su bienestar emocional.
Materia de Computación en el Centro AMA – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
Aquí no hay tareas ni exámenes. Hay comunidad, motivación y un horario que muchos prolongan por gusto. Las historias de vida que salen de sus aulas explican por qué este centro ha comenzado a transformar la idea tradicional sobre la vejez.
Un espacio que devuelve energía y propósito
Lilián Hernández, alumna de Bisutería – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
Quienes asisten al Centro AMA lo hacen por decisión propia, pero también —en muchos casos— para salir de un periodo difícil. Una de ellas es Lilián Hernández, alumna de bisutería, quien relató cómo llegó luego de perder su empleo y enfrentar una crisis de salud.
“Caigo en una depresión y pues mi riñón revienta y me dicen que ya me tienen que dializar. Yo caí en total depresión, pero aquí en AMA me volvió la vida, me dio felicidad”, comentó Liliana, en entrevista para siete24.mx.
Su testimonio se repite en otras alumnas que describen el lugar como un refugio donde recuperan estabilidad y amistades.
La clase de bisutería a la que asiste es una de las más concurridas. Las participantes elaboran collares, aretes, dijes y piezas complejas con técnicas que ellas mismas perfeccionan con apoyo de su maestra.
Aprendizaje sin juicios, sin prisas y sin límites
Claudia Díaz Blavier, maestra de Bisutería – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
En el aula, Claudia Díaz Blavier, maestra de bisutería, destacó el objetivo principal de su grupo: avanzar al ritmo de cada alumna y disfrutar el proceso.
“Aquí tenemos un lugar totalmente a salvo, sin juicios, sin perjuicios. Cada quien avanza a su tiempo”, enfatizó la maestra Díaz Blavier.
Su salón es ejemplo claro de la filosofía del Centro AMA: acompañar, no presionar. Por eso, muchas alumnas permanecen más allá del horario oficial, conviven, bromean y comparten los avances de sus piezas.
Rosy Espinosa, alumna de Bisutería – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
“Yo amo mi clase, a mí me cambió la vida AMA. Llegué con depresión y ahora soy feliz en mi clase; gozamos y aprendemos”. Compartió Rosy.
El vínculo entre compañeras es tan fuerte que varias coinciden en que este espacio se ha convertido en parte esencial de su rutina emocional.
Tecnología para la autonomía diaria
Otro de los pilares formativos es computación. Ahí, alumnos que antes dependían de hijos o nietos para realizar trámites digitales hoy manejan herramientas básicas y avanzadas.
“Yo nunca había tenido la oportunidad de estudiar computación. Mis nietas me enseñan, pero no tienen paciencia. Aquí, con el profesor, estoy aprendiendo y divirtiéndome muchísimo”, aseguró Magda Menchaca, quien cursa la materia de computación.
“Aquí he encontrado mucho amor, mucha paciencia. El venir a aprender es volver a vivir”, comentó, por su parte, Ricardo Vaca, otro alumno de computación.
Su llamado es claro: que más adultos mayores pierdan el miedo y se reintegren al aprendizaje.
Para muchas de estas personas, la tecnología dejó de ser una barrera y comenzó a ser una herramienta para recuperar independencia.
Un modelo diseñado para esta etapa de vida
Claudia Estrella Sánchez, coordinadora académica – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx
El Centro AMA se sostiene sobre un enfoque gerontológico: educación pensada para adultos mayores. No se busca homogeneizar ni exigir bajo parámetros escolares tradicionales, sino respetar ritmos, atender necesidades físicas y emocionales, y fortalecer habilidades que impactan su vida diaria.
“Nuestra propuesta es que el adulto mayor tenga siempre una salud cognitiva. También atendemos la parte emocional y la parte física. Es un espacio donde todos nos sentimos seguros y acogidos”, explicó Claudia Estrella Sánchez, coordinadora académica del Centro AMA.
Las materias abarcan tecnología, idiomas, humanidades, activación física y bienestar emocional, además de talleres mensuales especializados como Photoshop, inteligencia artificial y automaquillaje.
Una nueva manera de envejecer en México
Desde su apertura en febrero de 2025, el proyecto ha ido creciendo con 74 alumnos que han encontrado aquí no solo clases, sino una red de apoyo. El propósito es romper estigmas y construir una vejez activa.
“No hay edad para dejar de aprender. Aquí encontramos un lugar que honra su experiencia y que les da el lugar que merecen. Queremos romper el estereotipo de que ya no son útiles”, dejó en claro Denisse Ugalde Alegría, presidenta del Consejo Directivo del Centro AMA.
El centro ofrece también tardeadas, paseos y espacios recreativos que fortalecen la vida social de sus participantes. Lo que ocurre en sus salones no es menor: personas que habían dejado de creer en sí mismas ahora redescubren talentos, retoman proyectos y amplían su círculo de amistades.
AMA no solo enseña; acompaña, escucha y revitaliza. Cada clase, cada taller y cada risa compartida confirman que el aprendizaje sigue siendo un motor de vida a cualquier edad.
Tres detenidos por homicidio del sacerdote de Tultitlán
Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó órdenes de aprehensión contra Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N”, por su presunta participación en la desaparición y homicidio calificado del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido desde el 29 de octubre.
Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial concedió el mandamiento judicial al considerar acreditada la probable intervención de los tres señalados.
De acuerdo con la resolución, los presuntos responsables habrían desplegado conductas para materializar el hecho delictivo y posteriormente ocultar el cuerpo del sacerdote.
La investigación señala que Brandon habría agredido al sacerdote con un objeto contundente, provocándole lesiones mortales.
Más tarde, María Fernanda “N” habría llegado al lugar y colaborado en la limpieza, eliminación de evidencias y traslado del cuerpo.
¿Quién es la tercera detenida y cómo ocurrió la desaparición del sacerdote?
Además, la Fiscalía mexiquense confirmó que existe una tercera detenida: Fátima “N”, quien acompañó al sacerdote hasta el domicilio donde, de acuerdo con la investigación, se cometió el homicidio.
La institución también cumplimentó órdenes de aprehensión contra María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, cuya detención había sido anunciada el pasado 13 de noviembre.
Cabe mencionar que el sacerdote fue visto por última vez el 29 de octubre en Tultitlán, cuando salió de su domicilio acompañado por Fátima Isabel “N”. Ambos se dirigieron a un inmueble donde ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.
Días después, el cuerpo del religioso fue localizado en un río de aguas negras en Nextlalpan.
Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que los actos que derivaron en la desaparición y muerte están plenamente integrados en la carpeta de investigación.
Además de las acciones realizadas para ocultar el delito.
Asimismo y de acuerdo con la indagatoria, los detenidos envolvieron el cuerpo en cobijas y bolsas sujetas a un sillón.
Después, lo trasladaron en un vehículo y lo abandonaron en un río de aguas negras de Nextlalpan, donde fue encontrado el pasado 13 de noviembre.
Durante un cateo realizado la semana anterior en el mismo domicilio, las autoridades localizaron prendas del sacerdote.
entre las que se encontraron: una estola clerical, objetos punzocortantes, armas contusas y un sillón con rastros hemáticos revelados en las pruebas forenses mediante reactivo blue star.
Además estos hallazgos reforzaron la hipótesis del homicidio y la participación de los detenidos.
Los tres implicados ya habían sido detenidos previamente por el delito de desaparición cometida por particulares, previsto en la Ley General en la materia, el cual contempla hasta 50 años de prisión.
Por otra parte, con la nueva orden judicial, ahora enfrentan también acusaciones por homicidio calificado.
Delito por el que podrían recibir penas de hasta 70 años de cárcel, según el Código Penal del Estado de México.
La próxima audiencia está programada para el martes 18 de noviembre.
Además, aunque la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) no ha emitido un pronunciamiento específico sobre este caso.
Sí ha manifestado su preocupación por la creciente normalización de la violencia en el país.
En un artículo efectuado por Siete24 Noticias, titulado “No podemos acostumbrarnos al dolor”; la CEM hizo un llamado urgente a no aceptar como cotidiano el crimen organizado, las desapariciones y los asesinatos que afectan a las comunidades.
Finalmente, subrayaron que cada vida arrebatada lastima profundamente el tejido social y exige un compromiso serio por parte del Estado y la sociedad para reconstruir la paz.
“Me arrepiento, amo a mi hijo”, habla el joven padre del bebé de Tultitlán
Cuautitlán, México.- “Me arrepiento de todo, de no saber cómo actuar, de no confiar en mi mamá, de dejar a mi bebé, me arrepiento mucho de mis acciones”, reconoció Lucio David, el joven que en febrero abandonó a su hijo recién nacido en una calle de Tultitlán, Estado de México.
En entrevista exclusiva para Imagen Noticias, Lucio habló por primera vez desde el penal de Cuautitlán y reconoció el peso de sus decisiones; así como el deseo de abrazar algún día a su hijo, quien se encuentra bajo la custodia del DIF estatal.
“A pesar de que no lo conocí, yo lo amo mucho. Pienso todos los días en él”, expresó.
Arrepentimiento que llegó tarde
Nueve meses han pasado desde que se viralizó en redes sociales el video donde se observa el momento que Lucio abandona al recién nacido dentro de una bolsa de plástico frente a una casa en Tultitlán. Minutos después, vecinos alertaron a las autoridades y el bebé fue rescatado con vida.
Lee: Bebé abandonado en Tultitlán: del horror al abrazo que conmovió a México
Lucio, acompañado de su madre, se entregó a las autoridades y hoy enfrenta cargos por tentativa de homicidio. Desde el penal de Cuautitlán aseguró que la decisión fue tomada bajo miedo y desinformación.
“No sabíamos qué hacer, nos dio miedo decirle a alguien, miedo de que nos regañaran”, relató sobre los días previos al nacimiento.
Diana, su pareja de 21 años, intentó abortar a su hijo en la semana 37 de gestación, pero dio a luz en el baño de una pastelería donde trabajaba.
“Ella me dijo que me lo llevara, que era mi bebé y que estaba vivo. Yo solo obedecí. Caminé sin rumbo hasta dejarlo frente a una casa”, confesó Lucio.
El costo de la desconexión emocional
Expertos han señalado que hombres y mujeres carecen de acompañamiento emocional y psicológico durante diferentes etapas, como el embarazo, especialmente entre jóvenes.
El Dr. Óscar Rivas, director general y fundador del Newman Institute, explicó en entrevista con Siete24 Noticias que muchos casos de desesperación surgen cuando las personas no logran sentirse seguras o comprendidas.
“El cuerpo percibe el peligro antes que la mente. Cuando alguien se siente solo o amenazado, se desconecta, no razona, solo actúa desde la supervivencia”, señaló Rivas, al referirse a la teoría polivagal, que explica cómo el sistema nervioso determina nuestras reacciones ante el estrés o el miedo.
Para el especialista, un acompañamiento psicológico adecuado podría prevenir tanto abortos como situaciones de abandono o incluso suicidios.
“Cuando alguien pide ayuda, abre una puerta que no podía ver por sí mismo. Pedir ayuda no es debilidad, es supervivencia”, precisó el Dr. Rivas.
Dulha Utrera, abuela y nieto
En medio del proceso judicial, Dulha Utrera, madre de Lucio, ha mantenido viva la esperanza de recuperar el vínculo familiar.
Con apoyo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos, logró reunirse con el bebé bajo supervisión del DIF.
En entrevista exclusiva con Siete24 Noticias el pasado 15 de mayo, Dulha relató el momento en que pudo abrazar por primera vez a su nieto en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil “Mónica Pretelini de Peña”, en Toluca.
“No pude contener las lágrimas. Sentirlo, abrazarlo, fue lo mejor que me pudo haber pasado”, compartió tras varias ocasiones que le negaron el acceso para ver a su nieto.
Desde febrero, la abuela ha luchado por obtener la custodia del menor, a quien desea llamar Matías, “porque significa ‘regalo de Dios’”.
El acceso al menor le fue negado en repetidas ocasiones, incluso con órdenes judiciales en mano.
“Siempre nos ilusionamos, pero algo pasaba y no nos dejaban verlo”, denunció Utrera.
Acompañamiento que puede salvar vidas
“Si alguien me hubiera escuchado, si hubiera confiado en mi mamá, tal vez todo sería distinto”, dijo Lucio durante la entrevista con Imagen Noticias.
En ese sentido, el Newman Institute insiste en la necesidad de crear espacios donde los jóvenes puedan hablar de sus miedos sin miedo a ser juzgados.
Para Oscar Rivas, una educación socioemocional oportuna puede evitar tragedias y reconstruir entornos de apoyo antes de que sea demasiado tarde.
Diputada pide fortalecer corresponsabilidad masculina en el embarazo
Toluca.– El Partido Acción Nacional en el Congreso mexiquense impulsa nuevas alternativas legislativas para proteger a las mujeres embarazadas y a sus hijos por nacer, entre ellas, mecanismos de apoyo y responsabilidad compartida para los hombres que las abandonan durante la gestación.
Así lo afirmó la diputada Joanna Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia y Desarrollo Humano del Congreso del Estado de México.
Lee: “La vida comienza en el momento de la concepción”: diputado Fernández de Cevallos
Alternativas del PAN para apoyar a mujeres embarazadas
En entrevista durante la presentación del libro “El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades”, la legisladora explicó que el PAN busca impulsar propuestas que atiendan las causas sociales que llevan a muchas mujeres a considerar el aborto.
“Muchos de esos orígenes son problemáticas sociales que no han sido atendidas, pero también problemáticas jurídicas que deberíamos estar atendiendo como legisladores”, señaló Felipe Torres durante el encuentro realizado en el Congreso mexiquense.
La legisladora comentó que una de las principales iniciativas es la Ley Integral de Atención a las Mujeres mediante el Parto Humanizado, que busca garantizar acompañamiento médico, emocional y social desde el embarazo hasta el posparto.
“Debe garantizarse por parte del Estado los recursos, tratamientos y todo el sistema necesario desde el embarazo, el parto y el puerperio, no únicamente de las mujeres, sino también de sus hijas e hijos”, explicó.
Responsabilidad compartida y respeto a la vida
La diputada enfatizó que las nuevas propuestas también promueven la responsabilidad compartida de los hombres durante el embarazo y el nacimiento.
“Las mujeres no nos reproducimos solas. Los hombres tienen aquí una responsabilidad que se tiene que poner sobre la mesa”, afirmó.
De acuerdo con Felipe Torres, el enfoque de estas alternativas no es punitivo, sino formativo y de acompañamiento, para que las familias puedan desarrollarse en un entorno de apoyo mutuo y respeto a la vida.
“No podemos seguir permitiendo que se deslinde a los compañeros hombres de sus responsabilidades reproductivas y sociales”, añadió.
Derecho a la vida como fundamento
Durante su participación en el evento, la legisladora recordó que el derecho a la vida sigue siendo el punto de partida de toda política pública orientada a la dignidad humana.
“El derecho a la vida es el derecho principal sin el cual no existiría ninguno de los demás derechos”, subrayó.
La presentación del libro reunió a legisladores, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
En ese contexto, Felipe Torres llamó a fortalecer la protección jurídica de la mujer y del concebido, con un enfoque integral que atienda las verdaderas causas sociales del aborto y fomente la corresponsabilidad familiar.
