Arzobispo de León: “La vida es sagrada y debe respetarse desde la concepción”

Ciudad de México.- El arzobispo de León, Monseñor Jaime Calderón Calderón, se pronunció en contra de la legalización del aborto y reafirmó su compromiso en la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción.

Sus declaraciones fueron difundidas a través de la cuenta de Instagram de Voto Católico MX, donde hizo un llamado a la sociedad a no permanecer indiferente ante lo que calificó como una grave amenaza a la dignidad humana.

Defender la vida es una tarea de todos

En su mensaje, el arzobispo advirtió que la propuesta de legalizar el aborto en México no solo atenta contra los principios cristianos, sino también contra los derechos humanos fundamentales.

“Legalizar el aborto es atentar contra la vida del ser humano, nuestra gran tarea es seguir defendiendo el derecho a nacer de los más inocentes e indefensos”, subrayó.

Calderón Calderón señaló que no se trata de un tema exclusivo de la Iglesia, sino de una cuestión que interpela a todos los ciudadanos que reconocen el valor absoluto de la vida.

“La pretensión de una minoría para legalizar un crimen que amenaza a los más inocentes es un asunto que debe interpelarnos a todos, no solo a los cristianos, sino también a los ciudadanos de buena voluntad que tenemos la firme convicción de respetar y proteger la dignidad inherente a la persona humana desde la concepción”, expresó.

El derecho inviolable a vivir

El arzobispo insistió en que desde el primer instante de la existencia, el ser humano debe gozar de garantías y protección.

“Desde el primer momento de su existencia al ser humano se le deben reconocer y proteger sus garantías, entre las que está el derecho inviolable a vivir, así como a salvaguardar su integridad y seguridad”, afirmó.

Asimismo, rechazó cualquier justificación al aborto, incluso en casos de violencia sexual.

“Un ultraje sexual es una agresión muy grande a la mujer y el aborto representa un nuevo ataque al cuerpo de la madre y también a la vida de una criatura”, enfatizó.

Llamado a no ceder ante la indiferencia

El líder religioso concluyó que el respeto a la vida no admite excepciones y pidió redoblar esfuerzos en su defensa.

“La vida es sagrada y siempre debe ser respetada de manera absoluta desde su inicio, la tarea es seguir defendiéndola”, puntualizó.

El mensaje del arzobispo de León coincide con un contexto nacional donde diversas voces se han manifestado en torno a la discusión del aborto.

Su postura se suma a las de líderes religiosos y organizaciones que insisten en colocar la dignidad humana y el derecho a la vida en el centro del debate.

