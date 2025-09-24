Así funcionará el MTU que aplicarán los bancos en México

Ciudad de México.- En días recientes, los mexicanos buscan qué es el MTU (Monto Transaccional del Usuario), cómo funciona y por qué todos los bancos lo aplicarán. En los siguientes meses.

¿Qué es el MTU?

El MTU es un límite máximo de dinero que cada usuario fija para sus transferencias bancarias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impulsó esta medida con el fin de reforzar la seguridad financiera.

Los clientes podrán definir montos por operación, día, semana o mes. El esquema se aplicará en pagos de servicios, transferencias SPEI, cargos automáticos y envíos a cuentas nuevas.

Además, la medida busca reducir riesgos de fraude y fortalecer el control financiero personal. Con este cambio, los usuarios decidirán hasta dónde exponer su dinero en movimientos digitales.

Fechas clave de aplicación.

La CNBV informó que los bancos debían aplicar la medida desde el 1 de octubre de 2025. Los clientes tendrán como plazo máximo el 30 de septiembre de 2025 para configurar su límite.

A partir del 1 de enero de 2026, todas las cuentas deberán contar con el MTU activado. En caso de no hacerlo, los bancos fijarán automáticamente un límite equivalente a 12,800 pesos por operación.

¿Qué pasa si no configuro el MTU?

Los usuarios que no realicen la configuración verán restringidas sus transferencias a 12,800 pesos. No habrá multas ni sanciones de la CNBV, pero sí un límite automático que no podrá modificarse sin la acción del cliente.

El esquema aplica en bancos como BBVA, Banamex, Santander y otras instituciones financieras que operan en México.

Beneficios de activar el MTU

Adoptar el MTU ofrece ventajas inmediatas para los usuarios:

Mayor seguridad: protege de movimientos no autorizados y reduce el riesgo de fraudes.

Control financiero: ayuda a administrar mejor el dinero al establecer límites claros.

Prevención de fraudes: permite a los bancos detectar operaciones sospechosas en tiempo real.

El MTU no solo responde a una disposición regulatoria. También representa una oportunidad para que cada persona gestione su dinero de forma más consciente y segura.

Una herramienta para la confianza digital.

La banca en México enfrenta un desafío constante frente a los fraudes electrónicos. Con el MTU, los usuarios obtendrán una capa adicional de protección que fortalece la confianza en las transferencias digitales.

El cambio puede parecer técnico, pero impacta la vida cotidiana de millones de personas que usan aplicaciones bancarias a diario. Al configurar este límite, cada cliente tendrá mayor tranquilidad en un entorno financiero más seguro.

