Así impulsa el IPN una prueba portátil para detectar leucemia infantil

Zacatecas.- Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñaron una prueba rápida para identificar leucemia linfoblástica infantil, lo que evitó biopsias de médula ósea dolorosas
El proyecto inició en el CECyT No. 18 Zacatecas, bajo la dirección del doctor Juan Ernesto López Ramos, y ahora avanza en la UPIIZ, Campus Zacatecas
El prototipo point-of-care utiliza nanopartículas de oro y cobre enlazadas con anticuerpos. Basta una pequeña muestra de sangre para detectar la enfermedad en 10 a 15 minutos
Busca ser similar a una prueba de embarazo, portátil y económica; ideal para llegar a comunidades con acceso limitado a servicios médicos
Este desarrollo podría salvar vidas al permitir diagnósticos tempranos, especialmente en zonas alejadas o con pocos recursos
El IPN estableció convenios con la Unidad de Investigación Biomédica del IMSS en Zacatecas para realizar ensayos in vitro y validar la confiabilidad del dispositivo.
De acuerdo con López Ramos, al inicio en 2024 no existía una referencia similar en el mundo, lo que posiciona al proyecto como pionero
Este avance no solo destaca por su innovación técnica, sino por su potencial humano. Si logra consolidarse, permitirá que muchos niños accedan a un diagnóstico rápido y digno, fortaleciendo la esperanza en comunidades vulnerables.
Regreso a clases: ¿En qué estados será obligatorio vacunarse contra el sarampión?
Brote de sarampión preocupa en México
Ciudad de México.- Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, y los recientes brotes de sarampión en el norte del país, alrededor de cuatro mil casos confirmados en Chihuahua, en algunos estados será obligatorio presentar la cartilla de vacunación contra el sarampión para el regreso a clases
En entrevista con Siete24.mx, la doctora Verónica Carrión, Coordinadora de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Ciudad Juárez y Directora médica de Vivien Vacunas, confirmó que en Chihuahua sí será requisito indispensable que los alumnos tengan completo su esquema de vacunación contra el sarampión para poder regresar a clases.
“Sí, según la información que tenemos va a ser obligatorio no solo que presenten la cartilla, sino que estén vacunados”, aseguró la especialista.
Brote de sarampión preocupa en México
De acuerdo con la doctora Carrión, México atraviesa un brote de sarampión que ya suma más de 3,900 casos confirmados hasta el 15 de agosto, según reportes oficiales de la Secretaría de Salud.
“Estamos pasando por un brote bastante importante, el cual ya tiene varios meses. Es la enfermedad más transmisible que existe”.
El virus del sarampión puede contagiar de una sola persona a entre 12 y 18 más, siempre que no estén vacunadas. Aunque muchos piensan que esta enfermedad solo afecta a niños, la especialista subrayó que los mayores de 40 años, la población económicamente activa, son los más afectados en esta ocasión, debido a su constante movilidad.
La especialista recordó que el sarampión había sido eliminado en la región, pero en 2019 se perdió ese estatus a raíz de brotes en Venezuela y Brasil, y desde entonces el virus ha regresado con fuerza, impulsado por la caída en las coberturas de vacunación tras la pandemia.
Vacunas y regreso a clases: un deber compartido
La Secretaría de Educación Pública (SEP) históricamente ha solicitado la cartilla de vacunación como requisito de inscripción, junto con el acta de nacimiento y el certificado del ciclo escolar anterior. Sin embargo, en los últimos años, la revisión de las vacunas dejó de ser rigurosa.
Hoy, con el brote activo, el panorama cambia. La Dra. Carrión subraya la importancia de retomar esa medida con firmeza:
“No puedes negarle la educación al niño porque es un derecho, definitivamente. Pero así como un niño tiene derecho a no vacunarse, el otro niño también tiene derecho a estar protegido”.
La médica insistió en que todos los niños deben recibir la vacuna contra el sarampión antes del regreso a clases, no solo porque sea requisito, sino como una medida preventiva esencial para cuidar su salud y la de sus compañeros.
“Recordemos que el estar en una escuela significa convivir con muchos niños que finalmente no conocemos su estado de vacunación. La escuela es el lugar perfecto para el contagio porque están todos juntos, respirando el mismo aire y compartiendo, sobre todo los prescolares”.
Más allá del sarampión: temporada invernal y otros riesgos
La especialista también advirtió que después del regreso a clases viene la temporada invernal, cuando aumentan los casos de influenza, COVID-19 y neumonía. Por ello, insistió en revisar la cartilla completa, no solo la vacuna contra el sarampión.
“Es tan sencillo como decir: tienes una cartilla de la edad que tiene el niño, ¿tiene seis años? Debe tener la vacuna contra el sarampión, la triple y su refuerzo”, señaló Carrión, destacando que la prevención es clave para evitar complicaciones graves.
Un llamado a los padres de familia
El mensaje final de la doctora Carrión es claro: revisar la cartilla y vacunar a los hijos antes del regreso a clases es un acto de responsabilidad familiar y comunitaria.
“Definitivamente, esta es una de las cuestiones que más tendríamos que poner atención, si no tiene el refuerzo debes llevarlo a vacunar, actualmente hay vacunas no solo en los servicios de salud, hay hasta vacunación a domicilio”, concluyó.
El sarampión, una enfermedad que parecía cosa del pasado, hoy exige a los padres de familia volver a priorizar la salud y la prevención, para garantizar no solo la educación de los niños, sino también su bienestar y el de toda la comunidad escolar.
Historias que Conectan
María del Carmen Alva López: la voz que acompaña desde el alma
Cuando el silencio se vuelve compañía
Hay personas que no necesitan gritar para hacerse escuchar. Que no buscan reflectores, pero terminan iluminando el camino de miles. Que acompañan sin invadir, y sanan sin prometer milagros. Una de esas voces es la de María del Carmen Alva López, fundadora del Instituto IRMA, escritora y conferencista, cuya misión ha sido dar consuelo a quienes han vivido la pérdida más difícil de nombrar: la de un hijo en el vientre o poco después de nacer.
En una era donde lo viral suele ser ruidoso y superficial, el mensaje de Mari Carmen ha encontrado eco profundo en miles de personas que buscan respuestas más allá de las frases hechas. Su crecimiento en los organismos de ayuda social y en las redes ha sido discreto pero genuino, como todo lo que ha construido. No busca agradar a todos, sino conectar con quien necesita escuchar una verdad que muchas veces no se dice: se puede sanar, incluso en medio del dolor más desgarrador.
De la pedagogía al acompañamiento del alma
Formada como pedagoga y con estudios de maestría en Ciencias de la Familia, Mari Carmen encontró en el acompañamiento terapéutico no solo una vocación, sino una misión de vida. Su recorrido profesional la llevó a especializarse en uno de los temas más complejos y delicados: el duelo por pérdida gestacional y perinatal.
Lejos de quedarse en la teoría, su entrega tomó forma concreta en el año 2000 con la creación del Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia A.C. (IRMA), una organización pionera en México que brinda atención emocional a mujeres, hombres y familias que han atravesado la muerte de un hijo en etapa gestacional o perinatal, un duelo que se vive en cualquier circunstancia ya sea por pérdida natural, espontánea o inducida. (la palabra aborto nos la han bloqueado en redes, por eso consideré no utilizarla)
Desde entonces, el Instituto IRMA se ha convertido en un espacio de contención y reconstrucción emocional, con programas terapéuticos que han acompañado a más de nueve mil personas. Y todo esto ha sucedido sin reflectores mediáticos, sin campañas virales, sin escándalos. Solo con presencia, verdad y ternura.
Una influencia que se construye con coherencia
A diferencia de los influencers tradicionales, María del Carmen no mide su impacto en seguidores, sino en corazones tocados. Su presencia digital, a través de las cuentas institucionales de IRMA y su perfil personal, se caracteriza por la coherencia entre lo que vive, lo que piensa y lo que comunica.
En su cuenta de Instagram, comparte invitaciones a charlas donde se abordan temas como salud mental materna y paterna, ansiedad, duelo, resiliencia, autocuidado y amor propio. En Facebook, es frecuente verla en videos cortos donde explica, con palabras sencillas, conceptos profundos que ayudan a resignificar el dolor. Sus apariciones públicas en conferencias, radios y talleres están disponibles en línea como pequeñas joyas de sabiduría emocional que cruzan generaciones.
Lo notable es que nunca ha intentado construir una “marca personal” en el sentido moderno del término. Ella es su mensaje, y eso basta para que su voz resuene con autenticidad en el alma de quien la escucha.
Un modelo de atención, investigación, manuales, publicaciones en blogs, para quienes se quedan con el corazón roto
Uno de los grandes aportes de María del Carmen al mundo del acompañamiento emocional ha sido junto con su equipo documentar lo aprendido, las experiencias, diseñar y perfeccionar un modelo de atención, trabajar en red, en alianzas institucionales, medir y evaluar la intervención, crear espacios formativos, lo que se ha convertido en referente en el ámbito hispano. En sus contenidos no hay juicios, sólo comprensión; no hay ideología, solo humanidad.
No solo acompaña a quienes han atravesado una pérdida, también educa a familiares, amigos y profesionales sobre cómo estar presentes para otros en momentos en que las palabras sobran y el silencio duele. Como ella misma lo ha dicho en conferencias: “Acompañar no es hablar, es sostener la mirada, respetar el proceso, ofrecer el corazón”.
Este enfoque empático ha sido fundamental para construir comunidad, tanto dentro como fuera de la Fundación. Personas que en otro momento se sentían aisladas, han encontrado en su trabajo un punto de encuentro, un lenguaje común, una forma de recuperar la esperanza.
IRMA: un espacio para sanar con dignidad
Lo que comenzó como una visión, hoy es una institución con programas sólidos como REGINA y SOPHIA, donde se ofrece terapia individual, grupal y formación para profesionales. Cada caso atendido es una historia que merece ser escuchada, acompañada y transformada.
El instituto IRMA no solo ofrece servicios terapéuticos, sino que se ha convertido en un centro de referencia en América Latina por su modelo profesional y humano. Desde su sitio web, cualquier persona puede acceder a orientación y acompañamiento, incluso desde fuera de México.
Gracias a IRMA, muchas mujeres han aprendido que no están solas, que el dolor no tiene por qué vivirse en la sombra, y que la esperanza puede florecer incluso después de una tormenta.
🤍 ¿Dónde seguirla y conocer más de su labor?
Si esta historia resonó contigo, te invitamos a conocer más del trabajo de María del Carmen Alva López y su equipo:
- 🌐 Sitio web oficial: www.irma.org.mx
- 📘 Instagram personal: @maricarmenalvalopez
- 📘 Facebook institucional: Instituto IRMA A.C.
Apóyalos, compártelo y recomiéndalo. Porque hablar del duelo también es una forma de amar.
🌱 Conclusión: cuando sanar se convierte en misión
María del Carmen Alva López no se propuso ser influencer. Lo suyo ha sido otro camino: el del consuelo persistente, el de la presencia silenciosa, el de la verdad que no impone, sino acompaña. Y sin embargo, ahí está: inspirando desde el alma a miles de personas, muchas de ellas desconocidas, que han encontrado en su voz una forma de volver a empezar.
Quizá por eso su influencia es más profunda que muchas otras. Porque mientras unos construyen seguidores, ella construye sentido. Y eso no se mide en likes, se mide en vidas que se levantan de nuevo.
Acompañamiento familiar marca la diferencia en cada paso de la vida escolar
Ciudad de México.- El inicio de la primaria, el salto a la secundaria y el ingreso a la universidad marcan momentos decisivos en la vida de miles de estudiantes. Cada transición implica aprendizajes nuevos y, sobre todo, la presencia indispensable de la familia.
El primer gran desafío: de jardín a primaria.
El paso del jardín a primer grado representa un cambio profundo en la rutina escolar. La psicopedagoga Ethel Steinmann explica que esta etapa requiere mayor autonomía. Las nuevas reglas escolares demandan del niño independencia para adaptarse.
La especialista recomienda que los padres acompañarán sin resolver todos los problemas, ofreciendo un marco de seguridad y confianza durante las horas que el pequeño se encuentra en las aulas de estudio.
Entre la infancia y la adolescencia, la llegada a la secundaria significa una prueba mayor.
Los estudiantes enfrentan más materias, profesores distintos y una exigencia académica superior.
Steinmann señala que este momento coincide con una primera decisión importante: elegir la institución educativa. Ante estos retos, el rol familiar resultó clave.
La especialista destaca que los adolescentes necesitan adultos de referencia, aunque también espacio para ejercer independencia progresiva.
El salto hacia la universidad.
A su vez, el ingreso a la educación superior supone la mayor independencia en la trayectoria académica. La organización del tiempo de estudio y exámenes recayó totalmente en el estudiante.
Steinmann indicó que la motivación y el compromiso fueron esenciales para avanzar en las carreras.
Sin embargo, recordó que el acompañamiento emocional de la familia continuó siendo un sostén determinante, incluso cuando la responsabilidad ya era personal.
Además, la psicopedagoga recomendó crear rutinas de estudio desde la primaria, porque estos hábitos facilitaron las adaptaciones posteriores.
Te puede interesar: La pobreza en México en 2018 y 2024
Aclara que el acompañamiento familiar no significa sobreprotección, sino equilibrio entre apoyo y autonomía.
En casos de dificultades persistentes en lectura o escritura, la especialista aconsejó buscar ayuda profesional.
También advierte que la ansiedad en los estudiantes se manifiesta con actitudes temerosas, berrinches o angustia al ingresar a la escuela.
Además, cada ciclo escolar deja claro que la familia es el pilar para que niños y adolescentes construyan confianza, aprendan a tomar decisiones y enfrenten con fortaleza cada nuevo comienzo.
ARH
La letra con sangre entra ¿castigos físicos en escuelas o educar sin violencia?
Ciudad de México.— ¿El castigo físico es un método válido para formar disciplina en las escuelas? la nueva ley HB 1255 en Florida, Estados Unidos ofrece la opción de autorizarla.
Florida abre la puerta a los castigos físicos con consentimiento de los padres
El 1 de julio de 2025, la ley HB 1255 entró en vigor en Florida. Esta norma permite que los distritos escolares apliquen castigos corporales siempre que exista autorización escrita de los padres o tutores.
La legislación contempla que:
Un directivo de la escuela debe aprobar la sanción.
El maestro encargado debe estar acompañado por otro adulto durante la aplicación.
Los padres tienen derecho a recibir un informe escrito con las razones del correctivo.
Actualmente, son 19 distritos escolares de Florida los que mantienen políticas que contemplan este tipo de disciplina, principalmente en áreas rurales. Según datos del Departamento de Educación del estado, en el ciclo 2023-2024 se registraron 516 casos de castigo corporal en 17 condados.
Florida se mantiene como uno de los 17 estados en Estados Unidos donde esta práctica aún es legal, aunque prohibida en la mayoría del país.
Consecuencias del castigo físico en la infancia
Organizaciones internacionales han advertido de los efectos negativos del castigo corporal en el desarrollo infantil. Human Rights Watch lo considera una vulneración de los derechos de los niños, mientras que la American Academy of Pediatrics ha señalado que estas medidas aumentan los niveles de ansiedad y agresividad.
Estudios en neurociencia han demostrado que las experiencias adversas en la infancia generan cambios biológicos que colocan al cerebro en un estado de alerta constante. En este contexto, los golpes o empujones no corrigen la conducta, sino que elevan el estrés y perpetúan los problemas de comportamiento.
LEE Imagina a un niño en clase: si el maestro lo anima, su cuerpo está relajado y abierto a aprender
La propuesta de Lori Desautels: disciplina alineada con el cerebro
La profesora Lori Desautels, de la Butler University en Indianápolis, lleva más de una década investigando cómo el cerebro de los niños responde a la disciplina escolar. Sus estudios parten de un hecho: los alumnos que han sufrido experiencias adversas en la infancia reaccionan con mayor intensidad al castigo, porque su sistema nervioso permanece en un estado de alerta permanente.
Entre sus hallazgos más relevantes, señala que:
El castigo físico y otras sanciones punitivas activan la amígdala cerebral, asociada al miedo y la agresión, lo que impide un aprendizaje efectivo.
La disciplina preventiva, en cambio, fortalece la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones, el autocontrol y la empatía.
Los cerebros de los niños aprenden mejor en un estado de “alerta relajada”, es decir, con límites claros pero en un ambiente de seguridad emocional.
Para lograrlo, Desautels propone estrategias para los colegios:
Espacios de regulación emocional: salones con colores suaves, música tranquila, agua, pinturas o materiales que ayudan al alumno a calmarse antes de volver a clase.
Intervenciones reparadoras: en lugar de sancionar con aislamiento, se invita al estudiante a crear mensajes positivos para la clase, pedir disculpas con gestos concretos o participar en dinámicas de reconciliación.
Mentoría entre alumnos: estudiantes mayores acompañan a los más pequeños para generar un modelo de convivencia basado en la confianza.
Rutinas preventivas: reuniones matutinas donde se establecen expectativas claras y se trabajan habilidades socioemocionales antes de iniciar la jornada académica.
Niños con heridas invisibles
Desautels insiste en que “un niño hiriente es un niño lleno de dolor”. Cuando la disciplina se limita al castigo, solo se cortan los síntomas visibles del problema, sin atender a su raíz. En muchos casos, las conductas disruptivas son la expresión de traumas previos o de un ambiente familiar hostil.
Por eso, recomienda que los docentes no reaccionen en medio del conflicto. La intervención debe llegar cuando profesor y alumno estén calmados, para que la conversación sea efectiva y el aprendizaje emocional perdure.
La disciplina sin violencia: un camino posible
Varios colegios en Estados Unidos y otros países han adoptado modelos de disciplina inspirados en este enfoque. Las experiencias muestran mejoras significativas en la convivencia escolar y en el rendimiento académico. En lugar de imponer obediencia mediante el miedo, estas comunidades educativas enseñan responsabilidad, respeto y autocontrol desde la práctica diaria.
Decisión en manos de los padres
La ley en Florida coloca ahora la responsabilidad en las familias. Son los padres quienes deciden si autorizan que sus hijos puedan recibir castigos corporales en la escuela. Aunque el marco legal ofrece reglas para supervisar la aplicación, la discusión sigue abierta: ¿es legítimo corregir con violencia en un espacio destinado al aprendizaje?
ebv
