Asume Leticia Ramírez Amaya titularidad de Educación Pública

Ciudad de México.— El informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador representa cuatro años de promesas incumplidas, mentiras y retrocesos, porque es innegable que todos los problemas del país se incrementaron, como es el de la violencia y los homicidios que se dispararon en todo el país, afirmó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

“Son cuatro años de mentiras y promesas incumplidas, estamos peor en violencia e inseguridad, en economía, hoy a la gente no le alcanza lo que gana, estamos enfrentando la peor inflación en los últimos 21 años”, destacó el panista.

Entrevistado previo al sexto Informe del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, destacó que a López Obrador la seguridad “se le está incendiando el país”, de Norte a Sur, de Este a Oeste, ya que en muchos estados de la República donde no habían ocurrido hechos de terrorismo que atentan contra la sociedad, no se habían presentado en muchas regiones de México.

Hay una estrategia fallida, dijo, porque los “abrazos” fue un rotundo fracaso, doblegaron a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional que se le aprobó al gobierno federal por unanimidad, no ha funcionado.

En el tema económico, aseguró Cortés Mendoza, el gobierno de López Obrador no apoyó al sector productivo de los productos básicos y hoy la canasta básica es inalcanzable para muchas familias por el aumento de precios. A los adultos mayores no les alcanza ni siquiera para comprar los medicamentos.

“Nos ofrecieron un sistema de salud como el de Noruega y es realmente vergonzoso lo que tentemos, porque desaparecieron el Seguro Popular que daba cobertura hasta a las enfermedades costosas, a los niños con cáncer, y hoy no da cobertura, no ha nacido bien el INSABI, no hay medicamentos”, detalló.

Ante este pésimo gobierno, añadió, el reto es ganarles en el 2024 para corregir el rumbo y, para ello, en el PAN “tenemos buenas opciones”, entre ellos el presidente del Congreso de la Unión, Santiago Creel Miranda, Maru Campos, Diego Sinhue, Mauricio Vila, Mauricio Kuri y Lilly Téllez.

Por último, Cortés Mendoza aseguró que las dificultades económicas para estados como Durango es consecuencia de la estrategia del gobierno federal “de estrangular a estados y municipios” para quitarles los recursos para la seguridad y los fondos para infraestructura, minería, desarrollo metropolitano y turismo, para malgastarlos en las obras faraónicas como fue el aeropuerto de Santa Lucía, refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

ebv