Aumentó tasa de defunciones en primer trimestre de 2021; más decesos de Covid-19: Inegi

El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dijo estar dispuesto a declarar en la Fiscalía General de la República, pero acompañado de los hermanos del presidente López Obrador.

En un video subido a redes sociales, el político panista lanzó un nuevo video acerca del citatorio recibido por la “Fiscalía de López Obrador” para encarcelarlo por 30 años y lanzó el siguiente reto:

“Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den el mismo trato”, dijo.

En dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su “mañanera”. Yo le respondo en 1 minuto con un reto. pic.twitter.com/lnvW3AECZv — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 25, 2021

En su mensaje, Anaya Cortés subrayó que las acusaciones en su contra son una invención y presumió que responde en un minuto a las imputaciones en su contra:

“En dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su mañanera. Yo le respondo en 1 minuto con un reto”, dijo.

Aseguró que a partir de los videos filtrados en los que se aprecia a sus hermanos, Pío y Martín, recibiendo dinero, hay la sospecha de que esos recursos fueron en realidad para el ahora presidente.

No hay pruebas

En la grabación, Anaya Cortés aseguró que no hay pruebas en su contra.

“Con toda confianza, dinos: ¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que recibieron en esos videos en realidad era para ti?”, afirmó.

Apenas esta semana, el panista difundió otro video en el que aseguró haber recibido un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República para presentarse a declarar.

Acusó que en realidad se busca encarcelarlo ese mismo día y tratar de imponerle una pena de 30 años de cárcel y que por eso decidió auto exiiliarse.

“Que te quede bien claro Andrés Manuel: no me escondo ni huyo; doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí”, declaró.

La respuesta de AMLO

Cuestionado sobre este segundo video, el presidente López Obrador dijo que Ricardo Anaya es un hipócrita y le sugirió hacer lo que crea conveniente, pero también asumir su responsabilidad:

“Que haga lo que considere conveniente y que asuma su responsabilidad, nada más que le quede muy claro, lo sabe. Lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos”, dijo.

Dijo que nadie lo mandó a agarrar dinero:

“Es una marrullería, una maniobra, ¿quién lo manda a agarrar dinero? Que sirva esto de experiencia para los jóvenes, que no se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”, declaró.

Según declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el panista recibió sobornos para aprobar la reforma energética durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.