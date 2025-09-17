Automedicación: la práctica que pone en riesgo vidas y exige conciencia colectiva

Ciudad de México.- El Dr. Mauro Herrera, especialista en Urgencias y Medicina Crítica con formación en el IPN y la UNAM, advierte que la automedicación no es un tema menor.
Dolores de cabeza, resfriados o molestias musculares parecen justificar la decisión de tomar fármacos por cuenta propia, pero las consecuencias pueden ser severas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren unas 700,000 personas por complicaciones derivadas de un uso inadecuado de medicamentos.
La resistencia bacteriana, provocada por el uso indebido de antibióticos, amenaza con convertirse en 2050 en la principal causa de muerte a nivel mundial.
Factores que impulsan la automedicación.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), identificó varias razones detrás de esta práctica extendida.
Entre ellas están el consumo de analgésicos con corticoesteroides que dañan el organismo a largo plazo, o derivados opiáceos que generan adicción sin que el paciente lo sepa.
También destacan usos sociales: mejorar el rendimiento físico, aumentar la energía en eventos juveniles o modificar la apariencia con fines cosméticos.
El acceso sencillo a medicamentos sin receta y las recomendaciones en redes sociales, incluso de influencers, han potenciado este fenómeno en los últimos años.
Riesgos para la salud.
Los efectos de la automedicación pueden ir desde reacciones leves hasta consecuencias fatales.
Entre los problemas se registran: casos de ronchas, inflamación, úlceras perforadas en estómago e intestino, hemorragias y la necesidad de cirugías de urgencia.
Las poblaciones más vulnerables son los niños, las embarazadas y los adultos mayores, quienes pueden sufrir complicaciones graves o incluso mortales.
El Dr. Herrera insiste en que solo una prescripción profesional puede garantizar un tratamiento seguro y eficaz, adaptado a cada paciente.
La automedicación, aunque reduce en apariencia la carga sobre los sistemas de salud, expone a la sociedad a riesgos que superan sus beneficios inmediatos.
Médicos como el Dr. Herrerra, solicitan respetar las dosis indicadas, evitar consumir fármacos por recomendación de terceros y acudir al médico si los síntomas persisten.
En hospitales y clínicas, médicos como el Dr. Herrera trabajan cada día para sensibilizar a la población sobre los riesgos de esta práctica y la importancia de la prevención.
Informar, orientar y acompañar son acciones clave para frenar una tendencia que amenaza con volverse aún más grave en el futuro.
Evitar la automedicación no es solo una decisión personal: es un compromiso colectivo con la salud presente y futura.
De acuerdo con las estadísticas de la OPS, la automedicación se ha convertido en un hábito cotidiano en países como México, Colombia y Argentina, donde más del 70 % de la población toma medicamentos sin prescripción médica.
Acerca del Dr. Mauro Herrera.
Es médico especialista en Urgencias con subespecialidad en Medicina crítica y terapia intensiva, con formación en Instituto Politécnico Nacional/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con experiencia laboral como Médico intensivista, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Hospital de Traumatología y Ortopedia. Docente de la Escuela de Ciencias de la Salud, de la Universidad Anáhuac Puebla.
Cuando el silencio mata: México vive con urgencia la crisis de salud hepática por consumo de alcohol
Ciudad de México.- Las cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelaron que en 2024 murieron 40,704 personas en México por enfermedades del hígado, lo que convirtió estos padecimientos en la cuarta causa general de muerte.
De ese total, 13,305 defunciones estuvieron vinculadas al consumo de alcohol.
En el pasado 2024, INEGI registró 40,704 muertes por enfermedades hepáticas. De esas muertes, 11,312 fueron mujeres; 29,390 hombres.
Las enfermedades hepáticas relacionadas con el alcohol y la cirrosis concentraron la mayoría de los casos.
Durante la pandemia (2020-2021), los registros alcanzaron niveles récord. En 2020 hubo 41,492 muertes, de las cuales 15,318 provinieron de enfermedades hepáticas alcohólicas.
Cada cifra representa una vida, una familia, un ambiente donde el alcohol se integra en celebraciones, costumbres, e incluso en espacios públicos sin suficiente regulación.
El alcohol es una droga legal, pero su normalización minimiza sus consecuencias.
Muchas muertes por hígado podrían evitarse mediante prevención, diagnósticos tempranos y acceso efectivo a tratamientos.
El sistema de salud enfrenta así una demanda creciente para atender afecciones crónicas que se agravan sin intervención.
Además, las muertes por enfermedades hepáticas no se distribuyen por igual.
Los hombres mueren más por estas causas que las mujeres; quienes tienen mayor edad también sufren con mayor intensidad.
La esperanza a través del conocimiento compartido.
Estas cifras llaman a que sociedad y autoridades actúen juntos. Promover campañas de salud pública que hablen claro sobre los riesgos del alcohol, fortalecer el acceso a atención médica especializada, y educar desde las escuelas podría reducir la mortalidad.
Gusano barrenador en México: 49 contagios humanos y tres muertes
Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (SSa), confirmó 49 casos de miasis por gusano barrenador del ganado en México. Tres mujeres mayores fallecieron por complicaciones asociadas a la infección larvaria.
Casos en México.
El Boletín Epidemiológico reportó que Chiapas es el estado más afectado, con 43 casos y dos de las tres defunciones registradas. Campeche contabilizó tres, Yucatán dos y Tabasco uno.
La Dirección General de Epidemiología informó que el pasado 15 de septiembre se confirmaron dos muertes en Chiapas.
Una mujer de 83 años en Escuintla padecía enfermedad renal crónica y vivía en abandono social. Otra de 87 años en Tapachula enfrentaba cáncer de labio e hipertensión.
La primera defunción ocurrió en Campeche, en la semana epidemiológica 29. Se trató de una mujer de 86 años con carcinoma epidermoide.
El promedio de edad de los casos es de 57.9 años. El paciente más joven tiene 12 años y permanece hospitalizado; el mayor, de 87, fue dado de alta por mejoría.
La Secretaría de Salud precisó que el 69.3% de los casos corresponde a hombres y el 30.6% a mujeres. Sin embargo, todas las víctimas mortales fueron mujeres mayores de 83 años.
Por su parte la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la miasis inicia cuando las larvas colonizan heridas abiertas.
Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica en los estados afectados y refuerzan la información a la ciudadanía. Autoridades sanitarias insisten en que la atención médica temprana es clave para evitar complicaciones graves.
“Más de dos horas de casa al trabajo”: el costo para los trabajadores mexicanos
Ciudad de México.— Mariana se despierta antes del amanecer para tomar el transporte que la llevará a su trabajo. Cada mañana recorre 45 kilómetros entre calles congestionadas y estaciones llenas de gente, consciente de que gran parte de su día se consume en un trayecto que podría dedicar a su familia, su salud o su descanso. Mariana no está sola: uno de cada cinco trabajadores mexicanos enfrenta diariamente más de dos horas de traslado.
Traslados largos y su impacto en la vida diaria
Recorrer grandes distancias para llegar al trabajo genera cansancio físico y desgaste emocional. Según el informe “Retos y perspectivas del trabajo 2024” de WeWork, 42% de los empleados recorre entre 10 y 50 kilómetros para llegar a su oficina y 31% se encuentra a 3-10 kilómetros. Gran parte depende del automóvil particular, mientras otros utilizan transporte público o aplicaciones de movilidad. Cada kilómetro recorrido significa tiempo que se pierde de manera irrecuperable, afectando la convivencia familiar, el descanso y la salud mental.
Alternativas que mejoran la movilidad
De acuerdo con WeWork, el Día Mundial Sin Automóvil, que se celebra cada 22 de septiembre, invita a pensar en cómo el transporte motorizado impacta la vida urbana y el bienestar personal. Caminar, usar la bicicleta, aprovechar el transporte público o reducir desplazamientos innecesarios son estrategias que ayudan a recuperar tiempo valioso, que puede dedicarse a la familia, la salud o al desarrollo personal.
Modelos híbridos y cercanía del trabajo al hogar
Asimismo, el informe “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral 2025” revela que 79% de los trabajadores depende del automóvil y 19% pasa dos horas o más en trayectos diarios. Acercar los espacios de trabajo al hogar y adoptar modelos híbridos permite mantener la colaboración presencial y reducir la dependencia del automóvil. 54% de los empleados ya prefiere esta modalidad que combina flexibilidad, productividad y equilibrio entre vida y trabajo.
Ciudades más humanas
El director de ventas de WeWork para Latinoamérica, Álvaro Villar, considera que acercar los lugares de trabajo a las personas ahorra tiempo y costos, transforma la experiencia laboral y contribuye a ciudades más sostenibles.
Álvaro Villar los traslados largos reflejan un desafío urbano más amplio. La congestión vial y la presión sobre el transporte público afectan a millones de personas y tienen un impacto ambiental significativo.
WeWork concluye que reducir la dependencia del automóvil mejora la productividad y la calidad de vida de los empleados; a la vez que genera un impacto positivo en el entorno urbano y en la sostenibilidad de las ciudades.
Entretenimiento
Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
Ciudad de México.— El cantante Víctor García recuerda con claridad el instante que cambió su vida: al salir de una iglesia vio a la mujer que se convertiría en su compañera de camino, la madre de su hija y el corazón de su hogar. No fue un encuentro casual, lo vivió como una respuesta a la oración que tantas veces había hecho. Aquel momento, sencillo en apariencia, abrió la puerta a la etapa más plena de su existencia, donde la fe, el amor y la familia se volvieron el centro de todo.
La fe, la familia y el amor que cambiaron su destino
Víctor García, cantante y actor nacido en Ciudad Madero, Tamaulipas, encontró la plenitud no en los escenarios ni en los aplausos, sino en el amor de su esposa y en la llegada de su hija. En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, compartió cómo la fe, la familia y la paternidad transformaron su vida y le dieron una misión clara: ser esposo y padre.
Un sueño cumplido en manos de Dios
A lo largo de su carrera musical y actoral, Víctor García supo de logros y reconocimientos, pero en lo íntimo tenía un anhelo mayor. “Le pedí a Dios que me mandara una mujer para mí, donde yo me sintiera comprometido, responsable, poder hacer vida”, confesó. Ese deseo, dijo, fue respondido: Dios lo puso frente a la mujer con la que hoy comparte su hogar y la bendición de ser padre.
Su encuentro no fue casualidad. La conoció saliendo de una iglesia, un lugar que para ambos tiene un significado especial. Desde ese momento supo que ella era la indicada. “Pedí una prueba y esa prueba estaba basada en la tranquilidad y en el miedo. Era ella, no me quedó duda. Es el mejor regalo que pude haber tenido en la vida”.
La paternidad como misión de vida
Víctor García, prefiere mantener a su esposa y su hija lejos de los reflectores de mundo del escenarios, por respeto a su privacidad. El nacimiento de su hija marcó un antes y un después en su vida personal y artística. “Cuando tuve por primera vez a mi niña en mis manos, ese ser no había hecho nada por mí, pero yo estaba dispuesto a dar la vida por ella. Para mí el amor es sacrificio”, relató.
Hoy, cada responsabilidad se convierte en motivo de orgullo. “Ya no soy Víctor García, el artista. Yo ya soy todas y cada una de mis responsabilidades, tanto personales como laborales. Mi misión es ser marido y ser padre”, afirmó.
La paternidad lo llevó a comprender que su talento también es un legado. “Dios me dio un talento que no es para mi regocijo nada más, sino para compartirlo. Es un regalo que quiero compartir con todos los demás”.
El hogar como refugio
Víctor admitió que durante años se sintió foráneo, sin un lugar fijo al cual regresar. Hoy esa carencia quedó atrás. “Tengo un lugar a dónde regresar. Mi hogar son ellas”, aseguró.
Su esposa, cuyo sueño era ser madre y dedicar su vida a la familia, encontró en él un compañero dispuesto a brindar estabilidad y amor. Juntos forman un proyecto de vida cimentado en la fe, la paz y la unidad.
LEE ¿Dónde está Dios? El testimonio de Kalimba sobre el amor verdadero
Cada noche, dijo, vuelve a casa fortalecido. “Cuando regreso al trabajo, lo laboral es un gran compromiso, pero llego a un lugar donde me siento protegido. Eso me da la fuerza para salir al mundo y entregar lo que quiero”.
La familia como inspiración para México
Víctor García también reflexionó sobre el papel de la familia en la sociedad. Reconoció que muchos jóvenes atraviesan carencias emocionales por la falta de tiempo de sus padres, quienes trabajan por necesidad. En su caso, se propuso dar lo mejor de sí para estar presente en la vida de su hija y construir un hogar sólido.
“Me encantaría que en mis shows se juntara la familia, desde mis niños hasta la gente de la juventud acumulada”, expresó, convencido de que la música puede ser un espacio de unión y alegría compartida.
Una vida plena en fe y amor
El artista recordó que la pandemia fue un tiempo difícil, pero también un regalo inesperado, pues en ese periodo conoció a la mujer que se convirtió en su esposa. Desde entonces, su vida tomó un rumbo distinto.
“Estoy enamorado de todo lo que sucede en mi vida. Me siento pleno a cada instante. Si tuviera que desearle algo a alguien, sería esto: que tenga la bendición y el privilegio del tiempo para su familia”, afirmó.
“Nosotros estamos puestos en las manos de Dios”, aseguró Víctor García. En esa certeza ha encontrado su misión: vivir para su esposa e hija, compartir su talento y ser ejemplo de que el verdadero éxito no está en la fama, sino en la paz que da una vida en familia.
