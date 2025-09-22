Avance médico devuelve confianza y autonomía a personas con Parkinson

Ciudad de México.- La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico progresivo que afecta el sistema nervioso central y deteriora el control del movimiento. Sus síntomas más comunes incluyen temblores en reposo, rigidez muscular, lentitud de movimientos y, en fases avanzadas, problemas cognitivos.

En México, se estima que alrededor de 500 mil personas viven con Parkinson, principalmente entre los 45 y 60 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN).

Ante esto, la Secretaría de Marina (Semar) logró realizar dos cirugías de estimulación cerebral profunda usando por primera vez en el país el sistema de estereotaxia Leksell Vantage, una tecnología de precisión milimétrica que promete transformar vidas.

Semar, mediante su Centro Médico Naval, implantó electrodos en regiones específicas del cerebro que controlan el movimiento.

Foto: Semar

Estos electrodos envían impulsos eléctricos que han mostrado reducir temblores, rigidez y contracciones musculares en pacientes con Parkinson avanzado.

El sistema tridimensional de estereotaxia Leksell Vantage permitió ubicar el punto exacto de intervención con seguridad y precisión.

El procedimiento estuvo dirigido a personas con diagnóstico de Parkinson de más de cuatro años, cuyos síntomas motores eran graves y no respondían suficientemente a otros tratamientos.

Un equipo multidisciplinario evaluó cada caso: neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos y personal de enfermería.

El Parkinson afecta progresivamente la autonomía: al disminuir la capacidad motora, muchos pacientes dependen de medicamentos y de terceros para tareas cotidianas.

Con intervenciones como esta, se ha logrado:

Menor dependencia de medicamentos.

Mejora de la movilidad y de la capacidad para realizar actividades diarias.

Aumento de la calidad de vida y la confianza personal.

Además, México registra una incidencia creciente: en 2014 fue de 8.2 por cada 100 mil habitantes, y llegó a más de 12 casos por cada 100 mil personas, algunos años posteriores.

También se reporta que la mortalidad relacionada con Parkinson se mantuvo estable en las últimas décadas, pero las muertes se concentran entre personas mayores, sobre 70 años, y en hombres.

Foto: Semar

El uso del sistema Leksell Vantage coloca al Sistema de Sanidad Naval en la vanguardia tecnológica médica. Ofrece no solo una alternativa nueva, sino una esperanza renovada para quienes han vivido largos tratamientos sin resultados suficientes.

Las cirugías exitosas de Semar demuestran que México puede adoptar equipamientos de alta complejidad que mejoran significativamente la vida de pacientes con Parkinson avanzado.

Además la Semar puede servir como catalizador para iniciativas más amplias: mayor formación de especialistas, mejor cobertura de estos tratamientos, campañas públicas para reconocimiento temprano, y políticas que garanticen que la tecnología médica de punta trabaje al servicio de la población más vulnerable.

ARH