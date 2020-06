Detienen a madre del “Marro” y a más integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima

Ciudad de México.- Alejandro Rojas Díaz Durán señaló que impugnará la suspensión de seis meses de los derechos políticos que le impuso la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

Dicho organismo sancionó a Rojas Díaz Durán al considerar que realizó actos anticipados de campaña y de promoción personal.

“Yo no hice actos anticipados de campaña, están equivocados, yo renuncié a mi cargo pero para ir a escuchar al lopezobradorismo en todo el país”.

“No he ido a pedir un voto ni que me apoyen en una encuesta, no he publicado nada para que voten por Alejandro Rojas”, dijo.

Rojas Díaz Durán se mostró confiado en que le quitarán la sanción y después, con toda libertad, será uno de los candidatos a buscar la presidencia de Morena.

“Les molesta que busque la presidencia, son un obstaculo para que ellos se queden y dominen el movimiento, me quieren inhabilitar, pero no lo lograrán”, agregó.

Señaló a Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena, de querer permanecer en el cargo, pese a que solo está de manera provisional en el mismo.

“Ramírez Cuéllar se comprometió a arreglar todo, se comprometió a ser provisional pero no cumplió su palabra, él cayó en los brazos de la nomenclatura, es manipulado y se deja manipular”.

Informó que el próximo jueves 25 de junio vence los 100 días que el Tribunal Electoral le dio a la dirigencia de Ramírez Cuéllar para organizar encuestas abiertas y elegir al nuevo presidente y secretario general de Morena.

Sin embargo, por la pandemia del Covid-19 no existe las condiciones para una nueva elección, por ello, también buscará que se aplacen las mismas.

“Ya les gustó a este Comité la silla, se quieren quedar hasta después del 2021 y andan ofreciendo, obsequiando candidaturas morenistas a otros partidos para hacer coalición, pero no lo permitiré, estoy seguro que yo seré el próximo presidente de Morena”, sentenció.