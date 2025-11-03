Caminar 10 a 15 minutos seguidos transforma la salud cardiovascular

Ciudad de México.— Diana Sánchez, vecina de la alcaldía Tlalpan, al sur de la ciudad, usa habitualmente el transporte público para trasladarse a hospitales y centros de salud. En promedio, gasta 40 pesos por viaje redondo y tarda más de una hora en cada trayecto.

Relató a Siete24.mx que, aunque su casa está cerca del Hospital Ajusco Medio, no existe un transporte directo. “Tengo que bajar hasta Insurgentes y volver a subir por la carretera Picacho-Ajusco”, explicó.

Esta ruta, contó, implica transbordos y esperas prolongadas debido a la falta de camiones.

Según dijo, el servicio es deficiente y peligroso. “Las unidades están muy desgastadas, los choferes no usan uniforme y van con el volumen de la música muy alto”, afirmó. Recordó que un accidente reciente la dejó con miedo de volver a usar esa ruta.

La usuaria subrayó que en zonas como Miguel Hidalgo y los pueblos de Tlalpan, el transporte escaseó después de las nueve de la noche. “Si no sales antes, te quedas sin camión”, dijo.

Además, señaló que la inseguridad aumentó en tramos como Periférico y Picacho-Ajusco, donde vecinos reportaron asaltos constantes en la página Tlalpan Vecinos.

Movilidad desigual en el sur de la Ciudad de México

El transporte público masivo muestra una desigualdad territorial que afecta al sur de la capital mexicana. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac concentraron las mayores carencias de conectividad.

⚫️ Terror en la Ruta 60: Apuñalan a joven dentro de camión en Tlalpan, murió frente a los pasajeros 👇Checa el link👇 https://t.co/gu8wDCG7rh — El Gráfico (@elgmx) October 29, 2025

En Tlalpan, dos líneas de Metrobús cubren principalmente la zona norte y media. Sin embargo, los pueblos del Ajusco y sus colonias altas continúan sin cobertura ni acceso a transporte masivo.

En Xochimilco, el sistema de transporte se basó en rutas concesionadas que no siempre garantizaron frecuencias regulares ni vehículos seguros. Aunque el Tren Ligero ofreció conexión con el centro, su alcance fue limitado y no cubrió la mayor parte de las colonias.

Milpa Alta, la alcaldía más alejada del centro, depende casi exclusivamente de rutas concesionadas y autobuses suburbanos. Según datos del Plan de Movilidad Integrada 2023-2029 de Semovi, el 85% de sus viajes se realizó en transporte colectivo concesionado, sin acceso a metro o metrobús.

Tláhuac cuenta con la Línea 12 del Metro, pero los usuarios reportaron insuficiencia de unidades de apoyo y saturación en horas pico. La línea también registró cierres parciales recurrentes por mantenimiento, lo que afectó a miles de trabajadores.

Organizaciones como México Evalúa y El Poder del Consumidor coincidieron en que el sur capitalino requiere inversión prioritaria en transporte masivo para reducir desigualdades.

Ambas instancias recomendaron fortalecer rutas seguras hacia hospitales, escuelas y centros laborales, especialmente en Tlalpan y Xochimilco.

El aumento al pasaje busca mejorar el servicio, según autoridades

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, explicó que el incremento de 1.50 pesos aplicó únicamente al transporte público concesionado: microbuses, camiones y vagonetas.

Aclaró que servicios como el Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y Tren Ligero mantuvieron sus tarifas sin cambio. “Los ciudadanos tendrán distintas alternativas de transporte, como siempre”, declaró.

Cravioto reconoció que el aumento no garantizaría una renovación inmediata de unidades. “Los usuarios no verán mejoras de corto plazo, pero exigimos respeto y capacitación a los conductores”, puntualizó.

La medida, presentada junto con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, y el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, busca equilibrar los costos de operación sin afectar en exceso el bolsillo ciudadano.

Requisitos y sanciones para mejorar la seguridad del transporte público

Las autoridades capitalinas establecieron nuevas reglas para los operadores del transporte concesionado. Entre ellas, portar licencia tipo C vigente, usar uniforme blanco y oscuro, y evitar el uso del celular mientras conducen.

También deberán respetar los límites de velocidad, abstenerse de invadir carriles exclusivos y mantener limpias las unidades. Cada vehículo deberá exhibir la tarifa oficial vigente para prevenir abusos.

La Secretaría de Movilidad anunció que los operativos de supervisión se intensificarán en vialidades como la carretera Picacho-Ajusco y la zona de Periférico Sur.

Las denuncias por abusos o incumplimientos podrán realizarse mediante la aplicación App CDMX y los canales oficiales.

En tanto, usuarios como Diana Sánchez insistieron en que la ciudad necesita transporte digno y accesible. “En el sur, la gente se traslada por necesidad, no por gusto. Merecemos un servicio seguro y humano”, expresó.

JAHA